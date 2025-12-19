Spline Searcher MT5
- Индикаторы
- Evgeniy Ilin
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Spline Searcher MT5 — мультивалютный индикатор поиска ценовых сплайнов и точек интереса
Вспомогательный инструмент для автоматического обнаружения и визуализации зачаточных стадий сложных ценовых формаций. Индикатор предназначен исключительно для ручной торговли и подходит трейдерам, которые экспериментируют с ранним обнаружением более сложных рыночных формаций или трендов, частью которых могут быть более простые формации. Индикатор выявляет до шести типов начальных формаций: параболы с вершиной у дальней или ближней свечи, гармонические колебания с настраиваемым затуханием, линейные волны и другие. Все формации оцениваются по критериям точности, размера, длительности и устойчивости. Предусмотрена гибкая настройка внешнего вида а также продвинутая логика поиска.
Для кого этот индикатор?
- Для трейдеров, которые экспериментируют с ранним обнаружением интересных рыночных ситуаций и готовы применять для этого разнообразные подходы.
- Для аналитиков, работающих с параболами, гармониками, волнами Элиота и др., и желающих автоматизировать их визуальное выявление на ранних стадиях.
- Для тех, кто ценит гибкость: вы можете включать/отключать типы формаций, настраивать цвета, шрифты, звуки и точность поиска под свой стиль торговли.
Удобства и преимущества
|Мультиформационный анализ
|Индикатор одновременно ищет 6 типов формаций: параболы, гармоники, линейные волны — с индивидуальной настройкой для каждой.
|Индивидуальный стиль отображения
|Для каждой формации можно настроить цвет основной линии, вспомогательной линии, метки, толщину и смещение относительно цены.
|Текстовые метки и звуковые уведомления
|При обнаружении новой формации индикатор может отображать текстовую метку и/или проигрывать звук — настраивается независимо.
|Управление памятью
|Автоматическая очистка старых формаций через параметр "Last Splines In Memory" — график остаётся чистым и читаемым.
|Интуитивный интерфейс на графике
|Встроенные кнопки «REDETECT», «HIDE», «STOP» и выбор угла размещения панели.
Рекомендации
- Периоды графиков: Работает на любом периоде — от M1 до MN1.
- Множественные инструменты: Вы можете повесить индикатор на сколько угодно графиков — уведомления поступают со всех одновременно.
- Настройка: По умолчанию параметры сбалансированы для тестирования в визуализаторе стратегий. После этого можно перейти к тонкой настройке.
- Производительность: Поиск сложных сплайнов требует вычислительных ресурсов и вашего личного времени на эксперименты — тестируйте настройки в визуализаторе перед использованием в реальной торговле.
- Торговля: Индикатор предназначен исключительно для ручного анализа и не может быть использован в автоматических торговых системах.
Как это работает — простыми словами
Индикатор анализирует последние свечи и пытается аппроксимировать ценовое движение одной из шести математических моделей: параболой степени "n", гармонической волной с декрементом затухания, линейным изломом и др. Каждая модель проверяется на соответствие заданным критериям: минимальный/максимальный размер в пунктах и свечах, точность аппроксимации "Accuracy", устойчивость к выбросам. Если формация проходит все фильтры, она отображается на графике с текстовой меткой и, при необходимости, сопровождается звуком. Вы можете включать или отключать поиск отдельных типов формаций независимо.
Входные параметры индикатора
|Категория
|Параметр
|Описание
|Основные
|Show Basic Spline
|Отображать основную линию каждой найденной формации.
|Show Help Spline
|Отображать вспомогательную параллельную линию (смещённую по цене наверх).
|Show Spline Labels
|Отображать текстовые метки с названием формации.
|Play Warn. Sound On Detect
|Проигрывать звук при обнаружении новой формации.
|Message On Detect
|Писать сообщение об обнаружении нового сплайна во вкладку «Experts» терминала MetaTrader.
|Clean Old Splines
|Автоматически удалять старые формации, оставляя только последние.
|Last Splines In Memory
|Количество формаций, которые остаются на графике одновременно.
|Font Size
|Размер шрифта текстовых меток (от 8 до 30).
|Font Y Coordinate Accumulation
|Смещение текстовой метки по вертикали относительно точки привязки.
|Font X Coordinate Accumulation
|Смещение текстовой метки по горизонтали относительно точки привязки.
|Включение поиска типов формаций
|Searching PARABOLIC(b)
|Поиск парабол с вершиной у дальней свечи.
|Searching PARABOLIC(a)
|Поиск парабол с вершиной у дальней свечи и горизонтальным продолжением после неё.
|Searching HARMONIC(b)
|Поиск гармонических колебаний без горизонтального продолжения.
|Searching HARMONIC(a)
|Поиск гармоник с горизонтальной линией после последнего гребня.
|Searching PARABOLIC(c)
|Поиск парабол с вершиной у ближней свечи.
|Searching LINEAR BREAK(b)
|Поиск линейных изломов с точкой перегиба между началом и концом.
|Параметры отдельной формации
|Для экономии места и избегая дублирования, параметры ниже применяются ко всем типам формаций (PARABOLIC, HARMONIC и др.) с одинаковыми именами. Например, параметр "Label" для "PARABOLIC(b)" называется "PAR.(b) Label", для "HARMONIC(a)" — "HAR.(a) Label", и т.д.
|Label
|Текст метки формации (например, "PARABOLIC(b) Spline With Top On End").
|Label Color
|Цвет текста метки.
|Main Spline Color
|Цвет основной линии формации.
|Help Spline Color
|Цвет вспомогательной линии.
|Help Dot Color
|Цвет точечной (стиль DOT) линии.
|Widht Main Spline
|Толщина основной линии (1–10).
|Widht Help Spline
|Толщина вспомогательной линии.
|Widht Help Dot
|Толщина точечной линии.
|Help Spline Y
|Смещение вспомогательной линии вверх (используются "_Point" величины).
|Min Point's Size
|Минимальная амплитуда формации (используются "_Point" величины).
|Max Point's Size
|Максимальная амплитуда формации (используются "_Point" величины).
|Min Bougie Size
|Минимальная длительность в свечах.
|Max Bougie Size
|Максимальная длительность в свечах.
|Exponent
|Степень параболы (только для параболических формаций).
|Decrement Variation
|Количество шагов варьирования декремента (только для гармоник).
|Top Variation Accuracy
|Точность поиска точки излома (только для линейных изломов).
|Relative Lengthening Left
|Относительное удлинение линии влево (0.0 = без удлинения, 1.0 = удвоение).
|Relative Lengthening Right
|Относительное удлинение линии вправо.
|Accuracy
|Минимальная точность аппроксимации (чем выше — тем строже фильтр).
