Neon Trade EA MT4

Neon Trade — суперсовременное торговое решение, которое открывает вам путь к финансовой свободе и наивысшему уровню трейдинга

Я стремился создать уникальное торговое решение, способное удовлетворить потребности любого трейдера независимо от его целей и задач. Основной идеей стало объединение машинного обучения с продвинутыми торговыми приёмами таким образом, чтобы извлечь максимум из их совместного использования. Система применима как для разгона небольших депозитов за 1–2 месяца, так и для максимально долгосрочного инвестирования на годы вперёд.

Ссылки, которые помогут вам получить больше информации о продукте

Если вы хотите:

ВАЖНО!!! После покупки робота, а также если вы интересуетесь покупкой, обязательно пишите мне в личные сообщения, чтобы получить консультацию, советы и .SET-файлы настроек

Варианты применения Neon Trade

  • Разгон небольшого депозита от 300 долларов с применением агрессивных техник (для тех, кто считает повышенный риск оправданным и необходимым и не боится рисковать)
  • Торговля на долгосрочную перспективу для серьёзных и матёрых инвесторов, которые ценят безопасность своих активов и стабильность работы на максимально долгой дистанции.
  • Прохождение испытаний проп-фирм (FTMO, Darwinex). Всё помогу настроить под ваши требования и объясню, как минимизировать риск и получить финансирование максимально быстро.

Преимущества

Универсальность              Подходит для любых задач и содержит множество вспомогательных торговых приёмов для решения каждой конкретной задачи.
Мультивалютность
 Система проектировалась как уникальный инструмент, которому безразлично, на каком инструменте торговать.
Динамическая адаптация
 Постоянное обновление настроек с помощью моих удалённых серверов гарантирует своевременную реакцию на меняющиеся условия рынка.
Облачные вычисления
 Всего небольшой процент вычислений выполняется на вашем устройстве, в то время как основная работа происходит на мощных серверах.
Удобство
 Установка на один единственный — любой — график.
Надёжность Робот подхватывает свои позиции и продолжает работу при перезагрузках терминала и иных нештатных ситуациях. Так как робот работает по барам, кратковременные отключения оборудования не окажут критического эффекта на торговлю.
Контроль рисков Риски распределяются по валютным парам автоматически. Система стремится сохранить требуемый процент прибыльности и пересчитывает риски на лету.
Минимизация просадок
 Благодаря хеджированию система уменьшает просадки за счёт торговли на разных валютных парах и таймфреймах.
Устойчивость к задержкам
 Робот совершает торговые операции при появлении нового бара, благодаря чему одинаково эффективно торгует как на демо-, так и на реальном счёте.
Расширяемость и масштабируемость
 Благодаря уникальной клиент-серверной архитектуре можно увеличивать мощность машинного обучения и торговать практически любыми торговыми инструментами с непревзойдённым качеством.
Гибкость Широчайшие возможности для настройки: выбор валютных пар, режимов работы, направлений торговли (long/short).

Рекомендации

  • Оптимальный депозит: от 300 $ (чем больше депозит, тем лучше, но это не обязательное требование)
  • Вид счёта: хеджирование (так как используется мультивалютная торговля на разных таймфреймах одновременно)
  • Брокеры для работы: можно использовать любого надёжного брокера, например RoboForex или IC Markets (выбирайте тех, у кого свопы и спреды ниже)
  • Подготовка к запуску: обязательно задавайте вопросы мне в личной переписке — я помогу настроить всё правильно с учётом ваших требований для достижения наилучших результатов.

Как это работает — простыми словами

Столп 1: Вычисления на удалённых серверах

Основная задача любого торгового робота — предсказывать будущее движение цены. От качества этих предсказаний напрямую зависит прибыльность сделок. Большинство роботов, использующих машинное обучение, работают по устаревшему принципу: все вычисления происходят прямо на VPS, где одновременно идёт и торговля, и обработка данных. Это создаёт две проблемы:

  • Ограничивает возможности машинного обучения.
  • Снижает качество торговли из-за нагрузки на VPS.

Мой подход другой:

  • Все вычисления вынесены на отдельные мощные серверы.
  • MetaTrader занимается только торговлей, а не расчётами — для этого он и был создан.

Робот периодически загружает свежие оптимизации с сервера и обновляет настройки «на лету». Такой подход даёт два ключевых преимущества:

  • Постоянное увеличение вычислительной мощности, следовательно, робот торгует всё качественнее.
  • Возможность полноценного мультивалютного обучения, с которым другие роботы справиться не могут из-за технических ограничений.

Столп 2: Диверсификация

Диверсификация — один из самых сильных методов повышения стабильности торговли. Она позволяет:

  • Выравнивать кривую прибыли.
  • Снижать просадки.
  • Безопасно увеличивать частоту сделок.

Большинство роботов торгуют одной или несколькими заранее заданными валютными парами. Такая «диверсификация» минимальна и почти не даёт эффекта. Мой робот это исправляет достаточно легко:

  • Торгует всеми валютными парами одновременно, максимально усиливая эффект диверсификации.
  • Автоматически распределяет объём сделок так, чтобы каждая пара давала равномерный вклад.

Это исключает ситуацию, когда весь риск сосредоточен на одном инструменте. Система распределения работает полностью автоматически.

Столп 3: Торговля портфелем и дополнительные режимы

Когда мы распределяем торговые объёмы между множеством валютных пар и периодов графиков, появляется возможность применять портфельные эффекты — что-то вроде «тонкой настройки» стратегии. Это означает ровно следующее:

  • Можно усиливать хеджирование, учитывая состав валют в торговых инструментах.
  • Можно усиливать влияние отдельных валют либо, наоборот, компенсировать его.
  • Можно включать дополнительные торговые режимы.

Среди таких режимов есть:

  • Мартингейл.
  • Усреднение.
  • Долгосрочное удержание позиций.
  • Торговля на положительных свопах.
  • Расширенные фильтры.

При торговле большим числом валютных пар одновременно такие подходы становятся гораздо безопаснее, поскольку риски распределяются по всему портфелю. Все дополнительные режимы описаны в доступной документации. Ссылку на нее можно найти в самом начале.


