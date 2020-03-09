Quant Direction
- Индикаторы
-
- Версия: 1.1
- Обновлено: 5 мая 2026
- Активации: 10
Реальное преимущество трейдеров
Истинное преимущество Quant Direction заключается в полном исключении эмоций, усталости от экрана и чрезмерного обдумывания. Он избавляет от необходимости вручную просматривать десятки графиков в поисках направления и постоянно сомневаться в своих предпочтениях; система обрабатывает восемь временных интервалов (от 5 месяцев до месячных) за миллисекунды. Она точно показывает, кто контролирует рынок в любой момент времени, гарантируя, что вы всегда будете торговать в направлении с наибольшей вероятностью успеха.
Три измерения анализа рынка
Этот алгоритм разделяет рынок на три отдельных торговых измерения, предоставляя вам полную макро- и микроэкономическую перспективу:
-
Анализ сверхкраткосрочной торговли: выявление мгновенных, быстрых изменений импульса и точек исполнения ордеров на более коротких временных интервалах.
-
Внутридневной анализ: выявление реальных и потенциальных ежедневных отклонений направления движения цены.
-
Анализ волатильности: сосредоточьтесь на макротрендах, чтобы не двигаться в противоположном направлении от основных игроков рынка.
Эксклюзивный рейтинговый механизм
В основе Quant Direction лежит высококонфиденциальная многоуровневая система оценки. Она анализирует силу структурных трендов, скорость прогнозируемого импульса и алгоритмическое поведение цен. Что особенно важно, система динамически отфильтровывает рынки с высокой волатильностью и узким диапазоном колебаний, корректируя оценки, чтобы вы получали только высококачественные торговые возможности.
Интеллектуальная система сигнализации о конвергенции
Прекратите пялиться в графики в ожидании точек входа. Quant Direction предлагает настраиваемую систему оповещений на уровне платформы, включая всплывающие окна на экране и push-уведомления на мобильных устройствах, которые можно активировать в соответствии с вашими конкретными потребностями:
-
Одномерная конвергенция: оповещение выдается, если какой-либо отдельный параметр (краткосрочный, внутридневной или колебательный) достигает указанного вами порогового значения (например, 70% бычьего тренда).
-
Двумерная конвергенция: сигнал тревоги выдается только тогда, когда совпадают два смежных параметра (краткосрочная торговля + внутридневная торговля или внутридневная торговля + свинг-трейдинг), что указывает на более высокую вероятность торговой возможности.
-
Трехмерная конвергенция: важнейший сигнал. Сигнал тревоги срабатывает только тогда, когда все три измерения идеально совпадают, указывая на огромную кинетическую энергию во всех временных рамках.
Основные характеристики
-
Динамические панели мониторинга: лаконичные графики с указанием процентных отклонений направления тренда (от 50% до 100% медвежьего или бычьего) и понятными описаниями силы тренда, не мешающие отображению графика.
-
Глобальное регулирование оповещений: встроенная функция управления таймером гарантирует, что вы не будете получать слишком много уведомлений. Вы можете установить глобальные интервалы срабатывания оповещений на платформе (например, 5 минут).
-
Масштабирование пользовательского интерфейса: Полная поддержка дисплеев высокого разрешения, со встроенным параметром масштабирования для идеального изменения размера панели управления.
Предупреждение о рисках: Маржинальная торговля на Форекс сопряжена с чрезвычайно высоким риском и может не подходить для всех инвесторов. Информация о количественных показателях предоставляется исключительно в ознакомительных целях и не является профессиональным инструментом. Перед принятием каких-либо торговых решений вам следует тщательно оценить свои инвестиционные цели и уровень опыта.