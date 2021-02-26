Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 35

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Vladimir Karputov:

Не нужно с больной головы на здоровую. Вы как пользователь что-то делаете: или меняете разрешение экрана (играете в игрушки) или проводите двойной клик по заголовку окна.

Присмотрюсь отпишусь. Это скорее всего проблема виндоуса, но и за частого использования терминала, запоминается что последний, дает такую ошибку, но не другие приложения.

Человек с такой же проблемой пишет что проблема с проводником

Что делать если не пропадает панель задач на Windows 10
Что делать если не пропадает панель задач на Windows 10
  • 2017.01.13
  • www.youtube.com
Если во время просмотра видео или в играх не пропадает панель задач на Windows 10, то просто зайдите в диспетчер задач и обновите проводник, после этого пане...
 
BillionerClub:

Присмотрюсь отпишусь. Это скорее всего проблема виндоуса, но и за частого использования терминала, запоминается что последний, дает такую ошибку, но не другие приложения.

Человек с такой же проблемой пишет что проблема с проводником

Добавлено: или вообще банально - панель задач у Вас не закреплена. Нужно закрепить:  
 
Vladimir Karputov:

Добавлено: или вообще банально - панель задач у Вас не закреплена. Нужно закрепить: 

А какая связь между закреплением Панели задач и тем, что она не скрывается? Открепил - и все скрывается нормально!

 
A100:

А какая связь между закреплением Панели задач и тем, что она не скрывается? Открепил - и все скрывается нормально!

Все зависит от действий пользователя:


 
Vladimir Karputov:

Все зависит от действий пользователя:

Закрепить панель задач - это значит нельзя будет менять ее местоположение (вверху\внизу\слева\справа). А Автоматическое скрытие панели задач - это совсем другая функция

 
билд 2776 наконец можно отлаживать большие тексты почти без проблем(сходу не видно)
 

О чем говорит параметр Packet Loss?



Взял удаленный сервер в том же DataCenter, где и располагается MT5-Server. Пинг около нуля, но Packet Loss пугает.

2021.02.09 09:49:18.646 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2776 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.02.09 09:49:18.646 Terminal        Windows Server 2019 build 17763, Intel Core i7-7700K  @ 4.20GHz, 29 / 31 Gb memory, 3710 / 3725 Gb disk, IE 11, RDP, UAC, Admin, GMT+2
 

Невозможно стало работать с индикаторами, если индикатор получает данные со старшего таймрейма (пример Pivot Points).

Может работать, а потом и iBarShift и CopyRates сыпят ошибками. 

Крик души, так как пол дня экспериментирую - то  iBarShift то CopyRates . То работает, то не работает. 

  
2021.02.09 10:21:16.155 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2776 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.02.09 10:21:16.156 Terminal        Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 22 / 31 Gb memory, 856 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
2021.02.09 10:21:16.156 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
***
2021.02.09 10:21:18.011 Network '39892627': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point EU 2 (ping: 73.14 ms, build 2776)

Индикатор на H4 запрашивает с D1 два бара:

bool CalculatePivot(datetime open_time)
  {
//---
   MqlRates rates_d1[];
   ArraySetAsSeries(rates_d1,true);
   int count=2;
   ResetLastError();
   if(CopyRates(Symbol(),PERIOD_D1,open_time,count,rates_d1)!=count)
     {
      m_error="CopyRates!="+IntegerToString(count)+", open_time "+TimeToString(open_time,TIME_DATE|TIME_MINUTES);
      m_error="CopyRates("+
              Symbol()+","+
              "PERIOD_D1"+","+
              TimeToString(open_time,TIME_DATE|TIME_MINUTES)+","+
              IntegerToString(count)+","+
              "rates_d1)!="+
              IntegerToString(count)+", ERROR: "+IntegerToString(GetLastError());
      return(false);
     }

И именно на H4 вот такая ошибка может длиться бесконечно - причем почему-то именно на таймрейме H4:


Файлы:
Pivot_Points_2.mq5  14 kb
  
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"



ushort a;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
a=0;
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
  a++;
  Comment("a: ",a,"/n");
}

Не хочет работать с переменной a. При отладке ругается Expression could not be evaluated. Если поменять на тип int , то все ок. Build 2776

Выпуск Windows 10 Pro

Версия 20H2

Сборка ОС 19042.746
Взаимодействие Windows Feature Experience Pack 120.2212.551.0

Файлы:
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