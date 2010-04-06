KoryuBureiku

Koryu Bureiku EA: Soluzione Completa per Breakout di Fascia Temporale

Koryu Bureiku EA è uno strumento di trading potente basato su una strategia di breakout di fascia temporale. Identifica le fasce durante la sessione di Tokyo e opera i breakout durante le sessioni di Londra e New York, offrendo una gestione precisa delle operazioni e un controllo avanzato del rischio. Progettato per trader di tutti i livelli, questo EA è ottimizzato per massimizzare l'efficienza e la redditività del trading.

Funzionalità principali

  • Dimensionamento dinamico dei lotti: Regola automaticamente la dimensione delle operazioni in base al tuo profilo di rischio.
  • Protezione contro il drawdown: Riduce il rischio durante periodi di alta volatilità.
  • Gestione intelligente dei profitti: Include trailing stop, prendi profitto parziale e funzione breakeven.
  • Visualizzazione delle zone di breakout: Mostra le zone di breakout direttamente sul grafico.
  • Filtri per tempo e fascia: Esegui operazioni solo in condizioni di mercato ottimali.
  • Backtest approfonditi: Prestazioni verificate con oltre 10 anni di dati storici.
  • Filtro delle notizie: Evita di fare trading durante eventi economici rilevanti grazie al filtraggio delle notizie.
  • Impostazioni versatili: Facile da adattare ad altre coppie di valute e strategie.

Nuova funzione: Filtro delle notizie

  • Parole chiave personalizzabili per filtrare eventi specifici.
  • Focalizzazione su valute influenzate da eventi di notizie specifici.
  • Funziona perfettamente su conti reali e demo per l'accesso in tempo reale ai dati economici.

Consiglio: Questo EA è ottimizzato per GMT+2. Assicurati di regolare le impostazioni temporali in base al server del tuo broker o al tuo fuso orario. Sperimenta con diverse fasce orarie durante i test per ottimizzare i risultati.

Prendi il controllo delle tue operazioni e potenzia la tua strategia di breakout con Koryu Bureiku EA.

Offerta limitata nel tempo
Fino al 1° gennaio, Koryu Bureiku EA è disponibile per soli 30 $. Dopo tale data, il prezzo salirà a 175 $. Non perdere questa occasione di ottenere l'accesso a vita a un prezzo imbattibile.


