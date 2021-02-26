Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике
Очень бы хотелось знать, что именно улучшено под Wine.
А то тормозит безбожно, и отрисовка, и собственно работа (VM Ubuntu 18.04 в KVM Debian 10, xrdp).
На VM WinXP в том же KVM Debian 10 старая версия MT5 работала в разы быстрее.
Также хотелось бы знать, есть ли рекомендации по выбору ветки (stable, staging, devel) и версии Wine, особенно - в связи с выходом 6.0.0.
В b2755 не войдет исправление, поэтому пишу на будущее.
Скринер символов через CopyTicks не высвобождает память. terminal64.exe держит за собой гигабайты памяти. Ничего не запущено.
N/A сделки выделили.
А это что за сделки вне спреда?
Не уж то, заброс лимитки по худшим ценам показывает?
Но не похоже, это же исполнение, а не цена заброса.
Что это за сделки?
Есть подозрение что изменение спреда запаздывает. А от сюда и отрисовка линий запаздывает.
Если это так, то возможно в историю сохраняется не корректная база по спреду.
Очень бы хотелось знать, что именно улучшено под Wine.
А то тормозит безбожно, и отрисовка, и собственно работа (VM Ubuntu 18.04 в KVM Debian 10, xrdp).
На VM WinXP в том же KVM Debian 10 старая версия MT5 работала в разы быстрее.
Также хотелось бы знать, есть ли рекомендации по выбору ветки (stable, staging, devel) и версии Wine, особенно - в связи с выходом 6.0.0.
Так как терминал - это графическая программа с массой отрисовки, то на всех серверных платформах без графической карты будет чувствовать себя плохо. Как и другие программы аналогичного класса.
У вас там же вся отрисовка софтверная, да еще и в режиме удаленного доступа.
Никакой разницы со старой/предыдущей версии в этом плане нет. Улучшались функции отображения HTML контента в маркете и чатах под Wine.
Так как терминал - это графическая программа с массой отрисовки, то на всех серверных платформах без графической карты будет чувствовать себя плохо.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MT5 и скорость в боевом исполнении
fxsaber, 2020.09.30 21:42
Смотрю, что даже мои теперь вылизанные в производительности боты работают так, что CPU Терминала 15%. А теперь лайфхак!
- Закрываем Обзор рынка (CTRL+M) - в нем только торгуемые символы.
- Закрываем таблицу с текущими позами (CTRL+T).
- Минимизируем все чарты.
Вуаля, CPU Терминала 2.5%! Разгружайте свои VPS. Если у кого-то еще какие действенные рекомендации, дайте знать.
Уважаемые разработчики, просьба иметь возможность переключать Терминал в режим минимального потребления ресурсов для алготорговли.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MT5 и скорость в боевом исполнении
Renat Fatkhullin, 2020.10.05 23:17
MQL5 функция минимизации всех окон и самого приложения - это отличная идея. Проработаем.
Так как терминал - это графическая программа с массой отрисовки, то на всех серверных платформах без графической карты будет чувствовать себя плохо. Как и другие программы аналогичного класса.
У вас там же вся отрисовка софтверная, да еще и режиме удаленного доступа.
Никакой разницы со старой/предыдущей версии в этом плане нет.
Наверное, я неточно выразился.
Имелось в виду, очень сильно (в несколько раз на чисто работе с массивами и обращением к файлам, при этом диск не нагружен вовсе, и замираниями графики на открытии торгов на десятки секунд) тормозит текущая (2715), по сравнению с последней, работавшей на WinXP (1755), в такой же виртуалке.
Обе виртуалки на той же домашней машине под Debian 10, на ssd.
Отсюда и надежда, что в новой версии работа под Wine будет побыстрее.
Вот кстати да - стоило в старой 1755 случайно задеть вкладку "Библиотека", начинали сыпаться сообщения о невозможности выделить сколько-то там байт памяти и приходилось рестартовать MT.
В новой VM памяти больше, но лишние вкладки пока не задевал, хоть их тоже гораздо больше стало.
2755 уже доступен
2021.01.16 14:33:12.603 Terminal MetaTrader 5 x64 build 2755 started for MetaQuotes Software Corp.
Наверное, я неточно выразился.
Имелось в виду, очень сильно (в несколько раз на чисто работе с массивами и обращением к файлам, при этом диск не нагружен вовсе, и замираниями графики на открытии торгов на десятки секунд) тормозит текущая (2715), по сравнению с последней, работавшей на WinXP (1755), в такой же виртуалке.
Обе виртуалки на той же домашней машине под Debian 10, на ssd.
Отсюда и надежда, что в новой версии работа под Wine будет побыстрее.
Виртуалки не тождественны Windows XP vs Ubuntu.
Так как вообще нет никаких технических деталей, поддерживающих ваши мысли, то обсуждать не имеет смысла.
Покажите результаты математических вычислений в обоих виртуалках при одинаковых условиях и тогда можно поговорить. Не забудьте детально указать исходные условия и версии.
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В пятницу 15 января 2021 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Теперь информация в нем может выводиться в нескольких колонках, что позволяет более оптимально использовать пространство экрана. Для переключения режима показа воспользуйтесь диалогом свойств окна.
Помимо этого, внесен ряд небольших улучшений:
Синтетический стакан цен используется для символов, по которым не транслируются цены Level 2. Уровни в нем строятся автоматически — они откладываются от лучших Bid и Ask с шагом изменения цены. Теперь, если по символу транслируются данные о цене и объеме последней сделки, вы сможете наглядно увидеть их на тиковом графике. Информация отображается в виде кругов:
Чем больше размер круга, тем больше объем совершенной сделки.
Для просмотра массива или объекта дважды нажмите на него в окне наблюдения.
Обновление будет доступно через систему Live Update.