KoryuBureiku
- Experts
- Wilna Barnard
- Versione: 3.35
- Aggiornato: 5 dicembre 2024
Koryu Bureiku EA: Soluzione Completa per Breakout di Fascia Temporale
Koryu Bureiku EA è uno strumento di trading potente basato su una strategia di breakout di fascia temporale. Identifica le fasce durante la sessione di Tokyo e opera i breakout durante le sessioni di Londra e New York, offrendo una gestione precisa delle operazioni e un controllo avanzato del rischio. Progettato per trader di tutti i livelli, questo EA è ottimizzato per massimizzare l'efficienza e la redditività del trading.
Funzionalità principali
- Dimensionamento dinamico dei lotti: Regola automaticamente la dimensione delle operazioni in base al tuo profilo di rischio.
- Protezione contro il drawdown: Riduce il rischio durante periodi di alta volatilità.
- Gestione intelligente dei profitti: Include trailing stop, prendi profitto parziale e funzione breakeven.
- Visualizzazione delle zone di breakout: Mostra le zone di breakout direttamente sul grafico.
- Filtri per tempo e fascia: Esegui operazioni solo in condizioni di mercato ottimali.
- Backtest approfonditi: Prestazioni verificate con oltre 10 anni di dati storici.
- Filtro delle notizie: Evita di fare trading durante eventi economici rilevanti grazie al filtraggio delle notizie.
- Impostazioni versatili: Facile da adattare ad altre coppie di valute e strategie.
Nuova funzione: Filtro delle notizie
- Parole chiave personalizzabili per filtrare eventi specifici.
- Focalizzazione su valute influenzate da eventi di notizie specifici.
- Funziona perfettamente su conti reali e demo per l'accesso in tempo reale ai dati economici.
Consiglio: Questo EA è ottimizzato per GMT+2. Assicurati di regolare le impostazioni temporali in base al server del tuo broker o al tuo fuso orario. Sperimenta con diverse fasce orarie durante i test per ottimizzare i risultati.
Prendi il controllo delle tue operazioni e potenzia la tua strategia di breakout con Koryu Bureiku EA.
Offerta limitata nel tempo
Fino al 1° gennaio, Koryu Bureiku EA è disponibile per soli 30 $. Dopo tale data, il prezzo salirà a 175 $. Non perdere questa occasione di ottenere l'accesso a vita a un prezzo imbattibile.