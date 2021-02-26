Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 23

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BillionerClub:


Никаких сложностей с сортировкой - все делается в пару кликов:

Сортировка

 
Vladimir Karputov:

Никаких сложностей с сортировкой - все делается в пару кликов:


 Это от брокера к брокеру. А шишки  летят  все равно на терминал


Сегодня серебро упало на 7-8% в терминале нет даже процента

Чарт из того же терминала 

https://charts.mql5.com/27/652/allfutsilv-d1-just2trade-online-ltd.png

Но согласен терминал супер, для тех кто привык, программировать.

 
Vladimir Karputov:

Никаких сложностей с сортировкой - все делается в пару кликов:


это не сортировка, а издевательство, какой смысл сортировать по алфавиту, биду или аску, чтобы вверху висел зимбабский доллар, а нужный висел внизу?

сохраненные наборы открываются это видно на гифке как, сохраненный "вариант" в пресете это который в конце анимации (т.е. после ручной сортировки)

нормально пресет наборы добавляются только в пустой Обзор рынка, и только если сделать "Сброс" сортировки


 

А вот так?



 
JRandomTrader:

Один источник тормозов (писал в https://www.mql5.com/ru/forum/360210#comment_20224669) нашёл - работа с большим к-вом файлов в папке.

Посмотрите бета-версию 2772, пожалуйста.

Часть файловых операций мы ускорили. В Windows окружении надо ставить путь /MQL5/Files папки в пропуск у штатного Windows Defender антивируса, чтобы он не пытался анализировать эти тысячи файлы.

Очень сильно ускоряет работу с файлами при таком их количестве.

 
Работу отладчика в 2772 поправили.
 

Бид аск мне не нужен, но убрать эти 2 столбца невозможно. Возможно только спрятать, но если загрузить другой лист символов, дизайн рушиться.  2 клика превращаются в целую операцию. 

О высоком биде и аске можно информировать цветом. В таблице  бид и аск бесполезен в любом случае нельзя нажать и сразу же купить по таблице.

 
BillionerClub:

Бид аск мне не нужен, но убрать эти 2 столбца невозможно. Возможно только спрятать, но если загрузить другой лист символов, дизайн рушиться.  2 клика превращаются в целую операцию. 

Их тоже сделаем отключаемыми к релизу.
 
В терминалах запущенных в режиме portable слетают учетные данные mql5.com есть способ этот поправить ?
 
Vladimir Pastushak:
В терминалах запущенных в режиме portable слетают учетные данные mql5.com есть способ этот поправить ?

Не должны слетать.

Проведите анализ и опишите реальную конфигурацию всех запущенных терминалов и их режимов, пожалуйста. И логи внимательно посмотрите, включая старые периоды.

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