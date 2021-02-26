Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 48
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Выловил необычное поведение. То ли компилятор, то ли отладчик:
Только что созданы 3 объекта, но по каким-то причинам 2-й элемент массива отображается как "bad pointer".
Спасибо за уточнения.Исправлено
Предоставьте пожалуйста код, на котором данное поведение воспроизводится
Илья, спасибо за информацию. Код прилагаю (билд 2796).
1. Иллюстрирующий "Expression could not be evaluated" :
2. И "bad pointer" :
Илья, спасибо за информацию. Код прилагаю.
1. Иллюстрирующий "Expression could not be evaluated" :
2. И "bad pointer" :
Действительно были проблемы с вычислениями значений для массивов указателей
Исправлено
Я оооочень извиняюсь, но вот такие баги нужно ловить ещё на альфе. На бетте уже всё шлифуется. Релиз - это вооще без багов!!!
А у вас что? Обновляете у всех пользователей версию принудительно, а потом за вот такие баг-репорты говорите спасибо?
Нет, я считаю СПАСИБО самой весомой "валютой". Без иронии! Но организовать вашу же работу без перекладывания поисков багов на конечного пользователя - это уровень! У вас он "хромой"... У славян не принято потешаться на "убогими". ... А именно такими вы и выглядите (не смотря на явные успехи!).
....
Ребята, выдохните! Расслабтесь. Перестаньте думать о рейтингах и т.п.. Если вы делаете ПРОДУКТ, то делайте его как для себя!
В отладке не могу попасть В CWndClient::Create (кликнуть для проигрывания) класса CListView
Файл 'ControlsListView.mq5' (взят из справки CListView)
Отсутствует запись в результаты тестирования следующих статистических результатов, что сильно ограничивает отбор стратегий.
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/statistics
LR Correlation:
Просьба добавить.
А так же, например нет следующего.
LR Standard Error:
AHPR
GHPR
Z-Счет
Уровень маржи
Я оооочень извиняюсь, но вот такие баги нужно ловить ещё на альфе. На бетте уже всё шлифуется. Релиз - это вооще без багов!!!
А у вас что? Обновляете у всех пользователей версию принудительно, а потом за вот такие баг-репорты говорите спасибо?
Нет, я считаю СПАСИБО самой весомой "валютой". Без иронии! Но организовать вашу же работу без перекладывания поисков багов на конечного пользователя - это уровень! У вас он "хромой"... У славян не принято потешаться на "убогими". ... А именно такими вы и выглядите (не смотря на явные успехи!).
....
Ребята, выдохните! Расслабтесь. Перестаньте думать о рейтингах и т.п.. Если вы делаете ПРОДУКТ, то делайте его как для себя!
Мы тестируем бета-версии на специально выделенном сервере MetaQuotes-Demo.
Если не хотите участвовать в бета-тестировании, то не используйте этот сервер.
Релизные версии описываются тут: https://www.metatrader5.com/ru/releasenotes
Мы тестируем бета-версии на специально выделенном сервере MetaQuotes-Demo.
Если не хотите участвовать в бета-тестировании, то не используйте этот сервер.
Релизные версии описываются тут: https://www.metatrader5.com/ru/releasenotes
Дело не в том, что вы тестируете беты на вашем сервере. Дело в том, что ваш сервер многие воспринимают как ... "эталон" что ли. Ну сами подумайте, где ещё можно найти самый адекватный терминал и самые непредвзятые данные, если не у разработчика?
Практически все тестируют свои разработки у вас! И нарываются на баги. И возникает масса вопросов - то ли это моя прога не правильно написана, то ли это терминал глючит, то ли это данные битые (тиковые, свечные) и т.д.
Простой пример. Я специально подключился к вашему серверу, ибо повсюду читал, что именно у вас тестируются разные ТС на очень долгом историческом промежутке.
Мне нужно было получить тиковые данные за более длительный период чем у моего брокека (2019). Я запустил индикатор с 2018 - всё барско. Запустил индикатор с 2017 ... и пипец. Создал на форуме тему с вопросом и вообще никаких ответов не получил ни от кого. Ну вот что мне об этом думать? Индикатор? Ну кабы он не правильно работал, то он бы не правильно работал на любой глубине истории. Терминал? ХЗ... Тиковые данные? Ответ тот же. Что думать? Даже полученный результат от 18-го года и тот уже вызывает сомнения...
Мы тестируем бета-версии на специально выделенном сервере MetaQuotes-Demo.
Если не хотите участвовать в бета-тестировании, то не используйте этот сервер.
Релизные версии описываются тут: https://www.metatrader5.com/ru/releasenotes
Подскажите, есть ли на этом сервере инструменты МосБиржи? и IP сервера.
Дело не в том, что вы тестируете беты на вашем сервере. Дело в том, что ваш сервер многие воспринимают как ... "эталон" что ли. Ну сами подумайте, где ещё можно найти самый адекватный терминал и самые непредвзятые данные, если не у разработчика?
Мы занимаемся разработкой ПО, а не предоставлением рыночных данных.
Мы тестируемся, ежедневно выпуская бета-версии. Вы это ежедневно видите.
Непонятно, отчего вы вдруг решили, что мы отложим свои главные задачи и откажемся от бета-тестирования на своем собственном демо-сервере.