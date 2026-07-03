Liquidity Scalper System

5
  • Индикаторы
  • Stanislav Konin
    Stanislav Konin

    Stanislav Konin

    4.9 (33)
    Свой путь на форексе я начал в 2017 году, а сейчас работаю на фондовом рынке и с фьючерсами.
    Много времени я уделяю,разработке и тестированию эффективных торговых систем.
    Вместе с единомышленниками мы создали команду опытных трейдеров,разработчиков с опытом в торговле более 10 лет.
    29 продуктов
  • Версия: 1.5
  • Обновлено: 22 июля 2026
  • Активации: 7

                                                  ------- Официальная цена релиза 65$ только за первые 10 экземпляров,после этого цена будет увеличена до 95$ -------

Liquidity Scalper System — это профессиональная торговая система нового поколения, объединяющая спектральный анализ рыночной структуры, динамическую тепловую карту ликвидности Liquidity Spectrum и интеллектуальный алгоритм оценки рыночного дисбаланса. Система непрерывно анализирует изменение структуры цены, определяет вероятные зоны концентрации лимитных и стоп-ордеров, выявляет потенциальные пулы ликвидности и оценивает силу пробойного импульса.

 Для достижения максимальной точности дополнительно  используется многоуровневая фильтрация сигналов, объединяющая анализ волатильности, объема, силы ценового движения и структуры рынка.
После формирования сигнала система автоматически рассчитывает адаптивные уровни Entry, SL и TP по модели Risk/Reward.
Превращая сложный рыночный анализ в полностью готовое торговое решение.

Ключевые особенности:
100% СИГНАЛЫ БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ (NO REPAINT)!

Динамическая тепловая карта ликвидности.
Визуализирует скопления стоп-лоссов и лимитных ордеров выше и ниже цены в реальном времени.
Оранжевая зона (Liquidity POC) указывает на главный магнит цены — точку, куда рынок придет с наибольшей вероятностью.

Расширенная статистика по уровням
Каждый значимый уровень ликвидности подписывается агрегированным объемом, позволяя оценить реальный вес зоны.

Многоуровневая фильтрация сигналов  с защитой от ложных пробоев:
ATR Filter — отсекает движения ниже порога волатильности
Volume Filter (Z-Score) — пропускает только сигналы с аномальным объемом
Price Action Filter — анализирует силу свечи (Marubozu → Closing Marubozu → Strong)

Адаптивные уровни TP/SL с настраиваемым Risk:Reward.

Кнопка LQD ON/OFF
Управление отображением профиля ликвидности в один клик прямо с графика. Удобно для быстрой очистки рабочего пространства без необходимасти захода в настройки.

✅ Подходит как начинающим, так и профессиональным трейдерам

📢 Оповещения и уведомления

Liquidity Scalper System - поддерживает все типы уведомлений:

🔔 Всплывающие уведомления

🔔 Оповещения по email

🔔 Push-уведомления

Сигналы приходят точно в момент подтверждённого дисбаланса без задержек и перерисовок.

Рекомендации по использованию:
Торговые инструменты:
 Металлы: Золото/XAUUSD , XAGUSD

Индексы: US30 ,NASDAQ, SP500 

Крипто: BTCUSD / ETHUSD 

Валютные пары : EURUSD / GBPUSD / GBPJPY /  EURJPY / XAUJPY

 Таймфреймы:
 M1–M5: Скальпинг 

 M15: Интрадей,Торговля внутри сессии

 H1: Работа по тренду

Liquidity Scalper System сочетает интеллектуальный анализ рыночной структуры, динамический профиль ликвидности , многоуровневую фильтрацию сигналов и автоматическое построение торговых уровней в единой профессиональной системе. Индикатор помогает определять наиболее перспективные точки входа, оценивать потенциальные зоны ликвидности и получать полностью готовый торговый план с заранее рассчитанными уровнями Entry, Stop Loss и Take Profit. Благодаря сочетанию высокой информативности, гибких настроек  Liquidity Scalper System станет эффективным инструментом как для активного скальпинга, так и для внутридневной торговли.


Отзывы 1
Yulia8919
138
Yulia8919 2026.07.22 18:44 
 

очень доволен покупкой.купил уже очень много продуктов автора и не разу не пожалел об этом. всем рекомендую эту систему.

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Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Индикаторы
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
M1 Arrow
Oleg Rodin
4.81 (21)
Индикаторы
Индикатор M1 Arrow основан на естественных принципах торговли на рынке, включая анализ волатильности и объема. Индикатор можно использовать с любым таймфреймом и валютной парой. Один простой в использовании параметр индикатора позволит вам адаптировать сигналы к любой валютной паре и таймфрейму, на котором вы хотите торговать. Помимо основного алгоритма, основанного на сигналах на покупку и продажу, индикатор также имеет множество встроенных дополнительных стратегий, которые вы можете выбрать в
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
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Индикаторы
Trend Trading - это индикатор, предназначенный для получения максимальной прибыли от трендов, происходящих на рынке, путем определения времени отката и прорыва. Он находит торговые возможности, анализируя, что делает цена во время установленных тенденций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Торгуйте на финансовых рынках с уверенностью и эффективностью Прибыль от устоявшихся тенденций без проволочек Признать прибыльные откаты, пр
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5 (2)
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5 (3)
Индикаторы
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Индикаторы
Пожалуйста свяжитесь со мной после полной покупки,для получения отличных бонусов.                                     Вас ждет: Adaptive Reversal Star Expert Advisor  и дополнительный индикатор в подарок  Info Panel. Adaptive Reversal Star - это индикатор нового поколения с продвинутым Адаптивным алгоритмом .Который дополнительно при формировании основных сигналов индикатора,отслеживает потенциальные разворотные точки и сравнивает значения текущей во
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5 (7)
Индикаторы
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5 (2)
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5 (1)
Индикаторы
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Фильтр:
Yulia8919
138
Yulia8919 2026.07.22 18:44 
 

очень доволен покупкой.купил уже очень много продуктов автора и не разу не пожалел об этом. всем рекомендую эту систему.

Stanislav Konin
3225
Ответ разработчика Stanislav Konin 2026.07.23 10:29
Большое спасибо за Ваш отзыв!
Желаю хорошей торговли!
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