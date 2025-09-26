GoldenTrend
- Версия: 1.1
- Обновлено: 24 октября 2025
- Активации: 5
Почему GoldenTrend ?
Монитор на MyFxBook_com/members/alsych/goldentrend-cent/11735858
/members/alsych/goldentrend-2/11730953
/members/alsych/goldentrend-3/11768209
/members/alsych/goldentrend-4/11793141
- ⚡ Сверхбыстрые сделки: Ловит прибыль на движениях в 5-15 пунктов. Идеально для ECN-счетов с низким спредом.
- 📊 Адаптивная стратегия: Автоматически подстраивается под текущую волатильность рынка и меняет тактику торговли.
- 🛡️ Многоуровневая защита: Динамические Stop Loss, трейлинг-стоп и ограничение максимального риска на сделку.
- 💰 Высокий профит-фактор: Стратегия оптимизирована для получения максимальной прибыли при минимальном просадке.
- 🌐 Работает на любом символе: Протестирован и оптимизирован для XAUUSD и других популярных инструментов.
Для кого: Опытные трейдеры, стремящиеся к максимальной доходности и готовые к активной торговле с короткими циклами сделок.
⚠️ Важно: Используйте только на счетах с низким спредом и быстрым исполнением ордеров. Рекомендуемый депозит — от $10000.
Скоро будет новая версия.
Принимаю любую благодарность 410011296609921 Яндекс деньги.