Trend Filter Pro

UPD1 X00 Levels Vitaliy Kuznetsov 5 (10) Индикаторы

Индикатор показывает на графике круглые уровни . Их еще называют психологическими , банковскими или уровнями основных игроков. На этих уровнях происходит настоящая борьба быков и медведей, накопление множества ордеров, что приводит к повышенной волатильности. Индикатор автоматически подстраивается под любой инструмент и таймфрейм. При пробитии и последующем тесте уровня 80 - покупаем . При пробитии и последующем тесте уровня 20 - продаём . Цель - 00. Внимание. Из-за сильных уровней