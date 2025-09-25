Crypto Trade MT4

Teknik olarak karmaşık ama kullanımı basit olan bir ürün, portföy yaklaşımını makine öğrenmesi ile birleştiriyor. Bu avantaj sayesinde danışmanın, genişleme, kalite geliştirme ve maksimum uzun süreli ve garantili desteğe sahip olma olasılığı neredeyse sınırsızdır. Ana hedef, kullanıcının küçük ama güvenli bir gelir elde etmesidir.

# Çalışma prensibi: Birçok döviz çift ve periyot, sunucularım ve algoritmalar aracılığıyla bağımsız olarak öğretilir ve bunların en iyileri seçilir ve tek bir danışmanda birleştirilir. Temelde, fiyatın dönüş olasılıklarının araştırılmasıdır.

# Bonus: Bu danışmanın periyodik güncellemelerinin yanı sıra, bileşen parçaları da sizin için ayrı ve türünün ilk Telegram kanalında ücretsiz danışmanlar olarak otomatik olarak yayınlanır. Kullanın ve arkadaşlarınızla paylaşın!

# Tüm sorularınız için: Telegram'daki topluluğumuz.


1) Minimum depozito: Cent hesap için 500$, normal hesap için 50.000$, kaldıraç 1/30'dan daha az olmamalı

2) Kurulum: Herhangi bir grafik üzerinde (bir grafik seç ve yalnızca bir tane as)


# Danışman sektörel olarak faaliyet gösterir, benzer özelliklere sahip bir portföyü ticarete tabi tutar. Fikrin temeli - makine öğrenimi yapan sunucular. Makine öğrenimi sonrası ayarlar genel bir şablona gömülür, bu şablonda yalnızca seçilen sektöre göre ticaret gerçekleştirilir. Bu durumda sektör - Kripto paralar. Bu sektörle çalışan bir broker örneği - FxPro

# Dönemsel olarak danışmanı yeniden eğitecek ve mevcut piyasa durumuna daha yeni ve güncel yapıları yayınlayacağım.

# Her brokerının envanterinde normal para birimleri dışında bir veya başka bir sektörden araçları var, bu nedenle danışmanı bir strateji testinde test etmenizi ve bu sektörün mevcut olduğunu ve danışmanın karlı ve etkili işlemler yaptığını kontrol etmenizi şiddetle öneririm.

# Bu sektörden araçlarınız olduğunu biliyorsanız, brokerınız tarafından araçlara naming yapma adaptasyonunu doğru bir şekilde ayarlamayı unutmayın.


Danışman giriş parametreleri 

Enstrümantasyon isimlendirme kurallarına uyum ayarları:
  • To Lower Symbol - enstrümanın adlandırılması alt / üst kasa 
  • Symbol Postfix - her enstrüman adının bittiği string.
  • Symbol Prefix - her enstrüman adının başladığı string.
Bu blok çok önemlidir, çünkü danışman başlangıçta mesela RoboForex brokerında olan klasik isimlendirme düzenini kullanan araçlarla çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Yani tüm enstrümanlar büyük harflerle yazılır ve isimlerinde özel semboller (postfix ve prefix) bulunmaz. Örnek - "EURUSD". Ama bazı brokerlar vardır ki onları şöyle adlandırır - "EURUSD!" veya ".eurusd_".

Zaman dilimleri:
  • Source Shift Hours - makine öğrenimimi geçerli kıldığım fiyatların kaynağındaki zaman penceresinin kayması (RoboForex brokerı)
Sunucularım, optimalleştirmek ve zaman pencerelerini bulmak için fiyat tekliflerinin sunucu saatini kullanır. Bu, RoboForex brokerının saatiyle bağlı olduğumuz anlamına gelir. Aslında tüm ana brokerlerin saati RoboForex brokerı ile uyumludur.

Giriş miktarları ve mevduata otomatik adaptasyon:
  • Auto Lot - Mevduata otomatik adaptaşyonun etkinleştirilmesi (kapatılırsa, sabit lot modunu kullanmaya benzer bir etkisi olacaktır)
  • Middle % of Delta Equity Per M1 Bar (For ONE! Symbol) - riski kontrol eden değişken (lot kullanımına benzer, daha büyükse ticaretlerdeki miktarımız daha büyük olur)
  • Deposit For ONE! Symbol - risklerin ayarlandığı mevduat miktarı (bu, mevduata otomatik adaptasyonun kapatıldığı zaman kullanılır)
  • Deposit Percent [1...100] - mevduatın ne kadarını danışmanımızın kullanımı için ayırdığımız. (diğer danışmanlarıyla birlikte kullanım için, yalnızca otomatik lot modunda çalışır)

Martingale:

  • Lot Mode - "SIMPLE_LOT" (varsayılan) ve martingale modu "MARTINGALE" olmak üzere iki pozisyona sahiptir.
  • Martin Multiplier Steps Max - ticaret geçmişinden alabileceğimiz zararlı işlem sayısı, bunların lotlarını topladığımız yeni pozisyonun hacmine eklemek için kullanılır. Bu sayı ne kadar yüksekse, aşırı durumlarda riskler o kadar fazladır; ancak risklerle birlikte kar elde etme şansı da artar.

Zararları çekme modu:

  • Linearization - zararlı bir pozisyonun artıda kapanması bekleniyor.
  • Minutes Hold For Linearization - zararlı bir pozisyonda kaç dakika artı bekliyoruz (süre dolduysa, pozisyon ters sinyal gönderildiğinde kapatılabilir)

Ayarların geçerliliğini yitirme ile mücadele:

  • Days To Future - ne kadar günün optimizasyon döneminin sonundan itibaren pozisyon açmaya izin verilir (bu, kapanışı etkilemez)

En yeni optimizasyon tarihini ve gelecekte kaç gün ticaret yapabileceğinizi, danışmanın grafik arayüzünde görebilirsiniz.

Etkiler:

  • Effect - özel çalışma modlarının etkinleştirme olasılığı (portföy veya sinyal girişlerinin filtrelenmesi)
  • First % Of Price Step — Tekrar satın alma (repurchase) modunun herhangi bir seçeneği kullanılırken ardışık işlemler arasındaki mesafeyi ayarlama imkânı vardır. Bu fonksiyonun amacı, aynı yönde (alım veya satım) yapılan işlemler arasındaki minimum mesafeyi belirlemektir. Giriş noktaları arasındaki mesafeyi akıllıca ayarlayarak giriş noktalarını esnek şekilde yapılandırabilir ve yaklaşık aynı fiyat bölgelerinde pozisyon açmaktan kaçınabiliriz. Başlangıçta bir sonraki pozisyonun açılma noktasına olan minimum mesafe, açılış için gerekli olan minimum fiyat değişimini (delta) yüzde cinsinden ifade eder.

Bir sonraki değişkeni kullanarak, bir sonraki pozisyonun açılması için gerekli minimum adım artırılabilir veya azaltılabilir. (Strateji testerinde deneyin, mantığı hemen anlayacaksınız.) (Yalnızca tekrar satın alma etkilerine uygulanır.)

  • Next Step Multiplier — Kullanıcı ayarlarına göre, ek alım/ek satım adımlarının minimum mesafesini artırır veya azaltır. (Yalnızca tekrar satın alma etkilerine uygulanır.) 1.0 — adım mesafesi sabit kalır.

Etki türleri:

  1. NO_EFFECT - etkilerin olmaması, normal ticaret
  2. WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES - belirli para birimlerinin etkisinin zayıflaması (aynı yönde aynı para birimlerini içeren pozisyonların açılmasını engeller, çekilmeleri azaltmak için tasarlanmıştır)
  3. COLLECTIVE_REINFORCEMENT - öncekinden farklı bir etki
  4. SAFE_REPURCHASE - Hibrid ortalama, tek bir enstrümanın farklı zaman aralıklarında, riskleri artırmadan (karlı pozisyonları tek başına veya seri halinde kapatır)
  5. CLASSIC_REPURCHASE - Klasik ortalama, tek bir enstrümanın farklı zaman aralıklarında, riskleri artırmadan (tüm pozisyonları seri halinde artıya kapatır)
  6. SAFE_REPURCHASE_WEAKENING - WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES + SAFE_REPURCHASE
  7. SAFE_REPURCHASE_REINFORCEMENT - COLLECTIVE_REINFORCEMENT + SAFE_REPURCHASE
  8. CLASSIC_REPURCHASE_WEAKENING - WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES + CLASSIC_REPURCHASE
  9. CLASSIC_REPURCHASE_REINFORCEMENT - COLLECTIVE_REINFORCEMENT + CLASSIC_REPURCHASE
  10. COST_MINIMIZATION - NETTING ve HEDGING hesaplarında aynı şekilde çalışır çünkü her enstrüman için yalnızca bir pozisyon açar ve bu pozisyonu kapatmak amacıyla tüm zaman dilimlerinden gelen sinyalleri kullanır. Sonuç olarak, başka bir zaman diliminden sinyal geldiğinde pozisyon daha erken kapanabilir. Bu kipin iki amacı vardır: birincisi, hesap türüne bakılmaksızın işlem yapma evrenselliğini sağlamak; ikincisi, giriş ve çıkışların kalitesini ek filtreleme yoluyla iyileştirmeye çalışmaktır.

Diğer:

  • Stop Loss % Of Average M1 - tüm araçlar için durdurma kayıpları, şu anki yapılandırmada ticarete konu olan (pips değil). Değeri "0" olarak ayarlarsanız, stop-loss kullanılmadan işlem yapılır.
  • Take Profit % Of Average M1 - kâr al, şu anki konfigürasyonda ticaret yapan tüm araçlar için (pips değil). Değeri "0" olarak ayarlarsanız, take-profit kullanılmadan işlem yapılır.
  • MAX Spread % Of Average M1 - pozisyonlar açılmaz ve kapanmaz, spread (pips değil).
  • Swaps - sadece artı takas veren araçlara ve yönde işlem yapmaya izin ver (bu, durumun kapanmasını beklerken kazandığımız anlamına gelir)
  • History Days Window - bu değişkeni değiştirmemeniz en iyisidir, bu değişken bazı hesaplamalarda, örneğin en yüksek bakiye veya martingale'nin ne kadar sipariş geçmişi kullanıldığını belirler.
  • Additional Profit Per Lot - Linearization ve tüm REPURCHASE etkilerine uygulanır (komisyon gibi hesaba katılmamış maliyetleri karşılamak amacıyla tasarlanmıştır ve kârda kapatılması gereken pozisyona zorunlu ek kâr ekler).

Ticaret sisteminin stiline göre, stop-loss'lar rastgele devre dışı bırakılmadı ve yayılma, giriş ve çıkışları kaçırmamak için biraz daha büyük olması gerekiyordu. Ancak bu ayarların varlığı kullanıcılar için önemlidir.

Temel listelere dayalı portföyden enstrümanların çıkarılması:

  • Include Instruments [EURUSD,GBPCHF ... vb] - sadece belirtilen araçları ticaret yapın (pasif hale getirilen araçlar işlemlerini kapatır ve çalışmayı durdurur)
  • Exclude Instruments [EURUSD, GBPCHF ... vb.] - belirtilen enstrümanları hariç tutma (pasif enstrümanlar işlemlerini kapatır ve çalışmayı durdurur)
  • Exclude Currencies [EUR, JPY ... vb.] - isimlerinde belirtilen para birimlerini içeren araçları hariç tutma (pasif araçlar işlemlerini kapatır ve çalışmayı durdururlar)

Enstrüman ve para birimi adlarını virgülle veya noktayla, herhangi bir registrede listeleyebilirsiniz. Enstrüman adlarından önek ve son ekler temizlenmelidir. Örneğin, "EURUSD.p" enstrümanını hariç tutmak istiyorsanız, "EURUSD" veya "eurusd" olarak yazmalısınız ve eklemeyi göz ardı etmelisiniz. Aynı kurallar para birimlerinin listesine de uygulanır.


# MetaTrader Strateji Testeri'nde danışmanın tüm yeteneklerini araştırmanız şiddetle önerilir. #


Önerilen ürünler
Genius EA Creator for MT4
Baha Eddine Tahouri
Uzman Danışmanlar
Introducing Genius EA Creator for MetaTrader 4: Simplify Your Automated Trading Like Never Before Ready to automate your trading without worrying about coding? Genius EA Creator for MetaTrader 4 is here to transform the way you trade by offering a flexible and powerful platform that anyone can use. Whether you’re a beginner or an experienced trader, you’ll appreciate how this tool allows you to design and execute strategies tailored to your needs—no programming skills required! Key Features and
Currency Trade MT4
Evgeniy Ilin
Uzman Danışmanlar
Teknik olarak karmaşık ama kullanımı basit olan bir ürün, portföy yaklaşımını makine öğrenmesi ile birleştiriyor. Bu avantaj sayesinde danışmanın, genişleme, kalite geliştirme ve maksimum uzun süreli ve garantili desteğe sahip olma olasılığı neredeyse sınırsızdır. Ana hedef, kullanıcının küçük ama güvenli bir gelir elde etmesidir. # Çalışma prensibi: Birçok döviz çift ve periyot, sunucularım ve algoritmalar aracılığıyla bağımsız olarak öğretilir ve bunların en iyileri seçilir ve tek bir danışma
Stocks Trade MT4
Evgeniy Ilin
Uzman Danışmanlar
Teknik olarak karmaşık ama kullanımı basit olan bir ürün, portföy yaklaşımını makine öğrenmesi ile birleştiriyor. Bu avantaj sayesinde danışmanın, genişleme, kalite geliştirme ve maksimum uzun süreli ve garantili desteğe sahip olma olasılığı neredeyse sınırsızdır. Ana hedef, kullanıcının küçük ama güvenli bir gelir elde etmesidir. # Çalışma prensibi: Birçok döviz çift ve periyot, sunucularım ve algoritmalar aracılığıyla bağımsız olarak öğretilir ve bunların en iyileri seçilir ve tek bir danışma
Candle Pattern Master
Hong Ling Mu
Uzman Danışmanlar
<EA main logic> 1. EA reads candle pattern for most profitable of BUY & SELL. 2. If these pattern matches , then EA places the order. 3. If the order was closed with stoploss, then EA should stop trade on that day. 4. Next day EA will re-start again with increasing lot size to recover the loss. <INPUT parameters> Slippage 3 pips MaxPosition 1 BaseLots 0,01 takeprofit 10pips stoploss 20pips Martingale True/False Max martingale 2 (times) Multiplier (lot size) 2,5 <Best pair & time frame>
FREE
Plus and plus
Evgeny Vlasov
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor works on any timeframe and currency pair. A large spectrum of variables and indicators is analyzed during the EA operation. If the required conditions are met, a pending order is placed. The EA does not open the next order until the previous one closes. The EA contains the TrailingStop block making STOPLOSS follow the price. It is the most efficient on the EURUSD, GBPUSD, USDCHF currency pairs, but it can also be used on any other pair. For best results, run the expert at a br
CandleMaster Pro
Ilia Stavrov
Uzman Danışmanlar
CandleMaster PRO Professional Next-Generation Trading Expert Advisor CandleMaster Pro is a unique solution in the field of automated trading. Using advanced neural network technologies, the advisor identifies Japanese candlestick patterns with high accuracy and combines market entry control with integrated technical indicators. This trading expert advisor embodies years of successful trading experience transformed into a precise mathematical algorithm. One of the key advantages of this expert
Ocean State EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Uzman Danışmanlar
Ocean State EA - A Customizable SAR-Based Trading System Ocean State EA is a fully automated trading system designed to help traders optimize and fine-tune their strategies. This Expert Advisor is not pre-optimized, giving you full control to adjust its parameters according to your trading style and risk appetite. How It Works: Ocean State EA is built around the Parabolic SAR (Stop and Reverse) indicator, which identifies potential trend reversals based on consistent price movements. The EA det
Scalping from levels
Roman Lomaev
Uzman Danışmanlar
Danışman "Scalping from Levels"   Strateji Açıklaması "Scalping from Levels" danışmanı, destek ve direnç seviyelerinden ileri düzey bir alım satım stratejisi uygular . Fiyat kilit seviyelere dokunduğunda, akıllı koruyucu emir yerleştirme ile trendi takip eden işlemler açılır . ️   Ayar Parametreleri   Seviye Parametreleri Parametre Açıklama LevelPeriod İşlem seviyelerini hesaplama periyodu (bar cinsinden) LevelDistance Giriş için seviyeden mesafe (puan cinsinden) ExitLev
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Uzman Danışmanlar
Robot, Bollinger Bantları göstergesinin çizgilerini kırma ticaret stratejisini kullanır. Bu stratejinin özü, gösterge çizgilerinin sürekli analizinde ve çizgileri için en etkili kırılma noktalarının aranmasında yatmaktadır. Fiyat, yönlerden birinde gösterge çizgisini geçtiğinde, robot o yönde bir ticaret açar ve onu takip etmeye başlar, ancak robot, gösterge çizgilerinin her kırılmasında değil, sadece kırıldığı yerlerde işlem açar. en etkili olduğunu düşünür. Bu, dünya çapında binlerce tüccar t
Ea6eurusd30
GIORGIO LIBERTI GARLET
Uzman Danışmanlar
Black friday Ea6eurusd30   is a dedicated Expert exclusively to work on   EURUSD and Time Frame M30 only . Do not use it on any other currency pair and on any other Time Frame. It works with various indicators to give the entry point and with other indicators to give the exit point, as well as still having Take Profit and Stop Loss. By taking advantage of its money management you can improve its performance. Use this Money Management setting if you have little capital test it in backtest. M
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Uzman Danışmanlar
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
SellerATR
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor only sells. Recommended currency pairs : EURUSD; GBPUSD; USDCHF; USDJPY; USDCAD; AUDUSD; EURGBP; EURAUD; EURCHF; EURJPY; GBPCHF; CADJPY; GBPJPY; AUDNZD; AUDCAD; AUDCHF; AUDJPY; CHFJPY; EURNZD; EURCAD; CADCHF; NZDJPY; NZDUSD. Timeframe: H1. Percent% manages closing both loss-making and profitable deals based on the account overall status. Using the EA on 23 symbols mentioned above allows the robot to cope with the drawdown in case of a long trend. While positions on some pairs
Cordoba
Mikhail Mitin
Uzman Danışmanlar
Main: Not martingale, not a grid; Use on EURUSD; Use on M5. Signals: There is a good rational algorithm. Work of two indicators: Ichimoku and Alligator  (you can set a separate Timeframe for each indicator) Stop Loss/Take Profit: There is a good money management system (there are several type for trailing stop loss); There is virtual levels of Stop Loss / Take Profit; There is smart lot (percent by risk) or fix lot Important: EA can work on closed candles, and on current candles; Quickly opt
Candles Commander
Adrian Gabriel Pop
Uzman Danışmanlar
Candles Commander - Find your mechanical EDGE in the Market Candles Commander - is an advanced Expert Advisor meticulously crafted for success in the financial markets. This strategy has undergone rigorous testing and manual verification for nearly 2 years to ensure optimal performance. Our EA can find an mechanical EDGE in any instrument you choose, from Forex instruments to indexes and commodities with only one optimization made in your MT4 platform. Recommendations: Product: works on any inst
EA Piranha
Dmitry Shutov
Uzman Danışmanlar
Our team tried its best to create an Expert Advisor accessible to everyone. Now you will be able to start trading right now regardless of the broker's trading conditions and the size of the initial deposit. ‌ Monitoring of my accounts: https://www.mql5.com/ru/signals/author/mizrael Preparation for work and recommendations It is recommended to trade multiple currency pairs simultaneously. Set a different value of Magic (input parameter) for each pair In order to reduce the deposit load and decre
SR Doji EurUsd
Catalin Zachiu
Uzman Danışmanlar
This expert uses suport and resistance in combination with ATR to place pending orders at those levels . For closing it uses Doji candle pattern or the closing at the end of the day . It is mainly built for the EUR/USD pair , M 15 Timeframe . Every position has Stop Loss and Take Profit , does not use grid , martingale or other dangerous trading methods . The expert also has Trail Stop and Breakeven functions for users who want to use them .  Recommended on : EUR/USD only - M 15  Timeframe .
FREE
Panerai
貴 広 井 上
Uzman Danışmanlar
開発者が実際に運用しているEAです。 極秘ロジックによる安定デイトレEA。 全通貨ペアOK。日足運用。 画像のように価格の上下にラインを設定し(実際にラインは引かれません)、上のラインより価格が上がったら売りでエントリ―し、下のラインより価格が下がったら買いでエントリ―を行う逆張りトレードを行います。 エントリーは1日1回まで、ロット数はパラメータ指定、最大ポジションは買い・売りそれぞれ5ポジ、決済は一定の利益にて行います。 ナンピンやマーチンゲールではないため低リスクであり、 小資金、ローレバ設定でも十分に運用可能なEAとなっております。 しかしながら、上下のラインは絶妙な位置であるため取引数もそれなりに見込めます。
Miser 4
Andrej Nikitin
Uzman Danışmanlar
Miser 4 Miser 4 is an intraday trading system that makes profit on short-term price movements. The EA is optimized for several currency pairs. Optimized parameter set files published in product news You can get acquainted with the EA operation statistics for different brokers on different instruments in the  Trading Signals  section  for MetaTrader  5. It is possible to include martingale,  which requires special care  . Parameters Management of risks: enter allotted funds  - (<= 0-OFF, <= 2.0 -
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Uzman Danışmanlar
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Gold Axis
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
Axis Gold Trend MT4 Expert Advisor is an automated trading tool designed for Forex, with a special focus on XAUUSD, optimizing profits while minimizing risk. Working 24/7, it analyzes data, executes trades based on programmed strategies, and manages multiple accounts. Key features include automated trading, objectivity, and fast market response. Market knowledge is required for optimal use. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Axis Gold
Trend Candle Pumper
Murad Nagiev
Uzman Danışmanlar
Welcome to the trading world with Trend Candle Pumper – your reliable buddy in the financial markets! Trend Candle Pumper is a smart trading bot designed for those who want to dive into the investment scene without being experts in trading. How it Works: Trend Candle Pumper uses advanced artificial intelligence algorithms to analyze trends in financial markets. But what's a trend? Simply put, a trend is the overall direction an asset's price is moving. Our bot keeps an eye on this direction and
Moving Average Range Breakout MT4 EA
Suyanto
Uzman Danışmanlar
Moving Average Reversal and Pullback Range Breakout MT4 EA What this EA does: This EA place pending BUY STOP and SELL STOP order trailing moving average by distance pts. It waits for price to make a reversal trend or hit moving average and make a pullback. Pending order stop trail the moving average until executed. For scalping, change the moving average to shorter period. Please change the Close and Delete orders before and after trade parameter to true. Features or Setting: Parameters must b
Ichimoku Market Scanner EA
Jarek Paciorek
4 (10)
Uzman Danışmanlar
This scanner is a tool used to support trading with the Ichimoku method. Its basic features are: 10 trading setups implemented in accordance with the Ichimoku technique, the possibility of simultaneous scanning, all financial instruments available on the platform, the possibility of simultaneous scanning, in all timeframes available on the platform, two trading modes available: Manual and AutoTrading, the ability to open in Manual mode from the level of the chart, the ability to determine the si
Down Under
Thomas Bradley Butler
Uzman Danışmanlar
Down Under, AUD/USD çiftini 1 saatlik bir zaman diliminde işlem görür. Bu EA, ATR ve OHLC'yi takas eder. Bu zaman çerçevesinde bu çift için biçimlendirilmiştir. Bileşik bir min ile kullanılır. parti büyüklüğü ve maks. lot büyüklüğü. Bakiyelerin yüzdesi, kazanan işlemlerde birleştirilir. Bakiye dalgalandıkça, parti büyüklüğü de değişir. Ayarlar: mm risk % mm sürü maksimum lot Değişecek başka bir şey yok. Bunun martingale veya riskten korunma yetenekleri yoktur. Değiştirilecek tek diğer özel
Probability SR SMA
Nicolas Marion
Uzman Danışmanlar
Hi everyone. This EA works as the same as the Probability Expert Advisor one, exept the order entry points, here it use the support and resistance level combine with SMA , i explain: BUY: When price touches the support level and the whole thing happens above the SMA (Up trend). SELL: When price touches the resistance level and the whole thing happens below the SMA (Down trend). This configuration enter in the probability technics of the market trends. The inputs parameters remains quite the same
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Uzman Danışmanlar
The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
Marti Hedge Master
Truong Thai Binh
Uzman Danışmanlar
Hello dear, I would like to introduce you to the strategy of EA Marti Hedge Master version 2.0 - an excellent combination of Hedge and Martingale, designed to maximize performance in trading. The strategy of EA Marti Hedge Master focuses solely on trading gold (XAUUSD) on the M30 timeframe. By analyzing the combination of key indicators such as ADX and Bands, the robot will determine optimal entry points to seize potential trading opportunities. Here, I solely focus on gold, XAUUSD. The tar
Project One Day MT4
Ruslan Pishun
Uzman Danışmanlar
The adviser uses a strategy based on trading in the daily interval of the chart using the M5, M15, M30 timeframe. Advisers calculates the signal using technical indicators and only on the daily time intervals. The EA uses an intelligent algorithm for partial closing of an order in profit, thereby minimizing the lot size and in case of a price reversal, the loss will be small. Each position is strictly protected by stop loss. A multi-currency adviser trades in 26 currency pairs. Use multicurrency
Accelerator EA
Leonid Basis
Uzman Danışmanlar
Accelerator_EA is an Expert Advisor using a trend strategy based on the indicator AC-Complete (www.mql5.com/en/market/product/24613). "Acceleration/Deceleration Technical Indicator (AC) measures acceleration and deceleration of the current driving force. This indicator will change direction before any changes in the driving force, which, it its turn, will change its direction before the price. If you realize that Acceleration/Deceleration is a signal of an earlier warning, it gives you evident a
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Büyüme Doğrulandı
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 99 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yönt
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.9 (20)
Uzman Danışmanlar
Trend Ai EA, trend tanımlamayı eyleme geçirilebilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek kendi piyasa analizini yapan ve göstergenin tüm sinyallerini otomatik olarak devralan Trend Ai indikatörüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır! EA, tamamen ayarlanabilir bir dizi harici parametre içerir ve yatırımcının uzmanını kendi tercihine göre özelleştirmesine olanak tanır. Yeşil nokta belirir belirmez EA, alım işlemine hazır hale gelir. Yükseliş trendi mavi okla onaylandığı anda EA, b
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Uzman Danışmanlar
Only 1 copy left for $199 Tomorrow price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced pos
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten Boring Pips EA sahibisiniz? Ekstra %30 indirim hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor. Rusya–Uk
Capybara
Sergey Kasirenko
5 (28)
Uzman Danışmanlar
Capybara EA, Hama göstergesini temel alan gelişmiş bir otomatik trend takip sistemidir. Piyasanın düşüş eğilimi göstermesi ve göstergenin kırmızıya dönmesi durumunda EA satış yapacak, piyasa yükselişe geçip göstergenin maviye dönmesi durumunda EA satın alma yapacaktır. EA, yükseliş ve düşüş trendlerinin başlangıcını doğru bir şekilde tespit edebilir ve TP'ye ulaşana kadar açık işlemleri martingale/grid tarzında kontrol edecektir. Önerilen çiftler: Eurosd gibi tüm önemli çiftler; audusd; GBpusD;
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Uzman Danışmanlar
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Lansman Promosyonu: Mevcut fiyattan sınırlı sayıda kopya mevcuttur Son fiyat: 990$ YENİ: 1 EA'yı ücretsiz alın!   (2 ticaret hesabı için) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz!   Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum: Broker bağımsızdır Bağımsız y
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Uzman Danışmanlar
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Uzman Danışmanlar
️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı. ️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL. Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:   Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek.   Üç güçlü stratejiyi   mükemmel bir senkronizasyonla birleştirir : Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara   : Kayıpları ab
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Yazarın diğer ürünleri
Neon Shadow MT5
Evgeniy Ilin
4.85 (34)
Uzman Danışmanlar
Sadece bir danışmana bakmıyorsunuz, aynı zamanda ana hedefi uzun vadeli ve gerçekçi kazançlar sağlamak olan, trader için minimum risk ile bütünsel bir yaklaşımın parçasısınız. Bu yaklaşımın temeli, birbirini etkili bir şekilde güçlendiren gelişmiş ticaret kavramları ile makine öğrenimini birleştirmektedir. Ayrıca, sistemin optimize edilmesine gerek olmadığı, çünkü bu işlevin benim sunucularım tarafından yönetildiği de belirtilmiştir. Güncellenmiş ayarlar, sistemin güncelliğini yüksek seviyede t
FREE
Neon Trade MT4
Evgeniy Ilin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Tüccar için minimum riskle, uzun vadeli ve gerçekçi kazanç sağlamayı amaçlayan karmaşık bir yaklaşımın özü. Temelde, birbirini etkili bir şekilde güçlendiren ileri seviyedeki ticaret konseptleri ve makine öğrenimi bulunmaktadır. Bir diğer benzersiz özellik ise sistemi optimize etmeye gerek olmamasıdır, çünkü bu işlev benim sunucularıma yüklenmiştir. Sistem, minimum kayıplarla ve uzun süreli pozisyon koruma ile muhafazakar ve uzun vadeli ticaret gerçekleştirir. ÜCRETSİZ DENEMEK .SET dosyaları ti
Neon Trade MT5
Evgeniy Ilin
4.33 (12)
Uzman Danışmanlar
Tüccar için minimum riskle, uzun vadeli ve gerçekçi kazanç sağlamayı amaçlayan karmaşık bir yaklaşımın özü. Temelde, birbirini etkili bir şekilde güçlendiren ileri seviyedeki ticaret konseptleri ve makine öğrenimi bulunmaktadır. Bir diğer benzersiz özellik ise sistemi optimize etmeye gerek olmamasıdır, çünkü bu işlev benim sunucularıma yüklenmiştir. Sistem, minimum kayıplarla ve uzun süreli pozisyon koruma ile muhafazakar ve uzun vadeli ticaret gerçekleştirir. ÜCRETSİZ DENEMEK .SET dosyaları ti
Neon Shadow MT4
Evgeniy Ilin
4.64 (11)
Uzman Danışmanlar
Sadece bir danışmana bakmıyorsunuz, aynı zamanda ana hedefi uzun vadeli ve gerçekçi kazançlar sağlamak olan, trader için minimum risk ile bütünsel bir yaklaşımın parçasısınız. Bu yaklaşımın temeli, birbirini etkili bir şekilde güçlendiren gelişmiş ticaret kavramları ile makine öğrenimini birleştirmektedir. Ayrıca, sistemin optimize edilmesine gerek olmadığı, çünkü bu işlevin benim sunucularım tarafından yönetildiği de belirtilmiştir. Güncellenmiş ayarlar, sistemin güncelliğini yüksek seviyede t
FREE
Crypto Trade MT5
Evgeniy Ilin
Uzman Danışmanlar
Teknik olarak karmaşık ama kullanımı basit olan bir ürün, portföy yaklaşımını makine öğrenmesi ile birleştiriyor. Bu avantaj sayesinde danışmanın, genişleme, kalite geliştirme ve maksimum uzun süreli ve garantili desteğe sahip olma olasılığı neredeyse sınırsızdır. Ana hedef, kullanıcının küçük ama güvenli bir gelir elde etmesidir. # Çalışma prensibi: Birçok döviz çift ve periyot, sunucularım ve algoritmalar aracılığıyla bağımsız olarak öğretilir ve bunların en iyileri seçilir ve tek bir danışma
Currency Trade MT4
Evgeniy Ilin
Uzman Danışmanlar
Teknik olarak karmaşık ama kullanımı basit olan bir ürün, portföy yaklaşımını makine öğrenmesi ile birleştiriyor. Bu avantaj sayesinde danışmanın, genişleme, kalite geliştirme ve maksimum uzun süreli ve garantili desteğe sahip olma olasılığı neredeyse sınırsızdır. Ana hedef, kullanıcının küçük ama güvenli bir gelir elde etmesidir. # Çalışma prensibi: Birçok döviz çift ve periyot, sunucularım ve algoritmalar aracılığıyla bağımsız olarak öğretilir ve bunların en iyileri seçilir ve tek bir danışma
Stocks Trade MT4
Evgeniy Ilin
Uzman Danışmanlar
Teknik olarak karmaşık ama kullanımı basit olan bir ürün, portföy yaklaşımını makine öğrenmesi ile birleştiriyor. Bu avantaj sayesinde danışmanın, genişleme, kalite geliştirme ve maksimum uzun süreli ve garantili desteğe sahip olma olasılığı neredeyse sınırsızdır. Ana hedef, kullanıcının küçük ama güvenli bir gelir elde etmesidir. # Çalışma prensibi: Birçok döviz çift ve periyot, sunucularım ve algoritmalar aracılığıyla bağımsız olarak öğretilir ve bunların en iyileri seçilir ve tek bir danışma
Currency Trade MT5
Evgeniy Ilin
Uzman Danışmanlar
Teknik olarak karmaşık ama kullanımı basit olan bir ürün, portföy yaklaşımını makine öğrenmesi ile birleştiriyor. Bu avantaj sayesinde danışmanın, genişleme, kalite geliştirme ve maksimum uzun süreli ve garantili desteğe sahip olma olasılığı neredeyse sınırsızdır. Ana hedef, kullanıcının küçük ama güvenli bir gelir elde etmesidir. # Çalışma prensibi: Birçok döviz çift ve periyot, sunucularım ve algoritmalar aracılığıyla bağımsız olarak öğretilir ve bunların en iyileri seçilir ve tek bir danışma
Stocks Trade MT5
Evgeniy Ilin
Uzman Danışmanlar
Teknik olarak karmaşık ama kullanımı basit olan bir ürün, portföy yaklaşımını makine öğrenmesi ile birleştiriyor. Bu avantaj sayesinde danışmanın, genişleme, kalite geliştirme ve maksimum uzun süreli ve garantili desteğe sahip olma olasılığı neredeyse sınırsızdır. Ana hedef, kullanıcının küçük ama güvenli bir gelir elde etmesidir. # Çalışma prensibi: Birçok döviz çift ve periyot, sunucularım ve algoritmalar aracılığıyla bağımsız olarak öğretilir ve bunların en iyileri seçilir ve tek bir danışma
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt