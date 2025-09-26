— это высокочастотный скальпирующий советник нового поколения, разработанный для извлечения прибыли из самых малых движений рынка. Используя передовые алгоритмы анализа ценового действия и объемов, он открывает десятки высокоточных сделок в день с минимальным риском.

Почему GoldenTrend ?

Монитор на MyFxBook_com/members/alsych/goldentrend-cent/11735858

/members/alsych/goldentrend-2/11730953

/members/alsych/goldentrend-3/11768209

/members/alsych/goldentrend-4/11793141

⚡ Сверхбыстрые сделки: Ловит прибыль на движениях в 5-15 пунктов. Идеально для ECN-счетов с низким спредом.

Ловит прибыль на движениях в 5-15 пунктов. Идеально для ECN-счетов с низким спредом. 📊 Адаптивная стратегия: Автоматически подстраивается под текущую волатильность рынка и меняет тактику торговли.

Автоматически подстраивается под текущую волатильность рынка и меняет тактику торговли. 🛡️ Многоуровневая защита: Динамические Stop Loss, трейлинг-стоп и ограничение максимального риска на сделку.

Динамические Stop Loss, трейлинг-стоп и ограничение максимального риска на сделку. 💰 Высокий профит-фактор: Стратегия оптимизирована для получения максимальной прибыли при минимальном просадке.

Стратегия оптимизирована для получения максимальной прибыли при минимальном просадке. 🌐 Работает на любом символе: Протестирован и оптимизирован для XAUUSD и других популярных инструментов.

Для кого: Опытные трейдеры, стремящиеся к максимальной доходности и готовые к активной торговле с короткими циклами сделок.

⚠️ Важно: Используйте только на счетах с низким спредом и быстрым исполнением ордеров. Рекомендуемый депозит — от $10000.