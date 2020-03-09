Quant Direction

Quant Direction — это инструмент трехмерного анализа рынка. Он обеспечивает полностью объективный, основанный на алгоритмах анализ рынка, одновременно вычисляя точные процентные отклонения по нескольким параметрам. Разработанный с использованием передовых инструментов моделирования на основе искусственного интеллекта и тщательно протестированный, алгоритм предназначен для интерпретации рынка с уникальной точностью. Он может анализировать любую валютную пару или финансовый инструмент на вашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы краткосрочным трейдером, внутридневным трейдером или свинг-трейдером, Quant Direction — идеальный выбор.


Реальное преимущество трейдеров

Истинное преимущество Quant Direction заключается в полном исключении эмоций, усталости от экрана и чрезмерного обдумывания. Он избавляет от необходимости вручную просматривать десятки графиков в поисках направления и постоянно сомневаться в своих предпочтениях; система обрабатывает восемь временных интервалов (от 5 месяцев до месячных) за миллисекунды. Она точно показывает, кто контролирует рынок в любой момент времени, гарантируя, что вы всегда будете торговать в направлении с наибольшей вероятностью успеха.


Три измерения анализа рынка

Этот алгоритм разделяет рынок на три отдельных торговых измерения, предоставляя вам полную макро- и микроэкономическую перспективу:

  • Анализ сверхкраткосрочной торговли: выявление мгновенных, быстрых изменений импульса и точек исполнения ордеров на более коротких временных интервалах.

  • Внутридневной анализ: выявление реальных и потенциальных ежедневных отклонений направления движения цены.

  • Анализ волатильности: сосредоточьтесь на макротрендах, чтобы не двигаться в противоположном направлении от основных игроков рынка.


    Эксклюзивный рейтинговый механизм

    В основе Quant Direction лежит высококонфиденциальная многоуровневая система оценки. Она анализирует силу структурных трендов, скорость прогнозируемого импульса и алгоритмическое поведение цен. Что особенно важно, система динамически отфильтровывает рынки с высокой волатильностью и узким диапазоном колебаний, корректируя оценки, чтобы вы получали только высококачественные торговые возможности.


    Интеллектуальная система сигнализации о конвергенции

    Прекратите пялиться в графики в ожидании точек входа. Quant Direction предлагает настраиваемую систему оповещений на уровне платформы, включая всплывающие окна на экране и push-уведомления на мобильных устройствах, которые можно активировать в соответствии с вашими конкретными потребностями:

    • Одномерная конвергенция: оповещение выдается, если какой-либо отдельный параметр (краткосрочный, внутридневной или колебательный) достигает указанного вами порогового значения (например, 70% бычьего тренда).

    • Двумерная конвергенция: сигнал тревоги выдается только тогда, когда совпадают два смежных параметра (краткосрочная торговля + внутридневная торговля или внутридневная торговля + свинг-трейдинг), что указывает на более высокую вероятность торговой возможности.

    • Трехмерная конвергенция: важнейший сигнал. Сигнал тревоги срабатывает только тогда, когда все три измерения идеально совпадают, указывая на огромную кинетическую энергию во всех временных рамках.


      Основные характеристики

      • Динамические панели мониторинга: лаконичные графики с указанием процентных отклонений направления тренда (от 50% до 100% медвежьего или бычьего) и понятными описаниями силы тренда, не мешающие отображению графика.

      • Глобальное регулирование оповещений: встроенная функция управления таймером гарантирует, что вы не будете получать слишком много уведомлений. Вы можете установить глобальные интервалы срабатывания оповещений на платформе (например, 5 минут).

      • Масштабирование пользовательского интерфейса: Полная поддержка дисплеев высокого разрешения, со встроенным параметром масштабирования для идеального изменения размера панели управления.


      Предупреждение о рисках: Маржинальная торговля на Форекс сопряжена с чрезвычайно высоким риском и может не подходить для всех инвесторов. Информация о количественных показателях предоставляется исключительно в ознакомительных целях и не является профессиональным инструментом. Перед принятием каких-либо торговых решений вам следует тщательно оценить свои инвестиционные цели и уровень опыта.

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        RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
        Peak Formation Dashboard Pro MT4
        Sarika G Talekar
        Индикаторы
        The Propfolio Master Suite is the ultimate all-in-one analytical workstation for professional traders. Combining the power of the Beat The Market Maker (BTMM) methodology, Smart Money Concepts (SND/Liquidity), and Advanced Volume Profile, this suite replaces multiple different indicators with one optimized engine. Monitor up to 14 pairs simultaneously from a single chart, instantly identify market cycles, and seamlessly map institutional footprints with the click of a button. The Command Center
        KuKl
        IGOR KIRIANEN
        Индикаторы
        Индикатор построен на не стандартном Zig Zag ,он отрисовывает накопления  после чего если цена выходит с этой зоны и происходит тест этой зоны,то подаётся звуковой сигнал и появляется стрелка- после закрытия тестовой свечи.Индикатор не перерисовывает свои сигналы,очень прост в использовании,всего три настройки 1- это параметр zig zag 2- это  минимальный выход цены из зоны 3- это максимальный выход цены из зоны.Чем ниже параметр для Zig Zag,тем больше ложного сигнала,но и также чаще точек входа(р
        OrderFlow Absorption
        Chi Sum Poon
        Индикаторы
        OrderFlow Absorption – Профессиональный индикатор дельты и сигналов абсорбции для MT4 Откройте для себя настоящую силу анализа потока ордеров с OrderFlow Absorption – лучшим индикатором дельты и сигналов абсорбции для MetaTrader 4. Этот инструмент создан для трейдеров, которые хотят видеть, что действительно происходит за каждым движением цены, выявляя скрытое давление покупателей/продавцов и события абсорбции, которые двигают рынок. Возможности Визуализация дельты:   Мгновенно определяйте давле
        TrendMaestro
        Stefano Frisetti
        4 (4)
        Индикаторы
        Attention: beware of SCAMS, TRENDMAESTRO is only ditributed throught MQL5.com market place. note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes a
        NAM Divergences
        NAM TECH GROUP, CORP.
        5 (1)
        Индикаторы
        MT4 Мультитаймфреймовый индикатор дивергенции и обнаружения перекупленности / перепроданности. Функции - Полностью настраиваемая панель управления графиком, обеспечивает полное взаимодействие. - Скрыть и показать панель управления где угодно. - Информация о расхождениях без заглавной буквы в реальном времени. - Информация в реальном времени о ситуациях перекупленности / перепроданности. - Информация о регулярных расхождениях в реальном времени. - Информация о скрытых расхождениях в реа
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        Damien Camille Leriche
        Индикаторы
        There is always a need to measure if the market is "quiet" or it is volatile. One of the possible way is to use standard deviations, but the issue is simple : We do not have some levels that could help us find out if the market is in a state of lower or higher volatility. This indicator is attempting to do that : •           values above level 0 are indicating state of higher volatility (=GREEN buffer) •           values below level 0 are indicating state of lower volatility (=RED buffer)
        Route Lines Prices
        Vitalyi Belyh
        Индикаторы
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        IQ Star Lines
        INTRAQUOTES
        Индикаторы
        First time on MetaTrader, introducing IQ Star Lines - an original Vedic Astrology based indicator. "Millionaires don't use astrology, billionaires do" . - J.P. Morgan, Legendary American financier and banker. Welcome to  the new and updated  IQ Star Lines , the ultimate fusion of ancient planetary harmonic cycles and modern quantitative trading. published for the   first time on Metatrader. This is an indicator built by the developer, who has spent almost 2 decades trading while studying Vedic
        Gold Scalper Indicator
        Jeremy Nicolaj Van Hoorn
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        GoldScalperX V2 PRO Institutional-Style Gold Scalping for Serious Traders Gold doesn’t forgive hesitation. GoldScalperX V2 PRO was built for traders who operate with speed, discipline and structure. This is not a “random arrow indicator.” This is a precision scalping framework engineered for XAUUSD volatility. Why Most Gold Traders Fail They: Enter too early Chase breakouts Trade noise Ignore volatility expansion Blow prop challenges GoldScalperX V2 PRO filters the chaos. It highlights onl
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        Michael Oko Oboh
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        Aditya Jayswal
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        Smart4x Institutional Order Blocks v6.0 Advanced Smart Money Concepts (SMC) Indicator with Quality Scoring, Fibonacci Confluence & Multi-Timeframe Analysis The Ultimate Smart Money Trading Tool for Forex, Crypto, Indices, and Commodities Brand:   Smart4x Version:   6.0 Type:   MT4 Indicator Overview Smart4x Institutional Order Blocks v6.0   is a next-generation Smart Money Concepts indicator designed to scout, score, and filter institutional-grade order blocks with unparalleled precision. Bui
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        Yaroslav Varankin
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        Signal From Level
        Yaroslav Varankin
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        Индикатор поддержки и сопротивления для бинарных опционов Этот индикатор разработан специально для торговли бинарными опционами и отлично показывает откаты от уровней поддержки и сопротивления. Сигналы появляются на текущей свече. Красная стрелка, направленная вниз, указывает на потенциальную возможность продажи, а синяя стрелка, направленная вверх, предлагает возможности для покупки. Все, что вам нужно настроить, это цвет сигнальных стрелок. Рекомендуется использовать его на таймфреймах M1-M5,
        Keypad support resistance logic 1
        Olaniyi Ayeku
        Индикаторы
        TRADING STRATEGY GUIDE DELIVERY The full Trading Strategy Guide will be sent directly to you after purchase. Just message me on MQL5 and ask for it — you'll receive it instantly, along with priority support and setup help. Powered Market Scanner for Smart Trading Decisions keypad support resistance logic 1  is a next-generation MT4 trading system built for serious traders who demand precision, reliability, and clarity. It combines advanced smart filters with real-time price structure logic to
        CountSig
        Yin Zhou Luo
        Индикаторы
        一款信号统计指标(MT4)——实现基于当前图表周期下的单线MA转向和双线MA金叉/死叉统计 . 转向定义：前一K向下或走平，当前K向上，视为转向向上；反之，转向向下。 金死叉定义：前一K快线在慢线下方，当前K快线在慢线上方，为金叉；反之，死叉。 参数及使用说明： 1、可指定统计K线数。 2、可指定4个不同的日内时间段，格式如"03:00-07:59"，4个时间段可交叉任意输入。 3、可配置ABC三个浮盈区间段点值。如：分界区间统计小点值设为500，即当某转向信 号出现后到下一反向信号止浮盈<=此点值，计入A区间； 若大于此点值<大分界点值时，计入B区间；若大于“大分界点值”计入C区间。 4、最大/最小浮盈统计。显示所有统计区间内的最大浮盈点值和最小浮盈点值(亏损点值)。 5、输出完整信号，按信号出现顺序排列，如“ACCBCA”之类。 6、综合预测。使用概率、周期、趋势、马尔可夫链等综合概算输出预测该信号出现的归类概率值。 7、加载指定MA线。在当前图表自动载入相应设置的MA线。 8、自适应列宽。以完整显示统计信号数。 9、用法:点击相应统计按钮即输出相应的统计表格.
        Trend Signal Advanced System
        Vitalyi Belyh
        Индикаторы
        Trend Signal Advanced System - представляет из себя торговую систему дающую входные сигналы по тренду для краткосрочных и среднесрочных сделок. Сигнальные стрелки строятся на текущей свече, формируя сигналы на верхних и нижних точках графика. Тренд основан на базе индикатора "standard deviation" с гибкими настраиваемыми параметрами для любой волатильности торгового инструмента. Торговая система включает Планировщик уровней Take Profit и Stop Loss, позволяющий подобрать подходящие уровни торго
        Binary Options Channels Signals
        Majeed Odubela
        Индикаторы
        SYSTEM INTRODUCTION:   The Binary Options Channels System Is Specifically Designed For Binary Options Trading. Unlike Other Systems And Indicators That Were Adopted From Other Trading Environments For Binary Options. Little Wonder Why Many Of Such Systems Fail To Make Money . Many End Up Loosing Money For Their Users.  A Very Important Fact That Must Be Noted Is The Fact That Application Of Martingale Is not Required. Thus Making It Safer For Traders Usage And Profitability. A Trader Can Use Fi
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        4.67 (9)
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        Georgios Kalomoiropoulos
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        Georgios Kalomoiropoulos
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        Georgios Kalomoiropoulos
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        Supply Demand EA ProBot MT5
        Georgios Kalomoiropoulos
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        Georgios Kalomoiropoulos
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