Smart Level Pro
- Индикаторы
- Aleksandr Makarov
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Smart Level Pro — очень мощный индикатор, основанный на концепции блоков ордеров и настроенных входов с правильными fvg и прорывами, чтобы создать очень хороший уровень для входа, как профессиональный трейдер. Очень простой в использовании интерфейс и удобный для входа по сигналам покупки и продажи.
Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные!
Лучше всего работает на таймфрейме M5-M15 для золота, биткоина и валютных пар.
Ежедневно 4-5 сделок по каждой паре.
Торговать с данным индикатором очень легко.
Дожидаемся сигнала от индикатора и входим в сделку, согласно стрелке
(Синяя стрелка - Buy, Красная - Sell).
Индикатор отлично сочетается с Quantum Entry PRO фильтруя сигналы только по тренду.
