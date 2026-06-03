YZH AlgoCore — Один робот, шесть инструментов
Умные алгоритмы. Дисциплинированное исполнение.
На рынке тысячи «золотых роботов». Сколько из них могут работать с одним и тем же движком на XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, GBPJPY, USDJPY и BTCUSD — без каких-либо изменений в конфигурации?
YZH AlgoCore теперь — настоящая многосимвольная система. Подключите её к графику, и она просто знает: робот автоматически определяет символ и загружает свой собственный встроенный профиль. Таймфреймы, конфигурация индикаторов, поведение масштабирования — всё определяется внутри, для каждого инструмента. Шесть инструментов, одна лицензия — вместо шести отдельных ценников на роботов.
Почему YZH AlgoCore?
Большинство торговых систем терпят неудачу не из-за плохой стратегии, а из-за непоследовательного исполнения. Большинство сеточных роботов открывают позиции вслепую через фиксированные интервалы и сдают счёт при первом же сильном тренде. YZH AlgoCore решает обе проблемы:
Выборочный вход: Каждая серия позиций начинается с сигнала, основанного на стратегии. Масштабирование никогда не запускается, пока алгоритм не подтвердит рыночные условия.
Продуманная защита: Многоуровневый модуль интеллектуального восстановления протестирован и проверен на реальных сценариях обвала рынка. Предварительная проверка маржи проверяет каждый ордер — робот отказывается открывать позиции, которые ваш счет не может покрыть. Механизм разрешения задержек обнаруживает непрогрессирующие группы позиций и освобождает ваш капитал.
Прибыль никогда не ждет: Закрытие тейк-профита происходит мгновенно, даже в течение новостных окон и фильтрующих часов. Фильтры ограничивают только новый риск — никогда вашу прибыль.
ПРОВЕРЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Не судите по скриншотам бэктеста — судите по реальному счету: Реальная производительность YZH AlgoCore отслеживается на независимо проверенном портфеле Myfxbook. Отправьте личное сообщение для доступа.
Реальные результаты, реальные сделки, полная прозрачность. Прозрачность для нас не вариант — это стандарт.
Основные характеристики
6 инструментов, один робот: XAUUSD (флагманский) + EURUSD, GBPUSD, GBPJPY, USDJPY, BTCUSD
Автоматическое определение символов — без дополнительной настройки
Выборочные точки входа на основе стратегий
Многоуровневый механизм интеллектуального восстановления
Проверка уровня маржи перед сделкой
Резолвер выхода из стойла
Фильтры новостей, сессий, спредов и дневных убытков
Защита от дневной целевой прибыли
Хеджирование, неттинг, ECN, цент, микро — все типы счетов MT5
После покупки
Приватная группа пользователей + актуальные рекомендуемые файлы настроек (для каждого символа)
Поддержка установки и оптимизации
Бесплатные обновления, приоритетная техническая поддержка
Важно: После покупки, пожалуйста, отправьте личное сообщение — после проверки вы получите актуальные рекомендуемые настройки, доступ к группе и поддержку.
ПРИМЕЧАНИЕ: Загружаемая демо-версия предназначена только для тестирования. Демо-версия для реальных сделок (с фильтром новостей и условиями в реальном времени) доступна по запросу через личное сообщение.
Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска. Результаты, достигнутые в прошлом, не гарантируют результатов в будущем. Рекомендуется протестировать систему с соответствующими настройками риска, прежде чем использовать ее на реальном счете.
YZH AlgoCore — Odin robot, shest' instrumentov
Umnyye algoritmy. Distsiplinirovannoye ispolneniye.
Na rynke tysyachi «zolotykh robotov». Skol'ko iz nikh mogut rabotat' s odnim i tem zhe dvizhkom na XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, GBPJPY, USDJPY i BTCUSD — bez kakikh-libo izmeneniy v konfiguratsii?
YZH AlgoCore teper' — nastoyashchaya mnogosimvol'naya sistema. Podklyuchite yeyo k grafiku, i ona prosto znayet: robot avtomaticheski opredelyayet simvol i zagruzhayet svoy sobstvennyy vstroyennyy profil'. Taymfreymy, konfiguratsiya indikatorov, povedeniye masshtabirovaniya — vso opredelyayetsya vnutri, dlya kazhdogo instrumenta. Shest' instrumentov, odna litsenziya — vmesto shesti otdel'nykh tsennikov na robotov.
Pochemu YZH AlgoCore?
Bol'shinstvo torgovykh sistem terpyat neudachu ne iz-za plokhoy strategii, a iz-za neposledovatel'nogo ispolneniya. Bol'shinstvo setochnykh robotov otkryvayut pozitsii vslepuyu cherez fiksirovannyye intervaly i sdayut schot pri pervom zhe sil'nom trende. YZH AlgoCore reshayet obe problemy:
Vyborochnyy vkhod: Kazhdaya seriya pozitsiy nachinayetsya s signala, osnovannogo na strategii. Masshtabirovaniye nikogda ne zapuskayetsya, poka algoritm ne podtverdit rynochnyye usloviya.
Produmannaya zashchita: Mnogourovnevyy modul' intellektual'nogo vosstanovleniya protestirovan i proveren na real'nykh stsenariyakh obvala rynka. Predvaritel'naya proverka marzhi proveryayet kazhdyy order — robot otkazyvayetsya otkryvat' pozitsii, kotoryye vash schet ne mozhet pokryt'. Mekhanizm razresheniya zaderzhek obnaruzhivayet neprogressiruyushchiye gruppy pozitsiy i osvobozhdayet vash kapital.
Pribyl' nikogda ne zhdet: Zakrytiye teyk-profita proiskhodit mgnovenno, dazhe v techeniye novostnykh okon i fil'truyushchikh chasov. Fil'try ogranichivayut tol'ko novyy risk — nikogda vashu pribyl'.
PROVERENNYYe REZUL'TATY V REAL'NOM VREMENI
Ne sudite po skrinshotam bektesta — sudite po real'nomu schetu: Real'naya proizvoditel'nost' YZH AlgoCore otslezhivayetsya na nezavisimo proverennom portfele Myfxbook. Otprav'te lichnoye soobshcheniye dlya dostupa.
Real'nyye rezul'taty, real'nyye sdelki, polnaya prozrachnost'. Prozrachnost' dlya nas ne variant — eto standart.
Osnovnyye kharakteristiki
6 instrumentov, odin robot: XAUUSD (flagmanskiy) + EURUSD, GBPUSD, GBPJPY, USDJPY, BTCUSD
Avtomaticheskoye opredeleniye simvolov — bez dopolnitel'noy nastroyki
Vyborochnyye tochki vkhoda na osnove strategiy
Mnogourovnevyy mekhanizm intellektual'nogo vosstanovleniya
Proverka urovnya marzhi pered sdelkoy
Rezolver vykhoda iz stoyla
Fil'try novostey, sessiy, spredov i dnevnykh ubytkov
Zashchita ot dnevnoy tselevoy pribyli
Khedzhirovaniye, netting, ECN, tsent, mikro — vse tipy schetov MT5
Posle pokupki
Privatnaya gruppa pol'zovateley + aktual'nyye rekomenduyemyye fayly nastroyek (dlya kazhdogo simvola)
Podderzhka ustanovki i optimizatsii
Besplatnyye obnovleniya, prioritetnaya tekhnicheskaya podderzhka
Vazhno: Posle pokupki, pozhaluysta, otprav'te lichnoye soobshcheniye — posle proverki vy poluchite aktual'nyye rekomenduyemyye nastroyki, dostup k gruppe i podderzhku.
PRIMECHANIYe: Zagruzhayemaya demo-versiya prednaznachena tol'ko dlya testirovaniya. Demo-versiya dlya real'nykh sdelok (s fil'trom novostey i usloviyami v real'nom vremeni) dostupna po zaprosu cherez lichnoye soobshcheniye.
Preduprezhdeniye o riskakh: Torgovlya na finansovykh rynkakh sopryazhena s vysokim urovnem riska. Rezul'taty, dostignutyye v proshlom, ne garantiruyut rezul'tatov v budushchem. Rekomenduyetsya protestirovat' sistemu s sootvetstvuyushchimi nastroykami riska, prezhde chem ispol'zovat' yeye na real'nom schete.
Aldığım ilk botlardan birisi risk yönetimi ve sonuçları anlatıldığı gibi tutarlı. Alalı 1 ayı geçti fakat yeni yeni aktif kullanabildim yoğunluğumdan dolayı. öncesinde demo da kullandım ve sonuçları tatmin ediciydi şuan canlı hesaba geçtim orda kullanıyorum artık, çünkü güven veriyor. İşlemlere körü körüne girmiyor ve özellikle son güncellemeden dolayı risk yönetimi oldukça dengeli ve stabil geliştiricinin robotunun arkasında durup geliştirmesi ayrıca önemli. Canlı yayınlarda yapılan backtestleri izledim sonra satın almaya karar verdim ve şu ana kadar elde ettiğim performans yayındaki ile büyük ölçüde örtüşüyor. Ben sadece XAUUSD tarafında çalıştırıyorum ama birden fazla paritede çalıştırabilirsiniz ve şuan disiplinli çalışıyor. Elbette hiçbir sistem %100 kazandırmaz bakalım devamında neler olucak ama istikrarlı olup güven verdiğini söyleyebilirim. Rastgele grid işlem alan bir bot değil. Bot arayışında olanların mutlaka incelemesini tavsiye ederim. ileride edindiğim tecrübelerimi burada sürekli güncelleyeceğim.
15.7.2026