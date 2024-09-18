Pullback Arrows
- Индикаторы
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- Версия: 1.2
- Обновлено: 7 марта 2025
- Активации: 10
Индикатор предоставляет стрелки покупки и продажи со скользящей средней и цветом бара на основе EMA.
Над скользящей средней показаны только стрелки покупки, а ниже скользящей средней показаны только стрелки продажи.
Стрелки основаны на алгоритме разворота и, следовательно, пытаются найти точки отката.
Оповещения можно активировать по желанию
Подходит для любого таймфрейма и инструмента по выбору.
Пожалуйста, протестируйте в демо-версии перед покупкой
Наслаждаться
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Simple indicator but powerful .