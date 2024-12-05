KoryuBureiku

Koryu Bureiku EA: Zaman Aralığı Breakoutları için Tam Çözüm

Koryu Bureiku EA, zaman aralığı breakout stratejilerine dayanan güçlü bir ticaret aracıdır. Tokyo seansı sırasında fiyat aralıklarını belirler ve Londra ve New York seanslarında breakout işlemleri yapar. Hassas işlem yönetimi ve gelişmiş risk kontrolü sunan bu EA, her seviyedeki yatırımcı için uygundur. Ticaretin verimliliğini ve kârlılığını maksimize etmek için optimize edilmiştir.

Başlıca Özellikler

Dinamik Lot Boyutu : Risk profilinize göre işlem boyutlarını otomatik olarak ayarlar.

: Risk profilinize göre işlem boyutlarını otomatik olarak ayarlar. Çekilme Koruması : Yüksek volatilite koşullarında riski en aza indirir.

: Yüksek volatilite koşullarında riski en aza indirir. Akıllı Kar Yönetimi : Trailing stop, kısmi kar alım ve breakeven işlevini içerir.

: Trailing stop, kısmi kar alım ve breakeven işlevini içerir. Breakout Bölgelerinin Görselleştirilmesi : Breakout bölgelerini doğrudan grafik üzerinde gösterir.

: Breakout bölgelerini doğrudan grafik üzerinde gösterir. Zaman ve Aralık Filtreleri : Yalnızca ideal piyasa koşullarında işlem yapar.

: Yalnızca ideal piyasa koşullarında işlem yapar. Kapsamlı Backtestler : 10 yılı aşkın veri ile kanıtlanmış performans.

: 10 yılı aşkın veri ile kanıtlanmış performans. Haber Filtresi : Önemli ekonomik olaylar sırasında ticareti engellemek için haber verilerini filtreler.

: Önemli ekonomik olaylar sırasında ticareti engellemek için haber verilerini filtreler. Esnek Ayarlar: Diğer döviz çiftlerine ve stratejilere kolayca uyarlanabilir.

Yeni Özellik: Haber Filtresi

Belirli haber olaylarını filtrelemek için özelleştirilebilir anahtar kelimeler.

Belirli haberlerin etkilediği para birimlerine odaklanabilirsiniz.

Gerçek hesaplar ve demo hesaplar için sorunsuz çalışır, ekonomik verilerle gerçek zamanlı erişim sağlar.

İpucu: Bu EA, GMT+2 için optimize edilmiştir. Broker sunucunuzun zaman dilimine veya ticaret saat diliminize göre zaman ayarlarını düzenlediğinizden emin olun. Backtest sırasında farklı zaman aralıklarını deneyerek en iyi sonuçları elde etmek için ayarları test edin.

Koryu Bureiku EA ile işlemlerinizi kontrol edin ve breakout stratejinizi güçlendirin.

Sınırlı Süreli Teklif

1 Ocak’a kadar Koryu Bureiku EA yalnızca 30 $ fiyatla sunulmaktadır. Bu tarihten sonra fiyat 175 $’a yükselecektir. Bu fırsatı kaçırmayın, bu benzersiz fiyatla ömür boyu erişim kazanın.



