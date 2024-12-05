KoryuBureiku

Koryu Bureiku EA: Zaman Aralığı Breakoutları için Tam Çözüm

Koryu Bureiku EA, zaman aralığı breakout stratejilerine dayanan güçlü bir ticaret aracıdır. Tokyo seansı sırasında fiyat aralıklarını belirler ve Londra ve New York seanslarında breakout işlemleri yapar. Hassas işlem yönetimi ve gelişmiş risk kontrolü sunan bu EA, her seviyedeki yatırımcı için uygundur. Ticaretin verimliliğini ve kârlılığını maksimize etmek için optimize edilmiştir.

Başlıca Özellikler

  • Dinamik Lot Boyutu: Risk profilinize göre işlem boyutlarını otomatik olarak ayarlar.
  • Çekilme Koruması: Yüksek volatilite koşullarında riski en aza indirir.
  • Akıllı Kar Yönetimi: Trailing stop, kısmi kar alım ve breakeven işlevini içerir.
  • Breakout Bölgelerinin Görselleştirilmesi: Breakout bölgelerini doğrudan grafik üzerinde gösterir.
  • Zaman ve Aralık Filtreleri: Yalnızca ideal piyasa koşullarında işlem yapar.
  • Kapsamlı Backtestler: 10 yılı aşkın veri ile kanıtlanmış performans.
  • Haber Filtresi: Önemli ekonomik olaylar sırasında ticareti engellemek için haber verilerini filtreler.
  • Esnek Ayarlar: Diğer döviz çiftlerine ve stratejilere kolayca uyarlanabilir.

Yeni Özellik: Haber Filtresi

  • Belirli haber olaylarını filtrelemek için özelleştirilebilir anahtar kelimeler.
  • Belirli haberlerin etkilediği para birimlerine odaklanabilirsiniz.
  • Gerçek hesaplar ve demo hesaplar için sorunsuz çalışır, ekonomik verilerle gerçek zamanlı erişim sağlar.

İpucu: Bu EA, GMT+2 için optimize edilmiştir. Broker sunucunuzun zaman dilimine veya ticaret saat diliminize göre zaman ayarlarını düzenlediğinizden emin olun. Backtest sırasında farklı zaman aralıklarını deneyerek en iyi sonuçları elde etmek için ayarları test edin.

Koryu Bureiku EA ile işlemlerinizi kontrol edin ve breakout stratejinizi güçlendirin.

Sınırlı Süreli Teklif
1 Ocak’a kadar Koryu Bureiku EA yalnızca 30 $ fiyatla sunulmaktadır. Bu tarihten sonra fiyat 175 $’a yükselecektir. Bu fırsatı kaçırmayın, bu benzersiz fiyatla ömür boyu erişim kazanın.


Önerilen ürünler
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Uzman Danışmanlar
Morning Range Breakout (Free Version) Morning Range Breakout (Free Version) is a straightforward trading advisor that implements a breakout strategy based on the morning range. It identifies the high and low within a specified time interval (e.g., 08:00–10:00 UTC) and opens a trade on a breakout upward or downward. The free version includes core functionality without restrictions. All parameters and messages are in English, per MQL5 Market requirements. Key Features Detects morning range based
FREE
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Uzman Danışmanlar
Fibo Trader is an expert advisor that allows you to create automated presets for oscillation patterns in reference to Fibonacci retracements values using fully automated and dynamically created grid. The process is achieved by first optimizing the EA, then running it on automated mode. EA allows you to switch between automatic and manual mode. When in manual mode the user will use a graphical panel that allows to manage the current trading conditions, or to take control in any moment to trade ma
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Uzman Danışmanlar
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4.11 (9)
Uzman Danışmanlar
This is my latest Free version for Gold. With optimized parameters and user-friendly features, this version is likely very easy to use and highly effective. You can customize TP and SL parameters as you wish, but the default settings should work well for you without the need for further adjustments.  This version is designed for the M5. This version does not require a large capital investment; only $100-$200 is sufficient for Golden Square X to run and generate profits for you. Based on backtest
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Uzman Danışmanlar
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
Uzman Danışmanlar
Use this expert advisor whose strategy is essentially based on the Relative Strength Index (RSI) indicator as well as a personal touch. Other free expert advisors are available in my personal space as well as signals, do not hesitate to visit and leave a comment, it will make me happy and will make me want to offer content. Expert advisors currently available: LVL Creator LVL Creator Pro LVL Bollinger Bands   Trading is not a magic solution, so before using this expert on a live account, carry
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Uzman Danışmanlar
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
Seven strategies in One expert
Nikolaos Pantzos
5 (1)
Uzman Danışmanlar
MultiStrategyEA  includes the set of seven different experts in one expert . The experts included are as follows,  AC_Expert, ADX_Expert, AO_Expert, DeM_Expert, ForceBB_Expert, MFI_Expert, MS_Expert , It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs, one pair per chart. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
AvA 8 limited
Sveinn FRIDFINNSSON
Uzman Danışmanlar
INFORMATIVE There is no price for this Trading System "AvA - 8 limited" it is free of charge. It has limited input parameters and limited number of levels for GAMMA and DELTA modules, but it has enough for you to try and even trade, it is fully functional. The paid version is of course ideal for trading. Being professional traders and system designers, we decided that the best way forward is to be as transparent as possible. This is in regards to how our trading systems are built and how they w
FREE
Range Auto TP SL
Dilwyn Tng
4.49 (35)
Uzman Danışmanlar
Range Auto TP SL  is for you, 100% free for now, download it and give me a good review and you are free to use it for lifetime !!!! Range Auto TP SL is a EA to set Stop Loss and Take Profit level based on range using Average True Range (ATR). It works on both manually opened positions via PC MT5 Teriminals or MT5 Mobiles and EA/robots opened position. You can specify magic number for it to work on or it can work on all the positions. Many EA does not good Stop Loss and Take Profit function and
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Uzman Danışmanlar
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
Uzman Danışmanlar
Welcome to the future of algorithmic trading. The Nascore Scalper EA is a precision-engineered, AI-inspired scalping robot built exclusively for trading NAS100 (US Tech 100 Index) . It analyzes smart money footprints, breakout zones, and high-timeframe bias to capture high-probability scalping entries. Key Features: Optimized for NAS100 (US100) – Fast-moving Nasdaq-based index trading Smart Money Concepts – Integrates structure, breakout logic, and bias Minimal Margin Usage – Ideal for traders
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.6 (10)
Uzman Danışmanlar
The Brent Trend Bot special feature is simple basic tools and logic of operation. There are no many strategies and dozens of settings, like other EAs, it works according to one algorithm. The operating principle is a trend-following strategy with an attempt to get the maximum profitability adjusted for risk. Therefore, it can be recommended for beginners. Its strong point is the principle of closing transactions. Its goal is not to chase profits, but to minimize the number of unprofitable trans
FREE
News Scalper EA
Igor Widiger
Uzman Danışmanlar
News Scalper EA is an Expert Advisor for trading EURUSD - GBPUSD - XAUUSD pairs, positioning your positions during the news. Developed by an experienced trader with over 17 years of trading experience. News Scalper EA uses a news calendar from MQL5 and trades according to them. With sophisticated strategy and risk management, the EA protects your positions from larger losses! News Scalper EA lets you close the SL after the set time (1 minute, planned) when the position is in minus, which proves
FREE
CapitalGrid
Mr Nisit Noijeam
Uzman Danışmanlar
Code Components and Functionality: Basic Information #property : Used to define the EA properties like copyright, link, version, and description. input : Parameters that users can customize in the EA, such as enabling/disabling buy/sell orders, price levels, take profit points, lot sizes, etc. Main Functions OnInit() : Executes when the EA is initialized. It creates a label on the chart and draws red lines at specified price levels (Red Line). OnDeinit(const int reason) : Executes when the EA is
FREE
Bitbot V6 Ultimate Grid
Roelof Roy Methorst
Uzman Danışmanlar
30-DAY FULLY FUNCTIONAL TRIAL – EXPERIENCE THE POWER OF BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid is the most advanced and flexible grid trading system for MetaTrader 5, now enhanced with our AI-driven Neural Model Brain for truly adaptive and intelligent trading decisions. Whether you’re a professional algorithmic trader or an ambitious newcomer, Bitbot V6 gives you the performance, safety and transparency you need to scale your results to the next level. Key Featur
FREE
Limiter Drawdown
Alain Bleeksma
Uzman Danışmanlar
Limiter Drawdown EA – Otomatik Hesap Koruması Limiter Drawdown EA , MetaTrader 5 için hafif bir risk yönetim aracıdır. Hesapta oluşan düşüşü (drawdown) gerçek zamanlı izler ve sizin belirlediğiniz sınır aşıldığında tüm pozisyonları otomatik olarak kapatır. Her tür ticaret stratejisi için basit ve güvenilir bir güvenlik katmanıdır. Ne yapar Sermaye (equity) ve bakiye oranını sürekli izler Drawdown belirlenen seviyeye ulaştığında tüm pozisyonları kapatır Yeniden girişleri önlemek için bekleyen e
FREE
BB plus RSI
Sergio Tiscar Ortega
4 (3)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor we present is an automated trading tool designed to operate in the forex market using two widely known and respected technical indicators: Bollinger Bands and the Relative Strength Index (RSI). Bollinger Bands are a technical analysis tool consisting of an upper band, a lower band, and a simple moving average in the middle. These bands help identify volatility and potential trend reversal points in price. RSI is a momentum oscillator that measures the speed and change of price
FREE
Neural network 2 Moving Averages
Vladimir Mikhailov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
A neural network Expert Advisor based on two moving averages with the training mode. Train the Expert Advisor on selected examples and make a profit in real life. The EA can work on any instrument and in any timeframe. Trading Algorithm of the EA Two moving averages are analyzed by the neural network core, which produces commands to buy or sell. the values of two moving averages, fast (FMA) and slow (SMA), are provided to the first layer, at the second layer it calculates two neurons responsibl
FREE
SR Breakout Scalper
Mehmet Akif Kurt
Uzman Danışmanlar
SR Breakout Scalper Açıklaması SR Breakout Scalper: Hacim Onaylı Kırılımlarla Piyasayı Yakalayın Piyasadaki gürültüden arınmış, net ve yüksek olasılıklı giriş noktaları mı arıyorsunuz? SR Breakout Scalper , profesyonel yatırımcıların kullandığı kanıtlanmış bir stratejiyi tamamen otomatik hale getiren, yeni nesil bir Uzman Danışmandır: Hacimle Onaylanmış Destek ve Direnç Kırılımları. Bu EA, sadece fiyat hareketlerine odaklanmak yerine, bir kırılımın arkasındaki gerçek gücü (hacmi) analiz eder. B
FREE
Bollinger Bands Mean Reversion With Walk Feature
Jason Smith
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor combines classic mean reversion with an advanced Bollinger Band Walk Filter to trade when momentum is confirmed. It can be adapted between mean reversion and a breakout strategy (Bollinger walk), reducing false signals and improving trade precision. The Walk Filter detects sustained price interaction with Bollinger Bands over N consecutive bars. Only after this walk is confirmed does the EA enable breakout trades in the corresponding direction. Upper band walks trigger breako
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.48 (46)
Uzman Danışmanlar
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Go Long EA, çoklu teknik onaylarla sistematik günlük ticaret prensibine dayalı gelişmiş bir gün içi ticaret stratejisi uygular. Birçok trader karmaşık algoritmalar ararken, bu EA basit ama etkili konseptleri sofistike risk yönetimi ve çoklu teknik filtrelerle birleştirir. EA her gün belirli bir saatte pozisyon açar, ancak sadece piyasa koşulları çoklu teknik göstergelerle uyumlu olduğunda işlem yapar. Bu sistematik yaklaşım, kârları aşındırabilecek gecelik tutma maliyetlerinden kaçınırken gün
FREE
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
3.96 (45)
Uzman Danışmanlar
EA finds the largest volume in the market and determines the level for entry. After crossing the level towards the breakdown, a market order is opened. The EA builds a two-sided grid of orders, adapting to the market. Each direction of orders works separately and has its own take-profit. Thus, the adviser covers the whole trend, starting from its start, while the adviser perfectly passes the flat market condition, trading both directions. Please see all my products:  https://www.mql5.com/en/user
FREE
DeM Expert
Nikolaos Pantzos
Uzman Danışmanlar
DeM_Expert   is structured based on a specific technical analysis indicator ( DeMarker ). It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs, one pair per chart. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
Capitalallweather
Mr Nisit Noijeam
Uzman Danışmanlar
BB-Trader Pro: ปลดล็อกพลังการเทรดทำกำไรในทุกสภาวะตลาด! เบื่อไหม? กับ EA ที่ใช้ได้ดีแค่ในตลาดบางช่วง... พอตลาดเปลี่ยนจากมีเทรนด์เป็น Sideways สัญญาณก็เริ่มพลาด ล้างพอร์ตโดยไม่รู้ตัว ถึงเวลาแล้วที่จะปฏิวัติการเทรดของคุณด้วย BB-Trader Pro EA อัจฉริยะที่ถูกออกแบบมาให้ "คิดและปรับตัว" ได้เหมือนเทรดเดอร์มืออาชีพ! "สมองกลสองโหมด" กลยุทธ์ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง หัวใจหลักของ BB-Trader Pro คือความสามารถในการวิเคราะห์ความผันผวนของตลาดจาก Bollinger Bands และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การเทรดโดยอัตโนมัติ โหมดเทรดปกติ (N
FREE
PZ Fractal Trader EA MT5
PZ TRADING SLU
3.25 (4)
Uzman Danışmanlar
This EA trades untested fractals using pending orders. It offers many trading behaviors and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions and a martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements 4 different trading behaviors Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can be NFA/FIFO C
FREE
Triple Indicator Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Triple Indicator Pro: ADX, BB & MA Powered Trading Expert Unlock precision trading with Triple Indicator Pro, an advanced Expert Advisor designed to maximize your market edge. Combining the power of the ADX (trend strength), Bollinger Bands (market volatility), and Moving Average (trend direction), this EA opens trades only when all three indicators align 1 - ADX (Average Directional Index) indicator – This indicator measures the strength of the trend, if the trend is weak, the expert avoids
FREE
Envelopev1
Paul Conrad Carlson
Uzman Danışmanlar
1 hour EurUsd Strategy - tested over 16yrs Trading Logic:   Entry Condition : The EA opens a long position when the   Momentum Indicator   crosses the Level line downward. Momentum : A popular indicator that measures the speed or strength of price movements. When the momentum crosses the level line downward, it typically indicates a slowing of upward price movements and could suggest an impending change in market direction, signaling an opportunity to enter a long position before the price star
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin. S
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 350$, Sonraki 20 kopya 500$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Yazarın diğer ürünleri
Cryptex Scalper
Wilna Barnard
Uzman Danışmanlar
Cryptex Scalper — Cryptocurrency Breakout Expert Advisor (M5) Overview Cryptex Scalper is a breakout Expert Advisor developed specifically for trading cryptocurrencies such as BTCUSD, ETHUSD, and LTCUSD. It is based on a proven breakout framework but adapted for the unique behavior of crypto markets: wider spreads, 24/7 trading, higher volatility, and weekend gaps. Cryptex Scalper introduces adaptive, self-learning filters and strict risk controls designed to improve reliability in the volatile
Gold Correlator
Wilna Barnard
Uzman Danışmanlar
Gold Correlator EA (XAUUSD · M5) Overview Gold Correlator EA is an automated breakout Expert Advisor built for XAUUSD on the M5 timeframe . Its trading logic is centered around the EURUSD correlation filter , which acts as the main confirmation engine for entries. The system only places breakout trades when EURUSD moves in the same direction, ensuring that Gold positions are supported by USD strength or weakness across both markets. This correlation-driven approach helps filter out false break
Wall Street Scalper
Wilna Barnard
Uzman Danışmanlar
Wallstreet Scalper (US30 · US500 · US100 · M5) Overview Wallstreet Scalper is a breakout-style Expert Advisor built for U.S. indices (US30, US500, US100) on the M5 timeframe. The EA seeks to capture momentum when price breaks out of recent highs or lows, while applying layered protective mechanisms to keep risk under control. It is optimized for both personal trading and prop-firm challenges , with a unique ATR-based system that adapts all key distances to market volatility. Core Strategy Break
Golden Crucible
Wilna Barnard
Uzman Danışmanlar
Golden Crucible - İleri Düzey Altın Scalping EA'sı İçin Sınırlı Promosyon! Golden Crucible - İleri Düzey Altın Scalping EA Golden Crucible, hızlı ve volatil altın piyasasında işlem yapan yatırımcılara yardımcı olmak için tasarlanmış bir Expert Advisor (EA)'dır. Hassas algoritmalar ve akıllı risk yönetimi ile bu EA, kısa vadeli fiyat hareketlerini yakalamayı hedefleyerek işlem stratejilerinizi destekler. Ana Özellikler: Optimize Ayarlar: En iyi performans için yüklenen ekran görüntülerinde öneri
FREE
Shinkiro DE40 Scalper
Wilna Barnard
Uzman Danışmanlar
Shinkiro DE40 Scalper: Eşsiz Hassasiyetle Hassas Scalping Shinkiro DE40 Scalper ile hassas scalping gücünü keşfedin. Son x çubukların en yüksek ve en düşük fiyat seviyelerini kullanarak işlem yapacak şekilde tasarlanmış bu son teknolojiye sahip EA, %85'lik etkileyici bir kazanma oranı sunar ve sıfır çalışan drawdown'a sahiptir. Sabit kazançlar arayan traderlar için ideal olan Shinkiro DE40, Frankfurt Borsası'nın açılış saatlerinde mükemmel performans gösterirken, New York ve Londra piyasa oturum
Tetsu Bitcoin Scalper
Wilna Barnard
2.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Introducing the Bitcoin Scalping Bot I am pleased to introduce the Bitcoin Scalping Bot, designed with precision, adaptability, and efficiency for the dynamic cryptocurrency market. Developed to deliver consistent and reliable performance, this bot is suitable for traders of all experience levels, aiming to enhance your scalping strategies. Key Features Strategic Entry Points The bot places buy stop and sell stop orders at the highs and lows of the last X bars to ensure optimal positioning. It
Bushido Scalper
Wilna Barnard
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
Bushido Scalper Overview The Bushido Scalper is an advanced Expert Advisor (EA) designed for the USD/JPY and EUR/USD currency pairs. It utilizes a scalping strategy aimed at capturing small, rapid price movements and executing trades efficiently in highly liquid markets. Key Features Scalping Strategy : Tailored for short-term trades that capitalize on quick price fluctuations. Compatible Pairs : Optimized specifically for USD/JPY and EUR/USD. Integrated Filters : Includes RSI and News filters
Tatsumaki master scalper
Wilna Barnard
2 (1)
Uzman Danışmanlar
Promosyon Uyarısı! Tatsumaki Master Scalper EA 'yı 1 Ocak 'a kadar sadece 60 USD 'ye alın. Bu tarihten sonra fiyat 175 USD 'ye geri dönecek. Scalping becerilerinizi geliştirmek için bu fırsatı kaçırmayın! Tatsumaki Master Scalper EA Tatsumaki Master Scalper ile hassas ticaretin gücünü keşfedin. Bu son teknoloji scalping EA, gelişmiş stratejiler ve akıllı filtreleri birleştirerek size ticarette belirleyici bir avantaj sunar. Hız, doğruluk ve uyum sağlamak isteyen tüccarlar için tasarlanan Tatsuma
Three Majors Scalper
Wilna Barnard
Uzman Danışmanlar
Three Majors Scalper (EURUSD · USDJPY · GBPUSD) — M5 Genel Bakış Three Majors Scalper, EURUSD, USDJPY ve GBPUSD odaklı, kural tabanlı bir M5 Uzman Danışman (EA) ’dır. Oturum/gün planlama , spread kapısı (gating) , trailing stop yönetimi ve özsermaye (equity) temelli pozisyon boyutlandırmayı bir araya getirir; ayrıca canlı telemetri için kompakt bir kontrol paneli sunar. Aracı kurum uyumluluğu gözetilerek tasarlanmıştır (hacim adımı, min/maks lot, freeze/stop seviyelerine riayet eder) ve prop fi
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt