Crypto Trade MT4

Adaptação à nomenclatura de instrumentos To Lower Symbol Converte os nomes dos instrumentos para letras minúsculas. Usado quando a corretora nomeia os símbolos com letras minúsculas (por exemplo, «!btcusd_»).

Symbol Prefix String com a qual o nome do instrumento começa (por exemplo, «!» ou «_»).

Symbol Postfix String com a qual o nome do instrumento termina (por exemplo, «!» ou «_»).

Fuso horário Source Shift Hours Deslocamento de tempo em relação às cotações da corretora RoboForex, usada como referência durante o treinamento. Na maioria das corretoras, este valor é 0.

Gestão de lote e riscos Auto Lot Ativa a adaptação automática do volume ao tamanho do depósito. Quando desativado, o robô comporta-se como se usasse lote fixo.

Middle % of Delta Equity Per M1 Bar (For ONE! Symbol) Parâmetro principal de gestão de risco. Quanto maior o valor, maiores os volumes das posições.

Deposit Percent [1–100] Porcentagem do depósito alocada a este robô (funciona apenas com Auto Lot ativado). Útil ao operar com múltiplos Expert Advisors simultaneamente.

Martingale Lot Mode Modos: SIMPLE_LOT (padrão) e MARTINGALE.

Martin Multiplier Steps Max Número máximo de operações perdedoras cujos lotes são somados para calcular o volume da nova posição. Quanto maior o valor, maior o lucro potencial e o risco.

Mantenha posições em prejuízo Linearization Modo de espera até que uma posição em prejuízo torne-se lucrativa.

Minutes Hold For Linearization Tempo máximo de espera (em minutos). Após o término, a posição pode ser fechada com base em um novo sinal oposto.

Validade das configurações Days To Future Número de dias após o término da otimização durante os quais é permitido abrir novas posições. A data da última otimização é exibida na interface gráfica do Expert Advisor.

Efeitos de recompra Effect Escolha do modo de operação: do trading comum a filtros avançados de portfólio e médias móveis.

First % Of Price Step Distância mínima (em % do preço atual) entre os preços de operações adjacentes durante recompra/venda. Evita abrir posições em zonas de preço idênticas.

Next Step Multiplier Multiplicador que altera o passo entre operações subsequentes. Com valor 1.0, o passo permanece inalterado.

Tipos de efeitos • NO_EFFECT — trading comum.

• WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES — reduz a influência de moedas idênticas para diminuir drawdowns.

• COLLECTIVE_REINFORCEMENT — reforça a influência de moedas idênticas.

• SAFE_REPURCHASE — média híbrida através de diferentes timeframes (sem aumento de risco).

• CLASSIC_REPURCHASE — média clássica (todas as posições fechadas em leque no lucro).

• SAFE_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — combinações de SAFE_REPURCHASE com enfraquecimento/reforço de moedas.

• CLASSIC_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — idem para CLASSIC_REPURCHASE.

• COST_MINIMIZATION — modo universal para HEDGING e NETTING: uma posição por instrumento, fechamento com base no melhor sinal de qualquer timeframe.

Filtros e proteção Stop Loss % Of Average M1 Stop-loss em % do tamanho médio da barra M1 para o par de moedas atual (não em pips nem em «_Point»). Quando definido como 0, está desativado.

Take Profit % Of Average M1 Take-profit em % do tamanho médio da barra M1 para o par de moedas atual. Quando definido como 0, está desativado.

MAX Spread % Of Average M1 Spread máximo permitido na unidade «_Point». Se excedido, nenhuma operação é aberta ou fechada.

Swaps Opera apenas em direções com swaps positivos — você ganha mesmo mantendo a posição, além de outras variações.

Outros Additional Profit Per Lot Adiciona lucro obrigatório às posições nos modos Linearization e REPURCHASE — compensa comissões e custos. O lucro refere-se a um lote do instrumento de trading.

Filtros de moedas e instrumentos Include Instruments Operar APENAS os instrumentos especificados. (por exemplo: «EURUSD,GBPUSD»).

Exclude Instruments Excluir os instrumentos especificados da negociação. (por exemplo: «EURUSD,GBPUSD»). Todos os demais instrumentos serão negociados.