SMC Larry Williams Structure PRO MT4

SMC Larry Williams Structure PRO

Рад представить вам расширенный индикатор рыночной структуры для MetaTrader 4, построенный на иерархическом методе свингов Ларри Вильямса.

В отличие от стандартной версии, PRO не ограничивается одной последовательностью локальных максимумов и минимумов. Индикатор формирует три взаимосвязанных уровня рыночной структуры, обрабатывает внутренние и внешние бары, определяет Breakout, Break of Structure, Change of Character и Reversal, а также предоставляет подтверждённые данные советникам через iCustom.

Больше, чем обычный ZigZag.

Индикатор разделяет ретроспективную геометрию графика и подтверждённые события, которые действительно были доступны трейдеру в конкретный момент времени.

Три уровня рыночной структуры

Автоматически строится следующая иерархия экстремумов:

  • STH / STL — Short-Term High / Low
    Краткосрочные структурные максимумы и минимумы.
  • ITH / ITL — Intermediate-Term High / Low
    Промежуточные экстремумы, сформированные из подтверждённой последовательности краткосрочных точек.
  • LTH / LTL — Long-Term High / Low
    Старшие структурные точки, выделяющие наиболее значимые участки ценового движения.

Каждый следующий уровень строится из подтверждённой структуры предыдущего уровня. Это позволяет рассматривать цену как вложенную систему краткосрочных, промежуточных и долгосрочных движений, а не как одну неразделённую ломаную линию.

Отличия PRO от стандартной версии

Стандартная версия Версия PRO
Базовая визуальная разметка свингов Полная иерархия ST / IT / LT
Одна основная последовательность линий Упорядоченный путь Ларри Вильямса и дополнительные валидные краткосрочные точки
Основные структурные уведомления Подтверждённые пивоты, Breakout, BoS, ChoCH и Reversal по каждому рангу
Преимущественно визуальное использование Визуальный анализ, исследования и подключение советников через iCustom
Базовая обработка внутренних баров Фильтрация inside bars и отдельный анализ хронологии outside bars
Ретроспективная разметка графика Раздельные ретроспективная геометрия и причинно подтверждённые события

Обработка внутренних баров

Внутренний бар находится внутри диапазона предыдущего бара и часто не создаёт самостоятельного структурного расширения.

При включённой фильтрации inside bars исключаются из последовательности структурных соседей. Сравнение выполняется с ближайшими допустимыми структурными барами, а не с произвольным фиксированным радиусом.

Это снижает количество промежуточного шума и сохраняет последовательность значимых структурных экстремумов.

Обработка внешних баров

Особая ситуация возникает, когда один бар одновременно обновляет максимум и минимум предыдущего диапазона. По данным одного таймфрейма невозможно однозначно определить, что произошло раньше:

  1. сначала был достигнут High, а затем Low;
  2. сначала был достигнут Low, а затем High.

Индикатор пытается определить фактическую последовательность по доступной истории младших таймфреймов.

Когда хронологию невозможно подтвердить, неизвестный порядок не заменяется предположением. Такая область может быть отмечена как OUT?, а зависимые подтверждённые события временно не публикуются.

Важно

Восстановление последовательности внешнего бара зависит от наличия и качества истории младших таймфреймов в терминале.

Упорядоченный путь свингов и текущее движение

Основная линия строится только по валидным структурным точкам Ларри Вильямса.

Если подряд появляются несколько экстремумов одного направления, для соединяющей линии сохраняется наиболее удалённая точка. Остальные валидные краткосрочные экстремумы могут отображаться отдельно и не исключаются из аналитической модели.

Последнее незавершённое движение визуально продлевается до текущего внешнего экстремума цены. Эта открытая конечная точка не считается подтверждённым пивотом и не создаёт подтверждённые H/L, IT/LT, BoS, ChoCH или Reversal.

Пользователь может независимо управлять:

  • основной линией структуры;
  • метками краткосрочных, промежуточных и долгосрочных пивотов;
  • дополнительными валидными краткосрочными точками вне основной линии;
  • метками неразрешённых outside-баров;
  • размерами завершённых свингов;
  • средней и медианной статистикой свингов.

Breakout, BoS, ChoCH и Reversal

Структурные события рассчитываются отдельно для краткосрочного, промежуточного и долгосрочного уровней.

  1. Breakout — свеча закрывается за последним подтверждённым структурным уровнем.
  2. BoS — Break of Structure — пробой в направлении текущей подтверждённой структуры.
  3. ChoCH — Change of Character — первый подтверждённый пробой против текущего структурного направления.
  4. Reversal — подтверждённое изменение последовательности пивотов. Reversal рассчитывается отдельно и не заменяет ChoCH.

Пробой определяется по закрытию свечи, а не только по касанию или пересечению уровня тенью.

Ретроспективные и подтверждённые данные

Необходимо различать два вида информации:

  • Ретроспективная геометрия размещает пивот на свече, которая позднее была признана структурным экстремумом.
  • Подтверждённое событие публикуется только после появления необходимого правого структурного соседа или после закрытия свечи, подтвердившей пробой.

Историческое положение пивота и момент, когда этот пивот стал известен, — разные значения.

Версия PRO сохраняет это разделение в данных для внешних программ. Благодаря этому индикатор может использоваться в исследованиях и автоматических системах, где необходимо исключить скрытое использование будущей информации.

Интерфейс iCustom для MT4

Версия для MT4 использует один выбранный восьмибуферный профиль на каждый экземпляр индикатора. Полный программный интерфейс разделён на 14 выбираемых профилей.

  • Профиль 0 — ретроспективная визуальная геометрия;
  • Профили 1–6 — подтверждённые события STH, STL, ITH, ITL, LTH и LTL;
  • Профили 7–12 — структурные пробои и развороты рангов ST, IT и LT;
  • Профиль 13 — статус и метаданные.

Каждый причинный профиль содержит собственные данные события, статус вывода, границу неопределённости и детерминированную подпись снимка. Статус одного профиля нельзя использовать для проверки данных другого профиля, если их подписи снимка не совпадают.

Output Snapshot Status 1 = Финальный снимок 2 = Загружается история младшего таймфрейма 3 = Порядок outside-бара не разрешён 4 = Модель тестера не поддерживается 5 = После ошибки построения сохранён предыдущий снимок 6 = Хронология тестера принята явно 7 = После ошибки построения действительного снимка нет

Полная карта профилей и буферов может быть предоставлена отдельно для разработчиков.

Размеры свингов и статистика

Индикатор может отображать размеры завершённых движений в брокерских пунктах.

Дополнительно рассчитываются:

  • средний размер последних завершённых свингов;
  • медианный размер последних завершённых свингов;
  • статистика по заданному пользователем количеству движений.

Текущий незавершённый свинг не включается в среднее и медиану.

Система уведомлений

Главный переключатель алертов по умолчанию отключён. После включения пользователь может независимо выбрать структурные ранги для:

  • подтверждённых пивотов;
  • Break of Structure;
  • Change of Character;
  • разворотов последовательности пивотов;
  • других структурных пробоев;
  • поздних подтверждений после загрузки истории младшего таймфрейма.

Поддерживаемые каналы доставки:

  1. всплывающее окно терминала;
  2. push-уведомление в мобильное приложение;
  3. звуковой сигнал;
  4. электронная почта.

Важно

Уведомление означает формирование события по выбранным правилам рыночной структуры. Оно не является самостоятельной рекомендацией на открытие или закрытие позиции.

Настройки

Раздел Назначение
Chart & Structure Глубина истории, режим подтверждённых свечей, inside bars, равные High/Low и анализ outside bars.
Display Основная линия, метки пивотов, отображаемые ранги, дополнительные точки и неразрешённые outside bars.
Swing Information Размеры завершённых свингов, количество меток, средняя и медианная статистика.
Alerts Подтверждённые пивоты, BoS, ChoCH, развороты и другие структурные пробои по рангам.
Notification Delivery Popup, push, звук и электронная почта.
Colors & Labels Внешний вид линии, цвета пивотов, шрифты, размеры меток и заливка долгосрочных меток.
Advanced Расчётная история и ценовые допуски.

Основные варианты применения

  • объективная разметка краткосрочной, промежуточной и долгосрочной структуры;
  • поиск подтверждённых изменений рыночного направления;
  • анализ Breakout, BoS, ChoCH и Reversal;
  • подготовка структурной основы для анализа ликвидности, ордерблоков, зон спроса и предложения;
  • сравнение амплитуды импульсов и коррекций;
  • создание советников и аналитических систем через iCustom;
  • исследование структуры без смешивания ретроспективных и причинно доступных данных.

Классическая иерархия свингов Ларри Вильямса объединена с современным анализом структуры Smart Money.

Индикатор не пытается заменить торговую систему. Его задача — предоставить строгую, настраиваемую и машиночитаемую структурную основу для дальнейшего анализа рынка.

Совместимость

Версия PRO предназначена для MetaTrader 4.

Версия для MT5

Стандартная версия для MetaTrader 4

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Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Другие продукты этого автора
SMC Larry Williams Structure
Ivan Butko
Индикаторы
SMC Larry Williams Structure — индикатор для анализа структур графика цены, который строит и соединяет самые важные свинговые точки по методу знаменитого трейдера Ларри Вильямса из его бестселлера «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», создавая прочный фундамент для адаптации рыночной структуры и анализа зон интереса крупных участников по концепции Smart Money. В основе построения свингов лежит простая и чёткая логика — фиксировать ключевые локальные экстремумы там, где средний из трёх п
Fractals Dynamic
Ivan Butko
5 (1)
Индикаторы
Fractals Dynamic Fractals Dynamic  –  это модифицироанный бесплатный индикатор фракталов Била Вильямса, в котором можно вручную задавать количество баров слева и справа, тем самым строив на графике уникальные паттерны.  Теперь все торговые стратегии, основанные, либо в основе которых присутствует индикатор Fractals Dynamic, будут иметь дополнительный сигнал.  Кроме того, фракталы могут выступать в качестве уровней поддержки и сопротивлений. А в некоторых торговых стратегиях показывать уровни ли
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Индикаторы
Развитие предыдущей версии индикатора  ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize -  модифицированный стандартный индикатор ZigZag с добавлением информации о длине волны в пунктах, уровней и разной логики алертов Общие улучшения: Адаптация кода под MetaTrader 5 Оптимизирована работа с графическими объектами Новое: Горизонтальные уровни на экстремумах Выбор типа уровней: горизонт/лучи/отрезки Фильтр ликвидных уровней (не пробитых ценой) Буфер для пробоев: настройка чувствительности к ложным пробоям На
FREE
Fractals Dynamic MT4
Ivan Butko
5 (2)
Индикаторы
Fractals Dynamic Fractals Dynamic  –  это модифицироанный бесплатный индикатор фракталов Била Вильямса, в котором можно вручную задавать количество баров слева и справа, тем самым строив на графике уникальные паттерны.  Теперь все торговые стратегии, основанные, либо в основе которых присутствует индикатор Fractals Dynamic, будут иметь дополнительный сигнал.  Кроме того, фракталы могут выступать в качестве уровней поддержки и сопротивлений. А в некоторых торговых стратегиях показывать уровни ли
FREE
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор  SMC Venom Model BPR MT5 — инструмент для визуального анализа BPR/FVG-зон в рамках концепции Smart Money Concept (SMC). Он автоматически определяет на графике ключевые зоны ценового дисбаланса и позволяет анализировать их не только на текущем таймфрейме, но и в мульти-таймфреймовом режиме. FVG   (Fair Value Gap) — зона ценового дисбаланса, определяемая по структуре трёх свечей, где между первой и третьей свечой формируется незаполненный ценовой участок. BPR   (Balanced Price Range) —
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор  SMC Venom Model BPR — инструмент для визуального анализа BPR/FVG-зон в рамках концепции Smart Money Concept (SMC). Он автоматически определяет на графике ключевые зоны ценового дисбаланса и позволяет анализировать их не только на текущем таймфрейме, но и в мульти-таймфреймовом режиме. FVG   (Fair Value Gap) — зона ценового дисбаланса, определяемая по структуре трёх свечей, где между первой и третьей свечой формируется незаполненный ценовой участок. BPR   (Balanced Price Range) — стру
ZigZag WaveSize MT4
Ivan Butko
4.75 (4)
Индикаторы
ZigZag WaveSize -  модифицированный стандартный индикатор ZigZag с добавлением информации о длине волны в пунктах. Особенности: Оптимизирована логика построения онлайн: метки не перерисовываются с нуля на каждом тике, а работает параллельно основному расчёту, рисуя только последние метки тогда, когда ЗигЗаг рисует новые линии или обновляет их. Добавлен   ещё один режим расчёта в пунктах: линия строится, если превысила заданное количество пунктов в настройках: ручной и автоматический (по ATR с
FREE
Chart Navigator MT5 Base
Ivan Butko
Индикаторы
Chart Navigator MT5 Light — мини-карта для быстрого перемещения по графику цены и оперативного перехода к вашим меткам на нём. Данный индикатор добавляет на график компактную мини-карту всего ценового графика. Эта карта помогает быстро перемещаться по истории и возвращаться к важным местам, отмеченным вертикальными линиями. Главная польза такого простого навигатора — не прокрутка графика, а быстрый переход к нужной области без мучительного скроллинга при ручном поиске. Если на графике поставить
FREE
TimeBar
Ivan Butko
5 (1)
Утилиты
TimeBar TimeBar - это простой информационный индикатор, который показывает оставшееся время до закрытия бара, а также время, прошедшее с открытия бара и текущее время. Для удобства восприятия были добавлены два вида режима отображения: в виде комментария в левом верхнем углу графика, либо в виде графического объекта.  Преимущества Выбор шрифта Размер шрифта. Можно задать любой. При комментировании он слишком маленький Можно передвигать объекты. Любое время можно выделить двойным нажатием мыши
FREE
TimeBar MT4
Ivan Butko
Утилиты
TimeBar TimeBar - это простой информационный индикатор, который показывает оставшееся время до закрытия бара, а также время, прошедшее с открытия бара и текущее время. Для удобства восприятия были добавлены два вида режима отображения: в виде комментария в левом верхнем углу графика, либо в виде графического объекта.  Преимущества Выбор шрифта Размер шрифта. Можно задать любой. При комментировании он слишком маленький Можно передвигать объекты. Любое время можно выделить двойным нажатием мыши
FREE
Chart Navigator MT4 Base
Ivan Butko
Индикаторы
Chart Navigator MT4 Light — мини-карта для быстрого перемещения по графику цены и оперативного перехода к вашим меткам на нём. Данный индикатор добавляет на график компактную мини-карту всего ценового графика. Эта карта помогает быстро перемещаться по истории и возвращаться к важным местам, отмеченным вертикальными линиями. Главная польза такого простого навигатора — не прокрутка графика, а быстрый переход к нужной области без мучительного скроллинга при ручном поиске. Если на графике поставить
FREE
Market Noise MT4
Ivan Butko
Индикаторы
Market Noise Market Noise   -    это индикатор, который определяет фазы рынка на графике цены, а также выделяет чёткие плавные трендовые движения от шумных флетовых движений, когда происходит фаза аккумуляции или дистрибьюции.  Каждая фаза хороша для своего вида торговли: тренд для трендследящих систем, а флет - для агрессивных. Когда начинается рыночный шум, можно принимать решение о выходе из сделок. Точно также и наоборот, как только шум заканчивается - нужно отключать агрессивные торговые
MinMax Levels
Ivan Butko
Индикаторы
MinMax Levels  –  это индикатор уровней максимальной, минимальной и цены открытия за важные торговые периоды: дня, недели и месяца. Каждый участник рынка форекс испольует уровни в своей торговой системе. Они могут быть как основным сигналом к совершению сделок, так и дополнительным, выступая в качестве аналитического инструмента.  В данном индикаторе в качестве важных периодов были выбраны дни, недели и месяцы, поскольку они являются кючевыми периодами торговли крупных участников рынка. Как изв
SMC Larry Williams Structure MT4
Ivan Butko
Индикаторы
SMC Larry Williams Structure — индикатор для анализа структур графика цены, который строит и соединяет самые важные свинговые точки по методу знаменитого трейдера Ларри Вильямса из его бестселлера «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», создавая прочный фундамент для адаптации рыночной структуры и анализа зон интереса крупных участников по концепции Smart Money. В основе построения свингов лежит простая и чёткая логика — фиксировать ключевые локальные экстремумы там, где средний из трёх п
Chart Navigator MT4
Ivan Butko
Индикаторы
Chart Navigator MT4   — это интерактивная миникарта для графиков MetaTrader 4. Она помогает видеть весь график, понимать, где находится текущая видимая область, и перемещаться по длинным историческим участкам без бесконечной прокрутки. Индикатор предназначен для трейдеров, аналитиков и разработчиков, которые работают с длинной историей графика, графическими объектами, стрелочными индикаторами, историческими торговыми метками или вручную размеченными сетапами. Chart Navigator добавляет на график
AutoColor PRO MT4
Ivan Butko
Индикаторы
AutoColor PRO MT4 — индикатор-утилита для автоматического управления цветами графических объектов в MetaTrader 4. Он распознаёт тип и геометрию объекта, определяет его направление или положение относительно цены и применяет соответствующий цвет. Для составных аналитических инструментов AutoColor PRO MT4 окрашивает визуально значимые части: линии, каналы, уровни, лучи и дуги. Например, восходящая трендовая линия может автоматически получить бычий цвет, нисходящая — медвежий, а горизонтальная лини
Palantir
Ivan Butko
Индикаторы
Palantir Индикатор Palantir предсказывает разворот цены на заданное пользователем в настройках число пунктов. Вы выбираете размер интересующего вас тренда и индикатор предскажет с какой вероятностью цена пройдёт в обратную сторону указанное количество пунктов от ближайшего экстремума.  В основе работы индикатора лежит статистический подсчет исторических трендов. Палантир анализирует на истории тренды с заданным в настройках размером, собирает статистику и выдаëт на её основе результат. Наприме
MultiFractal
Ivan Butko
Индикаторы
МультиФрактал - это модифицированный индикатор фракталов Била Уильямса, дополненный фракталами более высокого порядка, разница между которыми по размеру равна четырем, аналогично смене таймфрейма.  Преимущества перед оригинальным терминальным индикатором: Удобство  Наглядность Информативность  Индикатор удобен, поскольку не нужно переключаться на разные таймфреймы при работе.  Наглядность - в одном графике видна структура графика от более мелких до средних и больших рыночных движений.  Информати
Market Noise
Ivan Butko
Индикаторы
Market Noise Market Noise -  это индикатор, который определяет фазы рынка на графике цены, а также выделяет чёткие плавные трендовые движения от шумных флетовых движений, когда происходит фаза аккумуляции или дистрибьюции.  Каждая фаза хороша для своего вида торговли: тренд для трендследящих систем, а флет - для агрессивных. Когда начинается рыночный шум, можно принимать решение о выходе из сделок. Точно также и наоборот, как только шум заканчивается - нужно отключать агрессивные торговые сист
Currency Strength Dynamic
Ivan Butko
Индикаторы
Currency Strength Dynamic Currency Strength Dynamic   –   это индикатор силы валют. Под силой валют подразумевается трендовая направленность большинства или всех валютных пар, в которые входит валюта.  Индикатор основан на показаниях разности скользящих средних, аналогично индикатору MACD, на 28 наиболее популярных валютных парах: это мажоры и миноры.  Преимущества Уникальный осцилляторный метод расчёта Наличие кнопок отключения или включения линий конкретных валют Информационное табло 2 вида
MultiFractal Levels
Ivan Butko
Индикаторы
MultiFractal Levels MultiFractal Levels  –  это модифицироанный индикатор фракталов Била Вильямса с добавлением уровней.  Фракталы строятся со всех ТФ, разрешённых в настройках. Уровни строятся только по самым последним фракталам, которые ещё не были протестированы ценой.  Преимущества перед оригинальным терминальным индикатором: Удобство Наглядность Информативность  Самые свежие уровни  Настраиваемый фрактал Настраиваемые уровни Индикатор удобен, поскольку не нужно переключаться на разные та
MinMax Levels MT5
Ivan Butko
Индикаторы
MinMax Levels  –  это индикатор уровней максимальной, минимальной и цены открытия за важные торговые периоды: дня, недели и месяца. Каждый участник рынка форекс испольует уровни в своей торговой системе. Они могут быть как основным сигналом к совершению сделок, так и дополнительным, выступая в качестве аналитического инструмента.  В данном индикаторе в качестве важных периодов были выбраны дни, недели и месяцы, поскольку они являются кючевыми периодами торговли крупных участников рынка. Как изв
Chart Navigator MT5
Ivan Butko
Индикаторы
Chart Navigator MT5 — это интерактивная миникарта для графиков MetaTrader 5. Она помогает видеть весь график, понимать, где находится текущая видимая область, и перемещаться по длинным историческим участкам без бесконечной прокрутки. Индикатор предназначен для трейдеров, аналитиков и разработчиков, которые работают с длинной историей графика, графическими объектами, стрелочными индикаторами, историческими торговыми метками или вручную размеченными сетапами. Chart Navigator добавляет на график ви
SMC Larry Williams Structure PRO
Ivan Butko
Индикаторы
SMC Larry Williams Structure PRO Рад представить вам расширенный индикатор рыночной структуры для MetaTrader 5, построенный на иерархическом методе свингов Ларри Вильямса. В отличие от стандартной версии, PRO не ограничивается одной последовательностью локальных максимумов и минимумов. Индикатор формирует три взаимосвязанных уровня рыночной структуры , обрабатывает внутренние и внешние бары, определяет Breakout, Break of Structure, Change of Character и Reversal, а также предоставляет подтверждё
AutoColor PRO
Ivan Butko
Индикаторы
AutoColor PRO — индикатор-утилита для автоматического управления цветами графических объектов в MetaTrader 5. Он распознаёт тип и геометрию объекта, определяет его направление или положение относительно цены и применяет соответствующий цвет. Для составных аналитических инструментов AutoColor PRO окрашивает визуально значимые части: линии, каналы, уровни, лучи и дуги. Например, восходящая трендовая линия может автоматически получить бычий цвет, нисходящая — медвежий, а горизонтальная линия — цвет
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