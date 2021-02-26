Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 5

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Renat Fatkhullin:

Не ошибаюсь.

Как вы делаете заведомо провокационные заявления, забывая про правильное информирование, так и я по совокупности навороченности обвиняю вам.

Мне сложно разобраться в особенностях эмоциональных окрасок. Четкий код, показывающий проблему, предоставлен. Конструктивнее некуда!


Мне нужно улучшить FillRate на боевых счетах, а не провокационной хренью заниматься. Это жуткое извращение писать сложные коды, выкладывать их сюда и т.д. с целью провокации. У меня куда более прагматичный подход.

 
fxsaber:

Мне сложно разобраться в особенностях эмоциональных окрасок. Четкий код, показывающий проблему, предоставлен. Конструктивнее некуда!

Вы неоднократно выдавали за истину одиночный выброс.

И вот тут снова нашли 1 ордер из 58000, умолчали про этот факт, но распиарили "до коих пор это может продолжаться".

С остальными вещами будем разбираться.

 
Renat Fatkhullin:

Вы неоднократно выдавали за истину одиночный выброс.

И вот тут снова нашли 1 ордер из 58000, умолчали про этот факт, но распиарили "до коих пор это может продолжаться".

Могу сделать куда более объективнее исследование. Код запускали многие форумчане.

Прошу не забывать факт, о котором Вы не в курсе совсем. До Вас достучаться почти невозможно. На ЛС не реагируете, на посты - очень редко. Хорошая порка на грани - иногда единственный метод обратить внимание на проблему.


ЗЫ  Да, и не забывайте, что нас читают здесь от силы 20 человек. Понимают - 10. Репутационные издержки минимальны. Но всегда готов признать необъективность.

 
Ivan Titov:

Как такое возможно?


Выложили бета-версию 2758 с исправлениями в вычислителе выражений отладчика.

Проверьте, пожалуйста.

  
MqlRates myRates[];
ArraySetAsSeries(myRates, true);
    
CopyRates(_Symbol,PERIOD_D1,0,3,myRates);

Независимо от того, вызывается ли ArraySetAsSeries со значением true или false, сортировка массива всегда отображается одинаково. На мой взгляд, это ошибка, поскольку сортировка в отладчике также должна основываться на том, что было определено через ArraySetAsSeries.
 
Renat Fatkhullin:

Выложили бета-версию 2758 с исправлениями в вычислите выражений отладчика.

Проверьте, пожалуйста.

Работает, спасибо.

 
liju1970:

Независимо от того, вызывается ли ArraySetAsSeries со значением true или false, сортировка массива всегда отображается одинаково. На мой взгляд, это ошибка, поскольку сортировка в отладчике также должна основываться на том, что было определено через ArraySetAsSeries.

Исправим

 

Не всегда удобно на всех графиках в терминале иметь одинаковое количество баров 

(PERIOD_D1<_Period) MAX_BARS_CHART =1000;
Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars
Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars
  • www.mql5.com
Bars - Доступ к таймсериям и индикаторам - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 

Несколько лет назад пробовал работать с отладчиком. Не получилось...

Решил сейчас с нова попробовать в индикаторе.

Делал все по справке....


В подключаемом файле добавил точку останова.

Запустил отладку на реальных данных через главный файл. Не важно что нажимать F10 или F11 курсор отладчика скачет в OnCalculate, которая пустая, и до точки останова не доходит. Переменные для наблюдения добавлены...

Точка останова добавлена в функции вызываемой из OnChartEvent

Что сделал не так ?

 
Renat Fatkhullin:

Выложили бета-версию 2758 с исправлениями в вычислителе выражений отладчика.

Проверьте, пожалуйста.

Пожалуйста, добавьте возможность видеть перечисления в отладчике, не только как целое число. Также считает ошибочным просмотр кода перечисления и использование егов выражениях.
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