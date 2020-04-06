Crypto Trade MT4

Crypto Trade — Robot de trading sectorial basado en aprendizaje automático

Presentamos el enfoque de cartera más eficaz combinado con un sector estrictamente delimitado de instrumentos de trading. El objetivo principal es permitir que cualquier persona opere con criptomonedas sin preparación previa. Intentamos operar con la mayor cantidad posible de criptomonedas estables simultáneamente para garantizar la máxima seguridad del depósito mientras se obtienen ganancias sustanciales en un plazo relativamente corto.

Enlaces que le ayudarán a conocer mejor el producto y ampliar sus capacidades

Si desea:

¿Para quién es este robot?

  • Para quienes desean simplemente colocar el robot en un gráfico y obtener ganancias rápidas mediante el trading de criptomonedas. (El robot funciona inmediatamente sin configuración previa.)
  • Si le interesan las criptomonedas y cree en este activo, tiene buenas posibilidades de obtener rentabilidad a medio o largo plazo. (Depende de muchos factores.)
  • Para traders que ya operan con criptomonedas y desean probar nuevos enfoques o diversificar sus riesgos.

Características y ventajas clave

Especialización sectorial El trading se centra exclusivamente en un solo sector: criptomonedas.
Entrenamiento con IA en servidores remotos El aprendizaje automático se realiza en potentes servidores remotos. Los resultados de la optimización se seleccionan manualmente por mí de forma periódica y se integran directamente en el robot.
Diversificación de cartera Dentro del sector de criptomonedas, el robot distribuye el riesgo entre múltiples instrumentos y marcos temporales; este enfoque reduce automáticamente los drawdowns.
Configuración en un clic Basta con colocar el Asesor Experto en cualquier gráfico de criptomoneda: detectará automáticamente todos los instrumentos disponibles del sector y comenzará a operar. (En algunos casos puede requerirse configuración adicional.)
Gestión flexible de riesgos Adaptación automática del lote al tamaño del depósito, manteniendo el porcentaje anual de rentabilidad del robot.
Modos de trading adicionales Modos opcionales que son más seguros gracias a la diversificación. El riesgo no se concentra en un solo instrumento de trading.

Recomendaciones

  • Depósito mínimo: $100.
  • Tipo de cuenta: Hedging (recomendado, pero también compatible con Netting).
  • Brókers recomendados: FxPro, TeleTrade y muchos otros — ofrecen una gama completa de instrumentos cripto.
  • Antes del lanzamiento: ¡Pruebe siempre en Strategy Tester! Asegúrese de que su bróker ofrece los instrumentos necesarios.
  • Configuración de nombres de instrumentos: Si su bróker utiliza prefijos/postfijos (por ejemplo, Crypto.BTCUSD), especifíquelos en los parámetros del robot o solicite ayuda al vendedor.

Cómo funciona — en términos sencillos

Mis servidores analizan el comportamiento de los instrumentos cripto más capitalizados, identifican los patrones de reversión más estables y optimizan los parámetros según la fase actual del mercado. Los mejores resultados se «ensamblan» en una única compilación: ese es su Asesor Experto. En lugar de operar con un solo instrumento, el robot opera con todos los instrumentos cripto disponibles según la compilación integrada: BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD, etc. Esto mejora la fiabilidad del trading y reduce el drawdown. Tanto la calidad del aprendizaje automático como la lista de instrumentos seguirán mejorando según las condiciones del mercado.

Parámetros de entrada para usuarios avanzados

Categoría Parámetro Descripción
Adaptación al nombre de los instrumentos To Lower Symbol Convierte los nombres de los instrumentos a minúsculas. Se usa cuando el bróker nombra los símbolos en letras minúsculas (por ejemplo, «!btcusd_»).
Symbol Prefix Cadena que precede al nombre del instrumento (por ejemplo, «!» o «_»).
Symbol Postfix Cadena que sigue al nombre del instrumento (por ejemplo, «!» o «_»).
Zona horaria Source Shift Hours Desplazamiento horario respecto a las cotizaciones del bróker RoboForex, que se utiliza como referencia durante el entrenamiento. Para la mayoría de los brókers, este valor es 0.
Gestión de lote y riesgos Auto Lot Activa la adaptación automática del volumen al tamaño del depósito. Al desactivarse, el robot se comporta como con lote fijo.
Middle % of Delta Equity Per M1 Bar (For ONE! Symbol) Parámetro principal de control de riesgo. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el volumen de las posiciones.
Deposit Percent [1–100] Porcentaje del depósito asignado a este robot (solo activo si Auto Lot está habilitado). Útil al operar con varios Asesores Expertos simultáneamente.
Martingala Lot Mode Modos: SIMPLE_LOT (predeterminado) y MARTINGALE.
Martin Multiplier Steps Max Número máximo de operaciones perdedoras cuyos lotes se suman para calcular el volumen de la nueva posición. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la rentabilidad y el riesgo potenciales.
Mantener posiciones perdedoras Linearization Modo de espera hasta que una posición perdedora se vuelva rentable.
Minutes Hold For Linearization Tiempo máximo de espera (en minutos). Tras su vencimiento, la posición puede cerrarse según una nueva señal opuesta.
Validez de la configuración Days To Future Número de días tras la finalización de la optimización durante los cuales se permiten nuevas posiciones. La fecha de la última optimización se muestra en la interfaz gráfica del Asesor Experto.
Efectos de recompra Effect Selecciona el modo de operación: desde trading estándar hasta filtros avanzados de cartera y promedios.
First % Of Price Step Distancia mínima (en % del precio actual) entre los precios de operaciones adyacentes durante recompra/venta. Evita abrir posiciones en zonas de precio idénticas.
Next Step Multiplier Multiplicador que ajusta el paso entre operaciones sucesivas. Un valor de 1.0 mantiene el paso sin cambios.
Tipos de efecto NO_EFFECT — trading estándar.
WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES — reduce el impacto de monedas idénticas para disminuir drawdowns.
COLLECTIVE_REINFORCEMENT — amplifica la influencia de monedas idénticas.
SAFE_REPURCHASE — promedio híbrido entre múltiples marcos temporales (sin aumento de riesgo).
CLASSIC_REPURCHASE — promedio clásico (todas las posiciones se cierran en abanico a ganancias).
SAFE_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — combinaciones de SAFE_REPURCHASE con debilitamiento/refuerzo de monedas.
CLASSIC_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — lo mismo para CLASSIC_REPURCHASE.
COST_MINIMIZATION — modo universal para HEDGING y NETTING: una posición por instrumento, cerrada según la mejor señal de cualquier marco temporal.
Filtros y protección Stop Loss % Of Average M1 Stop-loss como porcentaje del tamaño promedio de la vela M1 del par de divisas actual (no en pips ni en «_Point»). Desactivado si se establece en 0.
Take Profit % Of Average M1 Take-profit como porcentaje del tamaño promedio de la vela M1 del par de divisas actual. Desactivado si se establece en 0.
MAX Spread % Of Average M1 Diferencial máximo permitido en unidades «_Point». Si se supera, no se abren ni cierran operaciones.
Swaps Opera solo en direcciones con swaps positivos: gana incluso manteniendo la posición, además de otras variaciones.
Otros Additional Profit Per Lot Añade una ganancia obligatoria a las posiciones en modos Linearization y REPURCHASE — compensa comisiones y costos. La ganancia se calcula por lote del instrumento.
Filtros de monedas e instrumentos Include Instruments Operar ÚNICAMENTE con los instrumentos especificados. (por ejemplo, «EURUSD,GBPUSD»).
Exclude Instruments Excluir los instrumentos especificados. (por ejemplo, «EURUSD,GBPUSD»). Todos los demás instrumentos se operarán.
Exclude Currencies Excluir todos los instrumentos que contengan las monedas especificadas (por ejemplo, «BTC,ETH»). Todos los demás instrumentos se operarán.
