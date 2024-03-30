Trend Filter Pro
- Индикаторы
- Aleksandr Makarov
- Версия: 1.1
Специальное предложение!
Trend Filter Pro
Индикатор фильтрации тренда.
Очень хороший фильтр для вашей торговой системы, рекомендую использовать совместно с - System Trend Pro или Quantum Entry PRO
Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные.
Настройки:
Меняйте параметр Period для лучшей фильтрации ( по умолчанию стоит - 90)
Остались вопросы? нужна помощь?, я всегда рад помочь, пишите мне в личные сообщения
It really works on my strategies, but the settings of the colors and thickness of the lines return to default very soon even once changed, much better if it can keeps them stable as trader's like.