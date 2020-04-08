Golding Trend

Golding Trend100% не перерисовывает свои сигналы.

Разработан специально под Золото GOLD/XAUUSD

Special offer in honor of the New Year and Christmas!!

https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810


Golding Trend предназначен для выявления наиболее актуальных тенденций финансового рынка. Если вы ищете инструмент, который точно предугадывает движения, Golding Trend — ваш союзник.

Торговать с данным индикатором очень легко.

Дожидаемся сигнала от индикатора и входим в сделку, согласно стрелке 

(Синяя стрелка - Buy, Красная  - Sell).

Никаких задержек и перерисовок : все сигналы доставляются в режиме реального времени, без задержек и перерисовок прошлых сигналов!


Не упустите свой шанс вывести свою торговлю на новый уровень — приобретите Golding Trend сегодня и начните торговать уверенно и точно!

Рекомендуем также
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Индикаторы
Бесплатный информационный индикатор-помощник Email Alert & InfoPanel. Особенно будет полезен трейдерам, использующим большое количество валютных пар или сеточные торговые системы с усреднением или Мартингейлом. Также он просто удобен, как информатор с возможность отправки сообщения на почту или мобильное приложение. Выполняет следующие функции: Рассчитывает просадку депозита по эквити и отправляет сообщение пользователю, если она больше, чем указана в настройках. Отправляет уведомление о просадк
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Индикаторы
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Smart FVG для MT4 – Продвинутое определение Fair Value Gap для MetaTrader 4 Индикатор Smart FVG для MetaTrader 4 обеспечивает профессиональное обнаружение, мониторинг и оповещение о Fair Value Gap (FVG) прямо на ваших графиках. Он сочетает фильтрацию на основе ATR со структурно-ориентированной логикой, чтобы убрать шум, адаптироваться к ликвидности и оставлять только наиболее значимые дисбалансы для точных торговых решений. Ключевые преимущества Точное обнаружение FVG: находит реальн
FREE
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Индикаторы
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns , including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patte
BOA Ice Signals Indicator MT4 FREE
Eugene Kendrick
Индикаторы
Binary Options Assistant (BOA) ICE Signals Indicator provides signals based on gkNextLevel Binary Options Strategy.  Indicators: 2 Bollinger Bands & Stochastic Stop missing trades, stop jumping from chart to chart looking for trade set-ups and get all the signals on 1 chart! U se any of the BOA Signals Indicator with the  Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard .   All BOA Signal Indicator settings are adjustable to give you more strategy combinations. The signals can be seen
FREE
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Индикаторы
Discover the Power of Trend Strength Pro Unlock a new level of clarity in your trading with Trend Strength Pro , the ultimate tool for visualizing market momentum. Stop guessing and start seeing the true strength of a trend with a single glance. Our elegant and intuitive indicator helps you make smarter, more confident trading decisions. Key Advantages & Features Instantly See Trend Strength : Our color-coded histogram tells you whether the trend is getting stronger or weaker. Green means moment
FREE
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Индикаторы
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Индикаторы
Forex Gump - это полностью готовая полуавтоматическая торговая система. В виде стрелок на экран выводятся сигналы для открытия и закрытия сделок. Все, что вам нужно, это следовать указаниям индикатора. Когда индикатор показывает синюю стрелку, Вам нужно открывать ордер на покупку. Когда индикатор показывает красную стрелку, нужно открывать ордер на продажу. Закрываем ордера когда индикатор рисует желтый крестик. Для того, чтобы получить максимально эффективный результат, рекомендуем использовать
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Индикаторы
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
DualVWAP
Kourosh Hossein Davallou
Индикаторы
Dual Timeframe VWAP Indicator for MT4  Description Professional VWAP indicator that displays both **Daily** and **Weekly** VWAP simultaneously on your chart.   Features: - Dual VWAP Lines: Blue for Daily, Red for Weekly - Configurable Bands: Two deviation bands for each timeframe - Session Control: Customizable trading hours for Daily VWAP - Clean Visuals: Solid lines for main VWAP, dashed for bands - Optimizable: Parameters can be optimized using Genetic Algorithm Key Settings: - Enable/di
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробоя и
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Индикаторы
Данный индикатор создан для поиска предполагаемых разворотных точек цены символа. В его работе используется небольшой разворотный свечной паттерн в совокупности с фильтром экстремумов. Индикатор не перерисовывается! В случае отключения фильтра экстремумов, индикатор показывает все точки, в которых есть паттерн. В случае включения фильтра экстремумов, работает условие – если в истории на Previous bars 1 свечей назад, были более высокие свечки и они дальше чем свеча Previous bars 2 – то тогда тако
FREE
Pro Trend Tracking
Harun Celik
Индикаторы
Pro Trend Tracking   indicator is designed for trend and signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  You can only trade with this indicator. The generated signals are displayed on the graphical screen.  Thanks to the alert features you can
Turbo Helper for scalping
Andrey Kozak
Индикаторы
"Turbo Helper for scalping" - полностью готовая торговая система. Показывает трейдеру стрелкой на графике когда нужно открывать ордер и в каком направлении. Так же показывает трейдеру квадратным символом, когда сделку нужно закрыть. После этого индикатор выводит на график предположительное количество пунктов по сделке. Это значение может немного отличаться, так как индикатор не учитывает реальный размер спреда и свопа Вашего брокера. Но размер спреда, для более точного подсчета можно указывать в
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Индикаторы
Индикатор управления рисками и мониторинга лимитов для профессиональных трейдеров и счетов оценивания (Prop) Этот инструмент лишь отображает на графике точную информацию по управлению рисками и лимитам, помогая принимать решения более сосредоточенно. Индикатор не открывает/не закрывает/не изменяет сделки и не конфликтует с советниками (EA). Возможности Мониторинг дневной и общей просадки Рассчитывает и показывает дневную и суммарную просадку на базе баланса (Balance) или средств (Equity) (настр
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Индикаторы
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
Dynamic Power Oscillator m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
"Dynamic Power Oscillator" — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex — эффективный торговый инструмент для MT4! — Новое поколение осцилляторов — смотрите изображения, чтобы узнать, как им пользоваться. — Это очень полезный технический индикатор импульса. — Dynamic Power Oscillator имеет адаптивные зоны перепроданности/перекупленности. — Осциллятор — вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа в динамических зонах перепроданности/перекупленности. — Значения перепрод
Candle Pattern Finder MT4
Dwi Nur Prasetyo
Индикаторы
Candle Pattern Finder Candle Pattern Finder is a powerful MT4 indicator designed to help traders easily detect key candlestick patterns in real-time. Whether you're trading trends, reversals, or consolidations, this tool highlights important price action signals directly on the chart — helping you make faster and more confident trading decisions. Detects popular candlestick patterns: Bullish/Bearish Engulfing Hammer & Inverted Hammer Shooting Star & Hanging Man Three White Soldiers Three Black
FREE
Pips forex
Andrey Kozak
Индикаторы
Pips forex - готовая торговая система . Этот индикатор показывает стрелками на графике когда и в каком направлении нужно открывать ордер. Если зеленая стрелка, значит открываем сделку на покупку, а если красная стрелка, значит открываем сделку на продажу. Все очень просто и достаточно эффективно. ТейкПрофит ставим 15-25 пунктов. СтопЛосс ставим на уровне точек. Когда точки передвигаются, мы сразу передкигаем СтопЛосс. Рекомендуемый таймфрейм для торговли М1 и М5. Это скальпинговая стратегия и он
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Индикаторы
The Auto Fibonacci Indicator is a professional technical analysis tool that automatically draws Fibonacci retracement levels based on the most recent closed Daily (D1) or 4-Hour (H4) candle. These levels are widely used by traders to identify key support , resistance , and trend reversal zones . This version is designed for manual trading and supports a powerful trading strategy using Fibonacci levels combined with a 50-period EMA (Exponential Moving Average) , which you can easily add from MT4
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Индикаторы
Индикатор MACD в MetaTrader 4/5 отличается от аналогичных индикаторов в других программах. Это связано с тем, что в версии MetaTrader 4/5 линия MACD отображается в виде гистограммы, тогда как традиционно она отображается в виде линии. Также, в версии MetaTrader 4/5 сигнальная линия строится с использованием SMA, тогда как по определению она должна быть построена по EMA. В версии MetaTrader 4/5 также отличается гистограмма (разница между линией MACD и сигнальной линией). Это может быть непривычно
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Индикаторы
Если вам нравится этот проект, оставьте 5-звездочный обзор. Данный показатель рисует открытые, высокие, низкие и закрывающие цены на указанные период и его можно отрегулировать для специфического часового пояса. Это важные уровни, которые выглядят многие институциональные и профессиональные трейдеры и могут быть полезны для вас, чтобы знать места, где они могут быть больше активный. Доступные периоды: Предыдущий день. Предыдущая неделя. Предыдущий месяц. Предыдущий квартал. Предыдущий год. Или
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Индикаторы
MASi Three Screens основан на торговой стратегии Доктора Александра Элдера. Данный индикатор является сборником алгоритмов. Алгоритмы основаны на анализе графиков нескольких таймфреймов. Вы можете применить любой из предоставленных. Список версий алгоритмов ThreeScreens v1.0 - Простая реализация, с анализом MACD линии; ThreeScreens v1.1 - Простая реализация, с анализом MACD гистограммы; ThreeScreens v1.2 - Совмещение двух первых алгоритмов в одной версии; ThreeScreens v1.2.1 - В алгоритм внедре
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Индикаторы
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Индикатор для бинарных опцыонов стрелочный прост в использовании и не требует настройки работает на всех валютных парах акцыях крипто валюте сигнал на покупку синяя стрелка вверх  сигнал на продажу красная стрелка в низ  советы не стоит торговать во время новостей и за 15-30 минут перед их выходом так как рынок слишком волотилен и очень много шума  входить в сделки стоит на одну или две свечи от текущего периода ( рекомендуется на 1 свечу ) таймфрейм до м 15 рекомендуемый мани менеджмент фиксир
Basic Renko MT4
Mehran Sepah Mansoor
3.86 (7)
Индикаторы
Базовый индикатор Renko - это мощный инструмент для трейдеров, которым нужна ясная и четкая перспектива рынка. Наш индикатор не только упрощает визуализацию тренда, но и предлагает точные предупреждения о разворотах, обеспечивая стратегическое преимущество в вашей торговле / Бесплатная версия MT5 Особенности Полностью настраиваемый: Настройте индикатор в соответствии с вашими предпочтениями с помощью расширенных возможностей настройки. Вы можете полностью контролировать отображение информации
FREE
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Индикаторы
Представляем вашему вниманию индикатор "Счётчик закрытия свечи", который станет вашим незаменимым помощником в мире трейдинга. Вот почему знание того, когда свеча закроется, может помочь: Если вы любите торговать, используя свечные паттерны, то вы будете знать, когда свеча будет закрыта. Этот индикатор позволит вам проверить, сформировался ли известный шаблон и есть ли возможность торговли. Индикатор поможет вам подготовиться к открытию рынка и закрытию рынка. Вы можете установить таймер, чтобы
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Индикаторы
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
Super Arrow Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Индикаторы
Super Arrow Indicator for MetaTrader 4 The Super Arrow indicator is a popular signal tool designed for the MetaTrader 4 platform. It combines multiple technical indicators—such as the RSI , Bollinger Bands , Moving Averages , and a Magic Filter —to identify key market reversal points and pivot highs and lows. On the chart, green arrows highlight pivot lows, while red arrows mark pivot highs. By merging these indicators into one system, Super Arrow provides a strong filtering mechanism capable of
HTF Moving Averages Cross mh
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "HTF Moving Averages Cross" для MT4. - Улучшите свои методы торговли с помощью мощного индикатора HTF Moving Averages Cross для MT4. HTF означает "старший таймфрейм". - Этот индикатор отлично подходит для трендовых трейдеров, использующих входы по ценовому действию. - Он позволяет прикреплять быстрые и медленные скользящие средние с более старшего таймфрейма к текущему графику --> это профессиональный метод. - HTF MAs Cross имеет встроенные оповещения для мобильных устро
С этим продуктом покупают
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Индикаторы
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 26% Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:  
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
Индикатор заранее определяет уровни и зоны разворота рынка , позволяет дождаться возврата цены к уровню и войти в начале нового тренда, а не в его конце. Он показывает разворотные уровни , где рынок подтверждает смену направления и формирует дальнейшее движение. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал в связке индикатором  TREND LINES PRO Сканер разворотных конструкций для всех инструментов Автоматическое отслеживание всех
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. Что показывает индикатор: Реальные смены   тренда (BOS-линии) Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с пе
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Индикаторы
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. How to get this indicator for free: Learn more Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79--> 99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't underst
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Трендовые индикаторы являются одними из направлений технического анализа для применения в торговле на финансовых рынках. Индикатор Angular Trend Lines - комплексно определяет трендовое направление и формирует сигналы для входа. Помимо сглаживания среднего направления свечей в нем используется еще и угол наклона трендовых линий. В качестве основы угла наклона был взят принцип построения углов Ганна. В техническом анализе индикаторе совмещено свечное сглаживание и геометрия графика. Есть два ти
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (489)
Индикаторы
СЕЙЧАС СКИДКА 31% !!! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и секретную формулу. Всего на ОДНОМ графике он выдает алерты по всем 28 валютным парам. Представьте, как улучшится ваша торговля, ведь вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования! Построенный на новых базовых алгоритмах, он позволяет еще
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Индикаторы
Индикатор Supply Demand использует предыдущее ценовое действие для выявления потенциального дисбаланса между покупателями и продавцами. Ключевым является определение зон с лучшими возможностями, а не просто вероятностей. Индикатор Blahtech Supply Demand обеспечивает функционал, не доступный ни в одной платформе. Этот индикатор 4 в 1 не только выделяет зоны с более высокой вероятностью на основе механизма оценки силы по множественным критериям, но также комбинирует его с мульти-таймфреймовым анал
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
Индикаторы
Royal Scalping Indicator is an advanced price adaptive indicator designed to generate high-quality trading signals. Built-in multi-timeframe and multi-currency capabilities make it even more powerful to have configurations based on different symbols and timeframes. This indicator is perfect for scalp trades as well as swing trades. Royal Scalping is not just an indicator, but a trading strategy itself. Features Price Adaptive Trend Detector Algorithm Multi-Timeframe and Multi-Currency Trend Low
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех классических ценовых диапазонах: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ5 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех классических таймфреймах 3.
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Индикаторы
Индикатор Matrix Arrow MT4 — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за 100% неперерисовывающимся индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции.  Индикатор Matrix Arrow MT4 будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI) Классические свечи
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Индикаторы
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (2)
Индикаторы
Delta Fusion Pro – Продвинутая Аналитика Order Flow для Внутридневной Торговли Delta Fusion Pro — это профессиональный индикатор для MetaTrader 4, который раскрывает поток агрессивных ордеров, показывая интенсивность и направление институционального давления в реальном времени. В отличие от традиционных объемных индикаторов, он анализирует дельту между объемами Ask и Bid, чтобы предсказывать развороты, подтверждать тренды и выявлять зоны профессионального интереса. Основные Характеристики Инте
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Индикаторы
Индикатор является торговой системой для краткосрочной торговли. Scalper Assistant помогает определить направление сделки, а также показывает точки входа и выхода. Индикатор рисует две линии (возможные точки для открытия позиций). В момент пробоя верхней линии вверх (и при выполнении всех торговых условий)   появляется стрелка вверх(сигнал на покупку), а также 2 цели. В момент пробоя нижней линии вниз (и при выполнении всех торговых условий) появляется стрелка вниз(сигнал на продажу), а также
Shogun Trade
Yuki Miyake
Индикаторы
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Command the Market Structure] To win a war, one must see the entire battlefield, not just the skirmishes. SHOGUN Trade elevates your perspective from a reactive foot soldier to a strategic "Commander." By synchronizing analysis across 7 timeframes and identifying the maturity of trends, it allows you to govern your trades with the authority and patience of a "Shogun," entering the market only when
SL Session Strength 28 Pair
Chalin Saranga Jayathilake
5 (20)
Индикаторы
SL Curruncy impulse  https://www.mql5.com/en/market/product/82593 SL Session Strength 28 Pair flow of this intraday Asian London New York Sessions strength.SL Session Strength 28 indicator best for intraday scalper. market powerful move time you can catch best symbol. because you'll know which currencies are best to trade at that moment. Buy strong currencies and sell weak currencies (Diverging currencies).   Suggested timeframes to trading : M5 - M15 - M30 - You can however just change session
Другие продукты этого автора
Gold Scalper Super
Aleksandr Makarov
5 (1)
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Gold Scalper Super   — это простая в использовании торговая система. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1 , а также как часть вашей существующей торговой системы. Бонус: при покупке индикатора, Trend Arrow Super предоставляется бесплатно,напишите нам после покупки . Индикатор 100% не перерисовывается!!! Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отли
System Trend Pro
Aleksandr Makarov
5 (2)
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 System Trend Pro - Это лучший индикатор торговли по тренду!!! Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные! В индикаторе есть   MTF   режим, что добавляет нам уверенности торговли по тренду(сигналы тоже не перерисовываются) Как торговать? Всё очень просто, ждём первый сигнал ( большая стрелка), потом дожидаемся второго сигнала ( маленькая стрелка) и входим в рынок по направлению стрелки.
Trend Arrow Super
Aleksandr Makarov
5 (2)
Индикаторы
Trend Arrow Super Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные. Профессиональная,но при этом очень простая в применение Форекс система.Индикатор даёт точные BUY\SELL сигналы. Trend Arrow Super очень прост в применение,вам нужно просто прикрепить его на график и следовать простым рекомендация по торговле. Сигнал на покупку: Стрелка + гистограмма зеленого цвета, входим сразу по рынку на покупку. Сигнал на продажу: Стрелка + Гистограмма красного цвета,входим сразу по рынку на продажу.
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.8 (5)
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Gold Pro Scalper Точные точки входа в сделки  для    валют, крипты, металлов, акций, индексов! Индикатор 100% не перерисовывается!!! Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Торговать с данным индикатором очень легко. Дожидаемся сигнала от индикатора и входим в сделку, сог
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Quantum Entry — это мощная система торговли по ценовому действию, построенная на одной из самых популярных и широко известных стратегий среди трейдеров: стратегия прорыва! Этот индикатор выдает кристально чистые сигналы покупки и продажи, основанные на прорывах ключевых зон поддержки и сопротивления. В отличие от типичных индикаторов прорыва, он использует расширенные вычисления для точного подтвержд
System Super Trend
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 System Super Trend: Ваша персональная стратегия "всё включено" Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные! System Super Trend - это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для Форекс и криптовалют. Индикатор можно использовать как отдельную систему , а также как часть вашей существующей торговой системы. Как работает System Super Trend? У нас е
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend Filter Pro Индикатор фильтрации тренда. Очень хороший фильтр для вашей торговой системы, рекомендую использовать совместно с  -  System Trend Pro     или  Quantum Entry PRO   Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные. Настройки: Меняйте параметр Period для лучшей фильтрации ( по умолчанию стоит  - 90) Остались вопросы? нужна помощь?, я всегда рад помочь, пишите мне в личные сообщения
FREE
Signal Trend Super
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Signal Trend Super   Индикатор точного входа в рынок. Очень хороший индикатор входа для вашей торговой системы, рекомендую использовать совместно с  -    System Trend Pro    или  Professional Trade Arrow Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные.Дождитесь закрытия свечи. Остались вопросы? нужна помощь?, я всегда рад помочь, пишите мне в личные сообщения или В телеграмм
FREE
Binary Reverse
Aleksandr Makarov
5 (1)
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Мощная система для торговли бинарными опционами и внутридневной торговли. Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои показания. Binary Reverse предназначен для определения мест, в которых цена совершит разворот. Индикатор фиксирует как развороты, так и откаты тренда, что позволяет повысить эффективность его использования. При использовании индикатора значительно расширяются возможности анализа, на графике отлично видны не
Professional Scalper
Aleksandr Makarov
Эксперты
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Professional Scalper EA - Safe and stable. Parameters: *Lot-Sizing Method Fixed Lot  - a fixed lot will always be used for the initial trade; Low Risk 20% annual - Intelligent lot size calculation based on account balance to generate approximately 20% annualized return; Mid Risk 40% annual -  Intelligent lot size calculation based on account funds to generate approximately 40% annualized return; S
Global Parabolic MT4
Aleksandr Makarov
5 (2)
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Global Parabolic MT4 Индикатор для скальпинга на M1-M5. Очень хороший индикатор для вашей торговой системы,его можно использовать как отдельную торговую систему, рекомендую использовать совместно с  -    System Trend Pro   Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные. Настройки: Меняйте параметр FILTER для точных входов в рынок. Остались вопросы? нужна помощь?, я всегда рад помочь, пишите мне в личные сообщения или
Gold Level MT4
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Gold Level MT4 Отличный помощник для торговли Золотом. Уровни не перерисовываются и не изменяют свои данные Рекомендуем использовать с индикатором -  Professional Trade Arrow Уровни строятся каждый день, поэтому вы будете торговать каждый день вместе с индикатором Gold Level. Ценовые разметки показаны на графике,после достижения TP1 или SL1 закрываем половина позиции, остальное переводим в безубыт
AMS Scalper
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 AMS Scalper Отличный индикатор для точки входа в рынок, сигналы индикатора используем только по тренду. Настройки: Range - 50 ( размер диапазона для поиска сигнала.) Maximum candles Back - 3 (через сколько свечей ставить сигнал) P.S для появление сигнала на нулевой свече - ставим 0. В качестве индикатора тренда, рекомендуем использовать -  Quantum Entry PRO Остались вопросы? нужна помощь?, я всегда рад помочь, пишите мне в личн
Professional Trade Arrow
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Professional Trade Arrow   Non-repaint  MT4 technical indicator. works on all timeframes 1 minute to the monthly timeframe  the trade vision buy and sell arrow is a multi currency and synthetic indicator Aqua arrow look for selling opportunities Crimson arrow look for buying opportunities.  wait for candle to close and arrow to appear before taking any trades. Settings: Key value - 3.0 ( This
Scalper Box MT4
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Scalper Box MT4 Полностью готовая стратегия для торговли на всех рынках (Акции,фьючерсы,форекс и криптовалюты). Сигналы индикатора не перерисовываются!!! Как торговать? Дожидаемся сигнала от индикатора  Scalper Box MT4 (голубая стрелка  - покупка, красная стрелка - продажа). После сигнала сразу же входим в рынок, SL устанавливаем за сформировавшуюся коробку. Используем индикатор фильтр тренда и шаблон . Рекомендуемый таймфрем:
Gold ELF M1
Aleksandr Makarov
Эксперты
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Gold ELF M1 -  это эксперт, разработанный специально для торговли на рынке форекс, ориентированный на пару gold (XAUUSD).   Он предназначен для начинающих и опытных трейдеров, решая распространенную проблему: сложность и неопределенность торговли на волатильных рынках.   Советник Gold ELF M1 упрощает этот опыт благодаря автоматическим, хорошо продуманным торговым стратегиям. Set files:    GoldELF_H
Buy Sell Storm MT4
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Buy Sell Storm Профессиональный индикатор для торговли на финансовых рынках, предназначенный для платформы   MT4 . Торговать по индикатору очень просто,   Синяя стрелка на покупку ,   Красная на продажу . Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои значения. (смотрите видео работы советника по индикатору). В настройках по умолчанию параметр   Period   установлен - 1. Вы можете менять этот пара
Quantum Entry MT4
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Топовый индикатор Quantum Entry MT4, дающий сигналы для входа в сделки. Идеальные точки входа для валют, криптовалюты,металлов,акций и индексов. Индикатор 100% не перерисовывается!!! Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Торговать с данным индикатором очень легко. Дожи
Scalper M1 ELF
Aleksandr Makarov
Эксперты
Scalper M1 ELF is an expert advisor designed specifically for forex trading, focused on the gold pair (XAUUSD). It is designed for beginners and experienced traders, solving a common problem: the complexity and uncertainty of trading in volatile markets. Scalper M1 ELF EA simplifies this experience with automatic, well-thought-out trading strategies. Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Symbol XAUUSD (GOLD) Timeframe M1   Capital min.
EA MacDuck
Aleksandr Makarov
Эксперты
MacDuck — это продвинутая торговая система, сочетающая в себе множество индикаторов. Её ключевая особенность — точный контроль точек входа, что позволяет системе демонстрировать превосходные результаты даже в сложных рыночных условиях. MacDuck предлагает множество торговых возможностей, не чувствителен к спредам и гарантирует точное исполнение каждой сделки благодаря строгому контролю точек входа. Стратегия доказала свою эффективность на реальных счетах. Независимо от того, новичок вы или опыт
Smart Level Pro
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Smart Level Pro   — очень мощный индикатор, основанный на концепции блоков ордеров и настроенных входов с правильными fvg и прорывами, чтобы создать очень хороший уровень для входа, как профессиональный трейдер. Очень простой в использовании интерфейс и удобный для входа по сигналам покупки и продажи. Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные! Лучше всего работает на таймфрейме M5-M15 для золота, биткоина и валютны
Gold Trend Scalper
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Точные точки входа в сделки  для    валют, крипты, металлов, акций, индексов! Индикатор 100% не перерисовывается!!! Как использовать индикатор! Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Торговать с данным индикатором очень легко. Дожидаемся сигнала от индикатора и входим
Bomb Signal
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Bomb Signal   — мощный индикатор для MetaTrader 4, предназначенный для выявления наиболее актуальных тенденций финансового рынка. Если вы ищете инструмент, который точно предугадывает движения, Bomb Signal   — ваш союзник. Как это работает: Этот индикатор сочетает в себе три различных метода — анализ объема, закрытие свечей и симметричный тренд — для обнаружения и сигнализации о возможностях покупки
GoldingBot
Aleksandr Makarov
Эксперты
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 GoldingBot - это эксперт, разработанный специально для торговли на рынке форекс, ориентированный на пару gold (XAUUSD).  Он предназначен для начинающих и опытных трейдеров, решая распространенную проблему: сложность и неопределенность торговли на волатильных рынках.  Советник   GoldingBot  упрощает этот опыт благодаря автоматическим, хорошо продуманным торговым стратегиям. Руководство и файлы настро
Arrow Candle
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Arrow Candle   — это цветные свечи, показывающие тренд на основе объема и наклона тренда Этот индикатор покажет вам изменение цвета на следующем баре подтверждающей свечи. Синие свечи = возможная покупка (объем растет), Красные свечи = бычья слабость (объем уменьшается) возможная продажа. Arrow Candle оптимизирован для торговли на любом рынке и может использоваться на трендовых и нетрендовых рынках. Для достижения наилучших резу
Sniper System
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Sniper System Точные точки входа в сделки  для    валют, крипты, металлов, акций, индексов! Индикатор 100% не перерисовывается Все скриншоты были сделаны на момент публикации ( нет подгонки под историю!) Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Торговать с данным индикатор
System GoldCrazy
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Приветствую всех инвесторов и трейдеров! Я с гордостью предоставляю мою новую разработку System GoldCrazy  Это лучший индикатор для торговли золотом и криптовалютой Индикатор 100% не перерисовывается и не изменяет свои сигналы. Индикатор подходит абсолютно всем, как профессиональному трейдеру, так и новичку. Как торговать? Всё очень просто, вы можете торговать по стрелке Голубая стрелка  - покупка, к
M1 Golding
Aleksandr Makarov
3.67 (3)
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 M1 Golding  — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1-M5. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга , а также как часть вашей существующей торговой системы. Бонус: При покупке индикатора, вы получаете в подарок - Trend Arrow Super  Так же я предоставляю дополнительный индикатор фильтра тренда  абсолютно бесплатн
M1 Super Scalper
Aleksandr Makarov
Эксперты
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 M1 Super Scalper   - это эксперт, разработанный специально для торговли на рынке форекс, ориентированный на пару gold (XAUUSD).  Он предназначен для начинающих и опытных трейдеров, решая распространенную проблему: сложность и неопределенность торговли на волатильных рынках.  Советник   M1 Super Scalper     упрощает этот опыт благодаря автоматическим, хорошо продуманным торговым стратегиям. Главная ос
Reversal Super Pro
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Reversal Super Pro -   Это лучший индикатор торговли по тренду!!! Точные точки входа в сделки  для   валют, крипты, металлов, акций, индексов! Индикатор 100% не перерисовывается!!! Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Не рекомендуется использовать его отдельно, только
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв