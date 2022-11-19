MT4 Local Trade Copier Pro

3.58

MT4 Local Trade Copier Pro — это экспертный советник для MetaTrader 4, предназначенный для копирования сделок из исходного счета MT4 или MT5 на несколько счетов MT4 или MT5 на одном компьютере. Этот инструмент идеально подходит для тиражирования сделок на клиентские счета или портфели с настраиваемыми параметрами, включая размеры лотов, стоп-лосс/тейк-профит и опции обратного копирования. Он упрощает управление сделками без выполнения сделок на основе рыночной логики, предлагая гибкую синхронизацию для различных торговых потребностей.

Примечание: Скачайте и протестируйте демо-версию MT4 Local Trade Copier Pro на вашем демо-счете здесь.

Вы можете скачать версию для MT5 здесь: MT4 Local Trade Copier Pro MT5

Для подробной документации: Полное руководство пользователя и настройки

Функции:

  • Настраиваемый размер лота на целевом счете с поддержкой пропорционального копирования (например, дробный множитель: исходный лот 0.2, множитель 0.5, целевой лот 0.1).
  • Регулируемые стоп-лосс и тейк-профит на целевом счете или копирование из исходного счета.
  • Копирование закрытия сделок с исходного счета на целевые счета.
  • Копирование по мартингейлу в целевом счете при убыточных сделках (например, исходный лот 0.03, целевой лот 0.03, следующий лот 0.06 при убытке; или целевой лот 0.02, следующий лот 0.04 при убытке).
  • Обратное копирование сделок с обратным стоп-лоссом и тейк-профитом.
  • Поддержка копирования символов с суффиксами.
  • Включение/отключение комментариев к сделкам.
  • Копирование, изменение или удаление отложенных ордеров.
  • Ограничение количества открытых транзакций или закрытых сделок в день на целевом счете.
  • Копирование сделок с MT4 на счета MT5 или наоборот.
  • Дополнительные функции управления рисками для улучшенного контроля.

Примечание: Для оптимальной работы назначайте уникальный магический номер для каждой новой сессии, чтобы мартингейл-логика работала корректно. Исходный и целевой счета должны иметь одинаковую конфигурацию, и рекомендуется сохранять настройки в виде файлов для избежания путаницы. По умолчанию установите размер лота на целевом счете равным 0, чтобы копировать размер лота исходного счета; в противном случае укажите пользовательский размер лота для целевого счета.

Важный совет:
Это профессиональный инструмент для копирования сделок, а не система генерации прибыли. Убедитесь в правильной настройке в соответствии с вашими торговыми требованиями:

  • Тщательно протестируйте на демо-счете перед использованием на реальном счете.
  • Регулярные обновления и оптимизированные конфигурации выпускаются периодически. Проверяйте блог MQL5 в разделе документации выше для получения последних рекомендаций.

Ознакомьтесь со всеми моими продуктами: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Свяжитесь со мной для поддержки: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Хотите попробовать бесплатную 7-дневную версию? Свяжитесь со мной через раздел профиля.


Отзывы 14
biller4
70
biller4 2024.04.19 16:37 
 

he gave very nice support when needed for now the product working good im still checking it

Rowskie
114
Rowskie 2024.03.19 21:38 
 

This trade copier works EXACTLY how you want. You can change everything how you want. 5 stars.

NOVAsolutions
20
NOVAsolutions 2024.01.30 21:35 
 

Incredible support, quick response, involved in the smooth running of the program and helping you until the problem is solved (when there is a problem)! Well deserved 5 stars!

Фильтр:
Ответ на отзыв