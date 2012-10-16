MetaTrader 5 / Примеры
Как подготовить описание продукта для Маркета

Как подготовить описание продукта для Маркета

Вы разработчик и зарабатываете на том, что пишете полезные программы для MQL5 Маркет? Отлично! Мы поможем вам получить еще большую прибыль от своих продуктов. Сейчас в нашем сервисе представлено много продуктов, однако их описания оставляют желать лучшего. Многие тексты непонятны обычному трейдеру и нуждаются в улучшении. Они содержат строки кода, входные данные, сленг и аббревиатуры, которые не воспринимаются покупателями. И самое главное, все эти непонятные атрибуты никак не выделяют ваш продукт в глазах покупателя. В общем, описание продукта - это важная составляющая успешности продаж в Маркете.



Название

Подготовка описания начинается с выбора названия вашей программы. Используйте простое, благозвучное и легко запоминаемое слово или выражение. Помните, название продукта - это ваша торговая марка. Хорошее название легко запомнить и найти в Маркете, о нем можно рассказать другому трейдеру.

Поскольку в нашем сервисе не может быть продуктов с одинаковыми названиями, то имя дожно быть уникальным. Проверьте, возможно выбранное вами слово или выражение уже занято. Воспользуйтесь поиском в Маркете и если вас опередили, просто выберите другое название для своего Грааля. Например, добавьте еще одно слово в имени или возьмите за основу другую идею.

Пример:

"Expert Alligator", "MA Crossover ADX" - такие названия желательно не использовать для своих программ. Это общепринятые слова и названия индикаторов. Они не уникальны и в трейдинге не будут ассоциироваться с вашей торговой маркой.

"TR297EU138H.0.5.97" - без комментариев, это просто не выговорить.

Для названия программы можно выбрать слова, не связанные с торговлей и финансами. Удачные варианты: "Cullinan" - самый крупный бриллиант в мире; "Tantal" - персонаж древнегреческой мифологии, который общался с богами.


Логотип программы

Логотип - это первое, с чего начинается знакомство с вашей программой в Маркете. Он представляет собой визуальный образ торговой марки и призван вызывать ассоциацию с вами и вашими продуктами. В логитипе желательно использовать простой и понятный образ. Если он как-то связан с названием и усиливает его - еще лучше! Хороший логотип привлечет больше внимания покупателей к продукту и повысит ваши продажи.

Как и название программы, проверьте свой логотип на уникальность. Ознакомьтесь с другими иконками в Маркете и постарайтесь не использовать схожие образы. Поскольку это не добавит вам уникальности и не позволит выделиться среди своих конкурентов.

Логотип торгового советника Tantal с размером 200х200 пикселей         Логотип торгового советника Tantal с размером 60х60 пикселей          

Обратите внимание на масштабируемость картинки. Для нашего сервиса потребуется два изображения разного размера: 200x200 и 60x60 пикселей. Конечно, при загрузке логотипа в Маркет малая иконка может быть создана автоматически из большой. Однако в этом случае может пострадать качество картинки. Поэтому желательно заранее подготовить две иконки соответствующих размеров с хорошим качеством.

Правила оформления логотипа программы для MQL5 Маркета

Также желательно не размещать никакие тексты на лого или вместо них. Текст вместо лого не сможет выполнить главную задачу - сформировать визуальный образ вашей торговой марки. Подобные неудачные примеры иконок уже появились в нашем сервисе. Максимум, что можно написать на картинке - это короткое и легко читаемое название продукта.


Описание продукта

Уделите больше внимания описанию вашего эксперта. Это самая важная часть вашей программы в Маркете. При первом знакомстве с описанием у читателя должно сложиться хорошее впечатление о вашей разработке. Оно будет сильно влиять на решение о покупке.

Описание должно быть в первую очередь понятным вашему покупателю. Помните, вы пишете текст для обычных трейдеров, которые не являются программистами и разработчиками торговых систем. Использование специальных терминов, сокращений и элементов программного кода являются признаками плохого описания - это скорее всего не прочитают и ваш продукт не будет продан. Подготовьте простой и воспринимаемый обычными трейдерами текст.

Краткое описание

Начните текст с краткого описания (приблизительно 100 символов). В одном предложении коротко и простыми словами опишите суть вашей программы. После его прочтения покупатель должен понять, что представляет собой ваш продукт.

Экономьте время ваших клиентов и с первым же предложением сообщите им то, что вы продаете. Если это эксперт, то укажите какой стратегии он придерживается и под какой инструмент заточен.

Пример:

Tantal - мультивалютный советник, торгует по трендовой стратегии, основанной на собственном индикаторе Kassandra в паре с Elder-Ray.

Торговая стратегия

После краткого описания расскажите подробно суть стратегии вашего советника/индикатора. Здесь нет лимита по количеству символов, однако лучше не злоупотреблять большими объемами. Здесь в деталях опишите для каких инструментов/рынков/валютных пар оптимизирован ваш советник, на каких таймфреймах его лучше выставлять. Вкратце объясните алгоритмы и систему мани-менеджмента, которые заложены в вашу торговую стратегию. Если это необходимо, вставьте внешнюю ссылку на более детальное описание заложенных алгоритмов.

Обратите внимание, что при знакомстве с демоверсией программы покупатели не будут заниматься оптимизацией и настройкой входных параметров. Поэтому установите оптимальные исходные параметры по умолчанию, в соответствии с озвученной торговой стратегией советника/индикатора. И уж точно не стоит писать, как лучше оптимизировать ваш эксперт. Помните, это не просто код, а законченный продукт, который продается не разбирающемуся в роботостроении трейдеру.

Пример:

Советник Tantal торгует на 3 валютных парах EURUSD, AUDUSD, EURAUD только по отложенным ордерам. Для анализа котировок используется собственный индикатор Kassandra, сигналы которого подтверждает Elder-Ray. Решение о выставлении отложенного ордера принимается только в том случае, если получен сигнал сразу от двух индикаторов. Дополнительную информацию об алгоритмах индикаторов можно найти на моем сайте.

Эксперт способен работать на всех таймфреймах и оставаться прибыльным. Однако наибольшая эффективность наблюдается на периоде H3. Здесь зафиксирован минимальный риск при достаточно высокой прибыли.

Торговый робот создавался с учетом торговли на реальном счете и характеризуется высокой надежностью. Система мани-менеджмента позволяет рисковать только 10% депозита, а каждая сделка защищается стоп-ордерами (Stop Loss и Take Profit). В результате многократных тестов максимальная просадка в среднем достигала 7%, а абсолютная была равна нулю - то есть эксперт ни разу не сокращал первоначальный депозит.

В завершении работы над этим разделом необходимо быть уверенным, что вся эта информация понятна потребителю. Если хоть что-то может быть непонятно в работе вашей программы, необходимо дать ссылку на поясняющий материал.

Результаты

Пожалуй, это самый ценный раздел описания. В результатах покажите, что ваш советник/индикатор прибыльный и его цена оправдана. Приведите самый рядовой пример работы программы на финансовом рынке. Здесь не нужны заоблачные прибыли и рекорды. Им просто не поверят либо риски большой прибыли будут очень высоки для реальной торговли.

В примере укажите, на каком рынке и на каком временном интервале проводилось тестирование. Какими были исходные данные советника/индикатора: начальный депозит, плечо, таймфрейм, режим тестирования, входные параметры и так далее. Какая прибыль достигнута в итоге?

Результаты подкрепите скриншотами, которые можно выложить в соответствующем разделе. Обязательно предоставьте весь детальный отчет тестирования.

Представьте все так, чтобы покупатель смог самостоятельно повторить ваши результаты в тестере стратегий. Это будет наглядным доказательством работоспособности эксперта и положительно скажется на торговой марке. Успешно пройденный тест будет весомым аргументом в покупке именно вашей программы.

Пример:

Результаты тестирования советника: Tantal с начальным депозитом в $10 000 на инструменте EURUSD H3, в период с 01/01/12 по 01/09/12 заработал $33 000. Чистая прибыль по итогам 9 месяцев торгов составила 330%. Абсолютная просадка - 0%, максимальная просадка - 5.5%.
Вы можете получить схожие данные, скачав демо-версию эксперта и протестировав ее.

После раздела Результаты опишите другие возможности и особенности вашей программы. Приведите ссылки на дополнительные материалы по вашей разработке. Если у вас есть сайт о программе, то обязательно сошлитесь на него. Ссылку на видео и картинки можно разместить в разделе Скриншоты.

Об авторе

При выборе программы покупателю будет интересно узнать краткую информацию об авторе. Поэтому в конце описания разместите информацию о себе. Укажите только самое важное: кто вы, стаж разработки экспертов, опыт работы, достижения на рынке. Обязательно добавьте ссылку на свой профиль www.mql5.com, который перед этим должен быть приведен в порядок.

Пример:

Автор: MetaQuotes, разрабатываем торговые платформы более 10 лет, лидер на рынке торговых платформ для Форекса.

Внимание: Обязательным условием при добавлении продукта является наличие описания на английском или на русском языках. Дополнительно вы можете разместить текст на родном языке, если он доступен для добавления.

Описание советника Tantal в Маркете торгового терминала MetaTrader 5

Работа над описанием займет немного времени, но оно того стоит. Создайте хорошее описание, которое доходчиво объяснит вашим покупателям, что именно вы продаете. Этим вы сможете сохранить и закрепить интерес к своим разработкам, а также заработать репутацию и поднять продажи.

Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.

