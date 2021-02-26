Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 47

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Denis Kirichenko:

Функция SeriesInfoInteger()

у меня те же результаты. работает только скрипт. ошибка 4401. нет истории

 
prostotrader:

А на что это повлияет?

Улучшит наглядность представления данных в скальперском стакане, позволит быстрее замечать крупные объемы, быстрее реагировать на изменение ситуации в стакане.

Есть такой привод для скальпинга Qscalp, ориентируюсь в своих пожеланиях на него, - это то, к чему нужно стремиться.

Пишем скальперский стакан цен на основе графической библиотеки CGraphic
Пишем скальперский стакан цен на основе графической библиотеки CGraphic
  • www.mql5.com
В статье создается базовый функционал скальперского стакана цен. Разрабатывается тиковый график на основе графической библиотеки CGraphic и интегрируется с таблицей заявок. С помощью описываемого стакана цен можно создать мощный помощник для краткосрочной торговли.
 
postevg:

Улучшит наглядность представления данных в скальперском стакане, позволит бустрее замечать крупные объемы, быстрее реагировать на изменение ситуации в стакане.

Есть такой привод для скальпинга Qscalp, ориентируюсь в своих пожеланиях на него, - это то, к чему нужно стремиться.

Котировка, находящаяса на 50 месте (пусь даже с крупным объемом) - ничтожна.

Пока она "доползет" до аска или бида вероятность того что ее снимут - огромная, а Вас введет в заблуждение.

И ориентироваться нужно не на скальперский стакан, а на свои мозги.
 
prostotrader:

Котировка, находящаяса на 50 месте (пусь даже с крупным объемом) - ничтожна.

Пока она "доползет" до аска или бида вероятность того что ее снимут - огромная, а Вас введет в заблуждение.

И ориентироваться нужно не на скальперский стакан, а на свои мозги.
Ну это кому как...
 

Билд 2796

После апдейта перестал исполняться код под отладчиком. Перехватить управление в отладчике не удалось в принципе. Без отладчика исполняется нормально. Что-то подобное было давно, с проектами, использующими внешние  DLL...

Эксепшен:

2021.02.25 09:01:20.770 Vector_HLOC (EURUSD,M5) Unexpected exception
2021.02.25 09:01:20.770 Vector_HLOC (EURUSD,M5)    crash -->  000007FEFE25BDFD 4881C4C8000000    add        rsp, 0xc8
2021.02.25 09:01:20.770 Vector_HLOC (EURUSD,M5)               000007FEFE25BE04 C3                ret        
2021.02.25 09:01:20.770 Vector_HLOC (EURUSD,M5) 
2021.02.25 09:01:20.770 Vector_HLOC (EURUSD,M5)               000007FEFE25BE05 90                nop        
2021.02.25 09:01:20.770 Vector_HLOC (EURUSD,M5) 
2021.02.25 09:01:20.770 Vector_HLOC (EURUSD,M5) 00: 0x000007FEFE25BDFD
2021.02.25 09:01:20.770 Vector_HLOC (EURUSD,M5) 01: 0x000007FEF0026220
2021.02.25 09:01:20.770 Vector_HLOC (EURUSD,M5) 02: 0x000007FED69C9348
2021.02.25 09:01:20.770 Vector_HLOC (EURUSD,M5) 03: 0x000000000FB258E0
2021.02.25 09:01:20.770 Vector_HLOC (EURUSD,M5) 04: 0x0000000000000001
2021.02.25 09:01:20.770 Vector_HLOC (EURUSD,M5) 05: 0x000007FED6120110
2021.02.25 09:01:20.770 Vector_HLOC (EURUSD,M5) 06: 0x000007FED6120000
2021.02.25 09:01:20.770 Vector_HLOC (EURUSD,M5) 07: 0x0000000019930520
2021.02.25 09:01:20.770 Vector_HLOC (EURUSD,M5) 08: 0x000000000FB25950
2021.02.25 09:01:20.770 Vector_HLOC (EURUSD,M5) 09: 0x000007FED69C9348
2021.02.25 09:01:20.770 Vector_HLOC (EURUSD,M5) 10: 0x000007FED6120000
2021.02.25 09:01:20.770 Vector_HLOC (EURUSD,M5) 11: 0x000000000FB25A28
2021.02.25 09:01:20.770 Vector_HLOC (EURUSD,M5) 12: 0x000007FED67E84C0
2021.02.25 09:01:20.770 Vector_HLOC (EURUSD,M5) 13: 0x000007FED6158670
2021.02.25 09:01:20.770 Vector_HLOC (EURUSD,M5) 14: 0x000000000FB25950
 
Vladimir Belozercev:

Билд 2796

После апдейта перестал исполняться код под отладчиком. Перехватить управление в отладчике не удалось в принципе. Без отладчика исполняется нормально. Что-то подобное было давно, с проектами, использующими внешние  DLL...

Эксепшен:

Спасибо за сообщение.

Уточните пожалуйста

  1. не получается отладить MQL программу или в стороннем (внешнем) отладчике работу DLL  ?

  2. отладка MQL программы в принципе не запускается (F5) ?

  3. отладка запускается, но на очередном шаге (F10,F11) прерывается ?

  4. у Вас это с любой DLL воспроизводится или только с определённой

Предоставление минимально рабочего примера ускорит решение проблемы (DLL принимается только в виде исходного кода).
 

Как в профайлере сбросить счетчики во время работы?


В начале работы советник делает много расчетов, а потом идет слабая нагрузка. Мне нужно сделать профайл слабой нагрузки, для этого нужно каким-то образом сбросить счетчики после окончания начальный тяжелых расчетов. Как это возможно сделать?

 

1 и 2. Отладчик я "выловил", но сделал это методом "научного тыка". Например, на рис. ниже первую точку останова отладчик игнорирует, но на нижней останавливается:

Пропуск точек прерывания

3. Первоначальную идею о том, что эксепшен генерится при вызове внешних библиотек я исключил. Более того, он носит плавающий характер и происходит в разных местах (причем вполне невинных). Какой-то системы я не выявил.

4. Отладчик опять выборочно не показывает значения переменных "Expression could not be evaluated" :

Not evaluted

5. Опять отладчик стал производить "перелеты" на заголовок функции, при исполнении ее тела. Причем это происходит не со всеми функциями.

Например, как в приведенном ниже коде, исполнение "Path= StringFormat("%s%s\\%s\\", _Symbol, IntegerToString(Period()), Title);" вызывает "перелет" :

Перелет

К сожалению больше добавить чего-то существенного не могу. Это все, что удалось накопать.

 
fxsaber:

Как в профайлере сбросить счетчики во время работы?


В начале работы советник делает много расчетов, а потом идет слабая нагрузка. Мне нужно сделать профайл слабой нагрузки, для этого нужно каким-то образом сбросить счетчики после окончания начальный тяжелых расчетов. Как это возможно сделать?

К сожалению, в текущей версии такой функциональности нет.


Возможность реализовать паузу сбора данных профилировки имеется, подумаем как это лучше сделать.

 
Vladimir Belozercev:

1 и 2. Отладчик я "выловил", но сделал это методом "научного тыка". Например, на рис. ниже первую точку останова отладчик игнорирует, но на нижней останавливается:


3. Первоначальную идею о том, что эксепшен генерится при вызове внешних библиотек я исключил. Более того, он носит плавающий характер и происходит в разных местах (причем вполне невинных). Какой-то системы я не выявил.

4. Отладчик опять выборочно не показывает значения переменных "Expression could not be evaluated" :

5. Опять отладчик стал производить "перелеты" на заголовок функции, при исполнении ее тела. Причем это происходит не со всеми функциями.

Например, как в приведенном ниже коде, исполнение "Path= StringFormat("%s%s\\%s\\", _Symbol, IntegerToString(Period()), Title);" вызывает "перелет" :


К сожалению больше добавить чего-то существенного не могу. Это все, что удалось накопать.

Спасибо за уточнения.

1 и 2. Отладчик я "выловил", но сделал это методом "научного тыка". Например, на рис. ниже первую точку останова отладчик игнорирует, но на нижней останавливается:

5. Опять отладчик стал производить "перелеты" на заголовок функции, при исполнении ее тела. Причем это происходит не со всеми функциями.
Исправлено



4. Отладчик опять выборочно не показывает значения переменных "Expression could not be evaluated" :

Предоставьте пожалуйста код, на котором данное поведение воспроизводится

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