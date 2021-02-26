Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 20
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Ага, щас. Кто мне даст удалить лог, он же заблокирован.
Значит, используем кривой хардлинк. Спасибо fxsaber.
Без терминала не должен быть, после открытия терминала и открытия лога терминалом, да. А без терминала не должен.
Ещё ошибка отладчика 2766 и 2755. В 2761 всё нормально.
После остановки на брекпойнте следующий шаг приводил к глухому зависанию терминала, а иногда к стоянию на месте на предыдущем операторе (или строке?)
Увидев, что лог тестера за день имеет размер 21Гб, удалил его, и отладчик заработал.
Ошибка в том, что если 2761 ещё справлялся с логом такого размера, то 2766 и 2755 - нет.
И ещё, один лог на 21Гб - это ненормально. Вручную приходится чистить и кэши и логи. Я понимаю, что не у всех так копится. У меня весь день идёт автоматическая оптимизация, копятся кеши .tst и логи одиночных проходов. Но надо, думаю, ограничивать суточную квоту. Хотя, мне кажется, разработчики не станут. Придётся и чистку логов повесить на эксперта.
PS: эта проблема осталась
Рано радовался. Даже с пустой папкой logs в 2766 отладчик не работает (у меня). К тому же появилась ошибка "Cannot evaluate expression..." Какая-то нестабильная ошибка, зависящая от окружения или кода. Невоспроизводимо.
Откатился на 2761.
Без терминала не должен быть, после открытия терминала и открытия лога терминалом, да. А без терминала не должен.
Естественно. Речь о программной очистке из эксперта.
БУГ: С версии 2617(!) в закладке "Торговля" тестера больше нельзя создавать "неторговые временные периоды"!Я сообщал об этом паре версий, но вы, очевидно, игнорируете или не можете? 😡
BUG: Since version 2617(!) it is no longer possible to create "non tradable time periods" in the "Trading" tester tab!
I've been reporting this for a couple of versions, but you're obviously ignoring it, or are you unable to? 😡
Вышел билд 2768 с исправлениями и улучшениями в работе отладчика
На MQ-Demo.
На MQ-Demo.
На наших серверах сейчас излишняя нагрузка
Дайте нормальный CNTRL +TAB & CNRTL+SHIFT+TAB без разрушения порядка кликом мыши. Трейдер в любое время может переставить окно с чартом, влево или вправо, тем самым задать порядок. Это совсем не красит терминал когда ждешь открытия чарта за чартом а получаешь рандом, по сути, ибо за 5 мин есть 10-100 кликов.
Один источник тормозов (писал в https://www.mql5.com/ru/forum/360210#comment_20224669) нашёл - работа с большим к-вом файлов в папке.
Тестовый код:
build 1755, WinXP
2021.01.30 01:55:02.261 speedtest2 (RTS-9.20,M15) size1 100 size2 1000 t 178047
2021.01.30 02:00:17.546 speedtest2 (RTS-9.20,M15) size1 1 size2 20000 t 44265
2021.01.30 02:01:31.171 speedtest2 (RTS-9.20,M15) size1 20 size2 1000 t 26063
build 2755, Ubuntu 18.04 wine-stable 5.0.3~bionic
2021.01.30 01:47:31.332 speedtest2 (RTS-3.21,M15) size1 100 size2 1000 t 38949
2021.01.30 02:05:04.192 speedtest2 (RTS-3.21,M15) size1 1 size2 20000 t 78770
2021.01.30 02:05:50.598 speedtest2 (RTS-3.21,M15) size1 20 size2 1000 t 7310
Для сравнения:
Та же Ubuntu 18.04
time ./test1.sh
real 0m3.707s
user 0m1.182s
sys 0m2.367s
На MQ-Demo.