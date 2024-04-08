Global Parabolic MT4
- Индикаторы
- Aleksandr Makarov
- Версия: 1.0
- Активации: 20
Global Parabolic MT4
Индикатор для скальпинга на M1-M5.
Очень хороший индикатор для вашей торговой системы,его можно использовать как отдельную
торговую систему, рекомендую использовать совместно с - System Trend Pro
Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные.
Настройки:
Меняйте параметр FILTER для точных входов в рынок.
