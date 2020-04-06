Crypto Trade MT4

Crypto Trade — 基于机器学习的行业专用交易机器人

我们向您推出最高效的组合投资方法，结合严格限定的交易品种板块。核心目标是让任何用户无需前期准备即可交易加密货币。我们力求同时交易尽可能多的主流稳定币种，在确保资金安全的同时，于较短时间内实现可观收益。

帮助您深入了解产品并拓展功能的相关链接

如果您希望：

这款机器人适合谁？

  • 希望将机器人挂载到图表上，通过加密货币交易快速获利的用户。（机器人开箱即用，无需预先配置。）
  • 如果您对加密货币感兴趣并相信这一资产类别，您有很大机会在中长期获得收益。（具体结果取决于多种因素。）
  • 已经交易加密货币，希望尝试新策略或分散风险的交易者。

核心优势与特点

行业专注 交易仅聚焦于单一板块 —— 加密货币。
云端 AI 训练 机器学习在强大的远程服务器上执行。优化结果由我定期手动筛选并直接嵌入机器人。
组合多元化 在加密货币板块内，机器人跨多个品种和时间周期分散风险 —— 此方法可自动降低回撤。
一键安装 只需将 EA 挂载到任意加密货币图表上 —— 它将自动识别所有可用品种并开始交易。（某些情况下可能需要额外配置。）
灵活风控 自动根据账户余额调整手数，同时保持机器人年度收益率目标。
附加交易模式 可选模式，因多元化而更安全。风险不会集中于单一交易品种。

使用建议

  • 最低入金： $100。
  • 账户类型： 对冲（推荐），但也支持 Netting。
  • 推荐经纪商： FxPro、TeleTrade 等多家机构 —— 它们提供完整的加密货币交易品种。
  • 启动前： 务必在 Strategy Tester 中测试！确认您的经纪商提供所需品种。
  • 品种命名配置： 若您的经纪商使用前缀/后缀（例如 Crypto.BTCUSD），请在机器人参数中指定，或向卖家寻求帮助。

工作原理 — 简明版

我的服务器分析主流高市值加密货币品种的行为，识别最稳定的反转模式，并针对当前市场阶段优化参数。最优结果随后被“缝合”成一个集成版本 —— 这就是您的 Expert Advisor。机器人不会只交易单一品种，而是基于内置策略同时交易所有可用加密货币品种：BTCUSD、ETHUSD、XRPUSD 等。这提升了交易可靠性并降低回撤。机器学习质量与品种组合将根据市场状况持续优化。

高级用户参数

类别 参数 说明
品种命名适配 To Lower Symbol 将品种名称转换为小写。适用于经纪商使用小写命名符号的情况（例如 «!btcusd_»）。
Symbol Prefix 品种名称前缀字符串（例如 «!» 或 «_»）。
Symbol Postfix 品种名称后缀字符串（例如 «!» 或 «_»）。
时区 Source Shift Hours 相对于 RoboForex 报价的时间偏移（训练基准）。大多数经纪商该值为 0。
手数与风险管理 Auto Lot 启用后，手数将根据账户余额自动调整。禁用时，机器人行为类似固定手数。
Middle % of Delta Equity Per M1 Bar (For ONE! Symbol) 核心风控参数。值越高，持仓手数越大。
Deposit Percent [1–100] 分配给本机器人的账户资金百分比（仅在启用 Auto Lot 时生效）。适用于同时运行多个 EA 的场景。
马丁格尔 Lot Mode 模式：SIMPLE_LOT（默认）和 MARTINGALE
Martin Multiplier Steps Max 最多可累加亏损交易的手数以计算新仓位。值越高，潜在收益与风险均增加。
亏损持仓 Linearization 等待亏损仓位转为盈利。
Minutes Hold For Linearization 最大等待时间（分钟）。超时后，可能根据新反向信号平仓。
参数有效期 Days To Future 优化结束后允许开新仓的天数。最近优化日期显示在 EA 图形界面中。
加仓效应 Effect 选择操作模式：从标准交易到高级组合过滤与均价策略。
First % Of Price Step 加仓/减仓时相邻订单价格的最小距离（占当前价格的百分比）。避免在相同价格区域开仓。
Next Step Multiplier 后续订单间距的倍数。1.0 表示间距不变。
效应类型 NO_EFFECT — 标准交易。
WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES — 减弱相同货币影响，降低回撤。
COLLECTIVE_REINFORCEMENT — 增强相同货币影响。
SAFE_REPURCHASE — 跨周期混合均价（不增加风险）。
CLASSIC_REPURCHASE — 经典均价（所有仓位扇形止盈）。
SAFE_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — SAFE_REPURCHASE 与货币减弱/增强的组合。
CLASSIC_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — CLASSIC_REPURCHASE 的对应组合。
COST_MINIMIZATION — HEDGING 与 NETTING 通用模式：每品种单仓位，按任意周期最优信号平仓。
过滤与保护 Stop Loss % Of Average M1 止损为当前货币对 M1 平均 K 线幅度的百分比（非点数或 «_Point»）。设为 0 则禁用。
Take Profit % Of Average M1 止盈为当前货币对 M1 平均 K 线幅度的百分比。设为 0 则禁用。
MAX Spread % Of Average M1 最大允许点差以 «_Point» 为单位。超出则不开仓、不平仓。
Swaps 仅在正隔夜利息方向交易 —— 持仓也能盈利，并支持其他变体。
其他 Additional Profit Per Lot 在 Linearization 和 REPURCHASE 模式中为每手增加固定利润，以抵消手续费与交易成本。
货币与品种过滤 Include Instruments 仅交易指定品种。（例如 «EURUSD,GBPUSD»）
Exclude Instruments 排除指定品种。（例如 «EURUSD,GBPUSD»）其余品种正常交易。
Exclude Currencies 排除包含指定货币的所有品种（例如 «BTC,ETH»）。其余品种正常交易。
