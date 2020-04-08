Arrow Candle
- Индикаторы
- Aleksandr Makarov
- Версия: 1.10
- Активации: 5
Этот индикатор покажет вам изменение цвета на следующем баре подтверждающей свечи.
Синие свечи = возможная покупка (объем растет), Красные свечи = бычья слабость (объем уменьшается) возможная продажа.
Arrow Candle оптимизирован для торговли на любом рынке и может использоваться на трендовых и нетрендовых рынках.
Для достижения наилучших результатов используйте этот индикатор в качестве дополнительного инструмента после завершения обычного анализа и используйте его для оповещений на основе такого анализа.
Параметр Super Multiplier по умолчанию установлен - 5.0 ( регулируйте для более точных сигналов)
Рекомендуется использовать с трендовым индикатором - Quantum Entry PRO