Crypto Trade MT5

Адаптация к именованию инструментов To Lower Symbol Преобразует названия инструментов в нижний регистр. Используется, если брокер именует символы строчными буквами (например, « !btcusd_ » ).

Symbol Prefix Строка, с которой начинается имя инструмента (например, «!» или «_»).

Symbol Postfix Строка, которой заканчивается имя инструмента (например, «!» или «_»).

Часовой пояс Source Shift Hours Сдвиг времени относительно котировок брокера RoboForex, который используется как эталон при обучении. У большинства брокеров это значение равно 0.

Управление лотом и рисками Auto Lot Включает автоматическую адаптацию объёма под размер депозита. При отключении робот ведёт себя как при фиксированном лоте.

Middle % of Delta Equity Per M1 Bar (For ONE! Symbol) Основной параметр управления риском. Чем выше значение — тем больше объёмы позиций.

Deposit Percent [1–100] Процент депозита, выделяемый под этого робота (работает только при включённом Auto Lot). Полезно при одновременной торговле несколькими советниками.

Мартингейл Lot Mode Режимы: SIMPLE_LOT (по умолчанию) и MARTINGALE.

Martin Multiplier Steps Max Максимальное количество убыточных сделок, лоты которых суммируются для расчёта объёма новой позиции. Чем выше значение — тем выше потенциальная прибыль и риск.

Пересиживание убытков Linearization Режим ожидания, пока убыточная позиция не станет прибыльной.

Minutes Hold For Linearization Максимальное время ожидания (в минутах). По истечении — позиция может быть закрыта по новому противоположному сигналу.

Актуальность настроек Days To Future Количество дней после окончания оптимизации, в течение которых разрешено открывать новые позиции. Дата последней оптимизации отображается в графическом интерфейсе советника.

Эффекты докупки Effect Выбор режима работы: от обычной торговли до продвинутых портфельных фильтров и усреднений.

First % Of Price Step Минимальное расстояние (в % от текущей цены) между ценами соседних сделок при докупке/допродаже. Позволяет избегать открытия позиций в одинаковых ценовых зонах.

Next Step Multiplier Множитель, изменяющий шаг между последующими сделками. При значении 1.0 шаг остаётся неизменным.

Типы эффектов NO_EFFECT — обычная торговля.

— обычная торговля. WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES — ослабление влияния одинаковых валют для снижения просадок.

— ослабление влияния одинаковых валют для снижения просадок. COLLECTIVE_REINFORCEMENT — усиление влияния одинаковых валют.

— усиление влияния одинаковых валют. SAFE_REPURCHASE — гибридное усреднение через разные периоды графиков (без увеличения риска).

— гибридное усреднение через разные периоды графиков (без увеличения риска). CLASSIC_REPURCHASE — классическое усреднение (все позиции закрываются веером в плюс).

— классическое усреднение (все позиции закрываются веером в плюс). SAFE_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — комбинации SAFE_REPURCHASE с ослаблением/усилением валют.

— комбинации SAFE_REPURCHASE с ослаблением/усилением валют. CLASSIC_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — аналогично для CLASSIC_REPURCHASE.

— аналогично для CLASSIC_REPURCHASE. COST_MINIMIZATION — универсальный режим для HEDGING и NETTING: одна позиция на инструмент, закрытие по лучшему сигналу с любого периода графика.

Фильтры и защита Stop Loss % Of Average M1 Стоп-лосс в размерах % от средней величины M1-бара для текущей валютной пары (не в пипсах и не в «_Point»). При значении 0 — отключён.

Take Profit % Of Average M1 Тейк-профит в размерах % от средней величины M1-бара для текущей валютной пары . При значении 0 — отключён.

MAX Spread % Of Average M1 Максимальный допустимый спред в измерении «_Point». При превышении — сделки не открываются и не закрываются.

Swaps Торговля только в направлениях с положительными свопами — вы зарабатываете, даже держа позицию, а также иные вариации.

Прочее Additional Profit Per Lot Добавляет обязательную прибыль к позициям в режимах Linearization и REPURCHASE — компенсирует комиссии и издержки. Прибыль имеется в виду на один лот торгового инструмента.

Фильтры валют и инструментов Include Instruments Торговать ТОЛЬКО указанные инструменты. (например: « EURUSD,GBPUSD » ).

Exclude Instruments Исключить указанные инструменты из торговли. (например: « EURUSD,GBPUSD » ). Все остальные инструменты торгуются.