Dynamic Pips MT5

5

  • Второй срок Трампа вновь разжёг волну агрессивной торговой политики, начиная с возвращения широкомасштабных тарифов, что потрясло мировые рынки.

  • Напряжённость на Ближнем Востоке вновь обострилась — в частности между Израилем и Ираном — и это может оказать влияние на цены на нефть.
  • Война между Россией и Украиной продолжается без видимого разрешения, подпитывая глобальную геополитическую нестабильность.
  • Экономический национализм набирает обороты, а глобальное сотрудничество рушится.
  • Цепочки поставок остаются хрупкими, а инфляционное давление усиливается в ведущих экономиках.

Финансовые рынки становятся более уязвимыми и непредсказуемыми, чем когда-либо. Вы действительно подготовили свою торговую стратегию к новой реальности?

Чтобы пройти этот турбулентный период, трейдерам нужно больше, чем просто традиционные стратегии.

Вам нужна система, которая не зависит только от крупных движений отдельных валютных пар, а стабильно извлекает прибыль на широком спектре возможностей.

Также необходима усиленная защита капитала — система, которая может разумно ограничивать убытки при ошибочных прогнозах.

И, что важнее всего — полная гибкость, чтобы настроить стратегию под свой стиль торговли и уровень риска.

Dynamic Pips EA был создан специально для работы в условиях высокой волатильности и неопределённости. Это комплексное решение, основанное на трёх ключевых принципах:
диверсификация, защита капитала и глубокая кастомизация.

1. Диверсификация через торговлю несколькими парами:

Вместо концентрации риска на одной-двух парах, Dynamic Pips EA торгует более чем на 10 мажорных и минорных валютных парах. Такое покрытие рынка увеличивает количество возможных точек входа и снижает зависимость от отдельных движений.
В условиях глобальной нестабильности — когда валюты отдельных регионов подвержены влиянию политики, санкций или новостей — эта диверсификация помогает сгладить просадки и находить прибыль на более устойчивых рынках.

2. Умная система группового стоп-лосса для контроля рисков:

EA использует уникальную систему группового стоп-лосса, основанную на пипсах, которая закрывает все ордера в группе, если потери достигают заданного порога. Это помогает избежать критических убытков и сохраняет капитал при неверных рыночных предположениях. Система адаптируется под каждую валютную пару с учётом её волатильности и поведения.

3. Полная гибкость через расширенную настройку:

У каждого трейдера — свои подходы к риску, выбору пар, управлению сделками и стратегии.
Dynamic Pips EA предоставляет полный контроль над внутренними параметрами: надежность сигналов, частота торговли, риск на пару, направление сделок и многое другое. Подходит как для консервативных долгосрочных стратегий, так и для агрессивного скальпинга.

Эти три компонента формируют устойчивый, адаптивный и ориентированный на трейдера инструмент — помогая вам быть на шаг впереди нестабильного рынка, а не застигнутым врасплох.


См. руководство по установке и настройке Dynamic Pips EA здесь: Dynamic Pips Input & Installation Guide.

Файл настроек Dynamic Pips EA: Dynamic Pips EA Settings File.

Версия для MT5: MT4

Other Products and Live trading performance: Live signals


Характеристики

 Название

 Dynamic Pips

 Версия

 2.1

 Платформа

 MT4, MT5

 Торговые стратегии

 Momentum, Уровни спроса и предложения, Фибоначчи, Искусственный интеллект

 Рекомендуемые пары

 AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF,   EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

 Таймфрейм

 M5

 Советник для одной пары

 Да. Один график на одну пару

 Takeprofit

 Да. С трейлингом

 Stoploss

 Да. Фиксированный

 Сетка

 По желанию

 Мартингейл

 По желанию

 Управление рисками

 1. Остановка входа/закрытие всех позиций при достижении заданной просадки
 2. Групповой стоп-лосс при недействительности рыночной гипотезы
 Полный контроль  Фильтры сигналов, частота торговли, направление сделок, GAP, TP, SL, объём, распределение риска, условия закрытия и другое.


Рекомендуемый минимальный капитал для использования EA — $1000
Рекомендации по портфелю в зависимости от баланса:

  • $1000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD

  • $1500: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD

  • $2000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP

  • $2500 и выше: Все 11 пар — AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

Это рекомендации по быстрому старту на основе заранее подготовленных пресетов из: "Dynamic Pips EA: Installation File".


Отказ от ответственности

Показатели доходности и ожидаемые результаты, представленные в данном документе, получены на основе исследования Anti-overfitting с использованием тиковых данных третьих лиц (Tick Data Suite и Tickstory) за период 2010–2023 годов, при допущении, что характеристики рынка в прошлом полностью или частично сохранятся в будущем.

Результаты тестирования на исторических данных (backtest) предоставляются исключительно в иллюстративных целях для демонстрации поведения торговой стратегии и не должны рассматриваться как гарантия, указание или надежная основа для оценки какой-либо будущей доходности, прибыли или уровня риска.

Если у вас есть вопросы или пожелания по Dynamic Pips, не стесняйтесь написать в личные сообщения.

Отзывы 16
Kbneoinvest
115
Kbneoinvest 2025.10.08 04:05 
 

Running with medium for 2 weeks, so far so good. will continue to monitor to update my review. Andy, I sent you a message regarding Boring pips. please respond.

Lars Laeremans
248
Lars Laeremans 2025.08.25 17:33 
 

I’ve been running Dynamic Pips for about 1–2 months now, so this is still an early-stage review rather than a final conclusion.

So far, the drawdown has stayed very low, never going above 1–2% on my account. I’m currently using it on a $14k account with AUDUSD, EURUSD, AUDCAD, EURGBP and AUDNZD.

The EA places trades in a controlled grid structure, but it doesn’t overload the account. This is actually the second EA I’ve been running from this developer, and both have shown the same level of stability. Communication and updates from the developer are also very good, which adds confidence imo :)

It’s still early days, so I want to see how it behaves over several more months and in different market conditions. But based on the first results, Dynamic Pips looks like a steady, low-DD option for diversified pair trading.

Justin The Trader
890
Justin The Trader 2025.07.25 16:46 
 

Been using for two weeks and is doing very good, stable, i use a little less pairs than the 11 and a little less risk because i use boring pips and other EAs too, is a good EA. I recomend both EAs from Andy, just be careful to not use high risk. And wait for the compound effect!!

Update 11-8-25: I been running succesfully the EA, doing constant profits, i adjust a little less risk to add to my portafolio. Doing good!

