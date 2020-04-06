Koryu Bureiku EA: 時間帯ブレイクアウトのための完全なソリューション

Koryu Bureiku EAは、時間帯ブレイクアウト戦略に基づく強力な取引ツールです。東京セッション中に価格帯を特定し、ロンドンおよびニューヨークセッション中のブレイクアウトを取引します。精密な取引管理と高度なリスクコントロールを提供し、すべての経験レベルのトレーダーに適しています。このEAは、取引の効率性と収益性を最大化するよう設計されています。

主な機能

ダイナミックロットサイズ : リスクプロファイルに基づいて取引量を自動調整します。

: リスクプロファイルに基づいて取引量を自動調整します。 ドローダウン保護 : 高いボラティリティの中でもリスクを軽減します。

: 高いボラティリティの中でもリスクを軽減します。 利益管理機能 : トレイリングストップ、部分利確、ブレイクイーブン機能を搭載。

: トレイリングストップ、部分利確、ブレイクイーブン機能を搭載。 ブレイクアウトゾーンの可視化 : ブレイクアウトエリアをチャート上に直接表示可能。

: ブレイクアウトエリアをチャート上に直接表示可能。 時間帯と範囲のフィルター : 最適な市場条件でのみ取引を実行。

: 最適な市場条件でのみ取引を実行。 詳細なバックテスト : 10年以上の歴史データで実証済みの性能。

: 10年以上の歴史データで実証済みの性能。 ニュースフィルター : 重要な経済イベント中の取引を回避するためのニュースデータフィルタリング。

: 重要な経済イベント中の取引を回避するためのニュースデータフィルタリング。 柔軟な設定: 他の通貨ペアや戦略に容易に適応可能。

新機能: ニュースフィルター

特定のニュースイベントをフィルタリングするためのカスタマイズ可能なキーワード。

特定通貨に影響を与えるニュースにフォーカス可能。

リアル口座とデモ口座の両方でシームレスに利用可能。

アドバイス: EAはGMT+2に最適化されています。お使いのブローカーサーバーや取引タイムゾーンに合わせて時間設定を調整してください。バックテスト時に異なる時間帯を試して、最適な結果を得ることをお勧めします。

Koryu Bureiku EAで取引をコントロールし、ブレイクアウト戦略をさらに強化しましょう。