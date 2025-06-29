M1 Golding
- Индикаторы
- Aleksandr Makarov
- Версия: 2.1
- Обновлено: 1 июля 2025
- Активации: 20
M1 Golding — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1-M5.
Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга , а также как часть вашей существующей торговой системы.
Бонус: При покупке индикатора, вы получаете в подарок - Trend Arrow Super
Так же я предоставляю дополнительный индикатор фильтра тренда абсолютно бесплатно - Filter
Комбинация этих индикаторов может помочь вам сделать вашу торговлю проще и точнее.
Параметры Индикатора:
- Trend Period - 100 (Вы можете изменять данный параметр для более точных сигналов)
- Multiplier - 6.0 ( Главный параметр,который отвечает за точность сигналов)
Дорожная карта развития M1 Golding
- Написание советника с фильтрацией сигналов.
Желаю вам больших успехов в торговле!
Great product that works and that's positive.