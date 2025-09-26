GoldenTrend

GoldenTrend  — это высокочастотный скальпирующий советник нового поколения, разработанный для извлечения прибыли из самых малых движений рынка. Используя передовые алгоритмы анализа ценового действия и объемов, он открывает десятки высокоточных сделок в день с минимальным риском.

Почему GoldenTrend ?

Монитор на MyFxBook_com/members/alsych/goldentrend-cent/11735858

                                         /members/alsych/goldentrend-2/11730953

                                         /members/alsych/goldentrend-3/11768209

                                         /members/alsych/goldentrend-4/11793141

  • Сверхбыстрые сделки: Ловит прибыль на движениях в 5-15 пунктов. Идеально для ECN-счетов с низким спредом.
  • 📊 Адаптивная стратегия: Автоматически подстраивается под текущую волатильность рынка и меняет тактику торговли.
  • 🛡️ Многоуровневая защита: Динамические Stop Loss, трейлинг-стоп и ограничение максимального риска на сделку.
  • 💰 Высокий профит-фактор: Стратегия оптимизирована для получения максимальной прибыли при минимальном просадке.
  • 🌐 Работает на любом символе: Протестирован и оптимизирован для XAUUSD и других популярных инструментов.

Для кого: Опытные трейдеры, стремящиеся к максимальной доходности и готовые к активной торговле с короткими циклами сделок.

⚠️ Важно: Используйте только на счетах с низким спредом и быстрым исполнением ордеров. Рекомендуемый депозит — от $10000.

Фильтр:
Nikolay Moskalev
2496
Nikolay Moskalev 2025.12.03 14:47 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Aliaksandr Sych
924
Ответ разработчика Aliaksandr Sych 2025.12.11 13:59
Благодарю. Будем ждать может кто купит.
Скоро будет новая версия.
Принимаю любую благодарность 410011296609921 Яндекс деньги.
Ответ на отзыв