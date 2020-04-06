Crypto Trade MT5

Crypto Trade — секторальный торговый робот на основе машинного обучения

Представляем вашему вниманию наиболее эффективный портфельный подход в совокупности с жёстко ограниченным сектором торговых инструментов. Основная цель — дать возможность торговать криптовалютами любому желающему без предварительной подготовки. Мы стараемся торговать как можно большим количеством наиболее стабильных криптовалют одновременно, чтобы обеспечить максимальную безопасность депозита параллельно с внушительным заработком на достаточно короткой дистанции.

Ссылки, которые помогут вам получить больше информации о продукте, а также расширить ваши возможности

Если вы хотите:

Для кого этот робот?

  • Для тех, кто хочет просто повесить робот на график и получить прибыль в короткие сроки, используя криптовалютный трейдинг. (Робот работает сразу без предварительных настроек.)
  • Если вам интересна криптовалюта и вы верите в этот актив, то у вас есть хорошие шансы получить прибыль в среднесрочной или долгосрочной перспективе. (Зависит от многих факторов.)
  • Для тех, кто уже торгует криптовалютами и хочет попробовать новые подходы к трейдингу или диверсифицировать свои риски.

Удобства и преимущества

Секторальная специализация Торговля сосредоточена только на одном секторе — криптовалюты.
ИИ-обучение на серверах Машинное обучение проводится на мощных удалённых серверах. Результаты оптимизации периодически отбираются мною вручную и вшиваются в робот.
Портфельная диверсификация Внутри сектора криптовалют робот распределяет риски по множеству инструментов и периодов графиков — такой подход уменьшает просадки автоматически.
Установка в один клик Достаточно повесить советник на любой график криптовалюты — он сам найдёт все доступные инструменты сектора и начнёт торговлю. (В некоторых случаях возможна дополнительная настройка.)
Гибкое управление рисками Автоматическая адаптация лота под размер депозита с учётом сохранения годового процента прибыльности робота.
Дополнительные режимы торговли Включаются по желанию и более безопасны благодаря диверсификации. Риски не накапливаются в одном торговом инструменте.

Рекомендации

  • Минимальный депозит: $100.
  • Тип счёта: хеджирование (желательно, но можно и Netting).
  • Примеры подходящих брокеров: FxPro, TeleTrade и многие другие — у них полноценный набор крипто-инструментов.
  • Перед запуском: обязательно протестируйте в Strategy Tester! Убедитесь, что ваш брокер предоставляет нужные инструменты.
  • Настройка имён инструментов: если у вашего брокера есть префиксы/постфиксы (например, Crypto.BTCUSD), укажите их в параметрах робота или попросите помощи у продавца.

Как это работает — простыми словами

Мои серверы анализируют поведение большинства наиболее капитализированных криптовалютных инструментов, находят наиболее устойчивые паттерны разворота и оптимизируют параметры под текущую рыночную фазу. Затем лучшие из них «сшиваются» в одну сборку — это и есть ваш советник. Вместо того чтобы торговать один торговый инструмент, робот старается торговать все доступные ему крипто-инструменты в рамках вшитой текущей сборки: BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD и т.д. Это улучшает надёжность вашего трейдинга и снижает просадку. Качество машинного обучения, как и линейка инструментов, будет улучшаться исходя из текущей рыночной ситуации.

Входные параметры робота для желающих получить дополнительные возможности

Категория Параметр Описание
Адаптация к именованию инструментов To Lower Symbol Преобразует названия инструментов в нижний регистр. Используется, если брокер именует символы строчными буквами (например, «!btcusd_»).
Symbol Prefix Строка, с которой начинается имя инструмента (например, «!» или «_»).
Symbol Postfix Строка, которой заканчивается имя инструмента (например, «!» или «_»).
Часовой пояс Source Shift Hours Сдвиг времени относительно котировок брокера RoboForex, который используется как эталон при обучении. У большинства брокеров это значение равно 0.
Управление лотом и рисками Auto Lot Включает автоматическую адаптацию объёма под размер депозита. При отключении робот ведёт себя как при фиксированном лоте.
Middle % of Delta Equity Per M1 Bar (For ONE! Symbol) Основной параметр управления риском. Чем выше значение — тем больше объёмы позиций.
Deposit Percent [1–100] Процент депозита, выделяемый под этого робота (работает только при включённом Auto Lot). Полезно при одновременной торговле несколькими советниками.
Мартингейл Lot Mode Режимы: SIMPLE_LOT (по умолчанию) и MARTINGALE.
Martin Multiplier Steps Max Максимальное количество убыточных сделок, лоты которых суммируются для расчёта объёма новой позиции. Чем выше значение — тем выше потенциальная прибыль и риск.
Пересиживание убытков Linearization Режим ожидания, пока убыточная позиция не станет прибыльной.
Minutes Hold For Linearization Максимальное время ожидания (в минутах). По истечении — позиция может быть закрыта по новому противоположному сигналу.
Актуальность настроек Days To Future Количество дней после окончания оптимизации, в течение которых разрешено открывать новые позиции. Дата последней оптимизации отображается в графическом интерфейсе советника.
Эффекты докупки Effect Выбор режима работы: от обычной торговли до продвинутых портфельных фильтров и усреднений.
First % Of Price Step Минимальное расстояние (в % от текущей цены) между ценами соседних сделок при докупке/допродаже. Позволяет избегать открытия позиций в одинаковых ценовых зонах.
Next Step Multiplier Множитель, изменяющий шаг между последующими сделками. При значении 1.0 шаг остаётся неизменным.
Типы эффектов
  • NO_EFFECT — обычная торговля.
  • WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES — ослабление влияния одинаковых валют для снижения просадок.
  • COLLECTIVE_REINFORCEMENT — усиление влияния одинаковых валют.
  • SAFE_REPURCHASE — гибридное усреднение через разные периоды графиков (без увеличения риска).
  • CLASSIC_REPURCHASE — классическое усреднение (все позиции закрываются веером в плюс).
  • SAFE_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — комбинации SAFE_REPURCHASE с ослаблением/усилением валют.
  • CLASSIC_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — аналогично для CLASSIC_REPURCHASE.
  • COST_MINIMIZATION — универсальный режим для HEDGING и NETTING: одна позиция на инструмент, закрытие по лучшему сигналу с любого периода графика.
Фильтры и защита Stop Loss % Of Average M1 Стоп-лосс в размерах % от средней величины M1-бара для текущей валютной пары (не в пипсах и не в «_Point»). При значении 0 — отключён.
Take Profit % Of Average M1 Тейк-профит в размерах % от средней величины M1-бара для текущей валютной пары. При значении 0 — отключён.
MAX Spread % Of Average M1 Максимальный допустимый спред в измерении «_Point». При превышении — сделки не открываются и не закрываются.
Swaps Торговля только в направлениях с положительными свопами — вы зарабатываете, даже держа позицию, а также иные вариации.
Прочее Additional Profit Per Lot Добавляет обязательную прибыль к позициям в режимах Linearization и REPURCHASE — компенсирует комиссии и издержки. Прибыль имеется в виду на один лот торгового инструмента.
Фильтры валют и инструментов Include Instruments Торговать ТОЛЬКО указанные инструменты. (например: «EURUSD,GBPUSD»).
Exclude Instruments Исключить указанные инструменты из торговли. (например: «EURUSD,GBPUSD»). Все остальные инструменты торгуются.
Exclude Currencies Исключить все инструменты, содержащие указанные валюты (например: «BTC,ETH»). Все остальные инструменты торгуются.
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Эксперты
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven будет работать по специальной цене до 8 декабря 2025 года. Этот советник адаптируется к любому активу. Он универсален. Multi-Asset Scalper EA — профессиональная автоматическая торговая система, разработанная для платформы MetaTrader 5 и предназначенная для скальпинга нескольких активов одновременно. Версия 8.2 включает в себя технологию многотаймфреймовых сигналов с тройным подтверждением и интегрированным управлением рисками. Техническая архитектура
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Эксперты
Устанавливайте TP и SL по Цене – Автоматический модификатор ордеров для MT5 Автоматически устанавливает точные уровни TP и SL по цене сделки ️ Работает со всеми парами и советниками, фильтрация по символу или Magic Number Этот советник позволяет задавать точные уровни Take Profit (TP) и Stop Loss (SL) по ценовым значениям (например, 1.12345 на EURUSD). Без пунктов, без пипсов. Только точное и чистое управление сделками для всех ордеров или по выбранному символу или Magic Number. Основны
Pro Experience
Yurii Yasny
Эксперты
Pro Experience Only 4 copies available for $99.00. Next price 199 USD ECN Pro Experience is a scalping strategy based on breaking through strong price levels. One of the oldest and most reliable strategies with the author's modernization for the current market. The strategy does not require any optimizations. We installed it on the chart according to the recommendation and enjoy trading!!! Advantages of ECN Pro Experience: - optimal SL/TP ratio - low SL, which makes the system as safe as possi
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Эксперты
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Эксперты
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Эксперты
Moving Average Surfer – Точное захват тренда для MT5 Плывите по рыночным волнам с Moving Average Surfer — советником, созданным для трейдеров, которые ценят точность, эффективность и автоматическое управление рисками. Этот EA объединяет сигналы быстрых и медленных скользящих средних с расширенными рыночными фильтрами, выявляя высоковероятностные торговые возможности. Ключевые особенности: Анализ двух скользящих средних: Использует сигналы быстрой и медленной MA для определения направления рынка
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Эксперты
Fractal Trend Master — один из самых мощных и сложных советников на рынке, разработанный для защиты капитала трейдеров при максимизации возможностей для получения прибыли. Базирующийся на знаменитой методологии Билла Вильямса , этот EA использует три важнейших инструмента технического анализа: индикатор Alligator , фракталы и Gator Oscillator , создавая прочную и точную структуру для идентификации и следования рыночным трендам. Этот EA был разработан с акцентом на управление рисками и сохранени
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Exclusive Imperium MT5 — автоматизированная торговая система Exclusive Imperium MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Советник работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства со стороны трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! ВАЖНО: Все примеры, скриншоты и тесты приведены исключительно в демонстрационных целях. Если у одного брокера опре
Delta Waves
TitanScalper
Эксперты
Professional Institutional Trading System Symbol: XAUUSD Recommended Timeframe: M30 Minimum Capital Requirement: 300 USD (or equivalent in other currencies) Broker Compatibility: Fully compatible with all MT5 brokers Delta Wave v1.2 is an advanced algorithmic trading system that integrates Volume Weighted Average Price (VWAP) analytics with Cumulative Delta Volume (CDV) to identify high-probability trading opportunities. It is designed for traders seeking professional execution, objective signa
Equilibrium Pro MT5
Alberto Boada
Эксперты
Equilibrium Pro – Mean Reversion System Equilibrium Pro is an expert advisor based on mathematical principles of mean reversion. The system combines technical analysis with a configurable position-scaling structure. All trades follow the parameters defined by the user. The EA uses indicators such as Bollinger Bands and an optional RSI filter to detect deviations from the average price. Users may adjust all technical parameters to adapt the system to their preferences. 1. Mean Reversion Logic The
Gold Quant Ai
Hizbullah Mangal
5 (4)
Эксперты
LIVE SIGNALS – REAL TRADING ACCOUNTS Primary Live Signal (Default Settings) Since 03 September 2025 https://www.mql5.com/en/signals/2329812 Secondary Live Signal (Default Settings) Since 08 December 2025 https://www.mql5.com/en/signals/2347752 Both signals are traded on real accounts and are fully public on MQL5, allowing independent verification of: Full trade history Drawdown and risk behaviour Growth and consistency Real market execution No demo trading. Full transparency. LIMITED LAU
Nova WDX Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Эксперты
Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Volume‑confirmed signals: MFI combines price and tick‑volume, weeding out low‑conviction moves. No‑nonsense engine: Absolutely zero M
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Эксперты
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
ParitySnap
Kazutaka Yamamoto
Индикаторы
ParitySnap — Triad Z-Score Reversion Non-Repaint / Hedge-Fund-Inspired Mean Reversion / NY-Close Pivot-SL Holiday Promo (until Dec 25, JST): Lifetime $199 / Rental $30 - Standard after promo: Lifetime $209- / Rental $40 - WHAT IT DOES ParitySnap detects tri-currency parity distortions (e.g., GOLD: XAUUSD–AUDUSD–XAUAUD ) and prints non-repainting entries on the just-closed bar when a Z-score mean-reversion edge is present. Built for traders who value transparency and statistical rigor , it bring
Flora
Ghaith Khaddour
4.33 (3)
Эксперты
Flora Добро пожаловать в новую эру торговли. Flora - это не просто еще один EA, а сложное решение, разработанное для того, чтобы дать вам преимущество на постоянно меняющихся рынках. Построенный на продвинутой платформе, этот экспертный советник сочетает в себе передовые стратегии и инновационные системы управления рисками, позволяя вам торговать с уверенностью и точностью. Request a demo-exclusive trial by contacting me directly. Early access pricing: 89. Just 4 users have purchased so far. On
Defender of the Deposit
Alexey Viktorov
Эксперты
Советник локирует убыточную позицию или сетку с указанным Magic number и в дальнейшем пытается свести убыток к нулю, или минимуму. Продолжительность операции зависит от параметров советника и может продолжаться от нескольких дней до нескольких месяцев. Параметры советника и их назначение: What position is locked             Какого направления позицию или сетку позиций локируем. Buy или Sell. Magic number                           Magic number позиции которую локируем. Width lock                 
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Эксперты
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Эксперты
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
