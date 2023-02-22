MT5 и скорость в боевом исполнении - страница 38
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Удаление ордеров приводит к полной инвалидации кеша выбранной истории.
Это недоработка?
SymbolInfoTick и у меня тормозит.
Может лагать даже при одном запущенном советнике.
Запуск на чарте, где нет ни одного графического объекта.
Если бы включил эту гадость в изначальный проверочный скрипт...
С ObjectsTotal интересует только одно - это баг и будет правиться в ближайшее время? Или это норма? - тогда буду минимизировать такие вызовы.
Нашел гадину, которую нельзя использовать на каждом тике в боевом советнике.
Выжег из советника HistorySelect-функции и Object-функции. Перевел полностью на снепшот-модель получения текущих позиций/ордеров.
20 советников (каждый на своем символе) с обрывами связи и другими приколами. Сотня позиций и ордеров в рынке. Столько же независимых ТС. 40 символов в Обзоре рынка.
Подтормаживает SymbolInfoTick. Ее не снепшотил.
В общем, есть рабочий способ избавления от тормозов.
В общем, есть рабочий способ избавления от тормозов.
Смотрю, что даже мои теперь вылизанные в производительности боты работают так, что CPU Терминала 15%. А теперь лайфхак!
Вуаля, CPU Терминала 2.5%! Разгружайте свои VPS. Если у кого-то еще какие действенные рекомендации, дайте знать.
Уважаемые разработчики, просьба иметь возможность переключать Терминал в режим минимального потребления ресурсов для алготорговли.
Смотрю, что даже мои теперь вылизанные в производительности боты работают так, что CPU Терминала 15%. А теперь лайфхак!
А если их просто свернуть?
А если их просто свернуть?
Это и имел в виду.
С русским у меня плохо.
Если у кого-то еще какие действенные рекомендации, дайте знать.
видимо графические интерфейсы МТ5 нагружают ЦПУ, объёмы данных приличные, да и нужно все события получать - клики мышки ....
как вариант, а можно запустить ЕА в виде сервиса ? - единственное неудобство - не будет события OnTick()
Вот вы тролль :))))
Не судите о людях по себе.
Как Вы с такой хилой аналитикой собираетесь успешно торговать?
1. Как Вы поняли, что скрин из ЛК налоговой, следовательно Открывашка, как налоговой агент,
уведомила налоговою, что она (Открывашка) удержала налог с меня --> следовательно прибыль была.
Сколько? Может быть 1 рубль, а может быть и несколько миллионов.
2. Конечно же я не заработал все 26,5 М, но я и не говорил что заработал (положил в карман),
а говорил "Ну тогда попробуйте, с Вашим уровнем, хоть половину от этого наторговать... "
На такую сумму, мои роботы совершили прибыльные сделки за 2019 год.
Так как я торгую, за исключением золота и нефти, только хеджирующими стратегиями, то
естественно есть и убыточные сделки (это обязательно при хедже)