Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 48

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Выловил необычное поведение. То ли компилятор, то ли отладчик:

Bad pointer

Только что созданы 3 объекта, но по каким-то причинам 2-й элемент массива отображается как "bad pointer".

 
Ilyas:

Спасибо за уточнения.

Исправлено



Предоставьте пожалуйста код, на котором данное поведение воспроизводится

Илья, спасибо за информацию. Код прилагаю (билд 2796).

1. Иллюстрирующий "Expression could not be evaluated" :

Эксепшен


2. И "bad pointer" :

Bad pointer

Файлы:
Test_class_7.mq5  4 kb
 
Vladimir Belozercev:

Илья, спасибо за информацию. Код прилагаю.

1. Иллюстрирующий "Expression could not be evaluated" :



2. И "bad pointer" :


Действительно были проблемы с вычислениями значений для массивов указателей

Исправлено


[Удален]  

Я оооочень извиняюсь, но вот такие баги нужно ловить ещё на альфе. На бетте уже всё шлифуется. Релиз - это вооще без багов!!! 

А у вас что? Обновляете у всех пользователей версию принудительно, а потом за вот такие баг-репорты говорите спасибо?

Нет, я считаю СПАСИБО самой весомой "валютой". Без иронии! Но организовать вашу же работу без перекладывания поисков багов на конечного пользователя - это уровень! У вас он "хромой"... У славян не принято потешаться на "убогими". ... А именно такими вы и выглядите (не смотря на явные успехи!).

....

Ребята, выдохните! Расслабтесь. Перестаньте думать о рейтингах и т.п.. Если вы делаете ПРОДУКТ, то делайте его как для себя!

 

В отладке не могу попасть В CWndClient::Create (кликнуть для проигрывания) класса CListView

2021.02.25 16:00:14.826 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2796 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.02.25 16:00:14.829 Terminal        Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 25 / 31 Gb memory, 848 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
2021.02.25 16:00:14.829 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075


Файл 'ControlsListView.mq5' (взят из справки CListView)

 

Отсутствует запись в результаты тестирования следующих статистических результатов, что сильно ограничивает отбор стратегий.

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/statistics

LR Correlation:

Просьба добавить.


А так же, например нет следующего.

LR Standard Error:

AHPR

GHPR

Z-Счет

Уровень маржи



Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Статистика тестирования
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Статистика тестирования
  • www.mql5.com
Статистика тестирования - Состояние окружения - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Сергей Таболин:

Я оооочень извиняюсь, но вот такие баги нужно ловить ещё на альфе. На бетте уже всё шлифуется. Релиз - это вооще без багов!!! 

А у вас что? Обновляете у всех пользователей версию принудительно, а потом за вот такие баг-репорты говорите спасибо?

Нет, я считаю СПАСИБО самой весомой "валютой". Без иронии! Но организовать вашу же работу без перекладывания поисков багов на конечного пользователя - это уровень! У вас он "хромой"... У славян не принято потешаться на "убогими". ... А именно такими вы и выглядите (не смотря на явные успехи!).

....

Ребята, выдохните! Расслабтесь. Перестаньте думать о рейтингах и т.п.. Если вы делаете ПРОДУКТ, то делайте его как для себя!

Мы тестируем бета-версии на специально выделенном сервере MetaQuotes-Demo.

Если не хотите участвовать в бета-тестировании, то не используйте этот сервер.

Релизные версии описываются тут: https://www.metatrader5.com/ru/releasenotes


Что нового в MetaTrader 5?
Что нового в MetaTrader 5?
  • www.metatrader5.com
Переработано окно котировок, позволяющее просматривать цены инструментов на экранах любого размера. Теперь информация в нем может выводиться в нескольких колонках, что позволяет более оптимально использовать пространство экрана. Для переключения режима показа воспользуйтесь диалогом свойств окна.
[Удален]  
MetaQuotes:

Мы тестируем бета-версии на специально выделенном сервере MetaQuotes-Demo.

Если не хотите участвовать в бета-тестировании, то не используйте этот сервер.

Релизные версии описываются тут: https://www.metatrader5.com/ru/releasenotes


Дело не в том, что вы тестируете беты на вашем сервере. Дело в том, что ваш сервер многие воспринимают как ... "эталон" что ли. Ну сами подумайте, где ещё можно найти самый адекватный терминал и самые непредвзятые данные, если не у разработчика?

Практически все тестируют свои разработки у вас! И нарываются на баги. И возникает масса вопросов - то ли это моя прога не правильно написана, то ли это терминал глючит, то ли это данные битые (тиковые, свечные) и т.д.

Простой пример. Я специально подключился к вашему серверу, ибо повсюду читал, что именно у вас тестируются разные ТС на очень долгом историческом промежутке.

Мне нужно было получить тиковые данные за более длительный период чем у моего брокека (2019). Я запустил индикатор с 2018 - всё барско. Запустил индикатор с 2017 ... и пипец. Создал на форуме тему с вопросом и вообще никаких ответов не получил ни от кого. Ну вот что мне об этом думать? Индикатор? Ну кабы он не правильно работал, то он бы не правильно работал на любой глубине истории. Терминал? ХЗ... Тиковые данные? Ответ тот же. Что думать? Даже полученный результат от 18-го года и тот уже вызывает сомнения...

Что не так с тиковой историей на MetaQuotes-Demo
Что не так с тиковой историей на MetaQuotes-Demo
  • 2021.02.23
  • www.mql5.com
Есть у меня тиковый индикатор. Получаю от него такую информацию: Почему с этой даты индикатор не может даже начать расчёт...
 
MetaQuotes:

Мы тестируем бета-версии на специально выделенном сервере MetaQuotes-Demo.

Если не хотите участвовать в бета-тестировании, то не используйте этот сервер.

Релизные версии описываются тут: https://www.metatrader5.com/ru/releasenotes


Подскажите, есть ли на этом сервере инструменты МосБиржи? и IP сервера.

 
Сергей Таболин:

Дело не в том, что вы тестируете беты на вашем сервере. Дело в том, что ваш сервер многие воспринимают как ... "эталон" что ли. Ну сами подумайте, где ещё можно найти самый адекватный терминал и самые непредвзятые данные, если не у разработчика?

Мы занимаемся разработкой ПО, а не предоставлением рыночных данных.

Мы тестируемся, ежедневно выпуская бета-версии. Вы это ежедневно видите.

Непонятно, отчего вы вдруг решили, что мы отложим свои главные задачи и откажемся от бета-тестирования на своем собственном демо-сервере.

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