KoryuBureiku

Koryu Bureiku EA: Soluzione Completa per Breakout di Fascia Temporale

Koryu Bureiku EA è uno strumento di trading potente basato su una strategia di breakout di fascia temporale. Identifica le fasce durante la sessione di Tokyo e opera i breakout durante le sessioni di Londra e New York, offrendo una gestione precisa delle operazioni e un controllo avanzato del rischio. Progettato per trader di tutti i livelli, questo EA è ottimizzato per massimizzare l'efficienza e la redditività del trading.

Funzionalità principali

Dimensionamento dinamico dei lotti : Regola automaticamente la dimensione delle operazioni in base al tuo profilo di rischio.

: Regola automaticamente la dimensione delle operazioni in base al tuo profilo di rischio. Protezione contro il drawdown : Riduce il rischio durante periodi di alta volatilità.

: Riduce il rischio durante periodi di alta volatilità. Gestione intelligente dei profitti : Include trailing stop, prendi profitto parziale e funzione breakeven.

: Include trailing stop, prendi profitto parziale e funzione breakeven. Visualizzazione delle zone di breakout : Mostra le zone di breakout direttamente sul grafico.

: Mostra le zone di breakout direttamente sul grafico. Filtri per tempo e fascia : Esegui operazioni solo in condizioni di mercato ottimali.

: Esegui operazioni solo in condizioni di mercato ottimali. Backtest approfonditi : Prestazioni verificate con oltre 10 anni di dati storici.

: Prestazioni verificate con oltre 10 anni di dati storici. Filtro delle notizie : Evita di fare trading durante eventi economici rilevanti grazie al filtraggio delle notizie.

: Evita di fare trading durante eventi economici rilevanti grazie al filtraggio delle notizie. Impostazioni versatili: Facile da adattare ad altre coppie di valute e strategie.

Nuova funzione: Filtro delle notizie

Parole chiave personalizzabili per filtrare eventi specifici.

Focalizzazione su valute influenzate da eventi di notizie specifici.

Funziona perfettamente su conti reali e demo per l'accesso in tempo reale ai dati economici.

Consiglio: Questo EA è ottimizzato per GMT+2. Assicurati di regolare le impostazioni temporali in base al server del tuo broker o al tuo fuso orario. Sperimenta con diverse fasce orarie durante i test per ottimizzare i risultati.

Prendi il controllo delle tue operazioni e potenzia la tua strategia di breakout con Koryu Bureiku EA.

Offerta limitata nel tempo

Fino al 1° gennaio, Koryu Bureiku EA è disponibile per soli 30 $. Dopo tale data, il prezzo salirà a 175 $. Non perdere questa occasione di ottenere l'accesso a vita a un prezzo imbattibile.



