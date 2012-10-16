Как подготовить описание продукта для Маркета

Вы разработчик и зарабатываете на том, что пишете полезные программы для MQL5 Маркет? Отлично! Мы поможем вам получить еще большую прибыль от своих продуктов. Сейчас в нашем сервисе представлено много продуктов, однако их описания оставляют желать лучшего. Многие тексты непонятны обычному трейдеру и нуждаются в улучшении. Они содержат строки кода, входные данные, сленг и аббревиатуры, которые не воспринимаются покупателями. И самое главное, все эти непонятные атрибуты никак не выделяют ваш продукт в глазах покупателя. В общем, описание продукта - это важная составляющая успешности продаж в Маркете.









Название

Подготовка описания начинается с выбора названия вашей программы. Используйте простое, благозвучное и легко запоминаемое слово или выражение. Помните, название продукта - это ваша торговая марка. Хорошее название легко запомнить и найти в Маркете, о нем можно рассказать другому трейдеру.

Поскольку в нашем сервисе не может быть продуктов с одинаковыми названиями, то имя дожно быть уникальным. Проверьте, возможно выбранное вами слово или выражение уже занято. Воспользуйтесь поиском в Маркете и если вас опередили, просто выберите другое название для своего Грааля. Например, добавьте еще одно слово в имени или возьмите за основу другую идею.

Пример: "Expert Alligator", "MA Crossover ADX" - такие названия желательно не использовать для своих программ. Это общепринятые слова и названия индикаторов. Они не уникальны и в трейдинге не будут ассоциироваться с вашей торговой маркой. "TR297EU138H.0.5.97" - без комментариев, это просто не выговорить. Для названия программы можно выбрать слова, не связанные с торговлей и финансами. Удачные варианты: "Cullinan" - самый крупный бриллиант в мире; "Tantal" - персонаж древнегреческой мифологии, который общался с богами.

Логотип программы

Логотип - это первое, с чего начинается знакомство с вашей программой в Маркете. Он представляет собой визуальный образ торговой марки и призван вызывать ассоциацию с вами и вашими продуктами. В логитипе желательно использовать простой и понятный образ. Если он как-то связан с названием и усиливает его - еще лучше! Хороший логотип привлечет больше внимания покупателей к продукту и повысит ваши продажи.

Как и название программы, проверьте свой логотип на уникальность. Ознакомьтесь с другими иконками в Маркете и постарайтесь не использовать схожие образы. Поскольку это не добавит вам уникальности и не позволит выделиться среди своих конкурентов.





Обратите внимание на масштабируемость картинки. Для нашего сервиса потребуется два изображения разного размера: 200x200 и 60x60 пикселей. Конечно, при загрузке логотипа в Маркет малая иконка может быть создана автоматически из большой. Однако в этом случае может пострадать качество картинки. Поэтому желательно заранее подготовить две иконки соответствующих размеров с хорошим качеством.





Также желательно не размещать никакие тексты на лого или вместо них. Текст вместо лого не сможет выполнить главную задачу - сформировать визуальный образ вашей торговой марки. Подобные неудачные примеры иконок уже появились в нашем сервисе. Максимум, что можно написать на картинке - это короткое и легко читаемое название продукта.

Описание продукта

Уделите больше внимания описанию вашего эксперта. Это самая важная часть вашей программы в Маркете. При первом знакомстве с описанием у читателя должно сложиться хорошее впечатление о вашей разработке. Оно будет сильно влиять на решение о покупке.

Описание должно быть в первую очередь понятным вашему покупателю. Помните, вы пишете текст для обычных трейдеров, которые не являются программистами и разработчиками торговых систем. Использование специальных терминов, сокращений и элементов программного кода являются признаками плохого описания - это скорее всего не прочитают и ваш продукт не будет продан. Подготовьте простой и воспринимаемый обычными трейдерами текст.

Краткое описание

Начните текст с краткого описания (приблизительно 100 символов). В одном предложении коротко и простыми словами опишите суть вашей программы. После его прочтения покупатель должен понять, что представляет собой ваш продукт.

Экономьте время ваших клиентов и с первым же предложением сообщите им то, что вы продаете. Если это эксперт, то укажите какой стратегии он придерживается и под какой инструмент заточен.

Пример: Tantal - мультивалютный советник, торгует по трендовой стратегии, основанной на собственном индикаторе Kassandra в паре с Elder-Ray.

Торговая стратегия

После краткого описания расскажите подробно суть стратегии вашего советника/индикатора. Здесь нет лимита по количеству символов, однако лучше не злоупотреблять большими объемами. Здесь в деталях опишите для каких инструментов/рынков/валютных пар оптимизирован ваш советник, на каких таймфреймах его лучше выставлять. Вкратце объясните алгоритмы и систему мани-менеджмента, которые заложены в вашу торговую стратегию. Если это необходимо, вставьте внешнюю ссылку на более детальное описание заложенных алгоритмов.

Обратите внимание, что при знакомстве с демоверсией программы покупатели не будут заниматься оптимизацией и настройкой входных параметров. Поэтому установите оптимальные исходные параметры по умолчанию, в соответствии с озвученной торговой стратегией советника/индикатора. И уж точно не стоит писать, как лучше оптимизировать ваш эксперт. Помните, это не просто код, а законченный продукт, который продается не разбирающемуся в роботостроении трейдеру.

Пример: Советник Tantal торгует на 3 валютных парах EURUSD, AUDUSD, EURAUD только по отложенным ордерам. Для анализа котировок используется собственный индикатор Kassandra, сигналы которого подтверждает Elder-Ray. Решение о выставлении отложенного ордера принимается только в том случае, если получен сигнал сразу от двух индикаторов. Дополнительную информацию об алгоритмах индикаторов можно найти на моем сайте. Эксперт способен работать на всех таймфреймах и оставаться прибыльным. Однако наибольшая эффективность наблюдается на периоде H3. Здесь зафиксирован минимальный риск при достаточно высокой прибыли. Торговый робот создавался с учетом торговли на реальном счете и характеризуется высокой надежностью. Система мани-менеджмента позволяет рисковать только 10% депозита, а каждая сделка защищается стоп-ордерами (Stop Loss и Take Profit). В результате многократных тестов максимальная просадка в среднем достигала 7%, а абсолютная была равна нулю - то есть эксперт ни разу не сокращал первоначальный депозит.

В завершении работы над этим разделом необходимо быть уверенным, что вся эта информация понятна потребителю. Если хоть что-то может быть непонятно в работе вашей программы, необходимо дать ссылку на поясняющий материал.

Результаты

Пожалуй, это самый ценный раздел описания. В результатах покажите, что ваш советник/индикатор прибыльный и его цена оправдана. Приведите самый рядовой пример работы программы на финансовом рынке. Здесь не нужны заоблачные прибыли и рекорды. Им просто не поверят либо риски большой прибыли будут очень высоки для реальной торговли.

В примере укажите, на каком рынке и на каком временном интервале проводилось тестирование. Какими были исходные данные советника/индикатора: начальный депозит, плечо, таймфрейм, режим тестирования, входные параметры и так далее. Какая прибыль достигнута в итоге?

Результаты подкрепите скриншотами, которые можно выложить в соответствующем разделе. Обязательно предоставьте весь детальный отчет тестирования.



Представьте все так, чтобы покупатель смог самостоятельно повторить ваши результаты в тестере стратегий. Это будет наглядным доказательством работоспособности эксперта и положительно скажется на торговой марке. Успешно пройденный тест будет весомым аргументом в покупке именно вашей программы.

Пример: Результаты тестирования советника: Tantal с начальным депозитом в $10 000 на инструменте EURUSD H3, в период с 01/01/12 по 01/09/12 заработал $33 000. Чистая прибыль по итогам 9 месяцев торгов составила 330%. Абсолютная просадка - 0%, максимальная просадка - 5.5%.

Вы можете получить схожие данные, скачав демо-версию эксперта и протестировав ее.

После раздела Результаты опишите другие возможности и особенности вашей программы. Приведите ссылки на дополнительные материалы по вашей разработке. Если у вас есть сайт о программе, то обязательно сошлитесь на него. Ссылку на видео и картинки можно разместить в разделе Скриншоты.

Об авторе

При выборе программы покупателю будет интересно узнать краткую информацию об авторе. Поэтому в конце описания разместите информацию о себе. Укажите только самое важное: кто вы, стаж разработки экспертов, опыт работы, достижения на рынке. Обязательно добавьте ссылку на свой профиль www.mql5.com, который перед этим должен быть приведен в порядок.

Пример: Автор: MetaQuotes, разрабатываем торговые платформы более 10 лет, лидер на рынке торговых платформ для Форекса.

Внимание: Обязательным условием при добавлении продукта является наличие описания на английском или на русском языках. Дополнительно вы можете разместить текст на родном языке, если он доступен для добавления.

Работа над описанием займет немного времени, но оно того стоит. Создайте хорошее описание, которое доходчиво объяснит вашим покупателям, что именно вы продаете. Этим вы сможете сохранить и закрепить интерес к своим разработкам, а также заработать репутацию и поднять продажи.