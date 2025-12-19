Spline Searcher MT5

Spline Searcher MT5 — мультивалютный индикатор поиска ценовых сплайнов и точек интереса

Вспомогательный инструмент для автоматического обнаружения и визуализации зачаточных стадий сложных ценовых формаций. Индикатор предназначен исключительно для ручной торговли и подходит трейдерам, которые экспериментируют с ранним обнаружением более сложных рыночных формаций или трендов, частью которых могут быть более простые формации. Индикатор выявляет до шести типов начальных формаций: параболы с вершиной у дальней или ближней свечи, гармонические колебания с настраиваемым затуханием, линейные волны и другие. Все формации оцениваются по критериям точности, размера, длительности и устойчивости. Предусмотрена гибкая настройка внешнего вида а также продвинутая логика поиска.

Для кого этот индикатор?

  • Для трейдеров, которые экспериментируют с ранним обнаружением интересных рыночных ситуаций и готовы применять для этого разнообразные подходы.
  • Для аналитиков, работающих с параболами, гармониками, волнами Элиота и др., и желающих автоматизировать их визуальное выявление на ранних стадиях.
  • Для тех, кто ценит гибкость: вы можете включать/отключать типы формаций, настраивать цвета, шрифты, звуки и точность поиска под свой стиль торговли.

Удобства и преимущества

Мультиформационный анализ Индикатор одновременно ищет 6 типов формаций: параболы, гармоники, линейные волны — с индивидуальной настройкой для каждой.
Индивидуальный стиль отображения Для каждой формации можно настроить цвет основной линии, вспомогательной линии, метки, толщину и смещение относительно цены.
Текстовые метки и звуковые уведомления При обнаружении новой формации индикатор может отображать текстовую метку и/или проигрывать звук — настраивается независимо.
Управление памятью Автоматическая очистка старых формаций через параметр "Last Splines In Memory" — график остаётся чистым и читаемым.
Интуитивный интерфейс на графике Встроенные кнопки «REDETECT», «HIDE», «STOP» и выбор угла размещения панели.

Рекомендации

  • Периоды графиков: Работает на любом периоде — от M1 до MN1.
  • Множественные инструменты: Вы можете повесить индикатор на сколько угодно графиков — уведомления поступают со всех одновременно.
  • Настройка: По умолчанию параметры сбалансированы для тестирования в визуализаторе стратегий. После этого можно перейти к тонкой настройке.
  • Производительность: Поиск сложных сплайнов требует вычислительных ресурсов и вашего личного времени на эксперименты — тестируйте настройки в визуализаторе перед использованием в реальной торговле.
  • Торговля: Индикатор предназначен исключительно для ручного анализа и не может быть использован в автоматических торговых системах.

Как это работает — простыми словами

Индикатор анализирует последние свечи и пытается аппроксимировать ценовое движение одной из шести математических моделей: параболой степени "n", гармонической волной с декрементом затухания, линейным изломом и др. Каждая модель проверяется на соответствие заданным критериям: минимальный/максимальный размер в пунктах и свечах, точность аппроксимации "Accuracy", устойчивость к выбросам. Если формация проходит все фильтры, она отображается на графике с текстовой меткой и, при необходимости, сопровождается звуком. Вы можете включать или отключать поиск отдельных типов формаций независимо.

Входные параметры индикатора

Категория Параметр Описание
Основные Show Basic Spline Отображать основную линию каждой найденной формации.
Show Help Spline Отображать вспомогательную параллельную линию (смещённую по цене наверх).
Show Spline Labels Отображать текстовые метки с названием формации.
Play Warn. Sound On Detect Проигрывать звук при обнаружении новой формации.
Message On Detect Писать сообщение об обнаружении нового сплайна во вкладку «Experts» терминала MetaTrader.
Clean Old Splines Автоматически удалять старые формации, оставляя только последние.
Last Splines In Memory Количество формаций, которые остаются на графике одновременно.
Font Size Размер шрифта текстовых меток (от 8 до 30).
Font Y Coordinate Accumulation Смещение текстовой метки по вертикали относительно точки привязки.
Font X Coordinate Accumulation Смещение текстовой метки по горизонтали относительно точки привязки.
Включение поиска типов формаций Searching PARABOLIC(b) Поиск парабол с вершиной у дальней свечи.
Searching PARABOLIC(a) Поиск парабол с вершиной у дальней свечи и горизонтальным продолжением после неё.
Searching HARMONIC(b) Поиск гармонических колебаний без горизонтального продолжения.
Searching HARMONIC(a) Поиск гармоник с горизонтальной линией после последнего гребня.
Searching PARABOLIC(c) Поиск парабол с вершиной у ближней свечи.
Searching LINEAR BREAK(b) Поиск линейных изломов с точкой перегиба между началом и концом.
Параметры отдельной формации Для экономии места и избегая дублирования, параметры ниже применяются ко всем типам формаций (PARABOLIC, HARMONIC и др.) с одинаковыми именами. Например, параметр "Label"  для "PARABOLIC(b)" называется "PAR.(b) Label", для "HARMONIC(a)" — "HAR.(a) Label", и т.д.
Label Текст метки формации (например, "PARABOLIC(b) Spline With Top On End").
Label Color Цвет текста метки.
Main Spline Color Цвет основной линии формации.
Help Spline Color Цвет вспомогательной линии.
Help Dot Color Цвет точечной (стиль DOT) линии.
Widht Main Spline Толщина основной линии (1–10).
Widht Help Spline Толщина вспомогательной линии.
Widht Help Dot Толщина точечной линии.
Help Spline Y Смещение вспомогательной линии вверх (используются "_Point" величины).
Min Point's Size Минимальная амплитуда формации (используются "_Point" величины).
Max Point's Size Максимальная амплитуда формации (используются "_Point" величины).
Min Bougie Size Минимальная длительность в свечах.
Max Bougie Size Максимальная длительность в свечах.
Exponent Степень параболы (только для параболических формаций).
Decrement Variation Количество шагов варьирования декремента (только для гармоник).
Top Variation Accuracy Точность поиска точки излома (только для линейных изломов).
Relative Lengthening Left Относительное удлинение линии влево (0.0 = без удлинения, 1.0 = удвоение).
Relative Lengthening Right Относительное удлинение линии вправо.
Accuracy Минимальная точность аппроксимации (чем выше — тем строже фильтр).
Bounce Zone MT5
Nguyen Thanh Cong
4.56 (9)
Индикаторы
Introduction The Bounce Zone indicator is a cutting-edge non-repainting technical tool built to identify key areas on the price chart where market sentiment is likely to cause a significant price reversal. Using advanced algorithms and historical price data analysis, this indicator pinpoints potential bounce zones. Combined with other entry signal, this indicator can help forex traders place the best trades possible Signal A possible buy signal is generated when price is in the green zone an
FREE
Automatic Fibonacci Tool
Batsirayi L Marango
Индикаторы
Automatic Fibonacci Tool Fibonacci retracements is a popular instrument used by technical analysts to determine potential Support and Resistance areas. In technical analysis, this tool is created by taking two extreme points (usually a peak and a minimum) on the chart and dividing the vertical distance by the key Fibonacci coefficients equal to 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, and 100%. Our Automatic Fibonacci Tool is programmed to make thigs easier. Using this tool, there is no need to explicitly set
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Индикаторы
Усовершенствованная Мультитаймфреймовая версия скользящей средней Хала (Hull Moving Average - HMA). Особенности Две линии индикатора Халла разных таймфреймов на одном графике. Линия HMA старшего таймфрейма определяет тренд, а линия HMA текущего таймфрейма - краткосрочные ценовые движения. Графическая панель с данными индикатора HMA на всех таймфреймах одновременно. Если на каком-либо таймфрейме HMA переключил свое направление, на панели отображается вопросительный или восклицательный знак с текс
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Индикаторы
Версия MT4   |   FAQ Индикатор Owl Smart Levels – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит правильную волновую структуру рынка, а также  уровни Фибоначчи, которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник в торговле Owl Helper При
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Эксперты
Bober Real MT5 — полностью автоматический советник для торговли на рынке Forex. Робот создан в 2014 году и за этот период сделал множество прибыльных сделок, показав более 7000% прироста депозита на моем личном счете. Было выпущено много обновлений, но версия 2019 года считается самой стабильной и прибыльной. Робот можно запускать на любых инструментах, но лучшие результаты достигаются на EURGBP , GBPUSD , таймфрейм M5 . Робот не покажет хорошие результаты в тестере или на реальном счете, если
Auto Fibonacci Multi Timeframe Toolkit
Pablo Daniel Palomino
Индикаторы
AUTO FIBONACCI MULTI-TIMEFRAME TOOLKIT Technical analysis tool that automatically draws Fibonacci levels for 4H, Daily, Weekly, and Monthly sessions. AUTOMATIC FIBONACCI RETRACEMENTS (7 CLASSIC LEVELS): - 0.0% (Previous session Low - support level) - 23.6% (Fibonacci Golden Ratio - early entry level) - 38.2% (Strong retracement level) - 50.0% (Key pivot level highlighted in YELLOW - market equilibrium) - 61.8% (Main Golden Ratio - critical decision level) - 78.6% (Deep retracement level) - 100.0
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Индикаторы
FlatBreakout  MT5 (Бесплатная версия) Детектор флэта и пробоев для MT5 — только для GBPUSD FlatBreakout   MT5  — это бесплатная версия профессионального индикатора FlatBreakoutPro MT5, специально предназначенная для анализа флэта и поиска точек пробоя только по паре   GBPUSD . Идеально для трейдеров, которые хотят познакомиться с уникальной фрактальной логикой FlatBreakout MT5  и протестировать сигналы пробоя диапазона на реальном рынке. Для кого этот продукт Для трейдеров, предпочитающих торгов
FREE
ParitySnap
Kazutaka Yamamoto
Индикаторы
ParitySnap — Triad Z-Score Reversion Non-Repaint / Hedge-Fund-Inspired Mean Reversion / NY-Close Pivot-SL Holiday Promo (until Dec 25, JST): Lifetime $199 / Rental $30 - Standard after promo: Lifetime $209- / Rental $40 - WHAT IT DOES ParitySnap detects tri-currency parity distortions (e.g., GOLD: XAUUSD–AUDUSD–XAUAUD ) and prints non-repainting entries on the just-closed bar when a Z-score mean-reversion edge is present. Built for traders who value transparency and statistical rigor , it bring
Seaguard
QuanticX
Эксперты
Announcement: All EAs (Expert Advisors) from QuanticX are currently available for free, but only for a limited time! To enjoy a Lifetime QuanticX support and continue receiving free EAs, we kindly request you to leave a review and track the performance of our EAs on Myfxbook. Additionally, don't hesitate to reach out to us for exclusive bonuses on EAs and personalized support. Seaguard by QuanticX Step into the cutting-edge domain of QuanticX , a leading FinTech startup reshaping the landscape
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Индикаторы
Развитие предыдущей версии индикатора  ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize -  модифицированный стандартный индикатор ZigZag с добавлением информации о длине волны в пунктах, уровней и разной логики алертов Общие улучшения: Адаптация кода под MetaTrader 5 Оптимизирована работа с графическими объектами Новое: Горизонтальные уровни на экстремумах Выбор типа уровней: горизонт/лучи/отрезки Фильтр ликвидных уровней (не пробитых ценой) Буфер для пробоев: настройка чувствительности к ложным пробоям На
FREE
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Индикаторы
Auto Optimized RSI   — это умный и простой в использовании стрелочный индикатор, созданный для точной торговли. Он автоматически определяет наиболее эффективные уровни покупки и продажи по RSI для выбранного символа и таймфрейма, используя симуляции на основе исторических данных. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так и как часть вашей существующей стратегии. Особенно полезен для внутридневной торговли. В отличие от классических индикаторов RSI, которые использу
Half ma
Artem Svistunov
Индикаторы
The Half ma arrow indicator for the MetaTrader 5 trading terminal is a simple but effective tool that gives a signal about a change in the current trend. The Half ma indicator looks like a solid dynamic line that changes color at the points where the trend changes. At these points, the indicator draws arrows of the corresponding color and direction.The Half ma arrow indicator for the MT5 terminal is not an independent source of input signals. It will be most effective to use it as a trend filte
Fibo World MT5
Pavel Verveyko
Индикаторы
Индикатор строит графический анализ на основании теории Фибоначчи. Фибо-Веер служит для анализа импульсов и коррекций движения. Разворотные линии   (2 линии у основания веера фибоначчи)   служат для анализа направления движений. Индикатор отображает 4 целевых линии в каждом направлении.   Индикатор   учитывает волатильность на рынке. Если цена выше разворотных линий, имеет смысл рассматривать покупки, если ниже, то  продажи.   Открывать позиции можно после пробоя, отбоя или тестирования с обр
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (7)
Индикаторы
Индикатор   "Haven Key Levels PDH PDL"   помогает трейдерам визуализировать ключевые уровни на графике. Он автоматически отмечает следующие уровни: DO (Daily Open)   — уровень открытия дня. NYM (New York Midnight)   — уровень полуночи Нью-Йорка. PDH (Previous Day High)   — максимум предыдущего дня. PDL (Previous Day Low)   — минимум предыдущего дня. WO (Weekly Open)   — уровень открытия недели. MO (Monthly Open)   — уровень открытия месяца. PWH (Previous Week High)   — максимум предыдущей недел
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Индикаторы
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
Индикаторы
Easy Correlations Indicator The Easy Correlations Indicator is designed to help traders analyze the relationship between two correlated instruments. By monitoring the distance between their Relative Strength Index (RSI) values, the indicator highlights situations where one instrument has moved significantly further than the other. This creates potential trading opportunities: Sell the stronger instrument (overstretched RSI) Buy the weaker instrument (lagging RSI) Because the positions are opened
FREE
Trend Master Chart MT5
Frederic Jacques Collomb
Индикаторы
Trend Master Chart – это индикатор тренда, который вам нужен. Он накладывает диаграмму и использует цветовое кодирование для определения различных рыночных тенденций/движений. Он использует алгоритм, который объединяет две скользящие средние и разные осцилляторы. Периоды этих трех элементов можно изменить. Работает на любом таймфрейме и любой паре. С первого взгляда вы сможете определить восходящий или нисходящий тренд и различные точки входа в этот тренд. Например, во время заметного восходяще
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Индикаторы
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
Monthly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Индикаторы
РУССКИЙ – Monthly Levels Pro v1.0 Идеальный индикатор месячных уровней рынка Контролируйте ключевые зоны рынка мгновенно. Monthly Levels Pro помогает анализировать долгосрочные тренды и быстро находить важные уровни поддержки и сопротивления, автоматически отображая High, Low, Open и Close месячной свечи. Преимущества: Мгновенный анализ Умная торговля Четкая визуализация Гибкость Простота и эффективность Совместимость: MT5, все таймфреймы
Wolfe waves modified for mql5
Ruslan Pishun
Индикаторы
Представляем вашему вниманию совершенно уникальный индикатор, который автоматически строит Волны Вульфа и отличается высокой эффективностью торговой стратегии.   Использование При появлении цифры 5 ждем, когда первая свеча закроется за Moving Average, далее смотрим на центральные три линии, которые показывают, какой объем лота нужно открыть, если 5 точка пересекла линию 25%, и свеча закроется за Moving Average, далее мы открываем сделку с лотом: = (Берем наш лот к примеру (0.40) и делим на четыр
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Индикаторы
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
KDJ divergence signals MT5
Kaijun Wang
Индикаторы
KDJ Index 4   交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 "Cooperative QQ:556024  "  "Cooperation wechat:556024"  "Cooperative email:556024@qq.com" 强烈推荐趋势指标, 波浪的标准自动计算   和   波浪的标准自动计算MT5版本     KDJ指标又叫 随机指标 ，是一种相当新颖、实用的技术分析指标，它起先用于期货市场的分析，后被广泛用于股市的中短期趋势分析，是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。 随机指标KDJ一般是用于股票分析的统计体系，根据统计学原理，通过一个特定的周期（常为9日、9周等）
