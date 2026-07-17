MagicTrigger MT4

MagicTrigger — индикатор подтверждения дивергенции HD/RD на нескольких таймфреймах

MagicTrigger — это мультитаймфреймовый механизм поиска дивергенций, который ищет структурную дивергенцию на старшем таймфрейме (HD) и ожидает её подтверждения совпадающими дивергенциями на младших таймфреймах (RD) в той же ценовой зоне. Сигнал отмечается только тогда, когда структура на старшем таймфрейме и подтверждения на младших таймфреймах совпадают, вместе с предполагаемым уровнем входа, стоп-лоссом и двумя уровнями цели.

Как это работает

Индикатор сканирует цепочку таймфреймов выше и ниже текущего периода графика. На старших таймфреймах он ищет паттерн дивергенции между ценовыми экстремумами и сглаженной линией осциллятора (дивергенция «HD»). Затем проверяется, проявляется ли такая же направленная дивергенция и на младших таймфреймах в пределах временной и ценовой зоны, определённой структурой HD (дивергенции «RD»). Сигнал формируется только при достижении заданного минимального числа младших таймфреймов, подтвердивших структуру старшего таймфрейма, что снижает число изолированных сигналов на единственном таймфрейме.

Основные возможности

  • Автоматическая цепочка сканирования таймфреймов, построенная от текущего периода графика — та же логика адаптируется под любой загруженный таймфрейм.
  • Настраиваемая глубина сканирования истории (History Scan Depth) для управления количеством анализируемых баров при загрузке графика.
  • Параметры HD Divergence Range и RD Divergence Range для управления максимальным расстоянием между экстремумами, используемыми в каждой дивергенции — более узкий диапазон обычно даёт меньше, но более чистых сигналов, более широкий диапазон ищет структуру дальше в истории.
  • Параметр Min TF Count With RD задаёт, сколько младших таймфреймов должны подтвердить дивергенцию старшего таймфрейма перед построением сигнала — увеличение значения делает сигналы более строгими и избирательными.
  • Опциональный фильтр HD Return Candle требует подтверждающую разворотную свечу на старшем таймфрейме перед принятием сигнала, что может снизить число преждевременных сигналов ценой более позднего входа.
  • Линии тренда на графике, отмечающие структуру дивергенций HD и RD, чтобы логика каждого сигнала была видна прямо на графике.
  • Автоматически отображаемые предполагаемый уровень входа, стоп-лосс и две линии цели, с настраиваемым размещением стоп-лосса на ближний или дальний экстремум.
  • Рекомендация по объёму позиции на основе заданного пользователем процента риска от баланса счёта и расстояния до стоп-лосса.
  • Стрелки Buy/Sell, всплывающие оповещения, звуковые сигналы, push-уведомления и оповещения по электронной почте при новых сигналах.
  • Работает на любом символе и таймфрейме, поддерживаемом терминалом.

Параметры вкратце

History Scan Depth, HD/RD Divergence Range, Min TF Count With RD, HD Return Candle, цвета и стили линий тренда, коды стрелок, параметры отображения элементов управления капиталом (цель, стоп-лосс, линия входа, метка объёма), Risk Percent, тип стоп-лосса (ближний/дальний экстремум) и стандартные параметры оповещений (окно, звук, e-mail, push).

Примечания

Частота и качество сигналов сильно зависят от настроек Divergence Range и Min TF Count With RD, а результаты будут отличаться в зависимости от символа, таймфрейма и рыночных условий. Как и с любым техническим инструментом, перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать индикатор на демо-счёте на разных инструментах и таймфреймах, чтобы подобрать настройки под собственный подход к торговле.

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Технический индикатор производящий структуризацию графиков и выявляющий циклические движения цены. Может работать на любых графиках. Несколько типов оповещений. Есть дополнительные стрелки на самом графике. Без перерисовки на истории, работает на закрытии свечи. Рекомендуемые TF от M5 и выше. Прост в использовании и настройке параметров. При использовании 2 индикаторов с разными параметрами можно использовать без других индикаторов. Имеет 2 входных параметра Цикличность и Продолжительность сиг
Peak Formation Dashboard Pro MT4
Sarika G Talekar
Индикаторы
The Propfolio Master Suite is the ultimate all-in-one analytical workstation for professional traders. Combining the power of the Beat The Market Maker (BTMM) methodology, Smart Money Concepts (SND/Liquidity), and Advanced Volume Profile, this suite replaces multiple different indicators with one optimized engine. Monitor up to 14 pairs simultaneously from a single chart, instantly identify market cycles, and seamlessly map institutional footprints with the click of a button. The Command Center
KuKl
IGOR KIRIANEN
Индикаторы
Индикатор построен на не стандартном Zig Zag ,он отрисовывает накопления  после чего если цена выходит с этой зоны и происходит тест этой зоны,то подаётся звуковой сигнал и появляется стрелка- после закрытия тестовой свечи.Индикатор не перерисовывает свои сигналы,очень прост в использовании,всего три настройки 1- это параметр zig zag 2- это  минимальный выход цены из зоны 3- это максимальный выход цены из зоны.Чем ниже параметр для Zig Zag,тем больше ложного сигнала,но и также чаще точек входа(р
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Индикаторы
OrderFlow Absorption – Профессиональный индикатор дельты и сигналов абсорбции для MT4 Откройте для себя настоящую силу анализа потока ордеров с OrderFlow Absorption – лучшим индикатором дельты и сигналов абсорбции для MetaTrader 4. Этот инструмент создан для трейдеров, которые хотят видеть, что действительно происходит за каждым движением цены, выявляя скрытое давление покупателей/продавцов и события абсорбции, которые двигают рынок. Возможности Визуализация дельты:   Мгновенно определяйте давле
TrendMaestro
Stefano Frisetti
4 (4)
Индикаторы
Attention: beware of SCAMS, TRENDMAESTRO is only ditributed throught MQL5.com market place. note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes a
NAM Divergences
NAM TECH GROUP, CORP.
5 (1)
Индикаторы
MT4 Мультитаймфреймовый индикатор дивергенции и обнаружения перекупленности / перепроданности. Функции - Полностью настраиваемая панель управления графиком, обеспечивает полное взаимодействие. - Скрыть и показать панель управления где угодно. - Информация о расхождениях без заглавной буквы в реальном времени. - Информация в реальном времени о ситуациях перекупленности / перепроданности. - Информация о регулярных расхождениях в реальном времени. - Информация о скрытых расхождениях в реа
Volatility Ratio Histogram MTF
Damien Camille Leriche
Индикаторы
There is always a need to measure if the market is "quiet" or it is volatile. One of the possible way is to use standard deviations, but the issue is simple : We do not have some levels that could help us find out if the market is in a state of lower or higher volatility. This indicator is attempting to do that : •           values above level 0 are indicating state of higher volatility (=GREEN buffer) •           values below level 0 are indicating state of lower volatility (=RED buffer)
IQ FX Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (2)
Индикаторы
IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods . It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Setup & Guide:  Download  MT5 Ver
Route Lines Prices
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Route Lines Prices - индикатор разработанный для поиска направлений цены. Простой интерфейс индикатора содержит в себе множество алгоритмов поведения цены и расчет будущих направлений. В алгоритмах содержатся расчеты волатильности и сглаживание цены в соответствии с используемыми тайм-фреймами. Индикатор имеет единственный параметр для изменения значений " Calculating price values ". Значение по умолчанию 1 имеет сбалансированную автоматическую форму расчетов, которой можно пользоваться без с
Другие продукты этого автора
MagicLines MT5
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
MGH-MagicLine — Тренд и мультитаймфреймовая дивергенция в одном инструменте MagicLine объединяет определение тренда и анализ дивергенции в одном индикаторе — это усовершенствованная альтернатива одновременному использованию MultiStoch и MultiMACD, с более чистым выводом и меньшей задержкой. Это инструмент подтверждения и анализа . Он не даёт точек входа, Take Profit или Stop Loss. Вместо этого он добавляет мощный и гибкий слой подтверждения, который подходит практически к любой трендовой страте
FREE
MagicLines MT4
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
MGH-MagicLine — Тренд и мультитаймфреймовая дивергенция в одном инструменте MagicLine объединяет определение тренда и анализ дивергенции в одном индикаторе — это усовершенствованная альтернатива одновременному использованию MultiStoch и MultiMACD, с более чистым выводом и меньшей задержкой. Это инструмент подтверждения и анализа . Он не даёт точек входа, Take Profit или Stop Loss. Вместо этого он добавляет мощный и гибкий слой подтверждения, который подходит практически к любой трендовой стратег
FREE
Multi Stoch MT5
Mostafa Ghanbari
5 (1)
Индикаторы
MGH-MultiStoch — Мультитаймфреймовое определение тренда и волновой анализ (MT5) MGH-MultiStoch — это мультитаймфреймовый индикатор тренда, который одновременно отображает до 6 таймфреймов в одном окне . Он помогает трейдерам подтверждать направление тренда на разных таймфреймах, визуально считать рыночные волны и строить прогнозные волновые сценарии на основе пересечений на старших таймфреймах. Это версия для MetaTrader 5 . Поскольку MT5 поддерживает более широкий набор таймфреймов, в этой верси
FREE
Multi Macd RD MT5
Mostafa Ghanbari
5 (4)
Индикаторы
MGH-MultiMACD-RD — Мультитаймфреймовый индикатор дивергенций MACD (MT5) Обзор MGH-MultiMACD-RD — это мультитаймфреймовый индикатор дивергенций MACD для MetaTrader 5. Он одновременно отслеживает до 6 таймфреймов на одном графике , обнаруживает как обычные, так и скрытые дивергенции и выдаёт оповещения при подтверждении дивергенции. Индикатор был разработан для устранения трёх распространённых ограничений стандартных инструментов дивергенции MACD: анализ только одного таймфрейма, перерисовка сигна
FREE
Multi Macd RD MT4
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
MGH-MultiMACD-RD — Мультитаймфреймовый индикатор дивергенций MACD (MT4) Обзор MGH-MultiMACD-RD — это мультитаймфреймовый индикатор дивергенций MACD для MetaTrader 4. Он одновременно отслеживает до 6 таймфреймов на одном графике , обнаруживает как обычные, так и скрытые дивергенции и выдаёт оповещения при подтверждении дивергенции. Индикатор был разработан для устранения трёх распространённых ограничений стандартных инструментов дивергенции MACD: анализ только одного таймфрейма, перерисовка сигна
FREE
Multi Macd HD MT5
Mostafa Ghanbari
5 (5)
Индикаторы
MGH-MultiMACD-HD — Детектор скрытых дивергенций MACD на нескольких таймфреймах Сигнал продолжения тренда, который большинство трейдеров не замечают — теперь обнаруживается автоматически на 6 таймфреймах. Обзор Обычная дивергенция говорит вам, когда тренд может развернуться. Скрытая дивергенция говорит, когда он вот-вот продолжится — и это сигнал, на который больше всего полагаются профессиональные трендовые трейдеры. Проблема в том, что скрытую дивергенцию заметить значительно сложнее, чем обычн
FREE
RoundLevel Pro Institutional Support Resistance
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
Elevate your trading with the precision of "Big Figures." Financial markets are not driven by random numbers; they are driven by institutional liquidity. Central banks, hedge funds, and major commercial traders consolidate their orders at whole integer levels (e.g., 1.1000, 2000.00, 150.00). These are the "Psychological Magnets" where the real price action happens. RoundLevel Pro for MetaTrader 5 is a high-performance tool designed to visualize this invisible grid of institutional interest with
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Multi Macd HD MT4
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
MGH-MultiMACD-HD — Детектор скрытых дивергенций MACD на нескольких таймфреймах Сигнал продолжения тренда, который большинство трейдеров не замечают — теперь обнаруживается автоматически на 6 таймфреймах. Обзор Обычная дивергенция говорит вам, когда тренд может развернуться. Скрытая дивергенция говорит, когда он вот-вот продолжится — и это сигнал, на который больше всего полагаются профессиональные трендовые трейдеры. Проблема в том, что скрытую дивергенцию заметить значительно сложнее, чем обычн
FREE
Multi Stoch MT4
Mostafa Ghanbari
Индикаторы
MGH-MultiStoch — Мультитаймфреймовое определение тренда и волновой анализ MGH-MultiStoch — это мультитаймфреймовый индикатор тренда, который одновременно отображает до 6 таймфреймов в одном окне . Он помогает трейдерам подтверждать направление тренда на разных таймфреймах, визуально считать рыночные волны и строить прогнозные волновые сценарии на основе пересечений на старших таймфреймах. Индикатор использует собственный метод мультитаймфреймового расчёта, разработанный специально для этого про
FREE
Cross Alert Histogram MT5
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
Overview MGH-CrossAlert Histogram is a sub-window histogram indicator for MetaTrader 5. It displays the relationship between any two configurable lines as a color-coded histogram bar by bar, showing which line is dominant, how large the gap between them is, and when a crossover occurs. The histogram runs in a separate sub-window, keeping the price chart uncluttered. How It Works Each bar on the histogram reflects the live relationship between the two selected lines: Green — Line 1 is above Line
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Persian Ichimoku Fibonacci MTF MT5
Mostafa Ghanbari
5 (3)
Индикаторы
Persian Ichimoku Pro: The Fibonacci Evolution for MT5 Why settle for 1930s formulas when you can trade with 21st-century precision? Most traders fail with Ichimoku because they use static, outdated settings. Persian Ichimoku Pro breaks these limits by integrating Advanced Fibonacci Mathematics and the exclusive Future Quality Line —a combination never seen before in standard indicators. ### THE "UNFAIR ADVANTAGE": WHAT’S INSIDE? 1. The Quality Line (Your Trend Sentinel) This is the "Secret Sauce
FREE
Persian Ichimoku Fibonacci MTF
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
Persian Ichimoku Pro: The Fibonacci Evolution for MT4 Why settle for 1930s formulas when you can trade with 21st-century precision? Most traders fail with Ichimoku because they use static, outdated settings.   Persian Ichimoku Pro   breaks these limits by integrating   Advanced Fibonacci Mathematics   and the exclusive   Future Quality Line —a combination never seen before in standard indicators. ### THE "UNFAIR ADVANTAGE": WHAT’S INSIDE? 1. The Quality Line (Your Trend Sentinel) This is the "S
FREE
Cross Alert MT5
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
MGH-CrossAlert — Multi-Line, Multi-Timeframe Crossover Alert Indicator MGH-CrossAlert is a crossover detection indicator for MetaTrader 5 that monitors two user-selected lines and generates alerts when they cross or reach equality. Unlike standard moving average crossover tools, this indicator supports a wide range of line types and allows each line to be drawn from an independent timeframe. Supported Line Types Each of the two monitored lines can be configured independently as one of the follo
FREE
Round Levels Psychological Zones
Mostafa Ghanbari
5 (2)
Индикаторы
Unlock the power of "Psychological Numbers" with RoundLevel . Large financial institutions, banks, and hedge funds don't place orders at random prices; they prefer round numbers (e.g., 1.1000, 105.00, 2000). These levels act as invisible magnets for price action, serving as high-probability support and resistance zones. Key Features: Universal Compatibility: Works perfectly on Forex, Gold (XAUUSD), Indices, and Stocks. Clean Visualization: Automatically draws horizontal levels without cluttering
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Cross Alert Histogram MT4
Mostafa Ghanbari
5 (1)
Индикаторы
Overview MGH-CrossAlert Histogram is a sub-window histogram indicator for MetaTrader 5. It displays the relationship between any two configurable lines as a color-coded histogram bar by bar, showing which line is dominant, how large the gap between them is, and when a crossover occurs. The histogram runs in a separate sub-window, keeping the price chart uncluttered. How It Works Each bar on the histogram reflects the live relationship between the two selected lines: Green — Line 1 is above Line
FREE
Cross Alert MT4
Mostafa Ghanbari
5 (1)
Индикаторы
MGH-CrossAlert — Multi-Line, Multi-Timeframe Crossover Alert Indicator MGH-CrossAlert is a crossover detection indicator for MetaTrader 5 that monitors two user-selected lines and generates alerts when they cross or reach equality. Unlike standard moving average crossover tools, this indicator supports a wide range of line types and allows each line to be drawn from an independent timeframe. Supported Line Types Each of the two monitored lines can be configured independently as one of the follo
FREE
MagicTrigger MT5
Mostafa Ghanbari
Индикаторы
MagicTrigger — индикатор подтверждения дивергенции HD/RD на нескольких таймфреймах (версия для MT5) MagicTrigger — это мультитаймфреймовый механизм поиска дивергенций, который ищет структурную дивергенцию на старшем таймфрейме (HD) и ожидает её подтверждения совпадающими дивергенциями на младших таймфреймах (RD) в той же ценовой зоне. Сигнал отмечается только тогда, когда структура на старшем таймфрейме и подтверждения на младших таймфреймах совпадают, вместе с предполагаемым уровнем входа, стоп
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