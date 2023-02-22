MT5 и скорость в боевом исполнении - страница 38

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Renat Fatkhullin:

Удаление ордеров приводит к полной инвалидации кеша выбранной истории.

Это недоработка?

[Удален]  
Он свой "уровень" во всех темах приводит, как главный аргумент :D
 
Dmi3:

SymbolInfoTick и у меня тормозит.

Может лагать даже при одном запущенном советнике.

 
Нашел гадину, которую нельзя использовать на каждом тике в боевом советнике. 
// Дикие тормоза OnjectsTotal
#include <fxsaber\Benchmark.mqh> // https://c.mql5.com/3/332/Benchmark.mqh

input int inCycle = 10;       // Циклов проверки в одном OnTick
input int inAlertTime = 1000; // Нижний порог в микросекундах

#define _B2(A) _B(A, inAlertTime)

void OnTick()
{
  for (int i = 0; i < inCycle; i++)
    _B2(::ObjectsTotal(0));
}


Запуск на чарте, где нет ни одного графического объекта.

2020.09.30 11:48:01.573         Alert: Time[Test9.mq5 123 in OnTick: ::ObjectsTotal(0)] = 1102 mсs.
2020.09.30 11:48:01.868         Alert: Time[Test9.mq5 123 in OnTick: ::ObjectsTotal(0)] = 7207 mсs.
2020.09.30 11:48:02.770         Alert: Time[Test9.mq5 123 in OnTick: ::ObjectsTotal(0)] = 8017 mсs.
2020.09.30 11:48:02.772         Alert: Time[Test9.mq5 123 in OnTick: ::ObjectsTotal(0)] = 1851 mсs.
2020.09.30 11:48:03.570         Alert: Time[Test9.mq5 123 in OnTick: ::ObjectsTotal(0)] = 7116 mсs.
2020.09.30 11:48:03.573         Alert: Time[Test9.mq5 123 in OnTick: ::ObjectsTotal(0)] = 2636 mсs.
2020.09.30 11:48:03.575         Alert: Time[Test9.mq5 123 in OnTick: ::ObjectsTotal(0)] = 2032 mсs.
2020.09.30 11:48:04.380         Alert: Time[Test9.mq5 123 in OnTick: ::ObjectsTotal(0)] = 3304 mсs.
2020.09.30 11:48:04.399         Alert: Time[Test9.mq5 123 in OnTick: ::ObjectsTotal(0)] = 18384 mсs.
2020.09.30 11:48:04.681         Alert: Time[Test9.mq5 123 in OnTick: ::ObjectsTotal(0)] = 7211 mсs.
2020.09.30 11:48:04.683         Alert: Time[Test9.mq5 123 in OnTick: ::ObjectsTotal(0)] = 1765 mсs.


Если бы включил эту гадость в изначальный проверочный скрипт...

С ObjectsTotal интересует только одно - это баг и будет правиться в ближайшее время? Или это норма? - тогда буду минимизировать такие вызовы.

 
fxsaber:
Нашел гадину, которую нельзя использовать на каждом тике в боевом советнике.

Выжег из советника HistorySelect-функции и Object-функции. Перевел полностью на снепшот-модель получения текущих позиций/ордеров.

20 советников (каждый на своем символе) с обрывами связи и другими приколами. Сотня позиций и ордеров в рынке. Столько же независимых ТС. 40 символов в Обзоре рынка.


Подтормаживает SymbolInfoTick. Ее не снепшотил.


В общем, есть рабочий способ избавления от тормозов.

Библиотеки: Virtual
Библиотеки: Virtual
  • 2020.09.02
  • www.mql5.com
Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу: Библиотеки: Virtual
 
fxsaber:

В общем, есть рабочий способ избавления от тормозов.

Смотрю, что даже мои теперь вылизанные в производительности боты работают так, что CPU Терминала 15%. А теперь лайфхак!

  • Закрываем Обзор рынка (CTRL+M) - в нем только торгуемые символы.
  • Закрываем таблицу с текущими позами (CTRL+T).
  • Минимизируем все чарты.

Вуаля, CPU Терминала 2.5%! Разгружайте свои VPS. Если у кого-то еще какие действенные рекомендации, дайте знать.


Уважаемые разработчики, просьба иметь возможность переключать Терминал в режим минимального потребления ресурсов для алготорговли.

 
fxsaber:

Смотрю, что даже мои теперь вылизанные в производительности боты работают так, что CPU Терминала 15%. А теперь лайфхак!

  • Минимизируем все чарты.


А если их просто свернуть?

 
Aleksey Vyazmikin:

А если их просто свернуть?

Это и имел в виду.

С русским у меня плохо.

 
fxsaber:

Если у кого-то еще какие действенные рекомендации, дайте знать.

видимо графические интерфейсы МТ5 нагружают ЦПУ, объёмы данных приличные, да и нужно все события получать - клики мышки ....

как вариант, а можно запустить ЕА в виде сервиса ? - единственное неудобство - не будет события OnTick()

 
Dmi3:


Вот вы тролль :))))

Не судите о людях по себе.

Как Вы с такой хилой аналитикой собираетесь успешно торговать?


1. Как Вы поняли, что скрин из ЛК налоговой, следовательно Открывашка, как налоговой агент,

уведомила налоговою, что она (Открывашка) удержала налог с меня --> следовательно прибыль была.

Сколько? Может быть 1 рубль, а может быть и несколько миллионов.

2. Конечно же я не заработал все 26,5 М, но я и не говорил что заработал (положил в карман),

а говорил "Ну тогда попробуйте, с Вашим уровнем, хоть половину от этого наторговать... "

На такую сумму, мои роботы совершили прибыльные сделки за 2019 год.

Так как я торгую, за исключением золота и нефти, только хеджирующими стратегиями, то

естественно есть и убыточные сделки (это обязательно при хедже)

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