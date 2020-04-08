Gold Level MT4
- Индикаторы
- Aleksandr Makarov
- Версия: 1.1
- Активации: 5
Special offer in honor of the New Year and Christmas!!
Gold Level MT4
Отличный помощник для торговли Золотом.
Уровни не перерисовываются и не изменяют свои данные
Рекомендуем использовать с индикатором - Professional Trade Arrow
Уровни строятся каждый день, поэтому вы будете торговать каждый день вместе с индикатором
Gold Level.
Ценовые разметки показаны на графике,после достижения TP1 или SL1 закрываем половина позиции, остальное переводим в безубыток.
Остались вопросы? нужна помощь?, я всегда рад помочь, пишите мне в личные сообщения или в телеграмм