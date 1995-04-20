Sniper System
- Индикаторы
- Aleksandr Makarov
- Версия: 1.0
- Активации: 20
Sniper System
Точные точки входа в сделки для валют, крипты, металлов, акций, индексов!
Индикатор 100% не перерисовывается
Все скриншоты были сделаны на момент публикации ( нет подгонки под историю!)
Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его.
Торговать с данным индикатором очень легко.
Дожидаемся сигнала от индикатора и входим в сделку, согласно стрелке
(Зеленая стрелка - Buy, Красная - Sell).
Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга , а также как часть вашей существующей торговой системы.
Параметры Индикатора:
Period Signal - 50.0 (Вы можете изменять данный параметр для более точных сигналов, рекомендуется 50-200)
Желаю вам больших успехов в торговле!