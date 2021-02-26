Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 12
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Система и своп на ssd. Объем свопа автоматический: 11.6 Гб. Поставить больше или увеличить физическую память?
Попробуйте уменьшить, число баров на графиках, редко когда нужна барамания
Система и своп на ssd. Объем свопа автоматический: 11.6 Гб. Поставить больше или увеличить физическую память?
Если есть возможность добавить оперативки - неплохо бы это сделать.
Но, выяснить кто ест память тоже надо. Ситуация явно ненормальная.
У меня на 45 графиках работает 32 эксперта (в некоторых из которых до 1000 вариантов параметров - фактически, самостоятельные отдельные эксперты) и то так не свопится в 4 GB RAM.
Попробуйте уменьшить, число баров на графиках, редко когда нужна барамания
50000 стояло.
Заглянул в кеш Тестера.
Please add the option to turn on / off a global crosshair, so it synchronizes the crosshair of all chart windows.
апрос базовой функции для следующего обновления МТ5: Пожалуйста, добавьте возможность включения / выключения глобального перекрестия, чтобы оно синхронизировало перекрестие всех окон графика.
Заглянул в кеш Тестера.
Я тоже недавно заглянул, картина похожая. Добавляю код в менеджер оптимизации для удаления ненужного при его запуске и удаления по ходу оптимизации.
tst не нужен сразу после получения графика с него.
opt не нужны после завершения полного цикла оптимизации.
А если что-то нужно сохранить, менеджер будет перемещать в другую папку, переименовывать как надо. Короче, всё приходится держать под контролем, иначе SSD забьётся.
Ошибка ArrayPrint. Строка для поиска: Oshibka 022.
Спасибо за сообщение.
Ошибка исправлена
@Ilyas убедительно прошу обратить внимание на проблему описанную здесь https://www.mql5.com/ru/forum/360210/page10#comment_20330135
Если я что-то не понятно объяснил, готов постараться объяснить более подробно.
Как предложение, рассмотрите, пожалуйста, возможность оптимизации расположения элементов управления во вкладке тестера "Настройки".
Если все настройки сделать до самого низа видимыми, то сверху забирается значительная часть графика. А справа есть много пустого места.