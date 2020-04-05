Router Regime eurusd M15

Router Regime EURUSD M15 is a rule-based Expert Advisor for MetaTrader 5, designed mainly for EURUSD on the M15 timeframe.


The EA uses a multi-timeframe structure:

M15 for entries

H1 for market regime

H4 for directional bias


It does not use artificial intelligence, martingale, grid, arbitrage or news trading. All decisions are based on objective technical rules.


Main strategy modules:

Trend pullback

Asian/London breakout

False breakout

Range logic

Squeeze breakout

MA Cross SELL continuation


Main filters:

Trading session filter

Maximum spread filter

ADX filter

Minimum ATR filter

Support and resistance distance

Daily trade limit

Consecutive loss limit


Risk management:

ATR-based stop loss

R-multiple take profit

Break even

ATR trailing stop

Fixed lot or percentage risk


The EA includes an on-chart information panel showing status, active mode, latest filter reason, levels, spread and trade information. It can also display visual indicators on the chart.


Recommended setup:

Symbol: EURUSD

Chart timeframe: M15

Platform: MetaTrader 5

VPS: recommended for continuous operation


Before using on a live account, test the EA in the MetaTrader 5 Strategy Tester and on a demo account with your broker's spread, commission and execution conditions.


Risk warning:

Forex and CFDs involve high risk. Backtest results and past performance do not guarantee future results. This product is an automated trading tool and does not constitute financial advice.



Router Regime EURUSD M15 e um Expert Advisor baseado em regras para MetaTrader 5, desenvolvido principalmente para EURUSD no timeframe M15.


O EA usa uma estrutura multitemporal:

M15 para entradas

H1 para regime de mercado

H4 para vies direcional


Ele nao usa inteligencia artificial, martingale, grid, arbitragem ou operacao por noticias. Todas as decisoes sao baseadas em regras tecnicas objetivas.


Modulos principais:

Trend pullback

Rompimento Asia/Londres

Falso rompimento

Logica de range

Squeeze breakout

MA Cross SELL por continuacao


Filtros principais:

Filtro de sessao

Filtro de spread maximo

Filtro ADX

Filtro de ATR minimo

Distancia de suporte e resistencia

Limite diario de trades

Limite de perdas consecutivas


Gerenciamento de risco:

Stop loss baseado em ATR

Take profit por multiplo de R

Break even

Trailing stop por ATR

Lote fixo ou risco percentual


O EA inclui painel informativo no grafico com status, modo ativo, motivo do ultimo filtro, niveis, spread e informacoes da operacao. Tambem pode exibir indicadores visuais no grafico.


Configuracao recomendada:

Simbolo: EURUSD

Timeframe do grafico: M15

Plataforma: MetaTrader 5

VPS: recomendado para operacao continua


Antes de usar em conta real, teste o EA no Strategy Tester do MetaTrader 5 e em conta demo com as condicoes de spread, comissao e execucao da sua corretora.


Aviso de risco:

Forex e CFDs envolvem alto risco. Resultados de backtest e desempenho passado nao garantem resultados futuros. Este produto e uma ferramenta automatizada e nao constitui recomendacao financeira.

Рекомендуем также
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (57)
Эксперты
Это последняя итерация моего известного скальпера, Goldfinch EA, впервые опубликованная почти десять лет назад. Он скальпирует рынок при внезапном увеличении волатильности, которое происходит в короткие промежутки времени: он предполагает и пытается извлечь выгоду из инерции движения цены после внезапного ускорения цены. Эта новая версия была упрощена, чтобы позволить трейдеру легко использовать функцию оптимизации тестера, чтобы найти лучшие торговые параметры. [ Руководство по установке | Руко
FREE
BisterOne2
Muchamad Sadam Madjid
Эксперты
Multi Confluence EA v5 — XAUUSD Scalping System Overview Multi Confluence EA v5 is a fully automated Expert Advisor specifically engineered for scalping XAUUSD (Gold Spot) on M5 and M15 timeframes . It combines multiple confluence factors — Dual Timeframe trend analysis, ADX strength filter, RSI momentum, EMA crossover, and price action — to identify high-probability entry points while protecting capital through intelligent risk management. This EA was built and refined through extensive backtes
FREE
Pullback EA xau
Katja Nordhausen
Эксперты
Описание EA (краткое, понятное, приемлемое для рынка) EA_XAU_Fibo_M15_FINAL_TTP_MODERN_v2_00 — это основанный на правилах EA для отката XAUUSD (золото) для графика M15, который целенаправленно отслеживает откаты в определенную зону Фибоначчи (0,500–0,667, опционально близкой к 0,618), но только в том случае, если верхний тренд-фильтр на H1 подтверждает четкое направление. EA сочетает в себе структуру (свинг-диапазон + Фибо-откат) с тренд-биасом (EMA20/50, RSI и опционально MACD) и использует с
FREE
Gold Adaptive EA MT5
Roman Zhitnik
Эксперты
Gold Adaptive EA MT5 is an automated Expert Advisor for MetaTrader 5 designed for trading Gold (XAUUSD). The EA uses several internal trading models and market filters to adapt to different phases of Gold price movement. Instead of relying on one fixed entry pattern, Gold Adaptive EA MT5 analyzes market behavior and selects suitable logic for trend continuation, impulse moves, pullbacks and selected recovery conditions. The main goal of the Expert Advisor is to provide a structured Gold tradi
FREE
LoneWolf Mt5
Dmitriy Prigodich
4.5 (6)
Эксперты
Советник основанный на сигналах индикатора  Relative Strength Index (RSI)  и Stochastic  в зоне перекупленности - продаем, в перепроданности - покупаем. Я рекомендую использовать этот советник только на VPS.  Добавляйтесь в друзья, присылайте свои интересные стратегии. Возможно после обсуждения всех нюансов напишу советника бесплатно . Параметры:                                                                    "_Slippage"    - Проскальзывание;           "_   Magic"    -  Идентификатор ордера; 
FREE
Vino Gold Trend Hunter
Vinothkumar Sukumar
Эксперты
Vino Gold Trend Hunter is a fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor developed specifically for trading XAUUSD (Gold). The EA is designed to identify high-probability trend opportunities using technical filters and disciplined trade management. Instead of entering every market movement, it focuses on quality trend setups while maintaining controlled risk. The primary objective is long-term consistency through structured entries, intelligent exits, and professional risk management. Key Feature
FREE
Gold M5 Asian Range Breakout
Sebastien Marcel Louis Chatelais
Эксперты
Sortie de la plage M5 de l'or — Expert Advisor de trading automatisé pour XAUUSD Ce conseiller expert exploite les cassures de la fourchette de prix de la session asiatique sur l'or (XAUUSD), sur l'unité de temps M5. Il identifie la fourchette de prix formée durant la session asiatique, puis surveille une cassure de cette fourchette à l'ouverture des sessions suivantes. Cette stratégie combine deux approches complémentaires : Une logique de continuation , suivant le mouvement lorsque le prix fr
FREE
Volume Spike Reversal EA
Alexandre Vincent Traber
Эксперты
Volume Spike Reversal EA Обзор Volume Spike Reversal EA — это чистая система разворота на основе price-action и объема. Он обнаруживает аномальные всплески объема (кульминационные свечи), за которыми следует подтверждающая свеча с соответствующим объемом в противоположном направлении, входя в статистически подтвержденных точках разворота вместо запаздывающих индикаторов. Основная цель оптимизации: Золото (XAUUSD), таймфрейм H2 . Полностью мультисимвольный и мультитаймфреймовый — работает на осн
FREE
LiquidX Hunter
Alexandre Vincent Traber
Эксперты
Overview LiquidX Hunter — это пробойный советник, построенный на уровнях ликвидности каналов Дончиана, сочетающий фильтрацию волатильности по ATR с процентным тейк-профитом и фильтром восстановления после убытка. Разработан и протестирован на XAUUSD, H1 , нацелен на чистые направленные пробои, избегая повторного входа на рынок, который ещё не отошёл от недавней убыточной сделки. How it works Советник отслеживает максимум и минимум за настраиваемый период канала Дончиана. Сделка открывается при
FREE
Gold Sniping
Nguyen Chung
Эксперты
GOLD SNIPING FREE – Точный торговый советник для золота Gold Sniping FREE — это полностью бесплатный торговый советник, разработанный специально для трейдеров XAUUSD (Золото) , которые предпочитают точные входы по тренду и автоматизированное управление сделками. Советник сочетает быстрые сигналы пересечения EMA с подтверждением тренда на старшем таймфрейме, что позволяет находить сделки с высокой вероятностью успеха при сохранении простого и эффективного контроля рисков. Основные возможности Пол
FREE
Perpetuum Mobile MT5
Ivan Negreshnyi
Эксперты
Easy to use, fully automated neural network trading robot. Works on the H1 timeframe with two currency pairs (AUDCAD, USDCAD). Limitations of the free version - only two currency pairs support (7 in the full version) and 0.01 lots max order size. Minimal recommended deposit size: with grid enabled - $150 per symbol; with grid disabled - $100 for all symbols. Paramutras Instruments - currency pairs to trade; Order size calc method - type of the calculation of the order size; Fixed order size -
FREE
MG Hybrid Trend
Jumnong Khamngam
Эксперты
MG Hybrid Trend – A multi-timeframe adaptive trend and reversal analysis tool. Use the EA to trade XAUUSD on the M15 timeframe.       MG Hybrid Trend is a new intelligent trading system that combines the power of : Multi-Timeframe Trend Analysis + Momentum + Reversal Detection + Smart Position Management Under a Hybrid Scoring Model 6 Slots architecture that processes signals from M1 → M30 → H1 up to W1/D1. The EA is designed to intelligently trade with the trend (Trend Rider). With the abil
FREE
Scalping MA Cross EA with Trend Filter
Edwin Baktian
Эксперты
MA Cross 5/10 EA with Trend Filter This Expert Advisor (EA) is an automated trading system based on a simple and proven Moving Average crossover strategy. It opens trades when a fast Moving Average crosses a slow Moving Average, and uses an optional Trend Filter to avoid trading against the main market direction. Designed for beginners and intermediate traders, this EA focuses on clarity, stability, and disciplined trading rules. Main Advantages Simple and Reliable Strategy Uses Moving A
FREE
AlgoWay MT5 CopierBot
Samvel Mayilyan
Эксперты
AlgoWay MT5 CopierBot AlgoWay MT5 CopierBot is a free MetaTrader 5 Expert Advisor for copying trading actions and managing MT5-side execution. It is designed for traders who need an MT5 copier tool for account-to-account execution, trade routing, and position synchronization. The EA can be used in MT5 copier workflows where one trading environment sends trading actions and another MT5 terminal receives and executes them. It helps separate signal generation from execution while keeping the final
FREE
Macd Rsi Expert
Lakshya Pandey
5 (1)
Эксперты
MACD RSI Optimized EA is a free, fully automated trading robot designed to capture trends using a classic combination of indicators. By merging the trend-following capabilities of the MACD (Moving Average Convergence Divergence) with the momentum filtering of the RSI (Relative Strength Index), this EA aims to filter out market noise and enter trades with higher probability. This version has been specifically optimized for the month of October on the M15 (15-minute) timeframe and performs best on
FREE
Artemis Gold HFT Throttle EA MT5
Nathan James Gilks
Эксперты
Artemis Gold HFT Throttle EA MT5 Ожидание окончено — Artemis Gold HFT Throttle EA теперь доступен для MetaTrader 5. Artemis Gold HFT Throttle EA MT5 — это советник, ориентированный на торговлю золотом, созданный для трейдеров XAUUSD, которым нужна быстрая краткосрочная автоматизация с контролируемым исполнением, интеллектуальной защитой и понятной визуальной панелью управления. Большинство быстрых торговых роботов делают акцент только на скорости. Но в реальных брокерских условиях скорость без к
FREE
GA Classic RSI mt5
Osama Echchakery
Эксперты
RSI   EA is a   fully automated   Forex trading strategy based on the MACD indicator, one of the most popular and widely used trend-following methods in technical analysis. This expert advisor automatically opens and manages buy and sell trades using RSI to capture market momentum while removing emotional decision-making. Premium advanced   version with   +40 filter!   :   Click Here Or search "RSI ProLab mt5" on the market
FREE
DeM Expert
Nikolaos Pantzos
Эксперты
DeM_Expert   is structured based on a specific technical analysis indicator ( DeMarker ). It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs, one pair per chart. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (3)
Эксперты
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
Triple Indicator Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
3.67 (3)
Эксперты
Triple Indicator Pro: ADX, BB & MA Powered Trading Expert Unlock precision trading with Triple Indicator Pro, an advanced Expert Advisor designed to maximize your market edge. Combining the power of the ADX (trend strength), Bollinger Bands (market volatility), and Moving Average (trend direction), this EA opens trades only when all three indicators align 1 - ADX (Average Directional Index) indicator – This indicator measures the strength of the trend, if the trend is weak, the expert avoids
FREE
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
4.09 (46)
Эксперты
Советник находит наибольший объём на рынке и определяет уровень для входа. После пересечения уровня в сторону пробоя открывается ордер по рынку. Советник выстраивает двухстороннюю сетку ордеров, подстраиваясь под рынок. Каждое направление ордеров работает отдельно и имеет свой тейкпрофит. Таким образом, советник охватывает весь тренд, начиная с его старта, при этом советник прекрасно проходит и флэтовое состояние рынка, торгуя оба направления. Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми моими продуктами:
FREE
Gold Phantom Alpha
Bancha Agsonklang
Эксперты
" Description for MQL5 Market/Signal Description: XAUUSD_Phantom_Alpha is a advanced, proprietary automated trading solution engineered exclusively for the Gold (XAUUSD / GOLD) market. Gold's unique volatility requires a sophisticated, non-conventional approach, which this EA delivers. Core Methodology: The EA does not rely on simple, lagging indicators. Instead, it utilizes a sophisticated, multi-layered momentum algorithm . This internal processing engine simultaneously analyzes short-term and
FREE
Forex Trend Master EA
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Эксперты
Overview: ForexTrendMaster is a systematic trading tool developed for traders who prioritize capital preservation and steady growth over high-risk gambling. The algorithm is specifically tuned for Gold (XAUUSD) on the 1H timeframe, using a clean momentum-based logic to capture established trends. Key Features: Risk-Centric Design: The primary goal of this EA is maintaining a low drawdown. In recent 2025-2026 testing, it maintained a maximum drawdown of 5.91%, showcasing its defensive capabiliti
FREE
Volatility Doctor
Gamuchirai Zororo Ndawana
4.5 (2)
Эксперты
Встречайте Volatility Doctor - ваш эксперт-советник для овладения ритмами рынка! Готовы разблокировать силу точной торговли? Познакомьтесь с Volatility Doctor, вашим надежным спутником в динамичном мире рынка форекс. Этот мультивалютный эксперт-советник - это не просто инструмент для торговли; это дирижер симфонии, направляющий ваши инвестиции с непревзойденной точностью, независимо от того, торгуете ли вы синтетическими индексами или традиционными акциями. Основные особенности: 1. Экспертиз
FREE
Adx rsi orion
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Эксперты
ADX RSI Orion — Smart Trend Alignment Expert Advisor ADX RSI Orion is a precision-engineered Expert Advisor that combines two of the most respected indicators in technical trading — the Relative Strength Index (RSI) and the Average Directional Movement Index (ADX) — into one intelligent and adaptive trading system. Designed for traders who want clarity and automation, this EA identifies high-probability entries only when both momentum and trend strength agree, delivering smart, data-driven dec
FREE
Copilot Trend ATR EA Test Version
Sipho Excellent Mavuso
Эксперты
Copilot Trend ATR Lite Full version (unrestricted): https://www.mql5.com/en/market/product/175467 This is a limited version of the Copilot Trend ATR EA designed for testing and evaluation before purchasing the full version. The system is built for automated multi-symbol trading using structured execution and ATR-based logic. Multi-symbol trading engine Automatic trade execution Built-in Stop Loss and Take Profit Smart trade management No manual intervention required This version al
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Эксперты
Описание эксперта Алгоритм оптимизирован для торговли Nasdaq Торговый эксперт основан на постоянном ведении длинных позиций с ежедневной фиксации прибыли, если такова имеется и временном прекращении работы при осуществлении длительных коррекций. Принцип торговли эксперта, основан на исторической волатильности, торгуемого актива. Значения Размера коррекции (InpMaxMinusForMarginCallShort) и Максимального падения (InpMaxMinusForMarginCallLong), задаются вручную. Рекомендации по эксплуатации Р
FREE
Grid Close Systems
Phakin Somkid
Эксперты
The Grid strategy is suitable for highly volatile market conditions with a price range. Its principle of operation is to open Buy and Sell orders at every price level specified by the user and close them for profit at the user-defined target. This EA allows for two zone setting options: 1. Fixed: A fixed zone range. 2. %: A defined percentage zone range. The EA has open parameters, suitable for research, learning, or optimization. It also includes a safety system to prevent duplicate order o
FREE
Cyber Grid BB XAU Edition MT5
Jonathan Fernandes Xavier Da Silva
Эксперты
Cyber Grid BB — XAUUSD H1 Edition FREE Gold (XAUUSD) Expert Advisor with Bollinger Bands and Intelligent Grid Management Hello, trader! If you are looking for a free Expert Advisor to trade Gold (XAUUSD) on MetaTrader 5, Cyber Grid BB was built specifically for that purpose. This EA combines Bollinger Bands volatility analysis with an intelligent grid management system, creating an automated strategy optimized for XAUUSD on the H1 timeframe. Cyber Grid BB is part of the ForexDexsters family of a
FREE
MT5 RingSystemEA
Nikolaos Pantzos
5 (1)
Эксперты
It's a triangular arbitrage system (three pairs correlation system) to use 3 currencies to make 3 pairs to open hedge orders on those. The expert starts opening six orders for each ring (3 plus and 3 minus) and waits to move prices in one direction to make a grid of orders. The expert can use a maximum of 8 currencies to make 28 pairs and make 56 rings. It is important the order of currencies is from the strongest to the weakest. Strongest... EUR/GBP/AUD/NZD/USD/CAD/CHF/JPY ...weakest. Can
FREE
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.93 (28)
Эксперты
Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.13 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
Robo Mini Dolar Trendbreakout
Marcelo Do Couto Rodrigues
Эксперты
WDO TrendBreakout ProPanel é um Expert Advisor desenvolvido para operar o Mini Dólar brasileiro no MetaTrader 5, com foco em rompimentos intradiários, controle de risco e acompanhamento visual no gráfico. A estratégia combina rompimento de canal no M5, filtro de tendência em timeframe superior, VWAP, EMA, ATR, limite diário de operações, controle de spread, stop financeiro por operação e limite de perda diária. O objetivo é operar de forma disciplinada, evitando martingale, grid, preço médio ou
FREE
Donchian Portfolio Visual
Marcelo Do Couto Rodrigues
Эксперты
Donchian Portfolio Visual MT5: that is attached to only one chart, but can monitor and trade more than one symbol internally. The concept is simple: These figures are historical test results only and do not guarantee future performance. Always run yourown test with your broker's spread, commission and execution conditions. Included Presets Default H4: recommended and most robust setup H1: secondary testing setup M15 Experimental: for research and testing only Who Is This EA For? This EA is suit
FREE
Intraday Range Momentum
Marcelo Do Couto Rodrigues
Эксперты
SHORT DESCRIPTION An automated opening-range breakout EA with higher-timeframe trend confirmation, volatility filters and controlled risk management. FULL DESCRIPTION Intraday Range Momentum is an automated Expert Advisor for MetaTrader 5 designed to trade intraday breakouts after a configurable opening range. The EA first records the highest and lowest prices during the selected range-building period. After the range is complete, it monitors closed candles for a confirmed breakout. An option
Donchian Portifolio Pro
Marcelo Do Couto Rodrigues
Эксперты
DONCHIAN PRO - PORTFOLIO EA FOR METATRADER 5 Donchian Pro is a multi-symbol trend-following Expert Advisor designed to monitor a focused Forex portfolio from a single MT5 chart. The default setup combines long-term Donchian breakouts, an EMA 200 trend filter, ATR-based trade management and account-level risk protection. Signals are evaluated using completed H4 candles only. The EA does not use martingale, grid recovery or position averaging. Every accepted trade is opened with an initial Sto
Win Petr4 Duo B3
Marcelo Do Couto Rodrigues
Эксперты
Win Petr4 Duo B3 Multi-ativo robô para o MetaTrader 5 focado no mercado brasileiro, com um estratégia intradiária para WIN e PETR4, painel visual, controle de risco, e Detecção automática com rolagem do contrato atual do mini índice. Win Petr4 Duo B3  é um Consultor Expert desenvolvido para negociação dois dos ativos mais seguidos pela comunidade brasileira de day trading: o mini índice WIN e PETR4. Estratégia de Entrada O O Painel de Regime Win Petr4 utiliza uma estratégia intradiária baseada n
WDO Range Reversal ProPanel
Marcelo Do Couto Rodrigues
Эксперты
WDO Range Reversal ProPanel Expert Advisor intradiário para WDO que opera reversões após falsos rompimentos confirmados da faixa de abertura, com saídas baseadas em ATR, controles diários e painel informativo em inglês. Descrição do produto WDO Range Reversal ProPanel é um Expert Advisor intradiário desenvolvido para o contrato futuro de mini dólar negociado na B3. O robô constrói uma faixa de abertura entre 09:00 e 09:45, considerando o horário do servidor da corretora. Depois que a faixa
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв