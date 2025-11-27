Индикатор ARM Pro - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс.

Важные преимущества:





· Работает на MT4





· Чистые сигналы на покупку или продажу





· Не перерисовывается





· Работает на всех активах

Индикатор 100% не перерисовывается!!! Если сигнал появился, он больше Не исчезает (дожидаемся закрытия текущей цены)! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его.

Как торговать с индикатором ARM Pro?

Вот тут я вам открою Секрет торговли с нашим индикатором AMR Pro.

Первым делом мы идём на сайт Finviz и смотрим какие валюты сегодня сильные, а какие слабые.

Берём 2 сильные валюты и 2 слабые валюты.Смотрите скриншот.

Именно эти валюты мы и будем торговать в этот день.

Тем самым мы избегаем флэт и всегда торгуем по тренду.

ПРИМЕР:

Открываем сайт Finviz и смотрим что у нас сильные валюты GBP и EUR

А слабые валюты USD и CAD

Значит в этот день мы будем только брать стрелки на покупку у валютных пар GBPUSD,EURUSD,GBPCAD,EURCAD

Главное дожидаемся стрелки от индикатора AMR Pro, Зеленая стрелка на покупку, красная на продажу.

Выход из сделки всегда будет обратный сигнал индикатора AMR Pro.





Если вы не сможете найти сайт Finviz, напишите мне и я пришлю вам ссылку (тут ссылки на сторонние ресурсы запрещены)





По всем вопросам обращайтесь в личное сообщение.





Удачной торговли!!!