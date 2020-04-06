Crypto Trade MT4

Crypto Trade — секторальный торговый робот на основе машинного обучения

Представляем вашему вниманию наиболее эффективный портфельный подход в совокупности с жёстко ограниченным сектором торговых инструментов. Основная цель — дать возможность торговать криптовалютами любому желающему без предварительной подготовки. Мы стараемся торговать как можно большим количеством наиболее стабильных криптовалют одновременно, чтобы обеспечить максимальную безопасность депозита параллельно с внушительным заработком на достаточно короткой дистанции.

Ссылки, которые помогут вам получить больше информации о продукте, а также расширить ваши возможности

Если вы хотите:

Для кого этот робот?

  • Для тех, кто хочет просто повесить робот на график и получить прибыль в короткие сроки, используя криптовалютный трейдинг. (Робот работает сразу без предварительных настроек.)
  • Если вам интересна криптовалюта и вы верите в этот актив, то у вас есть хорошие шансы получить прибыль в среднесрочной или долгосрочной перспективе. (Зависит от многих факторов.)
  • Для тех, кто уже торгует криптовалютами и хочет попробовать новые подходы к трейдингу или диверсифицировать свои риски.

Удобства и преимущества

Секторальная специализация Торговля сосредоточена только на одном секторе — криптовалюты.
ИИ-обучение на серверах Машинное обучение проводится на мощных удалённых серверах. Результаты оптимизации периодически отбираются мною вручную и вшиваются в робот.
Портфельная диверсификация Внутри сектора криптовалют робот распределяет риски по множеству инструментов и периодов графиков — такой подход уменьшает просадки автоматически.
Установка в один клик Достаточно повесить советник на любой график криптовалюты — он сам найдёт все доступные инструменты сектора и начнёт торговлю. (В некоторых случаях возможна дополнительная настройка.)
Гибкое управление рисками Автоматическая адаптация лота под размер депозита с учётом сохранения годового процента прибыльности робота.
Дополнительные режимы торговли Включаются по желанию и более безопасны благодаря диверсификации. Риски не накапливаются в одном торговом инструменте.

Рекомендации

  • Минимальный депозит: $100.
  • Тип счёта: хеджирование (желательно, но можно и Netting).
  • Примеры подходящих брокеров: FxPro, TeleTrade и многие другие — у них полноценный набор крипто-инструментов.
  • Перед запуском: обязательно протестируйте в Strategy Tester! Убедитесь, что ваш брокер предоставляет нужные инструменты.
  • Настройка имён инструментов: если у вашего брокера есть префиксы/постфиксы (например, Crypto.BTCUSD), укажите их в параметрах робота или попросите помощи у продавца.

Как это работает — простыми словами

Мои серверы анализируют поведение большинства наиболее капитализированных криптовалютных инструментов, находят наиболее устойчивые паттерны разворота и оптимизируют параметры под текущую рыночную фазу. Затем лучшие из них «сшиваются» в одну сборку — это и есть ваш советник. Вместо того чтобы торговать один торговый инструмент, робот старается торговать все доступные ему крипто-инструменты в рамках вшитой текущей сборки: BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD и т.д. Это улучшает надёжность вашего трейдинга и снижает просадку. Качество машинного обучения, как и линейка инструментов, будет улучшаться исходя из текущей рыночной ситуации.

Входные параметры робота для желающих получить дополнительные возможности

Категория Параметр Описание
Адаптация к именованию инструментов To Lower Symbol Преобразует названия инструментов в нижний регистр. Используется, если брокер именует символы строчными буквами (например, «!btcusd_»).
Symbol Prefix Строка, с которой начинается имя инструмента (например, «!» или «_»).
Symbol Postfix Строка, которой заканчивается имя инструмента (например, «!» или «_»).
Часовой пояс Source Shift Hours Сдвиг времени относительно котировок брокера RoboForex, который используется как эталон при обучении. У большинства брокеров это значение равно 0.
Управление лотом и рисками Auto Lot Включает автоматическую адаптацию объёма под размер депозита. При отключении робот ведёт себя как при фиксированном лоте.
Middle % of Delta Equity Per M1 Bar (For ONE! Symbol) Основной параметр управления риском. Чем выше значение — тем больше объёмы позиций.
Deposit Percent [1–100] Процент депозита, выделяемый под этого робота (работает только при включённом Auto Lot). Полезно при одновременной торговле несколькими советниками.
Мартингейл Lot Mode Режимы: SIMPLE_LOT (по умолчанию) и MARTINGALE.
Martin Multiplier Steps Max Максимальное количество убыточных сделок, лоты которых суммируются для расчёта объёма новой позиции. Чем выше значение — тем выше потенциальная прибыль и риск.
Пересиживание убытков Linearization Режим ожидания, пока убыточная позиция не станет прибыльной.
Minutes Hold For Linearization Максимальное время ожидания (в минутах). По истечении — позиция может быть закрыта по новому противоположному сигналу.
Актуальность настроек Days To Future Количество дней после окончания оптимизации, в течение которых разрешено открывать новые позиции. Дата последней оптимизации отображается в графическом интерфейсе советника.
Эффекты докупки Effect Выбор режима работы: от обычной торговли до продвинутых портфельных фильтров и усреднений.
First % Of Price Step Минимальное расстояние (в % от текущей цены) между ценами соседних сделок при докупке/допродаже. Позволяет избегать открытия позиций в одинаковых ценовых зонах.
Next Step Multiplier Множитель, изменяющий шаг между последующими сделками. При значении 1.0 шаг остаётся неизменным.
Типы эффектов
  • NO_EFFECT — обычная торговля.
  • WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES — ослабление влияния одинаковых валют для снижения просадок.
  • COLLECTIVE_REINFORCEMENT — усиление влияния одинаковых валют.
  • SAFE_REPURCHASE — гибридное усреднение через разные периоды графиков (без увеличения риска).
  • CLASSIC_REPURCHASE — классическое усреднение (все позиции закрываются веером в плюс).
  • SAFE_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — комбинации SAFE_REPURCHASE с ослаблением/усилением валют.
  • CLASSIC_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — аналогично для CLASSIC_REPURCHASE.
  • COST_MINIMIZATION — универсальный режим для HEDGING и NETTING: одна позиция на инструмент, закрытие по лучшему сигналу с любого периода графика.
Фильтры и защита Stop Loss % Of Average M1 Стоп-лосс в размерах % от средней величины M1-бара для текущей валютной пары (не в пипсах и не в «_Point»). При значении 0 — отключён.
Take Profit % Of Average M1 Тейк-профит в размерах % от средней величины M1-бара для текущей валютной пары. При значении 0 — отключён.
MAX Spread % Of Average M1 Максимальный допустимый спред в измерении «_Point». При превышении — сделки не открываются и не закрываются.
Swaps Торговля только в направлениях с положительными свопами — вы зарабатываете, даже держа позицию, а также иные вариации.
Прочее Additional Profit Per Lot Добавляет обязательную прибыль к позициям в режимах Linearization и REPURCHASE — компенсирует комиссии и издержки. Прибыль имеется в виду на один лот торгового инструмента.
Фильтры валют и инструментов Include Instruments Торговать ТОЛЬКО указанные инструменты. (например: «EURUSD,GBPUSD»).
Exclude Instruments Исключить указанные инструменты из торговли. (например: «EURUSD,GBPUSD»). Все остальные инструменты торгуются.
Exclude Currencies Исключить все инструменты, содержащие указанные валюты (например: «BTC,ETH»). Все остальные инструменты торгуются.
