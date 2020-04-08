Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810





Gold Level MT4

Отличный помощник для торговли Золотом.

Уровни не перерисовываются и не изменяют свои данные





Рекомендуем использовать с индикатором - Professional Trade Arrow





Уровни строятся каждый день, поэтому вы будете торговать каждый день вместе с индикатором

Gold Level.

Ценовые разметки показаны на графике,после достижения TP1 или SL1 закрываем половина позиции, остальное переводим в безубыток.





Остались вопросы? нужна помощь?, я всегда рад помочь, пишите мне в личные сообщения или в телеграмм

