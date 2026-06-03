YZH AlgoCore

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YZH AlgoCore — Один робот, шесть инструментов
Умные алгоритмы. Дисциплинированное исполнение.

На рынке тысячи «золотых роботов». Сколько из них могут работать с одним и тем же движком на XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, GBPJPY, USDJPY и BTCUSD — без каких-либо изменений в конфигурации?

YZH AlgoCore теперь — настоящая многосимвольная система. Подключите её к графику, и она просто знает: робот автоматически определяет символ и загружает свой собственный встроенный профиль. Таймфреймы, конфигурация индикаторов, поведение масштабирования — всё определяется внутри, для каждого инструмента. Шесть инструментов, одна лицензия — вместо шести отдельных ценников на роботов.

Почему YZH AlgoCore?

Большинство торговых систем терпят неудачу не из-за плохой стратегии, а из-за непоследовательного исполнения. Большинство сеточных роботов открывают позиции вслепую через фиксированные интервалы и сдают счёт при первом же сильном тренде. YZH AlgoCore решает обе проблемы:

Выборочный вход: Каждая серия позиций начинается с сигнала, основанного на стратегии. Масштабирование никогда не запускается, пока алгоритм не подтвердит рыночные условия.
Продуманная защита: Многоуровневый модуль интеллектуального восстановления протестирован и проверен на реальных сценариях обвала рынка. Предварительная проверка маржи проверяет каждый ордер — робот отказывается открывать позиции, которые ваш счет не может покрыть. Механизм разрешения задержек обнаруживает непрогрессирующие группы позиций и освобождает ваш капитал.
Прибыль никогда не ждет: Закрытие тейк-профита происходит мгновенно, даже в течение новостных окон и фильтрующих часов. Фильтры ограничивают только новый риск — никогда вашу прибыль.

ПРОВЕРЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Не судите по скриншотам бэктеста — судите по реальному счету: Реальная производительность YZH AlgoCore отслеживается на независимо проверенном портфеле Myfxbook. Отправьте личное сообщение для доступа.
Реальные результаты, реальные сделки, полная прозрачность. Прозрачность для нас не вариант — это стандарт.

Основные характеристики

6 инструментов, один робот: XAUUSD (флагманский) + EURUSD, GBPUSD, GBPJPY, USDJPY, BTCUSD
Автоматическое определение символов — без дополнительной настройки
Выборочные точки входа на основе стратегий
Многоуровневый механизм интеллектуального восстановления
Проверка уровня маржи перед сделкой
Резолвер выхода из стойла
Фильтры новостей, сессий, спредов и дневных убытков
Защита от дневной целевой прибыли
Хеджирование, неттинг, ECN, цент, микро — все типы счетов MT5

После покупки

Приватная группа пользователей + актуальные рекомендуемые файлы настроек (для каждого символа)
Поддержка установки и оптимизации
Бесплатные обновления, приоритетная техническая поддержка

Важно: После покупки, пожалуйста, отправьте личное сообщение — после проверки вы получите актуальные рекомендуемые настройки, доступ к группе и поддержку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Загружаемая демо-версия предназначена только для тестирования. Демо-версия для реальных сделок (с фильтром новостей и условиями в реальном времени) доступна по запросу через личное сообщение.

Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска. Результаты, достигнутые в прошлом, не гарантируют результатов в будущем. Рекомендуется протестировать систему с соответствующими настройками риска, прежде чем использовать ее на реальном счете.
YZH AlgoCore — Odin robot, shest' instrumentov
Umnyye algoritmy. Distsiplinirovannoye ispolneniye.

Na rynke tysyachi «zolotykh robotov». Skol'ko iz nikh mogut rabotat' s odnim i tem zhe dvizhkom na XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, GBPJPY, USDJPY i BTCUSD — bez kakikh-libo izmeneniy v konfiguratsii?

YZH AlgoCore teper' — nastoyashchaya mnogosimvol'naya sistema. Podklyuchite yeyo k grafiku, i ona prosto znayet: robot avtomaticheski opredelyayet simvol i zagruzhayet svoy sobstvennyy vstroyennyy profil'. Taymfreymy, konfiguratsiya indikatorov, povedeniye masshtabirovaniya — vso opredelyayetsya vnutri, dlya kazhdogo instrumenta. Shest' instrumentov, odna litsenziya — vmesto shesti otdel'nykh tsennikov na robotov.

Pochemu YZH AlgoCore?

Bol'shinstvo torgovykh sistem terpyat neudachu ne iz-za plokhoy strategii, a iz-za neposledovatel'nogo ispolneniya. Bol'shinstvo setochnykh robotov otkryvayut pozitsii vslepuyu cherez fiksirovannyye intervaly i sdayut schot pri pervom zhe sil'nom trende. YZH AlgoCore reshayet obe problemy:

Vyborochnyy vkhod: Kazhdaya seriya pozitsiy nachinayetsya s signala, osnovannogo na strategii. Masshtabirovaniye nikogda ne zapuskayetsya, poka algoritm ne podtverdit rynochnyye usloviya.
Produmannaya zashchita: Mnogourovnevyy modul' intellektual'nogo vosstanovleniya protestirovan i proveren na real'nykh stsenariyakh obvala rynka. Predvaritel'naya proverka marzhi proveryayet kazhdyy order — robot otkazyvayetsya otkryvat' pozitsii, kotoryye vash schet ne mozhet pokryt'. Mekhanizm razresheniya zaderzhek obnaruzhivayet neprogressiruyushchiye gruppy pozitsiy i osvobozhdayet vash kapital.
Pribyl' nikogda ne zhdet: Zakrytiye teyk-profita proiskhodit mgnovenno, dazhe v techeniye novostnykh okon i fil'truyushchikh chasov. Fil'try ogranichivayut tol'ko novyy risk — nikogda vashu pribyl'.

PROVERENNYYe REZUL'TATY V REAL'NOM VREMENI
Ne sudite po skrinshotam bektesta — sudite po real'nomu schetu: Real'naya proizvoditel'nost' YZH AlgoCore otslezhivayetsya na nezavisimo proverennom portfele Myfxbook. Otprav'te lichnoye soobshcheniye dlya dostupa.
Real'nyye rezul'taty, real'nyye sdelki, polnaya prozrachnost'. Prozrachnost' dlya nas ne variant — eto standart.

Osnovnyye kharakteristiki

6 instrumentov, odin robot: XAUUSD (flagmanskiy) + EURUSD, GBPUSD, GBPJPY, USDJPY, BTCUSD
Avtomaticheskoye opredeleniye simvolov — bez dopolnitel'noy nastroyki
Vyborochnyye tochki vkhoda na osnove strategiy
Mnogourovnevyy mekhanizm intellektual'nogo vosstanovleniya
Proverka urovnya marzhi pered sdelkoy
Rezolver vykhoda iz stoyla
Fil'try novostey, sessiy, spredov i dnevnykh ubytkov
Zashchita ot dnevnoy tselevoy pribyli
Khedzhirovaniye, netting, ECN, tsent, mikro — vse tipy schetov MT5

Posle pokupki

Privatnaya gruppa pol'zovateley + aktual'nyye rekomenduyemyye fayly nastroyek (dlya kazhdogo simvola)
Podderzhka ustanovki i optimizatsii
Besplatnyye obnovleniya, prioritetnaya tekhnicheskaya podderzhka

Vazhno: Posle pokupki, pozhaluysta, otprav'te lichnoye soobshcheniye — posle proverki vy poluchite aktual'nyye rekomenduyemyye nastroyki, dostup k gruppe i podderzhku.

PRIMECHANIYe: Zagruzhayemaya demo-versiya prednaznachena tol'ko dlya testirovaniya. Demo-versiya dlya real'nykh sdelok (s fil'trom novostey i usloviyami v real'nom vremeni) dostupna po zaprosu cherez lichnoye soobshcheniye.

Preduprezhdeniye o riskakh: Torgovlya na finansovykh rynkakh sopryazhena s vysokim urovnem riska. Rezul'taty, dostignutyye v proshlom, ne garantiruyut rezul'tatov v budushchem. Rekomenduyetsya protestirovat' sistemu s sootvetstvuyushchimi nastroykami riska, prezhde chem ispol'zovat' yeye na real'nom schete.
Отзывы 1
Iskender Egrikale
213
Iskender Egrikale 2026.06.11 13:48 
 

Aldığım ilk botlardan birisi risk yönetimi ve sonuçları anlatıldığı gibi tutarlı. Alalı 1 ayı geçti fakat yeni yeni aktif kullanabildim yoğunluğumdan dolayı. öncesinde demo da kullandım ve sonuçları tatmin ediciydi şuan canlı hesaba geçtim orda kullanıyorum artık, çünkü güven veriyor. İşlemlere körü körüne girmiyor ve özellikle son güncellemeden dolayı risk yönetimi oldukça dengeli ve stabil geliştiricinin robotunun arkasında durup geliştirmesi ayrıca önemli. Canlı yayınlarda yapılan backtestleri izledim sonra satın almaya karar verdim ve şu ana kadar elde ettiğim performans yayındaki ile büyük ölçüde örtüşüyor. Ben sadece XAUUSD tarafında çalıştırıyorum ama birden fazla paritede çalıştırabilirsiniz ve şuan disiplinli çalışıyor. Elbette hiçbir sistem %100 kazandırmaz bakalım devamında neler olucak ama istikrarlı olup güven verdiğini söyleyebilirim. Rastgele grid işlem alan bir bot değil. Bot arayışında olanların mutlaka incelemesini tavsiye ederim. ileride edindiğim tecrübelerimi burada sürekli güncelleyeceğim.

15.7.2026

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Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Фильтр:
Iskender Egrikale
213
Iskender Egrikale 2026.06.11 13:48 
 

Aldığım ilk botlardan birisi risk yönetimi ve sonuçları anlatıldığı gibi tutarlı. Alalı 1 ayı geçti fakat yeni yeni aktif kullanabildim yoğunluğumdan dolayı. öncesinde demo da kullandım ve sonuçları tatmin ediciydi şuan canlı hesaba geçtim orda kullanıyorum artık, çünkü güven veriyor. İşlemlere körü körüne girmiyor ve özellikle son güncellemeden dolayı risk yönetimi oldukça dengeli ve stabil geliştiricinin robotunun arkasında durup geliştirmesi ayrıca önemli. Canlı yayınlarda yapılan backtestleri izledim sonra satın almaya karar verdim ve şu ana kadar elde ettiğim performans yayındaki ile büyük ölçüde örtüşüyor. Ben sadece XAUUSD tarafında çalıştırıyorum ama birden fazla paritede çalıştırabilirsiniz ve şuan disiplinli çalışıyor. Elbette hiçbir sistem %100 kazandırmaz bakalım devamında neler olucak ama istikrarlı olup güven verdiğini söyleyebilirim. Rastgele grid işlem alan bir bot değil. Bot arayışında olanların mutlaka incelemesini tavsiye ederim. ileride edindiğim tecrübelerimi burada sürekli güncelleyeceğim.

15.7.2026

Yusuf Ziya Hazeral
181
Ответ разработчика Yusuf Ziya Hazeral 2026.06.14 15:28
Değerli geri bildiriminiz için teşekkür ederim. Robotu satın almadan önce canlı yayınlarımızı takip edip kendi değerlendirmenizi yapmanız ve sonrasında elde ettiğiniz sonuçların yayınlarda paylaşılan performansla büyük ölçüde örtüştüğünü belirtmeniz bizim için oldukça kıymetli. YZH AlgoCore geliştirilirken temel hedefimiz, rastgele işlem açan bir sistem oluşturmak değil; belirli kurallar çerçevesinde piyasa koşullarını analiz eden, risk yönetimini ön planda tutan ve disiplinli şekilde çalışan bir yapı oluşturmaktı. Bu nedenle yorumunuzda özellikle risk yönetimi ve işlem seçiciliğine değinmeniz bizi ayrıca memnun etti. Gerçek hesap sürecinizde de olumlu sonuçlar elde etmenizi dilerim. Elbette finansal piyasalarda hiçbir sistemin her zaman kazanç sağlayacağının garantisi yoktur. Bu nedenle uzun vadeli değerlendirmeler ve disiplinli risk yönetimi her zaman büyük önem taşır. Tecrübelerinizi ilerleyen süreçte de paylaşmanız hem bizim hem de robotu inceleyen diğer kullanıcılar için çok değerli olacaktır. Tekrar teşekkür eder, bol kazançlar dilerim.
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