Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 20

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Edgar Akhmadeev:

Ага, щас. Кто мне даст удалить лог, он же заблокирован.

Значит, используем кривой хардлинк. Спасибо fxsaber.

Без терминала не должен быть, после открытия терминала и открытия лога терминалом, да. А без терминала не должен.

 
Edgar Akhmadeev:

Ещё ошибка отладчика 2766 и 2755. В 2761 всё нормально.

После остановки на брекпойнте следующий шаг приводил к глухому зависанию терминала, а иногда к стоянию на месте на предыдущем операторе (или строке?)

Увидев, что лог тестера за день имеет размер 21Гб, удалил его, и отладчик заработал.

Ошибка в том, что если 2761 ещё справлялся с логом такого размера, то  2766 и 2755 - нет.

И ещё, один лог на 21Гб - это ненормально. Вручную приходится чистить и кэши и логи. Я понимаю, что не у всех так копится. У меня весь день идёт автоматическая оптимизация, копятся кеши .tst и логи одиночных проходов. Но надо, думаю, ограничивать суточную квоту. Хотя, мне кажется, разработчики не станут. Придётся и чистку логов повесить на эксперта.

PS: эта проблема осталась

Рано радовался. Даже с пустой папкой logs в 2766 отладчик не работает (у меня). К тому же появилась ошибка "Cannot evaluate expression..." Какая-то нестабильная ошибка, зависящая от окружения или кода. Невоспроизводимо.

Откатился на 2761.

 
Valeriy Yastremskiy:

Без терминала не должен быть, после открытия терминала и открытия лога терминалом, да. А без терминала не должен.

Естественно. Речь о программной очистке из эксперта.

 
(Переводит с deepL.com):

БУГ: С версии 2617(!) в закладке "Торговля" тестера больше нельзя создавать "неторговые временные периоды"!

Я сообщал об этом паре версий, но вы, очевидно, игнорируете или не можете? 😡


BUG: Since version 2617(!) it is no longer possible to create "non tradable time periods" in the "Trading" tester tab!

I've been reporting this for a couple of versions, but you're obviously ignoring it, or are you unable to? 😡


 
Вышел билд 2768 с исправлениями и улучшениями в работе отладчика
 
Ilyas:
Вышел билд 2768 с исправлениями и улучшениями в работе отладчика

На MQ-Demo.

2021.01.29 15:09:56.315 LiveUpdate      check for beta version
2021.01.29 15:09:56.468 LiveUpdate      you are using the latest version
 
fxsaber:

На MQ-Demo.

На наших серверах сейчас излишняя нагрузка

 

Дайте нормальный CNTRL +TAB & CNRTL+SHIFT+TAB  без разрушения порядка кликом мыши. Трейдер в любое время может переставить окно с чартом, влево или вправо, тем самым задать порядок. Это совсем не красит терминал когда ждешь открытия чарта за чартом а получаешь рандом, по сути, ибо за 5 мин есть 10-100 кликов.

 

Один источник тормозов (писал в https://www.mql5.com/ru/forum/360210#comment_20224669) нашёл - работа с большим к-вом файлов в папке.

Тестовый код:

uint size1=20;
uint size2=1000;

bool WrF(const int i)
  {
   int file;
   string filename;

   filename="speedtest\\"+IntegerToString(i/size2)+"\\test"+IntegerToString(1000000+i)+".txt";
   ResetLastError();
   file=FileOpen(filename,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_TXT|FILE_ANSI|FILE_SHARE_READ);
  
   if(file!=INVALID_HANDLE)
     {
      FileWrite(file,"test");
      FileClose(file);
      return true;
     }
   else
     {
      return false;
     }
  }

void OnStart()
  {
   uint i;
   uint t,t0;
   t0=GetTickCount();
   for(i=0;i<size1*size2;i++)
     {
      WrF(i);
     }
   t=GetTickCount();
   PrintFormat("size1 %u size2 %u t %u",size1, size2, t-t0);
  }

build 1755, WinXP

2021.01.30 01:55:02.261    speedtest2 (RTS-9.20,M15)    size1 100 size2 1000 t 178047
2021.01.30 02:00:17.546    speedtest2 (RTS-9.20,M15)    size1 1 size2 20000 t 44265
2021.01.30 02:01:31.171    speedtest2 (RTS-9.20,M15)    size1 20 size2 1000 t 26063

build 2755, Ubuntu 18.04  wine-stable 5.0.3~bionic

2021.01.30 01:47:31.332    speedtest2 (RTS-3.21,M15)    size1 100 size2 1000 t 38949
2021.01.30 02:05:04.192    speedtest2 (RTS-3.21,M15)    size1 1 size2 20000 t 78770
2021.01.30 02:05:50.598    speedtest2 (RTS-3.21,M15)    size1 20 size2 1000 t 7310

Для сравнения:

#!/bin/bash

base="speedtest"

for n1 in {0..9}{0..9} ; do
  mkdir -p $base/$n1
  for n2 in {0..9}{0..9}{0..9} ; do
    echo "test" >"$base/$n1/test10$n1$n2.txt"
  done
done

Та же Ubuntu 18.04

time ./test1.sh

real    0m3.707s
user    0m1.182s
sys    0m2.367s

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике
  • 2021.01.13
  • www.mql5.com
В пятницу 15 января 2021 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5...
 
fxsaber:

На MQ-Demo.

билд 2769 то же самое без изменений проскакивает без остановок на точках останова на программах с большим(>500 строк) кодом,на небольших - все как и ранее ОК
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