KoryuBureiku
- エキスパート
- Wilna Barnard
- バージョン: 3.35
- アップデート済み: 5 12月 2024
- アクティベーション: 20
Koryu Bureiku EA: 時間帯ブレイクアウトのための完全なソリューション
Koryu Bureiku EAは、時間帯ブレイクアウト戦略に基づく強力な取引ツールです。東京セッション中に価格帯を特定し、ロンドンおよびニューヨークセッション中のブレイクアウトを取引します。精密な取引管理と高度なリスクコントロールを提供し、すべての経験レベルのトレーダーに適しています。このEAは、取引の効率性と収益性を最大化するよう設計されています。
主な機能
- ダイナミックロットサイズ: リスクプロファイルに基づいて取引量を自動調整します。
- ドローダウン保護: 高いボラティリティの中でもリスクを軽減します。
- 利益管理機能: トレイリングストップ、部分利確、ブレイクイーブン機能を搭載。
- ブレイクアウトゾーンの可視化: ブレイクアウトエリアをチャート上に直接表示可能。
- 時間帯と範囲のフィルター: 最適な市場条件でのみ取引を実行。
- 詳細なバックテスト: 10年以上の歴史データで実証済みの性能。
- ニュースフィルター: 重要な経済イベント中の取引を回避するためのニュースデータフィルタリング。
- 柔軟な設定: 他の通貨ペアや戦略に容易に適応可能。
新機能: ニュースフィルター
- 特定のニュースイベントをフィルタリングするためのカスタマイズ可能なキーワード。
- 特定通貨に影響を与えるニュースにフォーカス可能。
- リアル口座とデモ口座の両方でシームレスに利用可能。
アドバイス: EAはGMT+2に最適化されています。お使いのブローカーサーバーや取引タイムゾーンに合わせて時間設定を調整してください。バックテスト時に異なる時間帯を試して、最適な結果を得ることをお勧めします。
Koryu Bureiku EAで取引をコントロールし、ブレイクアウト戦略をさらに強化しましょう。