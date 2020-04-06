Currency Trade MT5

Currency Trade — секторальный торговый робот на основе машинного обучения

Представляем вашему вниманию наиболее эффективный портфельный подход в совокупности с жёстко ограниченным сектором торговых инструментов. Основная цель — дать возможность торговать основными 28 валютными парами одновременно, любому желающему без предварительной подготовки. Мы стараемся торговать как можно большим количеством наиболее стабильных валютных пар одновременно, чтобы обеспечить максимальную безопасность депозита параллельно с внушительным заработком на достаточно короткой дистанции.

Ссылки, которые помогут вам получить больше информации о продукте, а также расширить ваши возможности

Если вы хотите:

Для кого этот робот?

  • Для тех, кто хочет просто повесить робот на график и получить прибыль в короткие сроки, используя 28 основных валютных пар как актив. (Робот работает сразу без предварительных настроек.)
  • Если вам интересны основные валютные пары и вы верите в эти активы, то у вас есть хорошие шансы получить прибыль в среднесрочной или долгосрочной перспективе. (Зависит от многих факторов.)
  • Для тех, кто уже торгует 28 основных валютных пар и хочет попробовать новые подходы к трейдингу или диверсифицировать свои риски.

Удобства и преимущества

Секторальная специализация Торговля сосредоточена только на одном секторе — основные 28 валютных пар.
ИИ-обучение на серверах Машинное обучение проводится на мощных удалённых серверах. Результаты оптимизации периодически отбираются мною вручную и вшиваются в робот.
Портфельная диверсификация Внутри сектора американских акций робот распределяет риски по множеству инструментов и периодов графиков — такой подход уменьшает просадки автоматически.
Установка в один клик Достаточно повесить советник на любую валютную пару, например EURUSD — он сам найдёт все доступные инструменты сектора и начнёт торговлю. (В некоторых случаях возможна дополнительная настройка.)
Гибкое управление рисками Автоматическая адаптация лота под размер депозита с учётом сохранения годового процента прибыльности робота.
Дополнительные режимы торговли Включаются по желанию и более безопасны благодаря диверсификации. Риски не накапливаются в одном торговом инструменте.

Рекомендации

  • Минимальный депозит: $100.
  • Тип счёта: хеджирование (желательно, но можно и Netting).
  • Примеры подходящих брокеров: RoboForex и многие другие, практически без ограничений — практически у всех брокеров данные инструменты присутствуют.
  • Перед запуском: обязательно протестируйте в Strategy Tester! Убедитесь, что ваш брокер предоставляет нужные инструменты.
  • Настройка имён инструментов: если у вашего брокера есть префиксы/постфиксы (например, stocks.GOOGL), укажите их в параметрах робота или попросите помощи у продавца.

Как это работает — простыми словами

Мои серверы анализируют поведение всех 28 основных валютных пар, а потом находят наиболее устойчивые паттерны разворота и оптимизируют параметры под текущую рыночную фазу. Затем лучшие из них «сшиваются» в одну сборку — это и есть ваш советник. Вместо того чтобы торговать один торговый инструмент, робот старается торговать все доступные ему валютные пары одновременно, в рамках вшитой текущей сборки: EURUSD, GBPUSD, NZDCHF и т.д. Это улучшает надёжность вашего трейдинга и снижает просадку. Качество машинного обучения, как и линейка инструментов, будет улучшаться исходя из текущей рыночной ситуации.

Входные параметры робота для желающих получить дополнительные возможности

Категория Параметр Описание
Адаптация к именованию инструментов To Lower Symbol Преобразует названия инструментов в нижний регистр. Используется, если брокер именует символы строчными буквами (например, «!eurusd_»).
Symbol Prefix Строка, с которой начинается имя инструмента (например, «!» или «_»).
Symbol Postfix Строка, которой заканчивается имя инструмента (например, «!» или «_»).
Часовой пояс Source Shift Hours Сдвиг времени относительно котировок брокера RoboForex, который используется как эталон при обучении. У большинства брокеров это значение равно 0.
Управление лотом и рисками Auto Lot Включает автоматическую адаптацию объёма под размер депозита. При отключении робот ведёт себя как при фиксированном лоте.
Middle % of Delta Equity Per M1 Bar (For ONE! Symbol) Основной параметр управления риском. Чем выше значение — тем больше объёмы позиций.
Deposit Percent [1–100] Процент депозита, выделяемый под этого робота (работает только при включённом Auto Lot). Полезно при одновременной торговле несколькими советниками.
Мартингейл Lot Mode Режимы: SIMPLE_LOT (по умолчанию) и MARTINGALE.
Martin Multiplier Steps Max Максимальное количество убыточных сделок, лоты которых суммируются для расчёта объёма новой позиции. Чем выше значение — тем выше потенциальная прибыль и риск.
Пересиживание убытков Linearization Режим ожидания, пока убыточная позиция не станет прибыльной.
Minutes Hold For Linearization Максимальное время ожидания (в минутах). По истечении — позиция может быть закрыта по новому противоположному сигналу.
Актуальность настроек Days To Future Количество дней после окончания оптимизации, в течение которых разрешено открывать новые позиции. Дата последней оптимизации отображается в графическом интерфейсе советника.
Эффекты докупки Effect Выбор режима работы: от обычной торговли до продвинутых портфельных фильтров и усреднений.
First % Of Price Step Минимальное расстояние (в % от текущей цены) между ценами соседних сделок при докупке/допродаже. Позволяет избегать открытия позиций в одинаковых ценовых зонах.
Next Step Multiplier Множитель, изменяющий шаг между последующими сделками. При значении 1.0 шаг остаётся неизменным.
Типы эффектов
  • NO_EFFECT — обычная торговля.
  • WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES — ослабление влияния одинаковых валют для снижения просадок.
  • COLLECTIVE_REINFORCEMENT — усиление влияния одинаковых валют.
  • SAFE_REPURCHASE — гибридное усреднение через разные периоды графиков (без увеличения риска).
  • CLASSIC_REPURCHASE — классическое усреднение (все позиции закрываются веером в плюс).
  • SAFE_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — комбинации SAFE_REPURCHASE с ослаблением/усилением валют.
  • CLASSIC_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — аналогично для CLASSIC_REPURCHASE.
  • COST_MINIMIZATION — универсальный режим для HEDGING и NETTING: одна позиция на инструмент, закрытие по лучшему сигналу с любого периода графика.
Фильтры и защита Stop Loss % Of Average M1 Стоп-лосс в размерах % от средней величины M1-бара для текущей валютной пары (не в пипсах и не в «_Point»). При значении 0 — отключён.
Take Profit % Of Average M1 Тейк-профит в размерах % от средней величины M1-бара для текущей валютной пары. При значении 0 — отключён.
MAX Spread % Of Average M1 Максимальный допустимый спред в измерении «_Point». При превышении — сделки не открываются и не закрываются.
Swaps Торговля только в направлениях с положительными свопами — вы зарабатываете, даже держа позицию, а также иные вариации.
Прочее Additional Profit Per Lot Добавляет обязательную прибыль к позициям в режимах Linearization и REPURCHASE — компенсирует комиссии и издержки. Прибыль имеется в виду на один лот торгового инструмента.
Фильтры валют и инструментов Include Instruments Торговать ТОЛЬКО указанные инструменты. (например: «EURUSD,CHFJPY»).
Exclude Instruments Исключить указанные инструменты из торговли. (например: «EURUSD,CHFJPY»). Все остальные инструменты торгуются.
Exclude Currencies Исключить все инструменты, содержащие указанные валюты (например: «EUR,CHF»). Все остальные инструменты торгуются.
