Spline Searcher MT4

Spline Searcher MT5 — мультивалютный индикатор поиска ценовых сплайнов и точек интереса

Вспомогательный инструмент для автоматического обнаружения и визуализации зачаточных стадий сложных ценовых формаций. Индикатор предназначен исключительно для ручной торговли и подходит трейдерам, которые экспериментируют с ранним обнаружением более сложных рыночных формаций или трендов, частью которых могут быть более простые формации. Индикатор выявляет до шести типов начальных формаций: параболы с вершиной у дальней или ближней свечи, гармонические колебания с настраиваемым затуханием, линейные волны и другие. Все формации оцениваются по критериям точности, размера, длительности и устойчивости. Предусмотрена гибкая настройка внешнего вида а также продвинутая логика поиска.

Для кого этот индикатор?

  • Для трейдеров, которые экспериментируют с ранним обнаружением интересных рыночных ситуаций и готовы применять для этого разнообразные подходы.
  • Для аналитиков, работающих с параболами, гармониками, волнами Элиота и др., и желающих автоматизировать их визуальное выявление на ранних стадиях.
  • Для тех, кто ценит гибкость: вы можете включать/отключать типы формаций, настраивать цвета, шрифты, звуки и точность поиска под свой стиль торговли.

Удобства и преимущества

Мультиформационный анализ Индикатор одновременно ищет 6 типов формаций: параболы, гармоники, линейные волны — с индивидуальной настройкой для каждой.
Индивидуальный стиль отображения Для каждой формации можно настроить цвет основной линии, вспомогательной линии, метки, толщину и смещение относительно цены.
Текстовые метки и звуковые уведомления При обнаружении новой формации индикатор может отображать текстовую метку и/или проигрывать звук — настраивается независимо.
Управление памятью Автоматическая очистка старых формаций через параметр "Last Splines In Memory" — график остаётся чистым и читаемым.
Интуитивный интерфейс на графике Встроенные кнопки «REDETECT», «HIDE», «STOP» и выбор угла размещения панели.

Рекомендации

  • Периоды графиков: Работает на любом периоде — от M1 до MN1.
  • Множественные инструменты: Вы можете повесить индикатор на сколько угодно графиков — уведомления поступают со всех одновременно.
  • Настройка: По умолчанию параметры сбалансированы для тестирования в визуализаторе стратегий. После этого можно перейти к тонкой настройке.
  • Производительность: Поиск сложных сплайнов требует вычислительных ресурсов и вашего личного времени на эксперименты — тестируйте настройки в визуализаторе перед использованием в реальной торговле.
  • Торговля: Индикатор предназначен исключительно для ручного анализа и не может быть использован в автоматических торговых системах.

Как это работает — простыми словами

Индикатор анализирует последние свечи и пытается аппроксимировать ценовое движение одной из шести математических моделей: параболой степени "n", гармонической волной с декрементом затухания, линейным изломом и др. Каждая модель проверяется на соответствие заданным критериям: минимальный/максимальный размер в пунктах и свечах, точность аппроксимации "Accuracy", устойчивость к выбросам. Если формация проходит все фильтры, она отображается на графике с текстовой меткой и, при необходимости, сопровождается звуком. Вы можете включать или отключать поиск отдельных типов формаций независимо.

Входные параметры индикатора

Категория Параметр Описание
Основные Show Basic Spline Отображать основную линию каждой найденной формации.
Show Help Spline Отображать вспомогательную параллельную линию (смещённую по цене наверх).
Show Spline Labels Отображать текстовые метки с названием формации.
Play Warn. Sound On Detect Проигрывать звук при обнаружении новой формации.
Message On Detect Писать сообщение об обнаружении нового сплайна во вкладку «Experts» терминала MetaTrader.
Clean Old Splines Автоматически удалять старые формации, оставляя только последние.
Last Splines In Memory Количество формаций, которые остаются на графике одновременно.
Font Size Размер шрифта текстовых меток (от 8 до 30).
Font Y Coordinate Accumulation Смещение текстовой метки по вертикали относительно точки привязки.
Font X Coordinate Accumulation Смещение текстовой метки по горизонтали относительно точки привязки.
Включение поиска типов формаций Searching PARABOLIC(b) Поиск парабол с вершиной у дальней свечи.
Searching PARABOLIC(a) Поиск парабол с вершиной у дальней свечи и горизонтальным продолжением после неё.
Searching HARMONIC(b) Поиск гармонических колебаний без горизонтального продолжения.
Searching HARMONIC(a) Поиск гармоник с горизонтальной линией после последнего гребня.
Searching PARABOLIC(c) Поиск парабол с вершиной у ближней свечи.
Searching LINEAR BREAK(b) Поиск линейных изломов с точкой перегиба между началом и концом.
Параметры отдельной формации Для экономии места и избегая дублирования, параметры ниже применяются ко всем типам формаций (PARABOLIC, HARMONIC и др.) с одинаковыми именами. Например, параметр "Label"  для "PARABOLIC(b)" называется "PAR.(b) Label", для "HARMONIC(a)" — "HAR.(a) Label", и т.д.
Label Текст метки формации (например, "PARABOLIC(b) Spline With Top On End").
Label Color Цвет текста метки.
Main Spline Color Цвет основной линии формации.
Help Spline Color Цвет вспомогательной линии.
Help Dot Color Цвет точечной (стиль DOT) линии.
Widht Main Spline Толщина основной линии (1–10).
Widht Help Spline Толщина вспомогательной линии.
Widht Help Dot Толщина точечной линии.
Help Spline Y Смещение вспомогательной линии вверх (используются "_Point" величины).
Min Point's Size Минимальная амплитуда формации (используются "_Point" величины).
Max Point's Size Максимальная амплитуда формации (используются "_Point" величины).
Min Bougie Size Минимальная длительность в свечах.
Max Bougie Size Максимальная длительность в свечах.
Exponent Степень параболы (только для параболических формаций).
Decrement Variation Количество шагов варьирования декремента (только для гармоник).
Top Variation Accuracy Точность поиска точки излома (только для линейных изломов).
Relative Lengthening Left Относительное удлинение линии влево (0.0 = без удлинения, 1.0 = удвоение).
Relative Lengthening Right Относительное удлинение линии вправо.
Accuracy Минимальная точность аппроксимации (чем выше — тем строже фильтр).
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Индикаторы
Индикатор показывает потенциальный направление тренда по циклично-волновой зависимости. Таким образом, все лучи пересечения будут оптимальными лучами, в направлении которых ожидается движение цены с учетом периода индикатора. Лучи можно использовать как направление потенциального движения рынка. Но не надо забывать, что подход должен быть комплексным, сигналы индикатора требуют дополнительной информации для входа в рынок.
PZ Support Resistance
PZ TRADING SLU
3.33 (3)
Индикаторы
Устали от построения линий поддержки и сопротивления? Сопротивление поддержки - это мульти-таймфреймовый индикатор, который автоматически обнаруживает и отображает линии поддержки и сопротивления на графике с очень интересным поворотом: поскольку ценовые уровни тестируются с течением времени и его важность возрастает, линии становятся более толстыми и темными. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Повысьте технический анализ в одноч
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Эксперты
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Trend Oscillator — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный торговый инструмент! - Используется новый продвинутый метод расчета — 20 вариантов параметра «Цена для расчета». - Самый плавный осциллятор из когда-либо созданных. - Зеленый цвет для восходящих трендов, красный цвет для нисходящих трендов. - Значения перепроданности: ниже 5, значения перекупленности: выше 95. - С этим индикатором есть множество возможностей для модернизации даже стандартных стратегий. - С
Adjustable Fractals Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
"Adjustable Fractals Pro" - это расширенная версия индикатора фракталов, очень полезный инструмент для торговли! - Как мы знаем, стандартный индикатор fractals mt4 вообще не имеет настроек - это очень неудобно для трейдеров. - Adjustable Fractals Pro решил эту проблему - у него есть все необходимые настройки: - Настраиваемый период индикатора (рекомендуемые значения - выше 7). - Настраиваемое расстояние от максимумов/минимумов цены. - Настраиваемый дизайн стрелок фракталов. - Имеет Info Spread
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "WPR и 2 скользящие средние" для MT4, без перерисовки. - Сам WPR является одним из лучших осцилляторов для скальпинга. - Индикатор "WPR и 2 скользящие средние" позволяет отображать быструю и медленную скользящие средние осциллятора WPR. - Индикатор позволяет отслеживать ценовые коррекции на ранних стадиях. - Этот индикатор очень легко настроить с помощью параметров, его можно использовать на любом таймфрейме. - Условия входа на покупку и продажу показаны на изображениях.
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Индикаторы
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
PZ Head and Shoulders MT4
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Паттерн «голова и плечи» - это форма диаграммы, которая напоминает базовую линию с тремя вершинами, две внешние - близки по высоте, а средняя - самая высокая. Он предсказывает разворот тренда от бычьего к медвежьему и считается одним из самых надежных паттернов разворота тренда. Это один из нескольких верхних паттернов, которые с различной степенью точности сигнализируют о том, что тренд близится к концу. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все
SimSim Waves Indicator
Aleksandr Tyunev
Индикаторы
Индикатор.  "Индикаторные Волны ". Используя 23-и стандартных индикатора и авторский алгоритм, рассчитываются уровни покупок (от 0 до +100) и продаж (от 0 до -100). Далее используя рассчитанные уровни, "Индикатор Волны" рисует волну с 21 средними скользящими. Номер волны равен периоду усреднения, рассчитанных уровней. Волны 1 - 7       быстрые скользящие средние  Волны с 8 -14   средние скользящие средние Волны с 15-21   медленные скользящие средние Глядя на фигуры, которые рисует ин
Going straight
Maryna Shulzhenko
Индикаторы
Американские трейдеры говорят: «Trend is your friend», – что в переводе означает «Тренд – Ваш друг». И это действительно так! Торгуя по тренду, Вы уменьшаете свои риски и получаете преимущество, так как повышаете математическое ожидание от совершенных сделок и, следовательно, зарабатываете больше прибыли. Вместе с индикатором « Going straight » Вы будете торговать по тренду с легкостью! Это один из самых эффективных способов работы с рыночными трендами. Торговые стратегии, использующие индикат
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Индикаторы
Индикатор Trend PA для определения тренда использует  Price Action  и собственный алгоритм фильтрации. Такой подход помогает точно определять точки входа и текущий тренд на любом таймфрейме. Индикатор использует собственный алгоритм анализа изменения цены и Price Action. Что дает Вам преимущество без задержек распознать новый зарождающийся тренд с меньшим количеством ложных срабатываний. Условия фильтрации тренда можно подобрать в настройках индивидуально под Ваш стиль торговли. Индикатор отмеча
Laser Trend
Nicolas Zouein
Индикаторы
The trend is your friend! This is what this indicator is all about. Follow this famous saying and be safe. Characteristics: Buy/Sell signals fixed on the close of a bar. Works on all symbols and all timeframes. Clear visual market trend laser line, Buy/Sell signal arrows, market strength meter, TP1 & TP2 boxes. Visual signals when to enter, when to exit the market. No repainting. Compatible with Flexible EA for trading automation. (Ask for a free set file optimized to perform 2010-2018) Parame
TrendInChannel
Andriy Sydoruk
Индикаторы
Данный индикатор является бесспорным лидером среди индикаторов. И для этого утверждения есть веская причина. Индикатор строит очень качественный канал в котором формирует сигналы на вход! Что является идеальной стратегией для трейдера, поскольку трейдер всегда колеблется при выборе стратегии для работы. То есть данный индикатор позволит вам решить дилемму выбора работы по тренду или в канал, поскольку совмещает эти две основные концепции. Работа с индикатором очень проста - вы просто реагируете
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Индикаторы
Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
Trendlines Oscillator MT4
Cao Minh Quang
Индикаторы
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Индикаторы
Это трендовый индикатор без перерисовки Разработан вместо стратегии бля бинарках опционов (по цвету свечи мартингейл) Так же хорошо работает в торговле на рынке форекс Когда открывать сделки ( бинарные опционы ) Сигнал появится в месте с свечой сигналит на текущую свечу  Открывать сделку стоит на одну свечу текущего таймфрейма рекомендуется м1 и М5 При появлении синей точки открываем сделку вверх При появлении красной точки открываем сделку в низ. Как открывать сделки на Форекс. При получени
Before
Nadiya Mirosh
Индикаторы
Индикатор Before предсказывает наиболее вероятное краткосрочное движение цен на основе сложных математических расчетов. Большинство стандартных индикаторов, обычно использующихся в торговых стратегиях, основаны на довольно простых расчетах. Это не значит, что в период их создания в мире не было выдающихся математиков. Просто в те времена еще не существовало компьютеров или их мощности не хватало для последовательного проведения сложных математических операций. В наши дни любой смартфон намного
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.81 (32)
Эксперты
Доступна новая версия 8.00. В этой версии я постарался учесть пожелания пользователя. Каждый из вас также может принять участие в улучшении этого советника. В настройках по умолчанию советник открывает сделки при пробитии точки экстремума   стандартного индикатора   ЗигЗаг. При пробое верхней точки экстремума зигзага - открывает сделку на покупку, а при пробое нижней точки экстремума зигзага - открывает сделку на продажу. По мимо стандартного индикатора ЗигЗаг, который имеется в терминале, возм
FREE
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Индикаторы
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
Force Index with 2 Moving Averages mt
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Индекс силы и 2 скользящие средние" для MT4. Не перерисовывается. - Этот индикатор отлично подходит для импульсной торговли в направлении тренда. - Индикатор "Индекс силы и 2 скользящие средние" позволяет отображать быстрые и медленные скользящие средние индекса силы. - Индекс силы — один из лучших индикаторов, объединяющих данные о цене и объёме в единое значение. - Индекс силы сам по себе является мощным осциллятором, измеряющим силу, движущую цену. - Индикатор позвол
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Индикаторы
Версия MT5  | Как установить?  | FAQ Индикатор Owl Smart Levels   – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные   фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит   правильную волновую структуру   рынка, а также  уровни Фибоначчи,   которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник
Fractal Zig Zag
Mikhail Nazarenko
Индикаторы
П рофессиональная версия индикатора ZigZag для визуализации структуры ценовых движений по фракталам. Лишен пропусков и недостатков стандартной версии MT4. Для определения фракталов использует Price action и уникальный алгоритм фильтрации. Подходит для любых видов торговли. Идеально подходит для торговли по паттерну WM стратегия "Снайпер"!!! Особенности Отмечает места разворота цены при образовании нового фрактала с заданными параметрами. Подходит для всех видов торговли, на любых рынках. Лишен
Voenix
Lorentzos Roussos
4.58 (12)
Эксперты
Сканер гармонических паттернов и трейдер. Некоторые графические паттерны тоже Шаблоны включены: шаблон ABCD Узор Гартли Летучая мышь Шаблон шифрования Шаблон 3Drives Черный лебедь Белый лебедь Паттерн Квазимодо или паттерн Over Under Альтернативная летучая мышь Шаблон бабочки Глубокий краб Краб шаблон Шаблон акулы Паттерн FiveO Узор «Голова и плечи» Восходящий треугольник Раз, два, три И 8 пользовательских шаблонов Voenix — это сканер гармонических паттернов с несколькими таймфреймами и нескольк
