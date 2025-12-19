Channel Searcher MT5

Channel Searcher MT5 — мультивалютный индикатор поиска ценовых каналов

Вспомогательный инструмент для автоматического обнаружения и визуализации ценовых каналов на основе фрактальных пиков и геометрического анализа. Индикатор предназначен исключительно для ручной торговли и подходит трейдерам, ориентированным на структурный подход к рынку. Он выявляет каналы по множеству критериев: количество касаний, наклон, заполненность, глубину пробоя и относительное положение фракталов. Предусмотрена гибкая кастомизация под любой ценовой график.

Для кого этот индикатор?

  • Для трейдеров, которые ищут чёткие ценовые структуры и хотят видеть достаточно качественные каналы — без лишнего шума и случайных линий.
  • Для трейдеров, которые хотят получить больше точек интереса, не занимаясь визуальным сопровождением большого количества графиков. Для вас предусмотрена система уведомлений.
  • Для тех, кто ценит гибкость в настройке: вы можете настроить чувствительность, цвета, звуки, режимы отрисовки и даже ограничить поиск по конкретным свечным диапазонам.

Удобства и преимущества

Мультиподход к анализу Индикатор ищет каналы на основе фракталов, проверяя геометрию, плотность касаний, наклон и устойчивость к пробоям — всё в одном инструменте.
Гибкая визуализация Полный контроль над отображением: можно включить/отключить точки, линии канала, режим дорисовки, цвета и толщину элементов.
Звуковые и текстовые уведомления Индикатор может оповещать о новых каналах, их продолжении или пробое — как звуком, так и сообщением в закладке «Experts» терминала MetaTrader.
Экономия ресурсов Автоматическая очистка старых объектов и ограничение количества отображаемых каналов  "Last Channels In Memory " не перегружают график.
Интуитивный интерфейс на графике Встроенные кнопки «REDETECT», «HIDE», «STOP» и выбор угла размещения панели.

Рекомендации

  • Периоды графиков: Работает на любом периоде графика — от M1 до MN1.
  • Множественные инструменты: Вы можете повесить индикатор на столько графиков, сколько захотите. Оповещения будут поступать сразу со всех.
  • Настройка: По умолчанию параметры облегчены, чтобы вы могли протестировать его в визуализаторе тестера стратегий. После этого можно приступать к индивидуальной настройке или оставить всё как есть.
  • Производительность: Поиск каналов и вычисления достаточно ёмкие, поэтому будьте аккуратны при выборе тех или иных параметров и тестируйте всё в визуализаторе перед использованием.
  • Торговля: Индикатор предназначен исключительно для ручного анализа и не может быть использован в автоматических торговых системах.

Как это работает — простыми словами

Индикатор сканирует последние N свечей в поисках фрактальных пиков (локальных максимумов/минимумов), определяемых параметром "Fractal Among "X" Candles" . Затем он проверяет, можно ли провести линию поддержки или сопротивления через два таких пика так, чтобы между ними было достаточное количество касаний "Min./Max. Contacts About Border" , а расстояние между пиками попадало в заданный диапазон "Min./Max. Bars Between Construction Fractals" . После этого проверяется наклон канала, его «заполненность». Если все условия выполнены — канал отображается на графике. В режиме "Use Following" Mode индикатор продолжает отслеживать цену: если канал продолжается, он остаётся активным, а при выходе цены за его границы — подаёт сигнал о завершении канала.

Входные параметры индикатора

Категория Параметр Описание
Основные
Search In Last "N" Candles Количество последних свечей, в которых ведётся поиск каналов. Увеличение ускоряет анализ, но снижает глубину.
Min. Bars Between Construction Fractals Минимальное расстояние (в барах) между фракталами, по которым строится канал.
Max. Bars Between Construction Fractals Максимальное расстояние между фракталами. Каналы, построенные на слишком далёких пиках, игнорируются.
Fractal Among "X" Candles Размерность фрактала: пик ищется в центре отрезка из X свечей (только нечётные значения: 3, 5, 7...).
Min. Contacts About Border Минимальное количество касаний цены о линию канала для его подтверждения.
Max. Contacts About Border Максимально допустимое количество касаний — фильтр против «слипшихся» каналов.
Rel. Dev. Of Fractals From The Line Максимальное относительное отклонение фрактала от линии канала (в долях от общего диапазона цены).
Rel. Rem. Of The First Fractal From A Distant Fractal Минимальное относительное удаление начального фрактала от удалённого — исключает слишком «сжатые» каналы.
Rel. Filling Of A Starting Parallelogram Минимальная заполненность начального параллелограмма каналом — фильтр «пустых» структур.
Relative Exit For Borders Максимально допустимый выход цены за границы канала во время его активности (в режиме дорисовки).
Min. Inclination Of The Channel Минимальный модуль наклона канала (в пунктах за бар). Защищает от горизонтального «мусора».
Max. Inclination Of The Channel Максимально допустимый наклон — исключает резкие, нестабильные каналы.
Звуки Play Warn. Sound On Detect Воспроизводить звук при обнаружении нового канала.
Play Warn. Sound On Following Звук при успешном продолжении канала (цена не вышла за границы).
Play Warn. Sound On Following Break Звук при пробое границы канала и его разрушении.
Сообщения Message On Detect При обнаружении нового канала пишется сообщение во вкладку "Experts" в вашем терминале MetaTrader
Message On Following При сохранении актуальности текущего канала пишется сообщение во вкладку "Experts" в вашем терминале MetaTrader
Message On Following Break При разрушении текущего канала пишется сообщение во вкладку "Experts" в вашем терминале MetaTrader
Режимы отображения Draw Points Отображать точки-фракталы, использованные при построении канала.
Draw Lower Line Рисовать нижнюю границу канала.
Draw Upper Line Рисовать верхнюю границу канала.
Use Following Mode Включить режим дорисовки: индикатор продолжает отслеживать канал в реальном времени.
Old Line Cleaning Автоматически удалять старые каналы, оставляя только последние.
Last Channels In Memory Количество каналов, которые остаются на графике одновременно.
Оформление Lower Line Color Цвет нижней линии канала.
Upper Line Color Цвет верхней линии канала.
Lower Help Line Color Цвет дорисовываемой нижней линии в режиме "Following" .
Upper Help Line Color Цвет дорисовываемой верхней линии в режиме "Following" .
Points Color Цвет точек-фракталов.
Lines Width Толщина всех линий канала (от 1 до 50).
Points Width «Жирность» точек-фракталов.
1036086
496
1036086 2025.12.20 12:11 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Evgeniy Ilin
37525
Ответ разработчика Evgeniy Ilin 2025.12.20 15:11
Thank you very much for your review! I decided to revive an old product and improve it a bit to make it more user-friendly. Looks like it worked out somehow.
Ответ на отзыв