Reversal Super Pro

Reversal Super Pro - Это лучший индикатор торговли по тренду!!!

Точные точки входа в сделки  для  валют, крипты, металлов, акций, индексов!

Индикатор 100% не перерисовывается!!!

Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его.

Не рекомендуется использовать его отдельно, только с дополнительным индикатором тренда.

Бонус: при покупке индикатора, вы получаете индикатор тренда в подарок Trend arrow Super

После покупки напишите в личное сообщение.

Индикатор можно использовать как отдельную систему , а также как часть вашей существующей торговой системы.


Параметры Индикатора:

  • Period - 120 (Вы можете изменять данный параметр для более точных сигналов, чем выше параметр, тем точнее сигнал)
  • Alert - true  ( Оповещение сигнала)


По всем вопросам обращайтесь в личное сообщение.

Удачной торговли!!!

