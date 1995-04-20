Reversal Super Pro
- Индикаторы
- Aleksandr Makarov
- Версия: 1.0
- Активации: 20
Reversal Super Pro - Это лучший индикатор торговли по тренду!!!
Точные точки входа в сделки для валют, крипты, металлов, акций, индексов!
Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его.
Не рекомендуется использовать его отдельно, только с дополнительным индикатором тренда.
Бонус: при покупке индикатора, вы получаете индикатор тренда в подарок Trend arrow Super
После покупки напишите в личное сообщение.
Индикатор можно использовать как отдельную систему , а также как часть вашей существующей торговой системы.
Параметры Индикатора:
- Period - 120 (Вы можете изменять данный параметр для более точных сигналов, чем выше параметр, тем точнее сигнал)
- Alert - true ( Оповещение сигнала)
По всем вопросам обращайтесь в личное сообщение.
Удачной торговли!!!