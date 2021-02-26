Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 35
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Присмотрюсь отпишусь. Это скорее всего проблема виндоуса, но и за частого использования терминала, запоминается что последний, дает такую ошибку, но не другие приложения.
Человек с такой же проблемой пишет что проблема с проводником
Присмотрюсь отпишусь. Это скорее всего проблема виндоуса, но и за частого использования терминала, запоминается что последний, дает такую ошибку, но не другие приложения.
Человек с такой же проблемой пишет что проблема с проводником
Добавлено: или вообще банально - панель задач у Вас не закреплена. Нужно закрепить:
А какая связь между закреплением Панели задач и тем, что она не скрывается? Открепил - и все скрывается нормально!
А какая связь между закреплением Панели задач и тем, что она не скрывается? Открепил - и все скрывается нормально!
Все зависит от действий пользователя:
Все зависит от действий пользователя:
Закрепить панель задач - это значит нельзя будет менять ее местоположение (вверху\внизу\слева\справа). А Автоматическое скрытие панели задач - это совсем другая функция
О чем говорит параметр Packet Loss?
Взял удаленный сервер в том же DataCenter, где и располагается MT5-Server. Пинг около нуля, но Packet Loss пугает.
Невозможно стало работать с индикаторами, если индикатор получает данные со старшего таймрейма (пример Pivot Points).
Может работать, а потом и iBarShift и CopyRates сыпят ошибками.
Крик души, так как пол дня экспериментирую - то iBarShift то CopyRates . То работает, то не работает.
Индикатор на H4 запрашивает с D1 два бара:
И именно на H4 вот такая ошибка может длиться бесконечно - причем почему-то именно на таймрейме H4:
Не хочет работать с переменной a. При отладке ругается Expression could not be evaluated. Если поменять на тип int , то все ок. Build 2776
Выпуск Windows 10 Pro
Версия 20H2