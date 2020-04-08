Smart Level Pro

Smart Level Pro  — очень мощный индикатор, основанный на концепции блоков ордеров и настроенных входов с правильными fvg и прорывами, чтобы создать очень хороший уровень для входа, как профессиональный трейдер. Очень простой в использовании интерфейс и удобный для входа по сигналам покупки и продажи.

Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные!

Лучше всего работает на таймфрейме M5-M15 для золота, биткоина и валютных пар.

Ежедневно 4-5 сделок по каждой паре.

Торговать с данным индикатором очень легко.

Дожидаемся сигнала от индикатора и входим в сделку, согласно стрелке 

(Синяя стрелка - Buy, Красная  - Sell).


Индикатор отлично сочетается с Quantum Entry PRO фильтруя сигналы только по тренду.

Эта цена ограничена первыми 15 копиями пользователей, после чего цена будет пересмотрена до 258 долларов.


