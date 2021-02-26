Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 47
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Функция SeriesInfoInteger()
у меня те же результаты. работает только скрипт. ошибка 4401. нет истории
А на что это повлияет?
Улучшит наглядность представления данных в скальперском стакане, позволит быстрее замечать крупные объемы, быстрее реагировать на изменение ситуации в стакане.
Есть такой привод для скальпинга Qscalp, ориентируюсь в своих пожеланиях на него, - это то, к чему нужно стремиться.
Улучшит наглядность представления данных в скальперском стакане, позволит бустрее замечать крупные объемы, быстрее реагировать на изменение ситуации в стакане.
Есть такой привод для скальпинга Qscalp, ориентируюсь в своих пожеланиях на него, - это то, к чему нужно стремиться.
Котировка, находящаяса на 50 месте (пусь даже с крупным объемом) - ничтожна.
Пока она "доползет" до аска или бида вероятность того что ее снимут - огромная, а Вас введет в заблуждение.И ориентироваться нужно не на скальперский стакан, а на свои мозги.
Котировка, находящаяса на 50 месте (пусь даже с крупным объемом) - ничтожна.
Пока она "доползет" до аска или бида вероятность того что ее снимут - огромная, а Вас введет в заблуждение.И ориентироваться нужно не на скальперский стакан, а на свои мозги.
Билд 2796
После апдейта перестал исполняться код под отладчиком. Перехватить управление в отладчике не удалось в принципе. Без отладчика исполняется нормально. Что-то подобное было давно, с проектами, использующими внешние DLL...
Эксепшен:
Билд 2796
После апдейта перестал исполняться код под отладчиком. Перехватить управление в отладчике не удалось в принципе. Без отладчика исполняется нормально. Что-то подобное было давно, с проектами, использующими внешние DLL...
Эксепшен:
Спасибо за сообщение.
Уточните пожалуйста
Предоставление минимально рабочего примера ускорит решение проблемы (DLL принимается только в виде исходного кода).
Как в профайлере сбросить счетчики во время работы?
В начале работы советник делает много расчетов, а потом идет слабая нагрузка. Мне нужно сделать профайл слабой нагрузки, для этого нужно каким-то образом сбросить счетчики после окончания начальный тяжелых расчетов. Как это возможно сделать?
1 и 2. Отладчик я "выловил", но сделал это методом "научного тыка". Например, на рис. ниже первую точку останова отладчик игнорирует, но на нижней останавливается:
3. Первоначальную идею о том, что эксепшен генерится при вызове внешних библиотек я исключил. Более того, он носит плавающий характер и происходит в разных местах (причем вполне невинных). Какой-то системы я не выявил.
4. Отладчик опять выборочно не показывает значения переменных "Expression could not be evaluated" :
5. Опять отладчик стал производить "перелеты" на заголовок функции, при исполнении ее тела. Причем это происходит не со всеми функциями.
Например, как в приведенном ниже коде, исполнение "Path= StringFormat("%s%s\\%s\\", _Symbol, IntegerToString(Period()), Title);" вызывает "перелет" :
К сожалению больше добавить чего-то существенного не могу. Это все, что удалось накопать.
Как в профайлере сбросить счетчики во время работы?
В начале работы советник делает много расчетов, а потом идет слабая нагрузка. Мне нужно сделать профайл слабой нагрузки, для этого нужно каким-то образом сбросить счетчики после окончания начальный тяжелых расчетов. Как это возможно сделать?
К сожалению, в текущей версии такой функциональности нет.
Возможность реализовать паузу сбора данных профилировки имеется, подумаем как это лучше сделать.
1 и 2. Отладчик я "выловил", но сделал это методом "научного тыка". Например, на рис. ниже первую точку останова отладчик игнорирует, но на нижней останавливается:
3. Первоначальную идею о том, что эксепшен генерится при вызове внешних библиотек я исключил. Более того, он носит плавающий характер и происходит в разных местах (причем вполне невинных). Какой-то системы я не выявил.
4. Отладчик опять выборочно не показывает значения переменных "Expression could not be evaluated" :
5. Опять отладчик стал производить "перелеты" на заголовок функции, при исполнении ее тела. Причем это происходит не со всеми функциями.
Например, как в приведенном ниже коде, исполнение "Path= StringFormat("%s%s\\%s\\", _Symbol, IntegerToString(Period()), Title);" вызывает "перелет" :
К сожалению больше добавить чего-то существенного не могу. Это все, что удалось накопать.
Спасибо за уточнения.
1 и 2. Отладчик я "выловил", но сделал это методом "научного тыка". Например, на рис. ниже первую точку останова отладчик игнорирует, но на нижней останавливается:
Предоставьте пожалуйста код, на котором данное поведение воспроизводится