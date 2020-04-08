Quantum Entry PRO

Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810

Quantum Entry — это мощная система торговли по ценовому действию, построенная на одной из самых популярных и широко известных стратегий среди трейдеров: стратегия прорыва! Этот индикатор выдает кристально чистые сигналы покупки и продажи, основанные на прорывах ключевых зон поддержки и сопротивления. В отличие от типичных индикаторов прорыва, он использует расширенные вычисления для точного подтверждения прорыва! Когда происходит прорыв, вы получаете мгновенные оповещения.

Никаких задержек и перерисовок : все сигналы доставляются в режиме реального времени, без задержек и перерисовок прошлых сигналов!

Рекомендации

Quantum Entry работает с любым символом на любом таймфрейме. Мы лично используем этот индикатор с XAUUSD (золото) на таймфреймах M1, M5 и M15!



