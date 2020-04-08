Arrow Candle

Arrow Candle — это цветные свечи, показывающие тренд на основе объема и наклона тренда

Этот индикатор покажет вам изменение цвета на следующем баре подтверждающей свечи.

Синие свечи = возможная покупка (объем растет), Красные свечи = бычья слабость (объем уменьшается) возможная продажа.

Arrow Candle оптимизирован для торговли на любом рынке и может использоваться на трендовых и нетрендовых рынках.

Для достижения наилучших результатов используйте этот индикатор в качестве дополнительного инструмента после завершения обычного анализа и используйте его для оповещений на основе такого анализа.

Параметр Super Multiplier по умолчанию установлен - 5.0 ( регулируйте для более точных сигналов)

Рекомендуется использовать с трендовым индикатором - Quantum Entry PRO

