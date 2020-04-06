Crypto Trade MT4

Adaptación al nombre de los instrumentos To Lower Symbol Convierte los nombres de los instrumentos a minúsculas. Se usa cuando el bróker nombra los símbolos en letras minúsculas (por ejemplo, «!btcusd_»).

Symbol Prefix Cadena que precede al nombre del instrumento (por ejemplo, «!» o «_»).

Symbol Postfix Cadena que sigue al nombre del instrumento (por ejemplo, «!» o «_»).

Zona horaria Source Shift Hours Desplazamiento horario respecto a las cotizaciones del bróker RoboForex, que se utiliza como referencia durante el entrenamiento. Para la mayoría de los brókers, este valor es 0.

Gestión de lote y riesgos Auto Lot Activa la adaptación automática del volumen al tamaño del depósito. Al desactivarse, el robot se comporta como con lote fijo.

Middle % of Delta Equity Per M1 Bar (For ONE! Symbol) Parámetro principal de control de riesgo. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el volumen de las posiciones.

Deposit Percent [1–100] Porcentaje del depósito asignado a este robot (solo activo si Auto Lot está habilitado). Útil al operar con varios Asesores Expertos simultáneamente.

Martingala Lot Mode Modos: SIMPLE_LOT (predeterminado) y MARTINGALE.

Martin Multiplier Steps Max Número máximo de operaciones perdedoras cuyos lotes se suman para calcular el volumen de la nueva posición. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la rentabilidad y el riesgo potenciales.

Mantener posiciones perdedoras Linearization Modo de espera hasta que una posición perdedora se vuelva rentable.

Minutes Hold For Linearization Tiempo máximo de espera (en minutos). Tras su vencimiento, la posición puede cerrarse según una nueva señal opuesta.

Validez de la configuración Days To Future Número de días tras la finalización de la optimización durante los cuales se permiten nuevas posiciones. La fecha de la última optimización se muestra en la interfaz gráfica del Asesor Experto.

Efectos de recompra Effect Selecciona el modo de operación: desde trading estándar hasta filtros avanzados de cartera y promedios.

First % Of Price Step Distancia mínima (en % del precio actual) entre los precios de operaciones adyacentes durante recompra/venta. Evita abrir posiciones en zonas de precio idénticas.

Next Step Multiplier Multiplicador que ajusta el paso entre operaciones sucesivas. Un valor de 1.0 mantiene el paso sin cambios.

Tipos de efecto • NO_EFFECT — trading estándar.

• WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES — reduce el impacto de monedas idénticas para disminuir drawdowns.

• COLLECTIVE_REINFORCEMENT — amplifica la influencia de monedas idénticas.

• SAFE_REPURCHASE — promedio híbrido entre múltiples marcos temporales (sin aumento de riesgo).

• CLASSIC_REPURCHASE — promedio clásico (todas las posiciones se cierran en abanico a ganancias).

• SAFE_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — combinaciones de SAFE_REPURCHASE con debilitamiento/refuerzo de monedas.

• CLASSIC_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — lo mismo para CLASSIC_REPURCHASE.

• COST_MINIMIZATION — modo universal para HEDGING y NETTING: una posición por instrumento, cerrada según la mejor señal de cualquier marco temporal.

Filtros y protección Stop Loss % Of Average M1 Stop-loss como porcentaje del tamaño promedio de la vela M1 del par de divisas actual (no en pips ni en «_Point»). Desactivado si se establece en 0.

Take Profit % Of Average M1 Take-profit como porcentaje del tamaño promedio de la vela M1 del par de divisas actual. Desactivado si se establece en 0.

MAX Spread % Of Average M1 Diferencial máximo permitido en unidades «_Point». Si se supera, no se abren ni cierran operaciones.

Swaps Opera solo en direcciones con swaps positivos: gana incluso manteniendo la posición, además de otras variaciones.

Otros Additional Profit Per Lot Añade una ganancia obligatoria a las posiciones en modos Linearization y REPURCHASE — compensa comisiones y costos. La ganancia se calcula por lote del instrumento.

Filtros de monedas e instrumentos Include Instruments Operar ÚNICAMENTE con los instrumentos especificados. (por ejemplo, «EURUSD,GBPUSD»).

Exclude Instruments Excluir los instrumentos especificados. (por ejemplo, «EURUSD,GBPUSD»). Todos los demás instrumentos se operarán.