Sniper System


Sniper System

Точные точки входа в сделки  для  валют, крипты, металлов, акций, индексов!

Индикатор 100% не перерисовывается

Все скриншоты были сделаны на момент публикации ( нет подгонки под историю!)

Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его.

Торговать с данным индикатором очень легко.

Дожидаемся сигнала от индикатора и входим в сделку, согласно стрелке 

(Зеленая стрелка - Buy, Красная  - Sell).


Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга , а также как часть вашей существующей торговой системы.


Параметры Индикатора:

Period Signal - 50.0  (Вы можете изменять данный параметр для более точных сигналов, рекомендуется 50-200)


Желаю вам больших успехов в торговле!


Рекомендуем также
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Индикатор для бинарных опцыонов стрелочный прост в использовании и не требует настройки работает на всех валютных парах акцыях крипто валюте сигнал на покупку синяя стрелка вверх  сигнал на продажу красная стрелка в низ  советы не стоит торговать во время новостей и за 15-30 минут перед их выходом так как рынок слишком волотилен и очень много шума  входить в сделки стоит на одну или две свечи от текущего периода ( рекомендуется на 1 свечу ) таймфрейм до м 15 рекомендуемый мани менеджмент фиксир
CCI Jurik
Augustine Kamatu
Индикаторы
Introducing CCI Jurik—a dynamic indicator designed to elevate your forex trading experience by integrating custom moving averages based on the Commodity Channel Index (CCI) with the MetaTrader 4 indicator, CCI. Jurik moving averages are renowned for their accuracy and reliability in analyzing price movements in the forex market. They offer traders a smoother representation of price action, reducing noise and providing clearer signals for identifying trends and potential reversals. The Commodi
FREE
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Индикаторы
Forex Gump - это полностью готовая полуавтоматическая торговая система. В виде стрелок на экран выводятся сигналы для открытия и закрытия сделок. Все, что вам нужно, это следовать указаниям индикатора. Когда индикатор показывает синюю стрелку, Вам нужно открывать ордер на покупку. Когда индикатор показывает красную стрелку, нужно открывать ордер на продажу. Закрываем ордера когда индикатор рисует желтый крестик. Для того, чтобы получить максимально эффективный результат, рекомендуем использовать
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Индикаторы
Discover the Power of Trend Strength Pro Unlock a new level of clarity in your trading with Trend Strength Pro , the ultimate tool for visualizing market momentum. Stop guessing and start seeing the true strength of a trend with a single glance. Our elegant and intuitive indicator helps you make smarter, more confident trading decisions. Key Advantages & Features Instantly See Trend Strength : Our color-coded histogram tells you whether the trend is getting stronger or weaker. Green means moment
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Индикаторы
Бесплатный информационный индикатор-помощник Email Alert & InfoPanel. Особенно будет полезен трейдерам, использующим большое количество валютных пар или сеточные торговые системы с усреднением или Мартингейлом. Также он просто удобен, как информатор с возможность отправки сообщения на почту или мобильное приложение. Выполняет следующие функции: Рассчитывает просадку депозита по эквити и отправляет сообщение пользователю, если она больше, чем указана в настройках. Отправляет уведомление о просадк
FREE
Macd Mtf Signal
Alessandro Cettul
Индикаторы
MACD MTF Signal - индикатор для распознавания разворота тренда на любом рынке . Он рассчитывается при помощи гистограммы MACD, которая получается из разницы между MACD и сигнальной линией. Сильной стороной MACD MTF Signal является способность видеть больше таймфреймов одновременно, если они старше таймфрейма текущего графика. Таким образом, можно определить конвергенцию роста или падения на нескольких таймфреймах, которая означает сильный толчок в каком-либо направлении. Другая функция - возможн
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
«Dynamic Scalping Oscillator» — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный инструмент для торговли на MT4! — Новое поколение осцилляторов — смотрите изображения, чтобы узнать, как им пользоваться. — Dynamic Scalping Oscillator имеет адаптивные зоны перепроданности/перекупленности. — Осциллятор — вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа в динамических зонах перепроданности/перекупленности. — Значения перепроданности: ниже зелёной линии, значения перекуп
Trend Meter
Mahmud Hisso
5 (1)
Индикаторы
Trend Meter – Мультивалютный анализатор силы тренда Trend Meter — это мощный и одновременно очень лёгкий индикатор, который показывает силу тренда в один взгляд — в реальном времени, цветовым кодом, чётко и без задержек. Он анализирует несколько таймфреймов , несколько валютных пар и несколько внутренних трендовых сигналов , объединяя их в компактный «трендовый светофор». Идеально подходит для скальперов, внутридневных и свинг-трейдеров. Подходит для новичков и профессионалов — Trend Meter мгно
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Индикаторы
Уникальный индикатор, реализующий профессиональный и количественный подход к торговле на возврате к среднему. Он использует тот факт, что цена отклоняется и возвращается к среднему предсказуемым и измеримым образом, что позволяет использовать четкие правила входа и выхода, которые значительно превосходят неколичественные торговые стратегии. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Четкие торговые сигналы Удивительно легко торговать Настраиваемые цвета и разме
Arrow Signal System
Alex Amuyunzu Raymond
Индикаторы
MV Arrow Signal System  Indicator Overview The MV Arrow Signal System is a comprehensive multi-indicator trading system for MetaTrader 4 that identifies potential buy and sell signals based on swing point detection combined with multiple technical confirmation filters. Core Concept The system scans price charts to identify swing highs and swing lows, then applies a scoring system based on multiple technical indicators to validate these potential reversal points. Only high-probability signals tha
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Индикаторы
Индикаторы [ZhiBiCCI] подходят для всех циклов использования, а также подходят для всех разновидностей рынка. [ZhiBiCCI] Зеленая сплошная линия - разворот бычьей дивергенции. Зеленая пунктирная линия - классическая бычья дивергенция. [ZhiBiCCI] Сплошная линия к красному - обратная медвежья дивергенция. Красная пунктирная линия - классическая медвежья дивергенция. [ZhiBiCCI] можно установить в параметрах (Предупреждение, Отправить почту, Отправить уведомление), установить на (true) для отправк
Strategy for Binary Options Galaxy
Ivan Frolov
Индикаторы
Готовая стратегия для бинарных опционов! Для формирования сигнала используются уровни поддержки/сопротивления, для фильтрации полученных сигналов используются несколько индикаторов, которые уже встроены в Strategy for Binary Options Galaxy. При формировании сигнала появляется стрелка. Если сигнал активен, то стрелка остается по закрытию бара, если же сигнал недостаточно силен, стрелка пропадает. Небольшое количество сигналов и небольшое торговое время не заставит вас сидеть целый день за компьют
MT Sideway Filter
Issara Seeboonrueang
Индикаторы
If you know where the sideway,  you will know the trend. MT Sideway Filter : Built to identify and anticipate sideways market phases.  Once detected, expect a transition into a trend, offering profitable opportunities.  Ideal for pinpointing both sideways movements and trends. Can be used to enhance the performance of other indicators. TRADE: Forex TIME FRAME:  All Time Frame SYMBOL PAIR: All Symbol SETTINGS: SIDEWAY FILTER  Period: Put the number period for calculate (1-100)  Multiply: Fr
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Smart FVG для MT4 – Продвинутое определение Fair Value Gap для MetaTrader 4 Индикатор Smart FVG для MetaTrader 4 обеспечивает профессиональное обнаружение, мониторинг и оповещение о Fair Value Gap (FVG) прямо на ваших графиках. Он сочетает фильтрацию на основе ATR со структурно-ориентированной логикой, чтобы убрать шум, адаптироваться к ликвидности и оставлять только наиболее значимые дисбалансы для точных торговых решений. Ключевые преимущества Точное обнаружение FVG: находит реальн
FREE
ProTrading Arrow
Nedyalka Zhelyazkova
5 (1)
Индикаторы
"THE ULTIMATE TRADING SECRET - UNLOCK PROFITS FAST!" A new trading system. An amazing trading indicator. Bonus: You get the Forex Trend Commander Indicator absolutely free! Most traders waste months chasing strategies and endless charts - only to miss opportunities and second-guess themselves. Here’s the secret: You don’t need to struggle. You don’t need years of training. All you need is the right tool - one that shows you exactly when to buy and sell, every single time. Introducing ProTrad
A Boss Stats
Anthonius Soruh
Индикаторы
Hi Trader, We are strategy development for Binary and Forex tools, our product have success for binary trading 1 min - 2 min experation. At the moment I build indicator for trading all day, not like Bonosu series with specific time. We launch A-Boss Stats Indicator for trading 1 minute to 5 minutes experation is mean can trade from 1 minutes - 5 minutes. Specification of A Boss Stats trading binary option: Work with all MT4 broker. Chart Time Frame M1 only, can use M5 Experation time for contact
Reverse slave copier
Mariia Rudkovska
Утилиты
Reverse copier is a tool that will open opposite buy/sell orders from your master account. It will help you with low profit EA's that lose consistenly and turn it to wins. Feel free to ask for new functions/features and I will add it. Now it's a simple MT5 to MT4 bridge with straightforward logic of one position open/close.  How to install: https://www.mql5.com/en/market/product/141604
FREE
Hunter Pro for MT4
Evgeniy Zhdan
Индикаторы
Трендовый индикатор оповещает о направлении микротренда, начале нового тренда или коррекции. Подходит для любых торговых инструментов: валютные пары, акции, криптовалюта, фьючерсы и пр. Индикатор не изменяет показаний (не перерисовывает).Сигнал о смене тенденции поступает настолько быстро, насколько это возможно. Support: https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter Выход из сделки противоположным сигналом указан для примера. Вы можете закрывать свои сделки в других местах для максимизации приб
WOW Dash M16 PutCall Signal
Nirundorn Promphao
Индикаторы
The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this timeframe (for example the Moving
TrendWavePattern
Wartono
Индикаторы
TrendWavePattern  an another way to trade with a harmonic pattern, a maestro classic pattern . I made some improvements and combinations with my own strategy. Trend direction, buy-sell signal ,hi-low area and pivot line. These will be helpful for trader to read the current market condition. So it is not blindly following the pattern itself but also following other informations from the market. Readable chart appearance . Designed to be user friendly even you are a new trader. BUY-SELL zone, Tak
KT Renko Patterns MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
2.33 (3)
Индикаторы
KT Renko Patterns анализирует график Ренко кирпич за кирпичиком, чтобы найти известные графические паттерны, которые часто используют трейдеры на различных финансовых рынках. По сравнению с графиками на основе времени, торговля по паттернам на графиках Ренко легче и нагляднее благодаря их чистому виду. KT Renko Patterns включает несколько паттернов Ренко, многие из которых подробно описаны в книге «Профитная торговля с графиками Ренко» авторства Прашанта Шаха. Полностью автоматизированный сове
Ava Ffx Signal
Nirundorn Promphao
Индикаторы
The principle of this indicator is very simple: detecting the candlestick pattern in H1 timeframe, then monitoring the return point of graph by using the pullback of High-Low of H1 Candlestick and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on XAUUSD, timeframe H1: the indicator will detect the reversal, pullback, price action on this timeframe (for exam
FREE
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Индикаторы
Title: KATANA Scalper Pro - High-Speed Momentum & Price Action Suite Description: SOLD OUT & YEAR-END ENCORE SALE! The first 10 copies at the launch price ($35) sold out instantly! Due to overwhelming demand, we are extending the Special Encore Price of $35 until the end of 2025! CURRENT STATUS: Special Price: $35 (Valid until Dec 31, 2025) From Jan 2026: $59 (Gradual price increase) Final Retail Price: $499 This is your absolute last chance to get a professional-grade scalping tool at
Quantum Balance
Adolfina Denysenko
Индикаторы
Quantum Balance — это современный стрелочный индикатор, который определяет ключевые точки разворота цены на рынке с высокой точностью. Он основан на сочетании WPR (Williams %R) и RSI (Relative Strength Index), что позволяет выявлять моменты перекупленности/перепроданности и входить в сделки в точках максимального потенциала. Индикатор анализирует динамику цены и рыночные условия, создавая сигналы только при совпадении нескольких подтверждающих факторов. Это снижает количество ложных сигналов и
Market Liquidity Multi Level
Filip Maurice Daelman
Индикаторы
New market liquidity indicator, more accurate with two levels, will really unhide the "hidden agenda" of the price action in any timeframe. For more information about market liquidity, a manual on how to use this indicator please send me a message. A lot of information can be found on the net. (search liquidity trading/ inner circle trader) https://www.youtube.com/watch?v=yUpDZCbNBRI https://www.youtube.com/watch?v=2LIad2etmY8&amp ;t=2054s https://www.youtube.com/watch?v=wGsUoTCSitY&amp ;t=112
About
Tatiana Savkevych
Индикаторы
About - индикатор Форекс. Это трендовый индикатор используется для определения текущего тренда в движении цены, благодаря чему становится понятно, в каком направлении лучше открывать позицию: на покупку или на продажу. Трендовый индикатор About выводится на график и движется параллельно с ценой. Индикатор тренда Форекс About позволяет вовремя определить смену направления движения цены, благодаря чему минимизировать вероятность потери капитала. В практике трейдинга используются разные комбинации
TDI Patterns SharkFin Indicator
Abir Pathak
4.85 (13)
Индикаторы
This is a Sharkfin Arrows Indicator. Detailed explanation and TDI extras: https://www.mql5.com/en/blogs/post/759138 This indicator will show only Arrows. It does not have TDI symbols on chart. Please get the extras from links above for TDI indicators. Sharkfin Scanner (paid): https://www.mql5.com/en/market/product/123566 TDI Scanner Dash (paid): https://www.mql5.com/en/market/product/41826 About: This Indicator finds the Shark Fin Pattern. It will show an arrow in the current bar if RSI sha
FREE
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Индикаторы
Представляем индикатор спроса и предложения Koala для MetaTrader 4 (Мы призываем вас поделиться своим обзором или отзывом — как положительным, так и отрицательным — чтобы другие трейдеры могли извлечь пользу из вашего опыта.): Добро пожаловать в индикатор Koala Supply Demand. Этот индикатор разработан для выявления непрерывных зон предложения и спроса. Он может помочь трейдеру рассматривать рынок как зону, где можно видеть, как цена уважает некоторые мощные зоны. Этот индикатор также может пока
FREE
Arrow Micro Scalper
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Arrow Micro Scalper - индикатор предназначенный для скальпинга и краткосрочного трейдинга, интегрируется к любому графику и финансовому инструменту(Валюты, крипта, акции, металлы). В своей работе использует волновой анализ и фильтр трендового направления. Рекомендуется использовать на Тайм-фреймах от M1 до H4. Как работать с индикатором. Индикатор содержит 2 внешних параметра для изменения настроек, остальные уже настроены по умолчанию. Большие стрелки означают о смене направлений тренда,  син
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Индикаторы
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns , including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patte
С этим продуктом покупают
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (74)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Индикаторы
Представляем       Графики   Quantum Heiken Ashi PRO Свечи Heiken Ashi, разработанные для обеспечения четкого понимания рыночных тенденций, известны своей способностью отфильтровывать шум и устранять ложные сигналы. Попрощайтесь со сбивающими с толку колебаниями цен и познакомьтесь с более плавным и надежным представлением графиков. Что делает Quantum Heiken Ashi PRO действительно уникальным, так это его инновационная формула, которая преобразует данные традиционных свечей в легко читаемые цветн
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 26% Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:  
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (3)
Индикаторы
Auto Optimized Bollinger Bands – Адаптивный инструмент волатильности для реального рынка Auto Optimized Bollinger Bands — это продвинутый индикатор для MT4, который улучшает классические полосы Боллинджера, автоматически подбирая оптимальные значения периода и отклонения на основе исторического моделирования сделок. Вместо фиксированных настроек индикатор выполняет оптимизацию в реальном времени, определяя наиболее эффективные параметры на основе поведения цены. Это позволяет полосам динамически
TrendLine PRO MT4
Evgenii Aksenov
4.83 (167)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Наши Сигналы  вы можете найти здесь:  https://robomarket.org/product-category/si
Auto Optimized MFI
Davit Beridze
5 (1)
Индикаторы
Auto Optimized MFI — это адаптивный индикатор, который автоматически настраивается под ваш рынок и таймфрейм с помощью симуляций реальных сделок на исторических данных. В отличие от классических индикаторов с фиксированными уровнями MFI 80/20, этот инструмент подстраивается под фактическое поведение цены и объёма, чтобы определить более эффективные зоны покупок и продаж. Как это работает Индикатор анализирует исторические свечи в заданном диапазоне и проводит симуляции сделок на основе сигналов
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Индикаторы
Индикатор Matrix Arrow MT4 — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за 100% неперерисовывающимся индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции.  Индикатор Matrix Arrow MT4 будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI) Классические свечи
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Индикаторы
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Индикаторы
Индикатор является торговой системой для краткосрочной торговли. Scalper Assistant помогает определить направление сделки, а также показывает точки входа и выхода. Индикатор рисует две линии (возможные точки для открытия позиций). В момент пробоя верхней линии вверх (и при выполнении всех торговых условий)   появляется стрелка вверх(сигнал на покупку), а также 2 цели. В момент пробоя нижней линии вниз (и при выполнении всех торговых условий) появляется стрелка вниз(сигнал на продажу), а также
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Индикаторы
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. How to get this indicator for free: Learn more Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79--> 99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't underst
PipTick Currency Index MT4
Michal Jurnik
Индикаторы
PipTick Currency Index - это действительно полезный инструмент, отображающий любой индекс восьми основных валют. Индикатор применяет уникальную формулу расчета, которая отображает действительный объем рынка Форекс. По сути, это взвешенная средняя значений валютных пар, которые и формируют пересечение валюты индекса. По умолчанию вес основывается на результатах трехгодичного исследования BIS (BIS Triennial Central Bank Survey). В связи с этим трейдер может видеть силу и слабость каждой валюты. Пр
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Индикаторы
Свинг-трейдинг - это первый индикатор, предназначенный для обнаружения колебаний в направлении тренда и возможных разворотов. Он использует базовый подход свинговой торговли, широко описанный в торговой литературе. Индикатор изучает несколько векторов цен и времени для отслеживания направления совокупного тренда и выявляет ситуации, когда рынок перепродан или перекуплен и готов к исправлению. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] П
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
Индикаторы
Цена указана только за первые 30 экземпляров ,(осталось всего 2  копии ).                                       Следующая Цена будет увеличена до 150$ . Окончательная цена составит 250$. Sniper Delta Imbalance — это профессиональный инструмент для глубокого анализа дельты, разницы между объемами покупателей и продавцов . Он выводит анализ объемов на новый уровень, позволяя трейдерам в реальном времени видеть, кто контролирует цену — покупатели или п
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
Индикаторы
Стратегия пробоя для торговли по тренду, фильтрация и все необходимые функции, встроенные в один инструмент! Интеллектуальный алгоритм индикатора Trend Pro с точностью определяет тренд, отфильтровывает рыночный шум и генерирует входные сигналы и уровни выхода. Новые функции с расширенными правилами статистического расчета улучшают общую производительность этого индикатора. Важная информация Для максимального использования потенциала Trend Pro прочитайте полное описание www.mql5.com/en/blogs/p
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких стрело
Другие продукты этого автора
Gold Scalper Super
Aleksandr Makarov
5 (1)
Индикаторы
Gold Scalper Super   — это простая в использовании торговая система. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1 , а также как часть вашей существующей торговой системы. Бонус: при покупке индикатора, Trend Arrow Super предоставляется бесплатно,напишите нам после покупки . Индикатор 100% не перерисовывается!!! Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сиг
System Trend Pro
Aleksandr Makarov
5 (2)
Индикаторы
System Trend Pro - Это лучший индикатор торговли по тренду!!! Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные! В индикаторе есть   MTF   режим, что добавляет нам уверенности торговли по тренду(сигналы тоже не перерисовываются) Как торговать? Всё очень просто, ждём первый сигнал ( большая стрелка), потом дожидаемся второго сигнала ( маленькая стрелка) и входим в рынок по направлению стрелки. (См. скрин 1 и 2.) Выход по обратному сигналу или взять 20-30  пунктов, половина закрыть, а ос
Trend Arrow Super
Aleksandr Makarov
5 (2)
Индикаторы
Trend Arrow Super Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные. Профессиональная,но при этом очень простая в применение Форекс система.Индикатор даёт точные BUY\SELL сигналы. Trend Arrow Super очень прост в применение,вам нужно просто прикрепить его на график и следовать простым рекомендация по торговле. Сигнал на покупку: Стрелка + гистограмма зеленого цвета, входим сразу по рынку на покупку. Сигнал на продажу: Стрелка + Гистограмма красного цвета,входим сразу по рынку на продажу.
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Quantum Entry — это мощная система торговли по ценовому действию, построенная на одной из самых популярных и широко известных стратегий среди трейдеров: стратегия прорыва! Этот индикатор выдает кристально чистые сигналы покупки и продажи, основанные на прорывах ключевых зон поддержки и сопротивления. В отличие от типичных индикаторов прорыва, он использует расширенные вычисления для точного подтверждения прорыва! Когда происходит прорыв, в
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.8 (5)
Индикаторы
Gold Pro Scalper Точные точки входа в сделки  для    валют, крипты, металлов, акций, индексов! Индикатор 100% не перерисовывается!!! Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Торговать с данным индикатором очень легко. Дожидаемся сигнала от индикатора и входим в сделку, согласно стрелке  (Синяя стрелка - Buy, Красная  - Sell). Рекомендую использовать с Фильтром трен
System Super Trend
Aleksandr Makarov
Индикаторы
System Super Trend: Ваша персональная стратегия "всё включено" Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные! System Super Trend - это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для Форекс и криптовалют. Индикатор можно использовать как отдельную систему , а также как часть вашей существующей торговой системы. Как работает System Super Trend? У нас есть 3 варианта торговли с нашим индикатором. Global Signals - вы можете легко торговать по данным
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend Filter Pro Индикатор фильтрации тренда. Очень хороший фильтр для вашей торговой системы, рекомендую использовать совместно с  -  System Trend Pro     или  Quantum Entry PRO   Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные. Настройки: Меняйте параметр Period для лучшей фильтрации ( по умолчанию стоит  - 90) Остались вопросы? нужна помощь?, я всегда рад помочь, пишите мне в личные сообщения
FREE
Signal Trend Super
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Signal Trend Super   Индикатор точного входа в рынок. Очень хороший индикатор входа для вашей торговой системы, рекомендую использовать совместно с  -    System Trend Pro    или  Professional Trade Arrow Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные.Дождитесь закрытия свечи. Остались вопросы? нужна помощь?, я всегда рад помочь, пишите мне в личные сообщения или В телеграмм
FREE
Binary Reverse
Aleksandr Makarov
5 (1)
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Мощная система для торговли бинарными опционами и внутридневной торговли. Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои показания. Binary Reverse предназначен для определения мест, в которых цена совершит разворот. Индикатор фиксирует как развороты, так и откаты тренда, что позволяет повысить эффективность его использования. При использовании индикатора значительно расширяются возможности анализа, на графике отлично видны не
Global Parabolic MT4
Aleksandr Makarov
5 (2)
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Global Parabolic MT4 Индикатор для скальпинга на M1-M5. Очень хороший индикатор для вашей торговой системы,его можно использовать как отдельную торговую систему, рекомендую использовать совместно с  -    System Trend Pro   Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные. Настройки: Меняйте параметр FILTER для точных входов в рынок. Остались вопросы? нужна помощь?, я всегда рад помочь, пишите мне в личные сообщения или
Gold Level MT4
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Gold Level MT4 Special offer -  https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Отличный помощник для торговли Золотом. Уровни не перерисовываются и не изменяют свои данные Рекомендуем использовать с индикатором -  Professional Trade Arrow Уровни строятся каждый день, поэтому вы будете торговать каждый день вместе с индикатором Gold Level. Ценовые разметки показаны на графике,после достижения TP1 или SL1 закрываем половина позиции, остальное переводим в безубыток. Остались вопросы? нужна помощь?, я
AMS Scalper
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 AMS Scalper Отличный индикатор для точки входа в рынок, сигналы индикатора используем только по тренду. Настройки: Range - 50 ( размер диапазона для поиска сигнала.) Maximum candles Back - 3 (через сколько свечей ставить сигнал) P.S для появление сигнала на нулевой свече - ставим 0. В качестве индикатора тренда, рекомендуем использовать -  Quantum Entry PRO Остались вопросы? нужна помощь?, я всегда рад помочь, пишите мне в личн
Professional Trade Arrow
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Professional Trade Arrow   Non-repaint  MT4 technical indicator. works on all timeframes 1 minute to the monthly timeframe  the trade vision buy and sell arrow is a multi currency and synthetic indicator Aqua arrow look for selling opportunities Crimson arrow look for buying opportunities.  wait for candle to close and arrow to appear before taking any trades. Settings: Key value - 3.0 ( This parameter is adjusted for a better signal.) We recommend a trend indicator -    Trend Arrow Supe
Scalper Box MT4
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Scalper Box MT4 Полностью готовая стратегия для торговли на всех рынках (Акции,фьючерсы,форекс и криптовалюты). Сигналы индикатора не перерисовываются!!! Как торговать? Дожидаемся сигнала от индикатора  Scalper Box MT4 (голубая стрелка  - покупка, красная стрелка - продажа). После сигнала сразу же входим в рынок, SL устанавливаем за сформировавшуюся коробку. Используем индикатор фильтр тренда и шаблон . Рекомендуемый таймфрем:
Buy Sell Storm MT4
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Buy Sell Storm Профессиональный индикатор для торговли на финансовых рынках, предназначенный для платформы   MT4 . Торговать по индикатору очень просто,   Синяя стрелка на покупку ,   Красная на продажу . Special offer -  https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои значения. (смотрите видео работы советника по индикатору). В настройках по умолчанию параметр   Period   установлен - 1. Вы можете менять этот параметр для более точных сигналов. По вс
Quantum Entry MT4
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Топовый индикатор Quantum Entry MT4, дающий сигналы для входа в сделки. Идеальные точки входа для валют, криптовалюты,металлов,акций и индексов. Индикатор 100% не перерисовывается!!! Special offer -  https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Торговать с данным индикатором очень легко. Дожидаемся сигнала от индикатора и входим в
Smart Level Pro
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Smart Level Pro   — очень мощный индикатор, основанный на концепции блоков ордеров и настроенных входов с правильными fvg и прорывами, чтобы создать очень хороший уровень для входа, как профессиональный трейдер. Очень простой в использовании интерфейс и удобный для входа по сигналам покупки и продажи. Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные! Лучше всего работает на таймфрейме M5-M15 для золота, биткоина и валютны
Gold Trend Scalper
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Точные точки входа в сделки  для    валют, крипты, металлов, акций, индексов! Индикатор 100% не перерисовывается!!! Как использовать индикатор! Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Торговать с данным индикатором очень легко. Дожидаемся сигнала от индикатора и входим в сделку, согласно стрелке  (Голубая стрелка - Buy, Красная  - Sell). Индикатор отлично сочета
Golding Trend
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Golding Trend :  100% не перерисовывает свои сигналы. Разработан специально под Золото GOLD/XAUUSD Special offer -  https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Golding Trend предназначен для выявления наиболее актуальных тенденций финансового рынка. Если вы ищете инструмент, который точно предугадывает движения,   Golding Trend  — ваш союзник. Торговать с данным индикатором очень легко. Дожидаемся сигнала от индикатора и входим в сделку, согласно стрелке  (Синяя стрелка - Buy, Красная  - Sell). Н
Arrow Candle
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Специальное предложение! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Arrow Candle   — это цветные свечи, показывающие тренд на основе объема и наклона тренда Этот индикатор покажет вам изменение цвета на следующем баре подтверждающей свечи. Синие свечи = возможная покупка (объем растет), Красные свечи = бычья слабость (объем уменьшается) возможная продажа. Arrow Candle оптимизирован для торговли на любом рынке и может использоваться на трендовых и нетрендовых рынках. Для достижения наилучших резу
M1 Golding
Aleksandr Makarov
3.67 (3)
Индикаторы
M1 Golding  — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1-M5. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга , а также как часть вашей существующей торговой системы. Бонус: При покупке индикатора, вы получаете в подарок - Trend Arrow Super  Так же я предоставляю дополнительный индикатор фильтра тренда  абсолютно бесплатно - Filter Комбинация этих индикаторов может помочь вам сделать вашу торговлю проще и точнее.
Reversal Super Pro
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Reversal Super Pro -   Это лучший индикатор торговли по тренду!!! Точные точки входа в сделки  для   валют, крипты, металлов, акций, индексов! Индикатор 100% не перерисовывается!!! Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Не рекомендуется использовать его отдельно, только с дополнительным индикатором тренда. Бонус: при покупке индикатора, вы получаете индикатор тренда
ARM Pro
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Индикатор ARM Pro - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс. Важные преимущества: · Работает на MT4 · Чистые сигналы на покупку или продажу · Не перерисовывается · Работает на всех активах Индикатор 100% не перерисовывается!!! Если сигнал появился, он больше Не исчезает (дожидаемся закрытия текущей
Trend Arrow Super MT5
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Trend Arrow Super Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные. Special offer -  https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Профессиональная,но при этом очень простая в применение Форекс система.Индикатор даёт точные BUY\SELL сигналы. Trend Arrow Super   очень прост в применение,вам нужно просто прикрепить его на график и следовать простым рекомендация по торговле. Сигнал на покупку: Стрелка + гистограмма зеленого цвета, входим сразу по рынку на покупку. Сигнал на продажу: Стрелка + Г
Buy Sell Storm
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Buy Sell Storm Профессиональный индикатор для торговли на финансовых рынках, предназначенный для платформы MT5 . Торговать по индикатору очень просто, Синяя стрелка на покупку , Красная на продажу . Special offer -  https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои значения. (смотрите видео работы советника по индикатору). В настройках по умолчанию параметр Period установлен - 1. Вы можете менять этот параметр для более точных сигналов. По всем вопроса
Gold Trend Scalper Pro
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Special offer! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Точные точки входа в сделки  для    валют, крипты, металлов, акций, индексов! Индикатор 100% не перерисовывается!!! Если сигнал появился, он больше Не исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой,которые ведут к потере депозита,потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Как использовать индикатор? Торговать с данным индикатором очень легко. Дожидаемся сигнала от индикатора и входим в сделку, согласно стрелке  (Синяя стрелк
Breakout Scalper X
Aleksandr Makarov
Эксперты
Breakout Scalper X -  Ваш лучший помощник в торговле золотом. Полностью автоматический советник, не требующий дополнительных настроек, предназначенный для торговли на валютной паре   GOLD (XAUUSD) H1 Стратегия основана на пробитии важных уровней (быстрое скальпирование) Не использует опасные торговые методы, сетки, мартингейлы и т. д. Это реальный торговый алгоритм. Результат — очень стабильная кривая роста. Внимание: по умолчанию советник настроен на 2-х значные котировки брокера ( например Роб
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв