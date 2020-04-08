AMS Scalper
- Индикаторы
- Aleksandr Makarov
- Версия: 1.2
- Активации: 5
Специальное предложение!
AMS Scalper
Отличный индикатор для точки входа в рынок, сигналы индикатора используем только по тренду.
Настройки:
Range - 50 ( размер диапазона для поиска сигнала.)
Maximum candles Back - 3 (через сколько свечей ставить сигнал)
P.S для появление сигнала на нулевой свече - ставим 0.
В качестве индикатора тренда, рекомендуем использовать - Quantum Entry PRO
Остались вопросы? нужна помощь?, я всегда рад помочь, пишите мне в личные сообщения.