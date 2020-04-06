Crypto Trade MT4
- 专家
- Evgeniy Ilin
- 版本: 2.7
- 更新: 24 十二月 2025
Crypto Trade — 基于机器学习的行业专用交易机器人
我们向您推出最高效的组合投资方法，结合严格限定的交易品种板块。核心目标是让任何用户无需前期准备即可交易加密货币。我们力求同时交易尽可能多的主流稳定币种，在确保资金安全的同时，于较短时间内实现可观收益。
帮助您深入了解产品并拓展功能的相关链接
如果您希望：
这款机器人适合谁？
- 希望将机器人挂载到图表上，通过加密货币交易快速获利的用户。（机器人开箱即用，无需预先配置。）
- 如果您对加密货币感兴趣并相信这一资产类别，您有很大机会在中长期获得收益。（具体结果取决于多种因素。）
- 已经交易加密货币，希望尝试新策略或分散风险的交易者。
核心优势与特点
|行业专注
|交易仅聚焦于单一板块 —— 加密货币。
|云端 AI 训练
|机器学习在强大的远程服务器上执行。优化结果由我定期手动筛选并直接嵌入机器人。
|组合多元化
|在加密货币板块内，机器人跨多个品种和时间周期分散风险 —— 此方法可自动降低回撤。
|一键安装
|只需将 EA 挂载到任意加密货币图表上 —— 它将自动识别所有可用品种并开始交易。（某些情况下可能需要额外配置。）
|灵活风控
|自动根据账户余额调整手数，同时保持机器人年度收益率目标。
|附加交易模式
|可选模式，因多元化而更安全。风险不会集中于单一交易品种。
使用建议
- 最低入金： $100。
- 账户类型： 对冲（推荐），但也支持 Netting。
- 推荐经纪商： FxPro、TeleTrade 等多家机构 —— 它们提供完整的加密货币交易品种。
- 启动前： 务必在 Strategy Tester 中测试！确认您的经纪商提供所需品种。
- 品种命名配置： 若您的经纪商使用前缀/后缀（例如 Crypto.BTCUSD），请在机器人参数中指定，或向卖家寻求帮助。
工作原理 — 简明版
我的服务器分析主流高市值加密货币品种的行为，识别最稳定的反转模式，并针对当前市场阶段优化参数。最优结果随后被“缝合”成一个集成版本 —— 这就是您的 Expert Advisor。机器人不会只交易单一品种，而是基于内置策略同时交易所有可用加密货币品种：BTCUSD、ETHUSD、XRPUSD 等。这提升了交易可靠性并降低回撤。机器学习质量与品种组合将根据市场状况持续优化。
高级用户参数
|类别
|参数
|说明
|品种命名适配
|To Lower Symbol
|将品种名称转换为小写。适用于经纪商使用小写命名符号的情况（例如 «!btcusd_»）。
|Symbol Prefix
|品种名称前缀字符串（例如 «!» 或 «_»）。
|Symbol Postfix
|品种名称后缀字符串（例如 «!» 或 «_»）。
|时区
|Source Shift Hours
|相对于 RoboForex 报价的时间偏移（训练基准）。大多数经纪商该值为 0。
|手数与风险管理
|Auto Lot
|启用后，手数将根据账户余额自动调整。禁用时，机器人行为类似固定手数。
|Middle % of Delta Equity Per M1 Bar (For ONE! Symbol)
|核心风控参数。值越高，持仓手数越大。
|Deposit Percent [1–100]
|分配给本机器人的账户资金百分比（仅在启用 Auto Lot 时生效）。适用于同时运行多个 EA 的场景。
|马丁格尔
|Lot Mode
|模式：SIMPLE_LOT（默认）和 MARTINGALE。
|Martin Multiplier Steps Max
|最多可累加亏损交易的手数以计算新仓位。值越高，潜在收益与风险均增加。
|亏损持仓
|Linearization
|等待亏损仓位转为盈利。
|Minutes Hold For Linearization
|最大等待时间（分钟）。超时后，可能根据新反向信号平仓。
|参数有效期
|Days To Future
|优化结束后允许开新仓的天数。最近优化日期显示在 EA 图形界面中。
|加仓效应
|Effect
|选择操作模式：从标准交易到高级组合过滤与均价策略。
|First % Of Price Step
|加仓/减仓时相邻订单价格的最小距离（占当前价格的百分比）。避免在相同价格区域开仓。
|Next Step Multiplier
|后续订单间距的倍数。1.0 表示间距不变。
|效应类型
|• NO_EFFECT — 标准交易。
• WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES — 减弱相同货币影响，降低回撤。
• COLLECTIVE_REINFORCEMENT — 增强相同货币影响。
• SAFE_REPURCHASE — 跨周期混合均价（不增加风险）。
• CLASSIC_REPURCHASE — 经典均价（所有仓位扇形止盈）。
• SAFE_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — SAFE_REPURCHASE 与货币减弱/增强的组合。
• CLASSIC_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — CLASSIC_REPURCHASE 的对应组合。
• COST_MINIMIZATION — HEDGING 与 NETTING 通用模式：每品种单仓位，按任意周期最优信号平仓。
|过滤与保护
|Stop Loss % Of Average M1
|止损为当前货币对 M1 平均 K 线幅度的百分比（非点数或 «_Point»）。设为 0 则禁用。
|Take Profit % Of Average M1
|止盈为当前货币对 M1 平均 K 线幅度的百分比。设为 0 则禁用。
|MAX Spread % Of Average M1
|最大允许点差以 «_Point» 为单位。超出则不开仓、不平仓。
|Swaps
|仅在正隔夜利息方向交易 —— 持仓也能盈利，并支持其他变体。
|其他
|Additional Profit Per Lot
|在 Linearization 和 REPURCHASE 模式中为每手增加固定利润，以抵消手续费与交易成本。
|货币与品种过滤
|Include Instruments
|仅交易指定品种。（例如 «EURUSD,GBPUSD»）
|Exclude Instruments
|排除指定品种。（例如 «EURUSD,GBPUSD»）其余品种正常交易。
|Exclude Currencies
|排除包含指定货币的所有品种（例如 «BTC,ETH»）。其余品种正常交易。