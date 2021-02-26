Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике - страница 5
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Не ошибаюсь.
Как вы делаете заведомо провокационные заявления, забывая про правильное информирование, так и я по совокупности навороченности обвиняю вам.
Мне сложно разобраться в особенностях эмоциональных окрасок. Четкий код, показывающий проблему, предоставлен. Конструктивнее некуда!
Мне нужно улучшить FillRate на боевых счетах, а не провокационной хренью заниматься. Это жуткое извращение писать сложные коды, выкладывать их сюда и т.д. с целью провокации. У меня куда более прагматичный подход.
Мне сложно разобраться в особенностях эмоциональных окрасок. Четкий код, показывающий проблему, предоставлен. Конструктивнее некуда!
Вы неоднократно выдавали за истину одиночный выброс.
И вот тут снова нашли 1 ордер из 58000, умолчали про этот факт, но распиарили "до коих пор это может продолжаться".
С остальными вещами будем разбираться.
Вы неоднократно выдавали за истину одиночный выброс.
И вот тут снова нашли 1 ордер из 58000, умолчали про этот факт, но распиарили "до коих пор это может продолжаться".
Могу сделать куда более объективнее исследование. Код запускали многие форумчане.
Прошу не забывать факт, о котором Вы не в курсе совсем. До Вас достучаться почти невозможно. На ЛС не реагируете, на посты - очень редко. Хорошая порка на грани - иногда единственный метод обратить внимание на проблему.
ЗЫ Да, и не забывайте, что нас читают здесь от силы 20 человек. Понимают - 10. Репутационные издержки минимальны. Но всегда готов признать необъективность.
Как такое возможно?
Выложили бета-версию 2758 с исправлениями в вычислителе выражений отладчика.
Проверьте, пожалуйста.
Выложили бета-версию 2758 с исправлениями в вычислите выражений отладчика.
Проверьте, пожалуйста.
Работает, спасибо.
Независимо от того, вызывается ли ArraySetAsSeries со значением true или false, сортировка массива всегда отображается одинаково. На мой взгляд, это ошибка, поскольку сортировка в отладчике также должна основываться на том, что было определено через ArraySetAsSeries.
Исправим
Не всегда удобно на всех графиках в терминале иметь одинаковое количество баров
Несколько лет назад пробовал работать с отладчиком. Не получилось...
Решил сейчас с нова попробовать в индикаторе.
Делал все по справке....
В подключаемом файле добавил точку останова.
Запустил отладку на реальных данных через главный файл. Не важно что нажимать F10 или F11 курсор отладчика скачет в OnCalculate, которая пустая, и до точки останова не доходит. Переменные для наблюдения добавлены...
Точка останова добавлена в функции вызываемой из OnChartEvent
Что сделал не так ?
Выложили бета-версию 2758 с исправлениями в вычислителе выражений отладчика.
Проверьте, пожалуйста.