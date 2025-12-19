Channel Searcher MT5

Основные

Search In Last "N" Candles Количество последних свечей, в которых ведётся поиск каналов. Увеличение ускоряет анализ, но снижает глубину.

Min. Bars Between Construction Fractals Минимальное расстояние (в барах) между фракталами, по которым строится канал.

Max. Bars Between Construction Fractals Максимальное расстояние между фракталами. Каналы, построенные на слишком далёких пиках, игнорируются.

Fractal Among "X" Candles Размерность фрактала: пик ищется в центре отрезка из X свечей (только нечётные значения: 3, 5, 7...).

Min. Contacts About Border Минимальное количество касаний цены о линию канала для его подтверждения.

Max. Contacts About Border Максимально допустимое количество касаний — фильтр против «слипшихся» каналов.

Rel. Dev. Of Fractals From The Line Максимальное относительное отклонение фрактала от линии канала (в долях от общего диапазона цены).

Rel. Rem. Of The First Fractal From A Distant Fractal Минимальное относительное удаление начального фрактала от удалённого — исключает слишком «сжатые» каналы.

Rel. Filling Of A Starting Parallelogram Минимальная заполненность начального параллелограмма каналом — фильтр «пустых» структур.

Relative Exit For Borders Максимально допустимый выход цены за границы канала во время его активности (в режиме дорисовки).

Min. Inclination Of The Channel Минимальный модуль наклона канала (в пунктах за бар). Защищает от горизонтального «мусора».

Max. Inclination Of The Channel Максимально допустимый наклон — исключает резкие, нестабильные каналы.

Звуки Play Warn. Sound On Detect Воспроизводить звук при обнаружении нового канала.

Play Warn. Sound On Following Звук при успешном продолжении канала (цена не вышла за границы).

Play Warn. Sound On Following Break Звук при пробое границы канала и его разрушении.

Сообщения Message On Detect При обнаружении нового канала пишется сообщение во вкладку "Experts" в вашем терминале MetaTrader

Message On Following При сохранении актуальности текущего канала пишется сообщение во вкладку "Experts" в вашем терминале MetaTrader

Message On Following Break При разрушении текущего канала пишется сообщение во вкладку "Experts" в вашем терминале MetaTrader

Режимы отображения Draw Points Отображать точки-фракталы, использованные при построении канала.

Draw Lower Line Рисовать нижнюю границу канала.

Draw Upper Line Рисовать верхнюю границу канала.

Use Following Mode Включить режим дорисовки: индикатор продолжает отслеживать канал в реальном времени.

Old Line Cleaning Автоматически удалять старые каналы, оставляя только последние.

Last Channels In Memory Количество каналов, которые остаются на графике одновременно.

Оформление Lower Line Color Цвет нижней линии канала.

Upper Line Color Цвет верхней линии канала.

Lower Help Line Color Цвет дорисовываемой нижней линии в режиме "Following" .

Upper Help Line Color Цвет дорисовываемой верхней линии в режиме "Following" .

Points Color Цвет точек-фракталов.

Lines Width Толщина всех линий канала (от 1 до 50).