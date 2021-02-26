Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 23
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Никаких сложностей с сортировкой - все делается в пару кликов:
Никаких сложностей с сортировкой - все делается в пару кликов:
Это от брокера к брокеру. А шишки летят все равно на терминал
Сегодня серебро упало на 7-8% в терминале нет даже процента
Чарт из того же терминала
https://charts.mql5.com/27/652/allfutsilv-d1-just2trade-online-ltd.png
Но согласен терминал супер, для тех кто привык, программировать.
Никаких сложностей с сортировкой - все делается в пару кликов:
это не сортировка, а издевательство, какой смысл сортировать по алфавиту, биду или аску, чтобы вверху висел зимбабский доллар, а нужный висел внизу?
сохраненные наборы открываются это видно на гифке как, сохраненный "вариант" в пресете это который в конце анимации (т.е. после ручной сортировки)
нормально пресет наборы добавляются только в пустой Обзор рынка, и только если сделать "Сброс" сортировки
А вот так?
Один источник тормозов (писал в https://www.mql5.com/ru/forum/360210#comment_20224669) нашёл - работа с большим к-вом файлов в папке.
Посмотрите бета-версию 2772, пожалуйста.
Часть файловых операций мы ускорили. В Windows окружении надо ставить путь /MQL5/Files папки в пропуск у штатного Windows Defender антивируса, чтобы он не пытался анализировать эти тысячи файлы.
Очень сильно ускоряет работу с файлами при таком их количестве.
Бид аск мне не нужен, но убрать эти 2 столбца невозможно. Возможно только спрятать, но если загрузить другой лист символов, дизайн рушиться. 2 клика превращаются в целую операцию.
О высоком биде и аске можно информировать цветом. В таблице бид и аск бесполезен в любом случае нельзя нажать и сразу же купить по таблице.
Бид аск мне не нужен, но убрать эти 2 столбца невозможно. Возможно только спрятать, но если загрузить другой лист символов, дизайн рушиться. 2 клика превращаются в целую операцию.
В терминалах запущенных в режиме portable слетают учетные данные mql5.com есть способ этот поправить ?
Не должны слетать.
Проведите анализ и опишите реальную конфигурацию всех запущенных терминалов и их режимов, пожалуйста. И логи внимательно посмотрите, включая старые периоды.