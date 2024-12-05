KoryuBureiku

Koryu Bureiku EA : Solution Complète pour les Breakouts de Plage Horaire

Koryu Bureiku EA est un outil de trading puissant basé sur une stratégie de breakout de plage horaire. Il identifie les plages pendant la session de Tokyo et exécute les breakouts pendant les sessions de Londres et de New York, offrant une gestion précise des transactions et un contrôle avancé des risques. Conçu pour les traders de tous niveaux d'expérience, cet EA est optimisé pour maximiser l'efficacité et la rentabilité du trading.

Fonctionnalités principales

Dimensionnement dynamique des lots : Ajuste automatiquement la taille des transactions en fonction de votre profil de risque.

: Ajuste automatiquement la taille des transactions en fonction de votre profil de risque. Protection contre les drawdowns : Minimise les risques en période de forte volatilité.

: Minimise les risques en période de forte volatilité. Gestion intelligente des profits : Inclut un trailing stop, des prises de profits partielles et une fonction de breakeven.

: Inclut un trailing stop, des prises de profits partielles et une fonction de breakeven. Visualisation des zones de breakout : Affiche directement les zones de breakout sur votre graphique.

: Affiche directement les zones de breakout sur votre graphique. Filtres de temps et de plage : Ne trade que dans des conditions de marché optimales.

: Ne trade que dans des conditions de marché optimales. Backtest approfondis : Performances validées avec plus de 10 ans de données historiques.

: Performances validées avec plus de 10 ans de données historiques. Filtre de nouvelles : Évite les transactions pendant les événements économiques majeurs grâce au filtrage des nouvelles.

: Évite les transactions pendant les événements économiques majeurs grâce au filtrage des nouvelles. Paramètres flexibles : Facilement adaptable à d'autres paires de devises et stratégies.

Nouvelle fonctionnalité : Filtre de nouvelles

Mots-clés personnalisables pour filtrer les événements d'actualités spécifiques.

Focalisation sur les devises affectées par des nouvelles particulières.

Fonctionne parfaitement sur les comptes réels et démo pour un accès en temps réel aux données économiques.

Conseil : Cet EA est optimisé pour GMT+2. Assurez-vous d'ajuster les paramètres horaires en fonction du serveur de votre courtier ou de votre fuseau horaire. Expérimentez avec différentes plages horaires lors des tests pour optimiser vos résultats.

Prenez le contrôle de vos transactions et renforcez votre stratégie de breakout avec Koryu Bureiku EA.

Offre limitée dans le temps

Jusqu'au 1er janvier, Koryu Bureiku EA est disponible pour seulement 30 $. Après cette date, le prix passera à 175 $. Ne manquez pas cette occasion d'obtenir un accès à vie à un tarif imbattable.



