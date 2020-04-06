Crypto Trade MT4

Neon Shadow — 一款独特的交易解决方案，助您学习并迈向交易新高度 我致力于打造一款无论新手还是专业人士均可使用的独特交易解决方案，不受您当前水平限制。核心理念是将机器学习与高级交易技巧相结合，以充分发挥二者协同效应的最大潜力。该系统既可用于在1–2个月内快速放大小额资金，也适用于长达数年的长期投资——但若您希望学习，它将为您带来最大价值。 只要态度端正，您将看到全新的方法，甚至可能获得一些收益。请做好学习准备，并遵循本产品的理念。 如果您只是想下载机器人，在策略测试器中运行一次，然后挂到图表上等待奇迹发生，请关闭本产品页面，继续浏览列表中的其他免费产品——当然，我无权强制您这样做。 如果您不愿遵循我的建议，也可以采用经典方式：直接使用默认设置运行机器人，或购买下方链接提供的更高级付费版本。付费版本将由我亲自为您配置，完全根据您的具体需求定制。默认设置同样有效——它们以 STATIC 模式形式内置了一套完整策略。 帮助您深入了解产品的相关链接 如果您希望： 获取 DYNAMIC 模式的设置文件 加入我的 Telegram 社群（可提问、与其他用户交流或寻求帮助） 获取适用于

FREE