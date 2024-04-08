Global Parabolic MT4

Global Parabolic MT4


Индикатор для скальпинга на M1-M5.

Очень хороший индикатор для вашей торговой системы,его можно использовать как отдельную

торговую систему, рекомендую использовать совместно с  -  System Trend Pro 

Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные.


Настройки:

Меняйте параметр FILTER для точных входов в рынок.


Остались вопросы? нужна помощь?, я всегда рад помочь, пишите мне в личные сообщения или

В телеграмм

Отзывы 2
Dimitri Nepomniachtchi
5400
Dimitri Nepomniachtchi 2024.10.09 20:07 
 

helps to assess the situation

jabautista
4046
jabautista 2024.06.21 20:05 
 

Good indicator!

