Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 16
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А Вы перед высказыванием своих неподтвержденных суждений сначала код смотрите. Советник может работать и внутри бара.
Возможно, но видимо не так нагружено, как в моём частном случае...
Не обманывайтесь, просто в коде робота была ошибка.
Не надо мистики и думать, что ваш робот без ошибок.
Никакой мистики. И ошибки, конечно, есть. Просто надо мнеосознать и принять свойство платформы, которое привело, к таком результату, как у меня. Или заапгрейдить комп, но опять таки учитывать , что на сторонней платформе возможно будет работать совершенно не так, как задумано и оттестировано у разработчика советника.Кстати, а результаты бэк тестирования, что выводятся во вкладке терминала буферизируются? А то в моём случае выводится 40000 в день трейдов в виде графиков и стрелочек и всё это тормозит работу терминала.
Поразительное рядом: реал тики могут не совпадать с ценами открытия на момент открытия, из-за этого может возникнуть эффект Гейзенберга в головемогут вообще не совпадать с историей баров. Основная проблема - качество предоставляемой истории, поэтому не всегда актуально проверять на слишком длинном периоде, история часто оказывается битой
У меня нет баров, только тики и только в пределах дня. На основании прошедшего дня делается оптимизация параметров для дня следующего и опа, пока я не знаю, что можно принимать за достоверные результаты....
Давайте с мистикой в новую тему. Хорошо?
Управление окнами исправлять нужно, но выход за пределы экрана - вещь стандартная и нужная. За пределом может быть экран другого монитора.
Ну я и не говорил, что окно не должно выходить за пределы экрана. Но вот при его выходе нас посещает неприятность.
Не получается воспроизвести описанное поведение на этом коде
Очень странно. У меня это стабильно. И кажется уже давно. Только остановка на кривой скобке, которую вы исправили, из нового.
А может есть какие предположения что я могу сделать чтобы перепроверить и как-то избавиться от этого. Напомню, текущий билд
Очень странно. У меня это стабильно. И кажется уже давно. Только остановка на кривой скобке, которую вы исправили, из нового.
А может есть какие предположения что я могу сделать чтобы перепроверить и как-то избавиться от этого. Напомню, текущий билд
Т.е. у Вас на моём коде поведение воспроизвелось ?
Сообщите данные своего CPU
Т.е. у Вас на моём коде поведение воспроизвелось ?
Сообщите данные своего CPU
Так Вы с абсолютной точностью повторили мой код. Я только перепроверил ещё раз и повторил отладку.
ps; и ещё такой вопрос: Разве при выходе из пользовательской функции курсор отладки должен оставаться на строке вызова функции? На мой взгляд логичней если курсор сразу встанет на строку следующую за вызовом функции. Ведь строка вызова функции получается уже отработана.
Да и при обходе функции по F10 так-же курсор отладки остаётся на строке вызова функции и как-бы дважды выполняется на одной строке. Хотя и тут логичней сразу перевести курсор отладки на следующую строку.
Как Вы думаете?
Так Вы с абсолютной точностью повторили мой код. Я только перепроверил ещё раз и повторил отладку.
Обязательно проверьте поведение на моём коде.
Обязательно проверьте поведение на моём коде.
Очень странно… На Вашем коде всё повторилось, а даже при обходе функции по F10 курсор отладки перескакивает строку m=0;
И только при выходе из функции по F11 курсор на неё попадает.
Прочтите пожалуйста мои бредовые мысли в предыдущем сообщении. Я его дополнил. Думал что Вы прочтёте позже.
Очень странно… На Вашем коде всё повторилось, а даже при обходе функции по F10 курсор отладки перескакивает строку m=0;
И только при выходе из функции по F11 курсор на неё попадает.
Прочтите пожалуйста мои бредовые мысли в предыдущем сообщении. Я его дополнил. Думал что Вы прочтёте позже.
Спасибо, буду разбираться