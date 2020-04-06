Crypto Trade MT4

Crypto Trade — Robô de trading setorial baseado em aprendizado de máquina

Apresentamos a você a abordagem de portfólio mais eficaz combinada com um setor estritamente limitado de instrumentos de trading. O objetivo principal é permitir que qualquer pessoa negocie criptomoedas sem preparação prévia. Buscamos operar com o maior número possível de criptomoedas mais estáveis simultaneamente, garantindo a máxima segurança do depósito ao mesmo tempo em que geramos retornos substanciais em um período relativamente curto.

Links que o ajudarão a obter mais informações sobre o produto e expandir as suas capacidades

Se desejar:

Para quem é este robô?

  • Para quem quer simplesmente anexar o robô a um gráfico e obter lucros rapidamente usando trading de criptomoedas. (O robô funciona imediatamente sem configuração prévia.)
  • Se você se interessa por criptomoedas e acredita neste ativo, há boas chances de obter lucro em médio ou longo prazo. (Depende de muitos fatores.)
  • Para traders que já operam com criptomoedas e desejam experimentar novas abordagens ou diversificar seus riscos.

Conveniências e vantagens

Especialização setorial O trading concentra-se exclusivamente em um único setor — criptomoedas.
Treinamento com IA em servidores remotos O aprendizado de máquina é realizado em poderosos servidores remotos. Os resultados da otimização são periodicamente selecionados por mim manualmente e integrados ao robô.
Diversificação de portfólio Dentro do setor de criptomoedas, o robô distribui riscos por múltiplos instrumentos e timeframes — essa abordagem reduz automaticamente os drawdowns.
Instalação em um clique Basta anexar o Expert Advisor a qualquer gráfico de criptomoeda — ele detectará automaticamente todos os instrumentos disponíveis no setor e iniciará o trading. (Em alguns casos, pode ser necessária configuração adicional.)
Gestão flexível de riscos Adaptação automática do lote ao tamanho do depósito, mantendo a porcentagem anual de rentabilidade do robô.
Modos de trading adicionais Ativados conforme desejo e mais seguros graças à diversificação. Os riscos não se acumulam em um único instrumento de trading.

Recomendações

  • Depósito mínimo: $100.
  • Tipo de conta: Hedging (recomendado, mas Netting também é aceito).
  • Exemplos de corretoras adequadas: FxPro, TeleTrade e muitas outras — oferecem um conjunto completo de instrumentos cripto.
  • Antes de iniciar: teste obrigatoriamente no Strategy Tester! Verifique se sua corretora fornece os instrumentos necessários.
  • Configuração de nomes de instrumentos: se sua corretora usa prefixos/sufixos (por exemplo, Crypto.BTCUSD), defina-os nos parâmetros do robô ou peça ajuda ao vendedor.

Como funciona — em termos simples

Meus servidores analisam o comportamento da maioria dos instrumentos cripto mais capitalizados, identificam os padrões de reversão mais estáveis e otimizam os parâmetros para a fase atual do mercado. Em seguida, os melhores resultados são “costurados” em uma única compilação — este é o seu Expert Advisor. Ao invés de negociar um único instrumento, o robô busca negociar todos os instrumentos cripto disponíveis dentro da compilação embutida: BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD, etc. Isso melhora a confiabilidade do seu trading e reduz o drawdown. A qualidade do aprendizado de máquina, assim como a lista de instrumentos, será aprimorada com base na situação atual do mercado.

Parâmetros de entrada do robô para quem deseja recursos avançados

Categoria Parâmetro Descrição
Adaptação à nomenclatura de instrumentos To Lower Symbol Converte os nomes dos instrumentos para letras minúsculas. Usado quando a corretora nomeia os símbolos com letras minúsculas (por exemplo, «!btcusd_»).
Symbol Prefix String com a qual o nome do instrumento começa (por exemplo, «!» ou «_»).
Symbol Postfix String com a qual o nome do instrumento termina (por exemplo, «!» ou «_»).
Fuso horário Source Shift Hours Deslocamento de tempo em relação às cotações da corretora RoboForex, usada como referência durante o treinamento. Na maioria das corretoras, este valor é 0.
Gestão de lote e riscos Auto Lot Ativa a adaptação automática do volume ao tamanho do depósito. Quando desativado, o robô comporta-se como se usasse lote fixo.
Middle % of Delta Equity Per M1 Bar (For ONE! Symbol) Parâmetro principal de gestão de risco. Quanto maior o valor, maiores os volumes das posições.
Deposit Percent [1–100] Porcentagem do depósito alocada a este robô (funciona apenas com Auto Lot ativado). Útil ao operar com múltiplos Expert Advisors simultaneamente.
Martingale Lot Mode Modos: SIMPLE_LOT (padrão) e MARTINGALE.
Martin Multiplier Steps Max Número máximo de operações perdedoras cujos lotes são somados para calcular o volume da nova posição. Quanto maior o valor, maior o lucro potencial e o risco.
Mantenha posições em prejuízo Linearization Modo de espera até que uma posição em prejuízo torne-se lucrativa.
Minutes Hold For Linearization Tempo máximo de espera (em minutos). Após o término, a posição pode ser fechada com base em um novo sinal oposto.
Validade das configurações Days To Future Número de dias após o término da otimização durante os quais é permitido abrir novas posições. A data da última otimização é exibida na interface gráfica do Expert Advisor.
Efeitos de recompra Effect Escolha do modo de operação: do trading comum a filtros avançados de portfólio e médias móveis.
First % Of Price Step Distância mínima (em % do preço atual) entre os preços de operações adjacentes durante recompra/venda. Evita abrir posições em zonas de preço idênticas.
Next Step Multiplier Multiplicador que altera o passo entre operações subsequentes. Com valor 1.0, o passo permanece inalterado.
Tipos de efeitos NO_EFFECT — trading comum.
WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES — reduz a influência de moedas idênticas para diminuir drawdowns.
COLLECTIVE_REINFORCEMENT — reforça a influência de moedas idênticas.
SAFE_REPURCHASE — média híbrida através de diferentes timeframes (sem aumento de risco).
CLASSIC_REPURCHASE — média clássica (todas as posições fechadas em leque no lucro).
SAFE_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — combinações de SAFE_REPURCHASE com enfraquecimento/reforço de moedas.
CLASSIC_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — idem para CLASSIC_REPURCHASE.
COST_MINIMIZATION — modo universal para HEDGING e NETTING: uma posição por instrumento, fechamento com base no melhor sinal de qualquer timeframe.
Filtros e proteção Stop Loss % Of Average M1 Stop-loss em % do tamanho médio da barra M1 para o par de moedas atual (não em pips nem em «_Point»). Quando definido como 0, está desativado.
Take Profit % Of Average M1 Take-profit em % do tamanho médio da barra M1 para o par de moedas atual. Quando definido como 0, está desativado.
MAX Spread % Of Average M1 Spread máximo permitido na unidade «_Point». Se excedido, nenhuma operação é aberta ou fechada.
Swaps Opera apenas em direções com swaps positivos — você ganha mesmo mantendo a posição, além de outras variações.
Outros Additional Profit Per Lot Adiciona lucro obrigatório às posições nos modos Linearization e REPURCHASE — compensa comissões e custos. O lucro refere-se a um lote do instrumento de trading.
Filtros de moedas e instrumentos Include Instruments Operar APENAS os instrumentos especificados. (por exemplo: «EURUSD,GBPUSD»).
Exclude Instruments Excluir os instrumentos especificados da negociação. (por exemplo: «EURUSD,GBPUSD»). Todos os demais instrumentos serão negociados.
Exclude Currencies Excluir todos os instrumentos que contenham as moedas especificadas (por exemplo: «BTC,ETH»). Todos os demais instrumentos serão negociados.
