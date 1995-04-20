Channel Searcher MT4
- Индикаторы
- Evgeniy Ilin
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Channel Searcher MT5 — мультивалютный индикатор поиска ценовых каналов
Вспомогательный инструмент для автоматического обнаружения и визуализации ценовых каналов на основе фрактальных пиков и геометрического анализа. Индикатор предназначен исключительно для ручной торговли и подходит трейдерам, ориентированным на структурный подход к рынку. Он выявляет каналы по множеству критериев: количество касаний, наклон, заполненность, глубину пробоя и относительное положение фракталов. Предусмотрена гибкая кастомизация под любой ценовой график.
Для кого этот индикатор?
- Для трейдеров, которые ищут чёткие ценовые структуры и хотят видеть достаточно качественные каналы — без лишнего шума и случайных линий.
- Для трейдеров, которые хотят получить больше точек интереса, не занимаясь визуальным сопровождением большого количества графиков. Для вас предусмотрена система уведомлений.
- Для тех, кто ценит гибкость в настройке: вы можете настроить чувствительность, цвета, звуки, режимы отрисовки и даже ограничить поиск по конкретным свечным диапазонам.
Удобства и преимущества
|Мультиподход к анализу
|Индикатор ищет каналы на основе фракталов, проверяя геометрию, плотность касаний, наклон и устойчивость к пробоям — всё в одном инструменте.
|Гибкая визуализация
|Полный контроль над отображением: можно включить/отключить точки, линии канала, режим дорисовки, цвета и толщину элементов.
|Звуковые и текстовые уведомления
|Индикатор может оповещать о новых каналах, их продолжении или пробое — как звуком, так и сообщением в закладке «Experts» терминала MetaTrader.
|Экономия ресурсов
|Автоматическая очистка старых объектов и ограничение количества отображаемых каналов "Last Channels In Memory " не перегружают график.
|Интуитивный интерфейс на графике
|Встроенные кнопки «REDETECT», «HIDE», «STOP» и выбор угла размещения панели.
Рекомендации
- Периоды графиков: Работает на любом периоде графика — от M1 до MN1.
- Множественные инструменты: Вы можете повесить индикатор на столько графиков, сколько захотите. Оповещения будут поступать сразу со всех.
- Настройка: По умолчанию параметры облегчены, чтобы вы могли протестировать его в визуализаторе тестера стратегий. После этого можно приступать к индивидуальной настройке или оставить всё как есть.
- Производительность: Поиск каналов и вычисления достаточно ёмкие, поэтому будьте аккуратны при выборе тех или иных параметров и тестируйте всё в визуализаторе перед использованием.
- Торговля: Индикатор предназначен исключительно для ручного анализа и не может быть использован в автоматических торговых системах.
Как это работает — простыми словами
Индикатор сканирует последние N свечей в поисках фрактальных пиков (локальных максимумов/минимумов), определяемых параметром "Fractal Among "X" Candles" . Затем он проверяет, можно ли провести линию поддержки или сопротивления через два таких пика так, чтобы между ними было достаточное количество касаний "Min./Max. Contacts About Border" , а расстояние между пиками попадало в заданный диапазон "Min./Max. Bars Between Construction Fractals" . После этого проверяется наклон канала, его «заполненность». Если все условия выполнены — канал отображается на графике. В режиме "Use Following" Mode индикатор продолжает отслеживать цену: если канал продолжается, он остаётся активным, а при выходе цены за его границы — подаёт сигнал о завершении канала.
Входные параметры индикатора
|Категория
|Параметр
|Описание
|Основные
|Search In Last "N" Candles
|Количество последних свечей, в которых ведётся поиск каналов. Увеличение ускоряет анализ, но снижает глубину.
|Min. Bars Between Construction Fractals
|Минимальное расстояние (в барах) между фракталами, по которым строится канал.
|Max. Bars Between Construction Fractals
|Максимальное расстояние между фракталами. Каналы, построенные на слишком далёких пиках, игнорируются.
|Fractal Among "X" Candles
|Размерность фрактала: пик ищется в центре отрезка из X свечей (только нечётные значения: 3, 5, 7...).
|Min. Contacts About Border
|Минимальное количество касаний цены о линию канала для его подтверждения.
|Max. Contacts About Border
|Максимально допустимое количество касаний — фильтр против «слипшихся» каналов.
|Rel. Dev. Of Fractals From The Line
|Максимальное относительное отклонение фрактала от линии канала (в долях от общего диапазона цены).
|Rel. Rem. Of The First Fractal From A Distant Fractal
|Минимальное относительное удаление начального фрактала от удалённого — исключает слишком «сжатые» каналы.
|Rel. Filling Of A Starting Parallelogram
|Минимальная заполненность начального параллелограмма каналом — фильтр «пустых» структур.
|Relative Exit For Borders
|Максимально допустимый выход цены за границы канала во время его активности (в режиме дорисовки).
|Min. Inclination Of The Channel
|Минимальный модуль наклона канала (в пунктах за бар). Защищает от горизонтального «мусора».
|Max. Inclination Of The Channel
|Максимально допустимый наклон — исключает резкие, нестабильные каналы.
|Звуки
|Play Warn. Sound On Detect
|Воспроизводить звук при обнаружении нового канала.
|Play Warn. Sound On Following
|Звук при успешном продолжении канала (цена не вышла за границы).
|Play Warn. Sound On Following Break
|Звук при пробое границы канала и его разрушении.
|Сообщения
|Message On Detect
|При обнаружении нового канала пишется сообщение во вкладку "Experts" в вашем терминале MetaTrader
|Message On Following
|При сохранении актуальности текущего канала пишется сообщение во вкладку "Experts" в вашем терминале MetaTrader
|Message On Following Break
|При разрушении текущего канала пишется сообщение во вкладку "Experts" в вашем терминале MetaTrader
|Режимы отображения
|Draw Points
|Отображать точки-фракталы, использованные при построении канала.
|Draw Lower Line
|Рисовать нижнюю границу канала.
|Draw Upper Line
|Рисовать верхнюю границу канала.
|Use Following Mode
|Включить режим дорисовки: индикатор продолжает отслеживать канал в реальном времени.
|Old Line Cleaning
|Автоматически удалять старые каналы, оставляя только последние.
|Last Channels In Memory
|Количество каналов, которые остаются на графике одновременно.
|Оформление
|Lower Line Color
|Цвет нижней линии канала.
|Upper Line Color
|Цвет верхней линии канала.
|Lower Help Line Color
|Цвет дорисовываемой нижней линии в режиме "Following" .
|Upper Help Line Color
|Цвет дорисовываемой верхней линии в режиме "Following" .
|Points Color
|Цвет точек-фракталов.
|Lines Width
|Толщина всех линий канала (от 1 до 50).
|Points Width
|«Жирность» точек-фракталов.