Quantum Entry MT4
- Индикаторы
- Aleksandr Makarov
- Версия: 1.10
- Активации: 10
Special offer in honor of the New Year and Christmas!!
Топовый индикатор Quantum Entry MT4, дающий сигналы для входа в сделки.
Идеальные точки входа для валют, криптовалюты,металлов,акций и индексов.
Индикатор 100% не перерисовывается!!!
Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его.
Торговать с данным индикатором очень легко.
Дожидаемся сигнала от индикатора и входим в сделку, согласно стрелке
(Синяя стрелка - Buy, Красная - Sell).
Параметры Индикатора:
Multiplier - 5.0 (Вы можете изменять данный параметр для более точных сигналов)
По всем вопросам обращайтесь в личное сообщение.
Удачной торговли!!!